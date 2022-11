App ontwikkeling is zeker een spannend maar uitdagend proces. Verschillende factoren zijn betrokken bij de ontwikkeling van een app, waardoor de uiteindelijke kosten om een app te ontwikkelen sterk variëren van project tot project.

Het is belangrijk om bekend te zijn met het hele proces van het maken van een uitgebreide app-ontwikkelingsbegroting, omdat het vaak voorkomt dat ontwikkelaars, vooral nieuwe programmeurs, de begroting overschrijden tijdens het bouwen en lanceren van een app.

Houd in gedachten dat het onmogelijk is om een perfect budget te krijgen zonder kritische factoren te analyseren, zoals zakelijke doelen, app functies, workflow en andere applicatiebeperkingen. Aan het einde van dit artikel zult u echter in een zeer goede positie verkeren om de vraag te beantwoorden hoeveel het kost om een app te ontwikkelen. Blijf lezen om alles te leren over kostenramingen en budgettering voor app-ontwikkeling.

Hoeveel kost de app?

Er is geen specifiek antwoord op de vraag hoeveel een app kost, omdat het afhangt van talloze factoren. De gemiddelde app ontwikkelingskosten kunnen liggen tussen $15.000 en $150.000, afhankelijk van de complexiteit en functies van de app.

Hieronder volgen de verschillende factoren die het app ontwikkelingsbudget beïnvloeden:

Het aantal functies en schermen van een app

De complexiteit van de app

De mate van kwaliteitsborging die nodig is om bugs te verwijderen

Integraties met derden

Implementatie van moderne beveiligings- en privacy protocollen

Grootte, niveau en ervaring van het app-ontwikkelteam

Het aantal app ontwikkelaars dat aan één project werkt

Doelplatform

Naast de functionaliteit en complexiteit van de app, zijn ook verschillende externe factoren van invloed op de kosten om een app te bouwen. Ontwikkelaars en user management teams worden in verschillende landen verschillend betaald, waardoor de totale app ontwikkelingskosten van land tot land verschillen. Verschillende landen hebben verschillende betalingsregels en app ontwikkelingsprijzen. App ontwikkelingskosten op basis van verschillende strategieën die worden gebruikt om een app te maken moeten ook in overweging worden genomen voor de totale budgettering.

Mobiele app ontwikkeling kostenverdeling

Budgettering wordt gemakkelijker met behulp van app ontwikkelingskosten gebaseerd op verschillende fasen van het bouwen van een app. De uitsplitsing van de mobiele app ontwikkelingskosten per verschillende fasen van de ontwikkeling is als volgt:

Kosten van de strategie- en planningsfase

Over het algemeen gaat ongeveer 10 tot 15% van het totale budget voor de ontwikkeling van mobiele applicaties naar de onderzoeks-, plannings- en strategiefase om een objectieve definitie, een concurrentieanalyse en een duidelijk MVP-concept te verkrijgen. De kosten van het bouwen van een app kunnen zeer hoog oplopen zonder een goed plan.

Er kunnen veel verschillende namen zijn voor de eerste fase van het plannen van een mobiel app ontwikkelingsproject, zoals strategie, planning en ontdekking. Welke naam u ook gebruikt, dit is de eerste fase waarin u een uitgebreide markt- en bedrijfsanalyse moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw app idee haalbaar is en er vraag naar is op de markt.

Het maken van een gedetailleerd ontwikkelingsplan is belangrijk om ervoor te zorgen dat het hele app-ontwikkelingsproject soepel verloopt en succesvol wordt. Stel dat u gebruik maakt van de diensten van een maatwerk software ontwikkelingsbedrijf of een andere mobiele app ontwikkelaar. In dat geval kunt u veel vragen verwachten in dit stadium, omdat de ontwikkelaars en projectmanager uw app eisen en verwachtingen volledig zullen willen begrijpen.

App ontwerp kosten

App design is een integraal onderdeel van elk app ontwikkelingsproject. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het geen eenvoudig proces, vooral nu je met veel factoren rekening moet houden om een aantrekkelijke gebruikersinterface en gebruikerservaring te bieden.

Ontwerpers moeten volledige kennis hebben over de verwachte functionaliteiten van de app voordat ze kunnen beginnen met het ontwikkelen van de wireframes van de app. Deze fase omvat het ontwerpen van de algehele UI en UX met behulp van wireframes en prototypes.

Aangezien de aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van een app een cruciale rol spelen in het succes ervan, is het belangrijk om een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld te besteden aan de app ontwerpfase om ervoor te zorgen dat er een perfect ontwerp wordt gemaakt voordat het ontwikkelingsproces begint. De app ontwerpfase vereist geen specifieke hoeveelheid tijd of kosten. Gewoonlijk neemt het ook ongeveer 10% tot 15% van het totale app ontwikkelingsbudget in beslag.

App ontwikkelingskosten

Zodra het ontwerp van de mobiele app is afgerond, komt het in de ontwikkelingsfase. Dit is de fase waarin de klanten hun ideeën voor het eerst kunnen zien veranderen in levensvatbare producten. De meeste ervaren ontwikkelaars kunnen een schatting geven van de ontwikkelingskosten, afhankelijk van het ontwerp.

Andere factoren zoals de complexiteit van de app en het aantal functies zijn echter ook van invloed op de kosten van de mobiele app ontwikkeling. Naast de extra functies zijn bepaalde kernfuncties vereist voor bijna alle soorten toepassingen. Deze functies zijn:

SMS, e-mail en pushmeldingen om de betrokkenheid van de gebruiker te vergroten

Registratie en aanmelding van gebruikers

Geolocatie

Integratie van betalingen

Synchronisatiemogelijkheden

Daarom bespreken ontwikkelaars alle functionaliteiten in detail met u om de totale app-ontwikkelingskosten te bepalen.

