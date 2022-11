Rozwój aplikacji jest z pewnością ekscytującym, ale wymagającym procesem. Na rozwój aplikacji składa się kilka czynników, z powodu których ostateczny koszt rozwoju aplikacji znacznie różni się w zależności od projektu.

Ważne jest, aby znać cały proces tworzenia kompleksowego budżetu rozwoju aplikacji, ponieważ często zdarza się, że deweloperzy, zwłaszcza nowi programiści, przekraczają budżet podczas budowania i uruchamiania aplikacji.

Pamiętaj, że niemożliwe jest uzyskanie idealnego budżetu bez analizy krytycznych czynników, takich jak cele biznesowe, funkcje aplikacji, przepływ pracy i inne ograniczenia aplikacji. Niemniej jednak, po zakończeniu tego artykułu, będziesz w bardzo dobrej pozycji, aby odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje rozwój aplikacji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o szacunkach kosztów rozwoju aplikacji i budżetowaniu.

Ile kosztuje aplikacja?

Nie ma konkretnej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje aplikacja, ponieważ zależy to od niezliczonych czynników. Średni koszt rozwoju aplikacji może leżeć w przedziale od 15 000 do 150 000 dolarów, w zależności od złożoności i funkcji aplikacji.

Poniżej znajdują się różne czynniki, które wpływają na budżet rozwoju aplikacji:

Liczba funkcji i ekranów aplikacji

Złożoność aplikacji

Zakres zapewnienia jakości wymagane do usunięcia błędów

Integracje z podmiotami trzecimi

Wdrożenie nowoczesnych protokołów bezpieczeństwa i prywatności

Wielkość, poziom i doświadczenie zespołu tworzącego aplikację

Liczba programistów pracujących nad jednym projektem

Platforma docelowa

Poza funkcjonalnością aplikacji i jej złożonością, na koszt budowy aplikacji wpływa również kilka czynników zewnętrznych. Programiści i zespoły zarządzające użytkownikami są różnie opłacane w różnych krajach, z powodu czego ogólny koszt tworzenia aplikacji różni się w zależności od kraju. Różne kraje mają różne zasady płatności i ceny rozwoju aplikacji. Koszty rozwoju aplikacji oparte na różnych strategiach używanych do tworzenia aplikacji muszą być również brane pod uwagę przy ogólnym budżetowaniu.

Podział kosztów tworzenia aplikacji mobilnych

Budżetowanie staje się łatwiejsze z pomocą kosztów rozwoju aplikacji opartych na różnych fazach budowania aplikacji. Podział kosztów rozwoju aplikacji mobilnej na różne fazy rozwoju jest następujący:

Koszt fazy strategii i planowania

Ogólnie rzecz biorąc, około 10 do 15% całkowitego budżetu rozwoju aplikacji mobilnej jest przeznaczone na fazę badań, planowania i strategii, aby uzyskać obiektywną definicję, analizę konkurencji i jasną koncepcję MVP. Koszt budowy aplikacji może być bardzo wysoki bez odpowiedniego planu.

Może być wiele różnych nazw dla początkowego etapu planowania projektu rozwoju aplikacji mobilnej, takich jak strategia, planowanie i odkrywanie. Niezależnie od nazwy, jest to początkowy etap, w którym musisz przeprowadzić kompleksową analizę rynku i biznesu, aby upewnić się, że Twój pomysł na aplikację jest wykonalny i ma zapotrzebowanie na rynku.

Tworzenie szczegółowego planu rozwoju jest ważne, aby zapewnić, że cały projekt rozwoju aplikacji przebiega płynnie i staje się sukcesem. Załóżmy, że korzystasz z usług firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania na zamówienie lub innego twórcy aplikacji mobilnych. W takim przypadku możesz spodziewać się odpowiedzi na wiele pytań na tym etapie, ponieważ programiści i kierownik projektu będą chcieli w pełni zrozumieć Twoje wymagania i oczekiwania dotyczące aplikacji.

