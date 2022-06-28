在对一个项目的创建只有一个模糊的想法的情况下开始工作，只会使程序复杂化。网站地图和线框的创建也是如此。一旦你确定了目标并分析了你的业务范围，你就需要为你的网站创建一个网站地图和一个线框。这将足以给你一个关于网站的组织和内容创建策略的指导原则。你可能想知道如何为你的网站创建一个网站地图。在这篇文章中，我们将揭开创建网站地图和线框的最佳方法，网页设计过程，网页设计的四个阶段，以及网站地图和线框的区别。

让我们从网站地图的创建开始。

网站地图的创建。

你可以根据你的业务需求，以众多不同的方式选择网站地图的设计。换句话说，网站地图可以按照你想传递给受众的方式清楚地传达信息。有三种创建网站地图的方式，同时也有信息。每一种都是与你的客户进行沟通的最佳方式。

列表

列表是一种简单明了的结构，可以是有序的也可以是无序的。它使用嵌套来表示层次结构。下面是一个列表网站地图的例子。

索引

网站

开发人员

设计人员

编辑人员

客户

访客

内容

层次结构

复杂的

在线业务

这个列表对于代表页面主题和相对层次是非常好的。你可以立即访问开发人员、编辑和客户的页面，因为他们都获得了同等程度的声望。

横向图示

希拉里-皮特的网站提供了最受欢迎的网站地图的布局。它通过指示页面的方向，以列表的形式增加网站的可见性。此外，它是一个更有用的工具，可以向客户传达网站的层次结构和导航。皮茨的网站是一个电子商务商店，没有提供彻底的网站页面清单。可能有一个或一千个不同的产品页面。产品页面几乎是通过动态模板控制的。从产品索引到产品细节的流程会因产品而异。有必要清楚地描述你的利益相关者在这个过程中所处的位置。

纵向图

垂直图只是把水平图列在一边，因为从左到右的流程无法进展。垂直布局对于绘制有组织的更多知识是最有用的，比如说更精确的网站区域的布局。

网站地图创建工具。

任何提供文本编辑、方框和箭头功能的设计工具都可以协助你完成这项工作。

AppMaster

Axure

Slickplan

以上是一些支持网站地图创建的工具。我们推荐你试试AppMaster，它可以更快、更便宜地创建网站地图。

什么是网页设计中的线框设计？

我们希望你能清楚地了解网站地图的创建。让我们深入了解一下线框图。网站地图就像整个网站的蓝图，但线框描绘的是单个页面或一组页面的蓝图。你拿着你的网站地图，在那个高层次的线框中放大来加强一个页面。就像网站地图一样，线框以一种很好的方式抓住了层次结构。但是，这种层次结构只限于单个页面，并描述了在页面向下滚动时内容的相对重要性。

线框图可以有各种层次的奉献。有些线框图可以是最终的设计，用最终的文字风格、尺寸和采样照片创建。其他的则更加系统化，附上一系列的单色框，内容会适当地出现在那里。创建有效线框的工具。

AppMaster是创建线框的最佳可用工具，可以完美地绘制你的网站创意。这个没有代码的应用程序构建平台提供了不受限制的功能，可以帮助你在没有沉重投资的情况下创建线框图。

什么是网页设计过程？

网页设计师通常认为网页设计过程是复杂和技术性的，如使用代码、添加线框或内容管理。但奇妙的设计并不是上传醒目的视觉效果或整合社交媒体按钮。伟大的设计遵循的是网站开发过程中的专制和指挥方式。

设计良好的网站提供的不仅仅是美学。他们通过不同的箭头、添加文本、视觉效果和导航来影响访问者了解项目、公司和商标。这意味着你网站的每个组成部分都必须有一个特定的目标。但是，你如何完成这种平衡的综合部分呢？通过一个全面综合的网页设计过程，你可以得出一个精心设计的网站，只需要七个步骤。

1.设定目标：在这个初始阶段，创作者需要通过与客户的沟通，认识到网站设计的最终目标。问询分析网站设计的核心概念。

2.范围测量。确 定目标后，你需要衡量项目的范围。完成网站目标需要多少具有确定功能的页面，以及设计它的时期。

3.创建网站地图和线框。网站地图就像任何精心设计的网站的一个基础。它为网站设计师提供了一个清晰的网站架构图，并定义了不同页面和内容特征之间的联系。同时，线框作为一个目录，说明网站的最终外观。

4.4.内容管理。内 容管理在网站创建中是至关重要的。它让访问者参与进来，以满足网站的必要目标。它可以被内容本身和它的呈现方式所影响。

5.视觉组件。视觉元素有助于增加点击率、注意力和金钱。插画师、Photoshop、风格砖、元素拼贴和情绪板等软件可以支持这一过程。

6.6.测试。在网站有了所有的视觉效果和内容之后，你就可以准备进行测试了。

W3C链接检查器

SEO蜘蛛

上述测试工具可以帮助执行测试。

7.启动。 在一切工作顺利之后，你需要计划和执行你的网站发布。你必须同时考虑推出的时机和沟通策略。

网页设计的四个阶段是什么？

如今，网站的创建并不像过去那样复杂。使用现代工具和技术，你可以设计一个伟大的网站，而不需要成为编码专家。

为了获得最好的结果，你必须计划好每一步，并确保你看起来是你想要的样子。网站开发人员通常将程序分成四个不同的阶段。这可以使事情保持系统化，也允许你适当地创建你的网站，所以一切看起来都很好。

请稍等；在这篇文章中，你将探讨网站设计的四个主要阶段。

第一阶段：网站布局

网站的整体布局作为你的基础。在这里，你需要选择和注册你的域名。选择最好的虚拟主机是另一项重要任务。选择一个网站创建工具平台，并计划你的网站的布局。

第二阶段：内容创作

从技术上讲，第2阶段永远不会结束。你总是要努力创造新的内容，并管理你的内容的SEO优化。它吸引访问者，以达到网站的必要目标。

第三阶段：多媒体设置

倾向于正确的颜色和视觉效果会影响访问者在你的网站上停留的欲望，所以要花适当的时间使这个阶段合适。

第四阶段：启动网站

在管理事情之后，按照你在前三个阶段想要的方式，是时候推出你的网站公开。

网站地图和线框的区别

网站地图和线框都是指网站的布局，但它们是非常不同的。线框就像你的网站的框架，完成后会是什么样子。与线框不同，网站地图是你的网站的路线图，提供网站的信息布局。

网站地图就像网站的蓝图，代表了该网站的所有主要部分。例如，一个目录可以使网站易于浏览。网站地图由一个连接的网页列表组成，以便更快地被搜索引擎收录。它就像你的网站的流程图，表明哪些页面在哪里。另一方面，线框图就像一个单页布局的代表，它提供了一个每个页面完成后的视图。线框图主要是由方框和线条构成。

总结

我们希望你清楚网站地图和线框的区别。在通过我们的终极指南后，你可以成功地执行网页设计过程、网站地图创建和线框创建。我们建议你尝试用AppMaster来创建网站地图，用于内容导航，用线框来表现你的网站的美感。