App testen en uitrolfase

Zodra de app is gebouwd, is de volgende stap het grondig testen van de app en ervoor zorgen dat de app werkt volgens de eisen en verwachtingen. Het inhuren van professionele QA experts vereist een aanzienlijk budget dat de mobiele app kosten kan opdrijven in de app testfase.

De exacte hoeveelheid tijd die nodig is om een app te testen hangt af van de functies, doelen en complexiteit ervan. Als uw app een hoog complexiteitsniveau en een groot aantal schermen heeft, moet u een groot deel van het budget toewijzen aan de testfase. Handmatig testen is tegenwoordig niet genoeg om de glitches en bugs in mobiele apps op te lossen, dus misschien moet je ook een geautomatiseerde testtool kopen.

App ontwikkeling kosten statistieken

Het aantal mobiele apps dat beschikbaar is in app stores zoals Google Play Store, Apple App Store en Amazon Appstore is exponentieel gegroeid tot meer dan 6 miljoen, zoals blijkt uit de volgende grafiek:

Het is een duidelijke indicatie van het feit dat de app creatie industrie snel groeit. Statistieken tonen ook aan dat de wereldwijde mobiele app-industrie in 2020 een waarde had van 581,9 miljard dollar en naar verwachting in 2024 1 dollar zal bedragen.

Mobiel app ontwikkelingsbudget

Aangezien de app ontwikkelingskosten direct worden beïnvloed door het type applicatie dat u wilt bouwen, tonen de meeste onderzoeken die zijn uitgevoerd over mobiele app creatie ook de gemiddelde kosten volgens de verschillende typen applicaties.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde kosten voor het inhuren van een app-ontwikkelaar in de VS $105.000 per jaar bedragen. Bovendien zijn de gemiddelde kosten om een app te ontwikkelen:

Type app Tijd om te ontwikkelen Kosten Eenvoudige app 3 tot 6 maanden 16.000 tot 32.000 dollar App met gemiddelde complexiteit 5 tot 10 maanden 32.000 tot 48.000 dollar Complexe app 12 tot 17 maanden $72,000+

Wat beïnvloedt de kosten van een app?

Voordat u het proces van de ontwikkeling van een app start, is het belangrijk om uw doelgroep te analyseren en een grondige bedrijfsanalyse uit te voeren om te bepalen welke functies en functionaliteiten u in uw app nodig hebt. De totale app ontwikkelingskosten zijn sterk afhankelijk van verschillende factoren die de app ontwikkeling beïnvloeden. Laten we deze factoren een voor een bespreken:

Factor 1 - App complexiteit en functies

De complexiteit en functies van de app zijn een integraal onderdeel van het bepalen van het app ontwikkelingsbudget. Het is mogelijk dat uw app slechts drie tot vier functies heeft, maar als deze functies zeer complex zijn, zal dit de totale app ontwikkelingskosten opdrijven.

Over het algemeen vereisen basisfuncties zoals aanmelding en inschrijving 20 tot 25 uur ontwikkeling. Ter vergelijking: ontwikkelaars vragen 150 tot 250 uur voor geavanceerde functies zoals visuele gegevensanalyse en integratie van betalingssystemen.

Integratie van moderne API'sen modellen voor machinaal leren verhogen de kosten van de mobiele app nog verder. Je denkt misschien dat functies als geolocatie gemakkelijk en goedkoop te implementeren zijn, maar ze kosten ook veel bij traditionele app-ontwikkelingsmethoden.

Kleinere en eenvoudigere mobiele apps vereisen minder ontwikkelingsuren, zodat ze gemakkelijk kunnen worden ontwikkeld binnen een beperkt budget. Maar zelfs als je een kleine app bouwt, moet je rekening houden met je toekomstplannen om te bepalen hoeveel schaalbaarheid je nodig hebt in de app-architectuur. Houd in gedachten dat een complexe architectuur meer moeite kost om een app te maken en hogere app-ontwikkelingskosten met zich meebrengt.

Complexe apps omvatten doorgaans een breed scala aan functies, zoals real-time chatbots, mediaverwerkingsmogelijkheden, animaties en andere dergelijke functionaliteiten die veel tijd en geld vergen om te ontwikkelen.

Factor 2 - Ontwikkelingsprioriteiten

U moet uw app-eisen zorgvuldig analyseren om duidelijke prioriteiten te stellen voor de gehele ontwikkeling om de app-ontwikkelingskosten te beheersen. Over het algemeen heeft softwareontwikkeling te maken met drie belangrijke kenmerken: kwaliteit, kosten en snelheid. U kunt deze drie kenmerken niet allemaal kiezen en moet er twee kiezen.

Het is mogelijk dat een app-ontwikkelingsbedrijf beweert dat het in staat is binnen een paar dagen een app van hoge kwaliteit te bouwen met behulp van de traditionele ontwikkelingsaanpak. U kunt echter niet verwachten dat zij de beste resultaten produceren, want om een app van hoge kwaliteit te bouwen, moet een aanzienlijke hoeveelheid tijd en energie worden besteed aan de ontwikkelingsprocedures.

Factor 3 - Type app

Het is onmogelijk om te bepalen hoeveel het kost om een app te ontwikkelen zonder te bepalen welk type app u wilt. Het hangt allemaal af van uw eisen. U kunt een native app of een hybride app bouwen.

Native app ontwikkeling

Native app ontwikkeling omvat de ontwikkeling van een app voor een specifiek platform, zoals een iOS app of een Android app. Als u native mobiele apps wilt bouwen voor beide platforms, moet u twee afzonderlijke apps maken, wat de totale app-ontwikkelingskosten aanzienlijk verhoogt.

Over het algemeen geven grootschalige bedrijven de voorkeur aan het afzonderlijk ontwikkelen van iOS-apps en Android-apps, omdat ze het zich kunnen veroorloven enorme app-ontwikkelingskosten te dragen. Een groot voordeel van het ontwikkelen van native apps is dat ze meer flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden bieden.

Hybride app ontwikkeling

Zoals de naam al doet vermoeden, is hybride app ontwikkeling een moderne ontwikkelingsaanpak waarbij u een app kunt maken die op meerdere platforms werkt. Een van de grote voordelen van het ontwikkelen van een hybride app is dat het het app ontwikkelingsbudget verlaagt. Je hoeft bij dit type app ontwikkeling niet apart Android apps en iOS te ontwikkelen, dus de totale app ontwikkelingskosten zijn lager.

Er zijn echter grondige tests nodig om ervoor te zorgen dat Android- en iOS-apps efficiënt werken op de beoogde besturingssystemen. Anders kan de kwaliteit van de hybride apps worden aangetast door onstabiele prestaties, een slechte gebruikerservaring en diverse andere technische beperkingen. Indien correct geïmplementeerd, is hybride app ontwikkeling een nuttige methode om Android en iOS apps te ontwikkelen binnen beperkte app ontwikkelingskosten.

Factor 4 - UI/UX ontwerp

Gebruikersinterface (UI) en gebruikerservaring(UX) kunnen een app maken of breken, aangezien de software-ontwikkelingsindustrie sterk gericht is op het bieden van een vriendelijke en bevredigende ervaring aan de app-gebruikers. UI en UX zijn van grote invloed op hoeveel het kost om een app te bouwen. Mensen hebben veel apps om uit te kiezen. Daarom, als een app geen indrukwekkende UI en UX heeft, is de kans groot dat gebruikers de app zullen verlaten voor een betere optie.

Daarom is het belangrijk om een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld te besteden aan het ontwerp van een app. Aangepaste app-ontwikkelingsdiensten zijn gespecialiseerd in het personaliseren van het UI/UX-ontwerp om ervoor te zorgen dat de beste knoppen, pictogrammen en lettertypen worden gebruikt. Het inhuren van UI/UX ontwerpers kan duur zijn, dus het heeft zeker invloed op de totale kosten van het bouwen van een app.

Factor 5 - Ontwikkelingsaanpak

De ontwikkelingsaanpak die u kiest om een app te bouwen heeft een grote impact op de app-ontwikkelingskosten. Traditionele ontwikkelingsmethoden kosten veel geld omdat je grote teams van app-ontwikkelaars, UI/UX-ontwerpers, QA-experts en een projectmanager moet inhuren. Daardoor zijn de kosten om een app te bouwen vrij hoog bij de traditionele ontwikkelingsmethoden.

De stijgende populariteit van no-code en low-code ontwikkelingsbenaderingen stelt u echter in staat om de app-ontwikkelingskosten aanzienlijk te minimaliseren. Deze verschillende soorten ontwikkelingsbenaderingen worden later in dit artikel in detail besproken.

Factor 6 - Onderhoud

Veel mensen nemen ten onrechte aan dat de levenscyclus van de app-ontwikkeling eindigt met de lancering van de applicatie. Het heeft echter geen zin om een app op de markt te brengen als u deze na de release in de steek laat.

Voortdurende updates en app-onderhoud zijn cruciaal voor het succes van een applicatie op lange termijn. Daarom moet u in uw budget voor app-ontwikkeling rekening houden met de kosten voor app-onderhoud. Zonder constant onderhoud en updates kunnen er veel verschillende bugs en problemen in de app ontstaan, waardoor je de interesse van je doelgroep verliest.

Waarop letten bij het kiezen van een app ontwikkelingsbedrijf?

Het kiezen van de perfecte mobiele app ontwikkelingsdiensten is een combinatie van veel verschillende factoren en kenmerken die de kwaliteit van een app ontwikkelingsbedrijf beïnvloeden. Een uitgebreide analyse van de vereisten is van vitaal belang om het beste ontwikkelingsbedrijf te kiezen en een app te bouwen binnen de verwachte app ontwikkelingskosten. U vindt veel IT bedrijven die app en software ontwikkelingsdiensten aanbieden. Maar u kunt alleen een betrouwbare partner kiezen als u overweegt aandacht te besteden aan de volgende factoren:

Analyse van eisen

Ten eerste moet je bekend zijn met je eisen om ervoor te zorgen dat je een duidelijk idee hebt over wat je verwacht van de app. Dit is ook van invloed op de uiteindelijke kosten van de app-ontwikkeling, omdat de middelen die worden toegewezen aan de ontwikkeling van een app afhankelijk zijn van de complexiteit, functies en algehele app-architectuur.

Stel bovendien dat u wilt dat het mobiele applicatie ontwikkelingsbedrijf een enterprise app voor u ontwikkelt. In dat geval moet u een bedrijfsanalyse uitvoeren om er zeker van te zijn dat de app uw bedrijf ten goede komt. Als u kennis heeft van moderne mobiele app ontwikkelingstools en technologieën, zal dit u ook helpen uw eisen te beperken.

Uitgebreide diensten

Mobiele app ontwikkeling is veel meer dan alleen het programmeren en coderen om aan de eisen te voldoen. Grondige analyse, marktonderzoek en onderhoud zijn ook belangrijke onderdelen van de ontwikkeling en lancering van een succesvolle app op de markt.

Uw doel moet zijn om een allround softwareontwikkelingsbedrijf te kiezen dat gekwalificeerde specialisten kan leveren gedurende de hele levenscyclus van een app. Dit omvat deskundige UI/UX ontwerpers om gebruiksvriendelijke interfaces te creëren, ontwikkelaars om uw eisen om te zetten in realiteit, en kwaliteitsborging (QA) experts om de fouten en bugs van de app te elimineren.

Het is ook mogelijk dat u voortdurend app-onderhoud en -upgrades nodig hebt. U moet dus rekening houden met de totale app onderhoudskosten en het bedrijf in de beginfase duidelijk vragen of zij betrouwbare app onderhoudsdiensten kunnen leveren.

Bespreek met ontwikkelaars

Zodra u het perfecte softwareontwikkelingsbedrijf hebt geïdentificeerd, moet u de tijd nemen en al uw vragen en zorgen bespreken met het projectmanagementteam en de app-ontwikkelaars. Aarzel niet om hen te vragen naar hun ervaring en expertise in het ontwikkelen van verschillende mobiele applicaties en bespreek de visie die u heeft voor uw app.

Uiteindelijk zijn dergelijke discussies en gesprekken nuttig om de ontwikkelaars te helpen de verwachte app-functionaliteit te begrijpen en een betrouwbare en efficiënte app te ontwikkelen door middel van soepel projectmanagement. Het hebben van een duidelijk plan om een app te bouwen is belangrijk om de app ontwikkelingskosten ook te beheersen.

Onderzoek de vorige app van het bedrijf

U kunt de vertegenwoordigers van het bedrijf of uw specifieke projectmanagementteam vragen naar enkele van de beste mobiele apps die zij in het verleden hebben ontwikkeld. Het zal u helpen het portfolio van het bedrijf te analyseren en een slimme beslissing te nemen over de vraag of het aan uw eisen kan voldoen.

Analyseer het algemene ontwerp van de apps omdat de functies en de complexiteit van de apps u ook zullen helpen bij het bepalen van het totale app ontwikkelingsbudget. Overweeg of de mobiele apps gebruiksvriendelijk zijn en aan hun eisen voldoen.

Overweeg het beveiligings- en privacybeleid

Om uw app-functionaliteit en algemene app-architectuur te beschermen, moet u ervoor zorgen dat het softwareontwikkelingsbedrijf van uw keuze een betrouwbaar beveiligings- en privacybeleid heeft. Het doel van een dergelijk beleid is ervoor te zorgen dat de gegevens die tijdens de app-ontwikkeling uit de bedrijfsanalyse zijn verkregen, niet naar derden worden gelekt.

De meeste organisaties tekenen vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsovereenkomsten met de ontwikkelaars en het projectmanagementteam om maximale privacy te garanderen. Deze procedures omvatten het waarborgen van de bescherming van zowel intellectuele eigendomsrechten als persoonlijke gegevens.

Verborgen app ontwikkelingskosten

Een ander belangrijk ding om te overwegen bij het kiezen van het beste platform uit verschillende app ontwikkelingsbedrijven is de verborgen app ontwikkelingskosten geassocieerd met software ontwikkelingsprocedures. Dergelijke kosten kunnen het totale app ontwikkelingsbudget aanzienlijk beïnvloeden.

Enkele van deze kosten zijn:

Functionele kosten

Functionele kosten zijn de kosten die u moet betalen voor het gebruik van integraties van derden, zoals sms, geolocatie, pushmeldingen en verschillende betalingsgateways.

Functionele kosten zijn de kosten die u moet betalen voor het gebruik van integraties van derden, zoals sms, geolocatie, pushmeldingen en verschillende betalingsgateways. Kosten voor projectbeheer

Houd rekening met de aanzienlijke kosten voor het inhuren en onderhouden van een projectmanagementteam.

Houd rekening met de aanzienlijke kosten voor het inhuren en onderhouden van een projectmanagementteam. Integraties van derden en infrastructuurkosten

Integraties met derden zijn vaak nodig om een app te maken. Ze zijn ook van invloed op de totale app ontwikkelingskosten. Dergelijke app ontwikkelingskosten zijn gerelateerd aan de algemene app functies, servers en database. Het gebruik van API's en diensten van derden kan de ontwikkelingstijd en -kosten van de app aanzienlijk verhogen.

Integraties met derden zijn vaak nodig om een app te maken. Ze zijn ook van invloed op de totale app ontwikkelingskosten. Dergelijke app ontwikkelingskosten zijn gerelateerd aan de algemene app functies, servers en database. Het gebruik van API's en diensten van derden kan de ontwikkelingstijd en -kosten van de app aanzienlijk verhogen. App lancering en marketing kosten

Er zijn veel mobiele apps beschikbaar in de app stores, waardoor veel goede apps verloren gaan tussen de massa. Om zich te onderscheiden van de concurrentie in app stores is het essentieel om een aanzienlijke hoeveelheid middelen toe te wijzen aan de lancering en marketing van een app.

Er zijn veel mobiele apps beschikbaar in de app stores, waardoor veel goede apps verloren gaan tussen de massa. Om zich te onderscheiden van de concurrentie in app stores is het essentieel om een aanzienlijke hoeveelheid middelen toe te wijzen aan de lancering en marketing van een app. App onderhoudskosten

App onderhoud en updates zijn belangrijk om een bevredigende gebruikerservaring te bieden en ervoor te zorgen dat de gebruikers uw app blijven gebruiken. Of u nu gebruik maakt van app-onderhoudsdiensten van het ontwikkelingsbedrijf of een intern ondersteuningssysteem hebt, u moet rekening houden met deze kosten.

App ontwikkelingsproces

Als het gaat om het laten ontwikkelen van een mobiele app door professionals, heb je meerdere opties om uit te kiezen. Het is belangrijk om de beste ontwikkelingsaanpak te kiezen, zodat uw eisen op de best mogelijke manier worden vervuld.

Bovendien hebben verschillende ontwikkelingsbenaderingen hun eigen voor- en nadelen. Het kiezen van het beste type app ontwikkeling is nuttig om de kosten van mobiele app ontwikkeling te verminderen en een app efficiënt te maken. Daarom, als u opereert binnen een beperkt mobiel app ontwikkelingsbudget en een app wilt maken, moet u vertrouwd raken met de verschillende soorten app ontwikkelingsbenaderingen en de beste kiezen die bij u past.

Uiteindelijk, welk team of platform je ook kiest, de primaire focus moet liggen op het bouwen van een schaalbare en gebruiksvriendelijke app terwijl je de app ontwikkelingskosten onder controle houdt. Laten we deze verschillende ontwikkelingsopties in detail bespreken.

Huur een lokaal softwareontwikkelingsbedrijf in

Lokale kleine tot middelgrote app-ontwikkelingsbedrijven zijn in staat tot eenvoudige app-ontwikkeling en het bouwen van apps met een gemiddelde complexiteit. De exacte kosten van het ontwikkelen van een app via een softwareontwikkelingsbedrijf zijn hoger, aangezien het inhuren van een ervaren app-ontwikkelteam u tussen de $150 en $250 kost.

Het exacte tarief is afhankelijk van de complexiteit van de app en de expertise van de app ontwikkelaars. Het betekent dat als u een app wilt die binnen 400 uur kan worden ontwikkeld, u kunt verwachten dat uw budget voor app-ontwikkeling 80.000 tot 95.000 dollar bedraagt.

Voordelen

Een groot voordeel van het inhuren van een lokaal mobiel app ontwikkelingsbedrijf is dat u constant contact kunt onderhouden met het app ontwikkelingsteam om al hun vragen te beantwoorden. Dit is nuttig om de app ontwikkeling soepel en gemakkelijk te laten verlopen. Bovendien kunt u kwaliteitsdiensten verwachten van een professioneel softwareontwikkelingsbedrijf. Aangezien u gemakkelijk contact kunt opnemen met de app-ontwikkelaars, kunnen zij ook snel wijzigingen aanbrengen in uw app.

Nadelen

De hoge app ontwikkelingskosten zijn echter een belangrijke factor waarom u misschien niet in staat bent om een lokaal software ontwikkelingsbedrijf in te huren en op zoek moet naar andere opties. U moet een grondige financiële en zakelijke analyse uitvoeren om te bepalen of u zich deze diensten kunt veroorloven.

Huur een intern ontwikkelingsteam in

Het inhuren van een in-house ontwikkelteam bestaande uit app ontwerpers, ontwikkelaars en QA experts is een andere nuttige manier om aan uw ontwikkelingseisen te voldoen. Het is geschikt voor bedrijven die een fulltime IT-afdeling nodig hebben voor 24-uurs ondersteuning, ontwikkeling en app-onderhoud. Het helpt u bij het terugdringen van de kosten voor mobiele app-ontwikkeling en app-onderhoud.

Met een in-house ontwikkelteam krijgt u maximale transparantie en goede communicatie met het team. Houd er echter rekening mee dat het werven en onderhouden van professionele app ontwikkelaars in uw bedrijf aanzienlijk duurder is dan het inhuren van een lokaal software ontwikkelingsbureau. Een full stack ontwikkelaar kost ongeveer 98.000 dollar per jaar, dus u moet de beslissing nemen op basis van uw korte- en langetermijnplannen.

Voordelen

Een van de belangrijkste voordelen van een intern ontwikkelingsteam is dat het een constante stroom van ideeën mogelijk maakt om uw bedrijf of specifieke app naar een hoger niveau te tillen. Constante communicatie maximaliseert ook uw kansen om een efficiënte app te ontwikkelen en succesvol te lanceren.

Nadelen

Toch zijn veel bedrijven tegenwoordig niet geïnteresseerd in het inhuren van een fulltime ontwikkelteam vanwege de hoge kosten voor het werven en langdurig in dienst houden van de medewerkers. Als u een ontwikkelingsteam inhuurt, moet u ook geld uitgeven aan de aanschaf van moderne laptops en systemen voor de ontwikkeling. U kunt overwegen om een freelance ontwikkelaar in te huren als u het zich niet kunt veroorloven om professionele app-ontwikkelaars in te huren.

Huur een freelance app-ontwikkelaar in

Het inhuren van freelance app-ontwikkelaars is zeer populair geworden voor alle soorten bedrijven. Zelfs de meest gevestigde organisaties vertrouwen op freelancers. Het personeelsbestand van Google bestaat bijvoorbeeld uit meer freelancers dan vaste werknemers.

Freelancers kunnen vrij gemakkelijk eenvoudige app-ontwikkeling aan. U kunt ook een heel ontwikkelingsteam van freelancers inhuren voor mobiele apps met een hoge complexiteit. De kosten van het inhuren van een freelancer zijn afhankelijk van het platform dat u gebruikt. Over het algemeen kunt u hen inhuren op uurbasis of op contractbasis.

Het is sterk aan te raden dat u uw eisen volledig bespreekt met de freelance app ontwikkelaar en hem of haar inhuurt op contractbasis om de app ontwikkelingskosten te beheersen. Websites zoals Fiverr, Upwork en PeoplePerHour zijn enkele van de vele freelance platforms die u kunt gebruiken om de beste freelancer te vinden.

Voordelen

Een freelancer inhuren om een app voor u te bouwen is een van de meest effectieve en goedkoopste manieren van app-ontwikkeling. U kunt de prijzen vooraf bepalen en krijgt een product van hoge kwaliteit. Bovendien kunt u de beste app ontwikkelaar kiezen door zijn of haar beoordelingen van eerdere klanten te controleren.

Nadelen

Er is altijd een risico verbonden aan freelance app ontwikkelaars. Sommige hebben de neiging om een klus in een haast te voltooien, met negatieve gevolgen voor het eindproduct. Bovendien is een freelancer misschien niet altijd beschikbaar om uw vragen en eisen te bespreken. Een dergelijke communicatiekloof kan de kwaliteit van de app aantasten.

App ontwikkeling uitbesteden

Het uitbesteden van app ontwikkeling is een nuttige manier om de diensten van ervaren en professionele app ontwikkelaars te krijgen bij het bouwen van grootschalige apps. Dergelijke ervaren ontwikkelteams en project management teams zijn in staat om hoge app complexiteit aan te pakken, dus het is een betrouwbare optie om apps te ontwikkelen in plaats van in-house app ontwikkelaars in te huren.

Voordelen

Over het algemeen geven mensen de voorkeur aan het uitbesteden van app ontwikkeling aan landen als China, India, Pakistan en andere Aziatische landen waar de kosten van app ontwikkeling en ontwerp aanzienlijk lager zijn. U kunt bedrijven vinden die in dergelijke landen lage app-ontwikkelingsprijzen aanbieden. Daarom kunt u de kosten voor de ontwikkeling van mobiele apps verlagen. Ervaren ontwikkelingsteams zullen een product van hoge kwaliteit voor u ontwikkelen na een gedetailleerde bespreking van de vereisten.

Nadelen

Het vinden van een betrouwbaar app ontwikkelingsbedrijf in een ander land kan een beetje uitdagend zijn. Het kan ook een riskante procedure zijn omdat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er bindende juridische afspraken worden gemaakt wanneer u een ontwikkelingsteam in een ander land inhuurt.

Gemeenschappelijke stappen voor app-ontwikkeling

Welke soort ontwikkelingsaanpak u ook kiest, er zijn enkele gemeenschappelijke stappen die betrokken zijn bij alle soorten mobiele app-ontwikkelingsmethoden. Deze integrale stappen zijn:

Het maken van een prototype

Het bouwen van een klikbaar prototype is een snelle en kosteneffectieve methode om de perfecte gebruikersinterface van een app te ontwerpen. In feite kun je tegenwoordig met veel tools gratis een prototype maken.

Het doel van een prototype is om de algemene gebruikerservaring van de toekomstige app te controleren. Het bieden van een vriendelijke en bevredigende gebruikersinterface en gebruikerservaring is cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Alle moderne applicaties moeten interactief zijn en eenvoudig te navigeren. Het maken van een eenvoudig prototype in de beginfase helpt je bij het plannen van de algemene UI en UX van de app.

Je kunt tools als Adobe XD, Justinmind, of Figma gebruiken om een prototype te maken en het app idee te laten zien aan andere belanghebbenden van de app. Zelfs als het maken van een prototype tijd kost, moet je je geen zorgen maken, want een goed ontworpen prototype kan dienen als een routekaart voor het hele ontwikkelingsproces.

Ontwikkel MVP

Zodra u het totale budget voor de ontwikkeling van de app en de UI via het prototype hebt vastgesteld, is de volgende stap het maken van een minimum viable product (MVP). Het is de eerste versie van de app die bedoeld is om uw idee en vereisten te testen en te bewijzen dat een haalbare oplossing kan worden geïmplementeerd.

MVP is belangrijk voor alle soorten toepassingen om het concept van de software te valideren en eventuele wijzigingen aan te brengen in de algemene UI / UX van de app en de functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen. Maak niet de fout om direct naar de echte app te springen, want er zullen zeker verschillende fouten en vergissingen in de eerste versies zitten.

Extra functies opnemen

Een MVP gaat meestal alleen over de primaire functionaliteiten. Het betekent dat de functies die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de gebruikers worden toegevoegd in een MVP. Zodra een MVP succesvol is gemaakt, moet je gaan werken aan de extra functies, zoals pushmeldingen, geolocatie en elke andere relevante functie voor je app.

Dergelijke complexe functies maken uw app onderscheidend van de concurrentie en brengen innovatie bij elke stap van de app ontwikkelingscyclus. Hierdoor bent u in staat om uw concurrentie voor te blijven en uw stempel te drukken.

Kwaliteitsgarantie

Zodra het eindproduct klaar is met alle functionaliteiten, is het de verantwoordelijkheid van QA-experts om de app grondig te testen en ervoor te zorgen dat deze vrij is van verschillende soorten bugs en fouten. Afhankelijk van de complexiteit van de app, kunnen continue QA en app onderhoudsdiensten nodig zijn. Voortdurende ondersteuning en app-onderhoud zijn essentieel om van tijd tot tijd updates te bieden, bugs op te lossen en innovatieve functies aan de app toe te voegen. Anders kunnen gebruikers hun interesse in uw app verliezen.

Hoe kunt u de ontwikkelingskosten van uw app verlagen?

Het bereiken van uw app eisen binnen een beperkt app ontwikkeling budget kan een uitdaging zijn, vooral als u werkt aan uw eerste project. Daarom is het belangrijk om bekend te zijn met enkele belangrijke tips om de app kosten te beheersen en de app ontwikkelingskosten zoveel mogelijk te verlagen door deze tips te volgen:

Regelmatige communicatie

Zorg ervoor dat u en het mobiele app ontwikkelingsteam op dezelfde pagina zitten om ervoor te zorgen dat de kosten om een app te bouwen uw budget niet overschrijden. Vlotte en continue communicatie tussen de teamleden zal ervoor zorgen dat de beste app ontwikkelingspraktijken worden gevolgd om een app te maken en de gewenste resultaten te bereiken zonder grote fouten te maken.

Uitgebreid testen

Testen is een integraal onderdeel van elk type app. Sommige mensen maken de fout te veronderstellen dat ze het testen zelf kunnen afhandelen zonder enige kennis van QA tools en praktijken. Dit kan ertoe leiden dat u op de lange termijn een aanzienlijke hoeveelheid geld verliest. Vertrouw daarom in de eerste plaats op QA-specialisten om bugs en fouten te voorkomen.

Vroegtijdig feedback krijgen

Probeer zo snel mogelijk feedback te krijgen van uw doelgroep. U kunt de MVP ook verspreiden in een focusgroep en feedback krijgen om relevante wijzigingen aan te brengen voordat u de definitieve versie van de app vrijgeeft. Feedback van klanten helpt het projectmanagementteam te bepalen welke functies moeten worden toegevoegd of verwijderd uit de app om deze aantrekkelijker en functioneler te maken.

Flexibiliteit en schaalbaarheid

Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn twee zeer kritische kenmerken van een succesvolle mobiele app en software. Hoewel het belangrijk is om binnen de scope en het budget van het project te blijven, moet je er ook voor zorgen dat er voldoende ruimte is voor verdere functies en verbeteringen in de app.

Er worden regelmatig veel apps en IT-oplossingen geïntroduceerd, dus als je wilt concurreren met andere mobiele apps, moet je je app blijven innoveren. App flexibiliteit is ook belangrijk om functies aan te passen volgens gebruikers veranderende eisen en de feedback die je krijgt na het vrijgeven van de app. Het is begrijpelijk dat de app-ontwikkelingskosten op basis van verschillende functies blijven stijgen naarmate de flexibiliteit toeneemt.

No-code ontwikkeling

Naast de bovenstaande benaderingen van app-ontwikkeling is er nog een andere methode om een app te ontwikkelen zonder enige technische kennis of vaardigheden. Met de no-code ontwikkelingsaanpak kunt u apps bouwen met drag-and-drop functies en krachtige visuele bewerkingstools. No-code ontwikkelingsbenadering lost veel zakelijke problemenop door het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en brengt minimale mobiele app ontwikkelingskosten met zich mee.

No-code platforms bieden bedrijven een indrukwekkende flexibiliteit om hun eigen mobiele apps te maken. Daardoor hoeven bedrijven niet langer afhankelijk te zijn van professionele softwareontwikkelingsbedrijven en app-ontwikkelaars die veel geld vragen.

In plaats daarvan kunnen ze de gebruiksvriendelijke visuele bewerkingstools van de no-code platforms gebruiken om de apps snel en gemakkelijk te bouwen. Bovendien hebben no-code platforms ook het pad geëffend voor niet-ontwikkelaars om met maximale snelheid en wendbaarheid aan hun technische behoeften te voldoen.

Er zijn veel no-code ontwikkelingsplatforms beschikbaar, maar u zult AppMaster de krachtigste tool vinden omdat u er mobiele apps, webapps en backends mee kunt bouwen. Het mooie is dat zelfs als je geen technische kennis of ervaring hebt, je AppMaster kunt gebruiken om een gebruiksvriendelijke en schaalbare app te maken. Een krachtige backend wordt gegenereerd met behulp van moderne AI-algoritmen.

Hierdoor kunt u een enorme hoeveelheid geld en tijd besparen door de no-code ontwikkelingsaanpak van AppMaster te gebruiken. Het stelt bedrijfsmanagers en het team achter een app in staat om het ontwikkelingsproces snel te doorlopen en meer aandacht te besteden aan de lancering en marketing van de app.

Voordelen van het gebruik van AppMaster

Het soort flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid dat AppMaster biedt, is moeilijk te vinden bij andere no-code platforms. Iedereen kan app-ontwikkelaar worden met behulp van AppMaster. Het is ook nuttig voor projectmanagers die problemen hebben met het managen van een ontwikkelteam en het steeds opnieuw communiceren van de vereisten.

In plaats van te vertrouwen op anderen, kunnen bedrijven de no-code ontwikkelingsaanpak van AppMaster gebruiken om een app te bouwen met drag-and-drop functies. Het kan bedrijven helpen om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren en veel ontwikkelingsuren en geld te besparen.

Kan ik gratis een app bouwen?

Ja, het is absoluut mogelijk om gratis een app te bouwen. Er zijn veel verschillende gratis app builders zoals AppMaster waarmee je gratis eenvoudige apps kunt bouwen. Als je echter complexe apps wilt bouwen, zul je de hogere pakketten van dergelijke app-bouwers moeten kopen.

Wat zijn de ontwikkelingskosten van bekende startups?

Er is een lange lijst van apps die we dagelijks gebruiken, en we vragen ons vaak af wat ze waard zijn en wat de initiële app-ontwikkelingskosten zijn. Het is belangrijk om deze voorbeelden in detail te bekijken, zodat u in staat bent om een idee te krijgen over hoe de mobiele app ontwikkelingskosten werken en waarom het overwegen van verschillende factoren belangrijk zijn voor een nauwkeurige schatting om een app te ontwikkelen.

Hieronder volgen enkele van de meest populaire voorbeelden van app ontwikkelingskosten op basis van hun functies en complexiteit.

1. Uber

Uber is de meest succesvolle en populaire ride-hailing app die in veel landen actief is. Het heeft drie verschillende applicaties. Twee mobiele consumenten apps zijn bedoeld voor de passagier en Uber chauffeur, en een web app is beschikbaar om als admin paneel te fungeren.

De kosten van een app als Uber kunnen overal tussen de 50.000 en 65.000 dollar liggen, en het ontwikkelingsproces kan ongeveer 1.200 tot 1.500 uur in beslag nemen. Laten we de ontwikkelingskosten van de Uber-app uitsplitsen naar de belangrijkste functies:

Geolocatie - $ 2.000

Betalingsintegratie met grote betalingskanalen - $2.500

Pushmeldingen - 2.500 tot 3.500 dollar

Beheer van gebruikersprofielen - $ 2.500 tot $ 3.500

Ritplanning - $ 6.000

Backend om gebruikersgegevens en ritgeschiedenis op te slaan - $7.000 tot $8.000

Kwaliteitsgarantie - 12.000 tot 15.000 dollar

Integratie van bibliotheken en extra functies - $15.000 tot $20.000

De totale kosten van de Uber-app bedragen dus tussen de 50 000 en 65 000 dollar.

2. Tinder

Tinder is een zeer populaire dating app. Het heeft in totaal 50 miljoen dollar opgehaald in meer dan drie rondes. De snelle en eenvoudige werking van Tinder heeft het tot een toonaangevende naam in de dating apps industrie gemaakt. Het enige wat je hoeft te doen is naar rechts of links vegen om een persoon leuk of niet leuk te vinden.

De kosten om een app als Tinder te ontwikkelen zijn aanzienlijk lager dan veel andere complexe apps. Hieronder volgt een schatting van de ontwikkelingskosten van de Tinder-app:

Pushmeldingen om app-gebruikers te informeren wanneer zij een bericht of match ontvangen - $ 3.500

Gebruikersprofielbeheer om gegevens van gebruikers op te slaan - $3.000

Geolocatie - $ 2.000

Matching functies met links en rechts vegen - $3.000 tot $5.000

Integratie met derden - $2.000 tot $3.000

UI/UX-ontwerper en QA-team - $10.000 tot $15.000

Extra functies - 4 000 tot 5 000 dollar

De totale kosten om een app als Tinder te ontwikkelen bedragen dus 35 000 tot 40 000 dollar.

3. Ikea

Ikea is een app voor merken. Het gebruikt state-of-the-art augmented reality (AR) technologie om een breed scala aan nuttige functies aan klanten te bieden. Gebruikers kunnen de AR-functies gebruiken om de 3D-modellen van verschillende meubelproducten in de Ikea-catalogus te bekijken.

Ikea heeft een complexe app omdat het veel moderne functies en integraties bevat, samen met de integratie van strenge beveiligingsprotocollen. De kosten voor de ontwikkeling van een app als Ikea liggen daardoor ergens tussen de 73.000 en 85.000 dollar, gezien de functies zoals:

3D-visualisatie van verschillende producten

Integratie met sociale media platforms

360-graden model van het meubilair

Snelle en gemakkelijke analyses

Integratie van betalingen en CRM

4. TikTok

TikTok is een populair social media platform waarbij het vooral gaat om het delen van video's. De complexiteit van de app van TikTok is gemiddeld tot hoog, omdat het mettertijd meer functies heeft geïntroduceerd. Over het algemeen liggen de kosten om een app als TikTok te ontwikkelen tussen de 65.000 en 75.000 dollar, met een ontwikkeltijd van ergens tussen de 1.200 en 1.500 uur.

Enkele van de meest prominente functies van TikTok zijn real-time chatten, videogesprekken, korte video's, meertalige ondersteuning en het verbinden met een groot aantal mensen van over de hele wereld. Er is dus een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld nodig om dergelijke functionaliteiten perfect te creëren.

5. Airbnb

Airbnb is een combinatie van on-demand app en eCommerce winkels. Het is een voorbeeld van een platform met een hoge app-complexiteit. Airbnb is wereldwijd een populaire naam omdat je er gemakkelijk kunt zoeken naar beschikbare eenheden en last-minute boekingen kunt doen.

Bovendien kunt u op Airbnb een lijst van uw favoriete woningen en plaatsen opslaan. Het heeft verschillende andere nuttige functies zoals het gezamenlijk plannen van een reis, een verwijzingssysteem en geavanceerde boekingsfuncties waarmee u een kamer kunt boeken nog voordat u in een land landt. Daarom, als u een complexe app zoals Airbnb wilt bouwen, moet u een app budget hebben van 75.000 tot 85.000 dollar om betrouwbare en efficiënte resultaten te krijgen.

Hoe lang duurt het om een app te maken?

Er is geen specifieke hoeveelheid tijd nodig om een app te maken. De ontwikkelingstijd van de app is afhankelijk van de complexiteit van de app, de functies en de omvang van het ontwikkelingsteam dat eraan werkt.

De geschatte ontwikkelingstijd voor verschillende soorten apps is als volgt:

Eenvoudige mobiele apps met gewone functionaliteiten vereisen ongeveer 400 tot 800 ontwikkeluren

Een app van gemiddelde complexiteit kan worden ontwikkeld in gemiddeld 700 tot 1300 ontwikkeluren

Een grootschalige app met complexe functies vereist meer dan 1200 uur voor efficiënte ontwikkeling.

Hoeveel kost de ontwikkeling van een app in 2022?

Veel factoren beïnvloeden de kosten van app-ontwikkeling, zoals in dit artikel wordt besproken. Je moet rekening houden met de complexiteit van de app, het aantal functies, de omvang van het ontwikkelingsteam, het onderhoud van de app en het specifieke type apps om het totale budget voor de ontwikkeling van mobiele apps te evalueren. Het is onmogelijk om de exacte kosten van app ontwikkeling te evalueren, maar het volgende zijn geschatte kosten om een app te ontwikkelen:

Eenvoudige apps met basisfuncties kosten tussen de 16.000 en 32.000 dollar.

Een app met een gemiddelde complexiteit kan tussen de 32.000 en 48.000 dollar kosten.

Een app met complexe functies kost waarschijnlijk meer dan 72.000 dollar.

U kunt deze kosten voor de ontwikkeling van mobiele apps aanzienlijk verlagen door een betrouwbaar no-code-platform zoals AppMaster te gebruiken om de app zelf te bouwen in plaats van te vertrouwen op ervaren app-ontwikkelaars.