Koszt projektowania aplikacji

Projektowanie aplikacji jest integralną częścią każdego projektu rozwoju aplikacji. W przeciwieństwie do popularnego przekonania, nie jest to bardzo prosty proces, zwłaszcza teraz, gdy musisz wziąć pod uwagę wiele czynników, aby zapewnić atrakcyjny interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika.

Projektanci muszą mieć pełną wiedzę na temat oczekiwanych funkcjonalności aplikacji, zanim będą mogli rozpocząć opracowywanie makiet aplikacji. Ta faza obejmuje projektowanie ogólnego UI i UX z pomocą wireframe i prototypów.

Od odwołania i przyjazności dla użytkownika aplikacji odgrywają kluczową rolę w jego sukcesie, ważne jest, aby spędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy w fazie projektowania aplikacji, aby zapewnić doskonały projekt jest wykonany przed rozpoczęciem procesu rozwoju. Faza projektowania aplikacji nie wymaga określonej ilości czasu ani kosztów. Zazwyczaj zajmuje również około 10% do 15% ogólnego budżetu na rozwój aplikacji.

Koszt tworzenia aplikacji

Gdy projekt aplikacji mobilnej został sfinalizowany, i wchodzi w etap rozwoju. Jest to etap, w którym klienci mogą po raz pierwszy zobaczyć, jak ich pomysły zamieniają się w realne produkty. Większość doświadczonych programistów może podać szacunkowy koszt rozwoju w zależności od projektu.

Niemniej jednak, inne czynniki, takie jak złożoność aplikacji i liczba funkcji, również wpływają na koszt rozwoju aplikacji mobilnej. Poza dodatkowymi funkcjami, pewne podstawowe funkcjonalności są wymagane przez prawie wszystkie typy aplikacji. Te funkcje to:

Powiadomienia SMS, e-mail i push w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników

Rejestracja użytkownika i logowanie

Geolokalizacja

Integracje płatności

Możliwości synchronizacji

Dlatego deweloperzy szczegółowo omawiają z Tobą wszystkie funkcjonalności, aby określić ogólny koszt rozwoju aplikacji.

Faza testowania i wdrażania aplikacji

Po zbudowaniu aplikacji, następnym krokiem jest dokładne przetestowanie aplikacji i upewnienie się, że działa ona zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami. Zatrudnienie profesjonalnych ekspertów QA wymaga znacznego budżetu, który może podnieść koszty aplikacji mobilnej w fazie testowania aplikacji.

Dokładna ilość czasu potrzebna do przetestowania aplikacji zależy od jej funkcji, celów i złożoności. Jeśli Twoja aplikacja ma wysoki poziom złożoności i wiele ekranów, będziesz musiał przeznaczyć dużą część budżetu na fazę testów. Ręczne testowanie aplikacji nie jest wystarczające, aby naprawić błędy i usterki w aplikacjach mobilnych w dzisiejszych czasach, więc być może będziesz musiał również kupić zautomatyzowane narzędzie do testowania.

Statystyki kosztów tworzenia aplikacji

Liczba aplikacji mobilnych dostępnych w sklepach z aplikacjami, takich jak Google Play Store, Apple App Store i Amazon Appstore, wzrosła wykładniczo do ponad 6 milionów, jak widać na poniższym wykresie:

Jest to wyraźne wskazanie faktu, że branża tworzenia aplikacji szybko się rozwija. Statystyki pokazują również, że globalna branża aplikacji mobilnych była warta 581,9 miliarda dolarów w 2020 roku i oczekuje się, że do 2024 roku osiągnie 1 dolara.

Budżet tworzenia aplikacji mobilnych

Ponieważ koszt rozwoju aplikacji ma bezpośredni wpływ na rodzaj aplikacji, którą chcesz zbudować, większość badań przeprowadzonych na temat tworzenia aplikacji mobilnych pokazuje również średni koszt w zależności od różnych typów aplikacji.

Badania pokazują, że średni koszt zatrudnienia dewelopera aplikacji w USA wynosi 105 000 USD rocznie. Ponadto, średni koszt stworzenia aplikacji wynosi:

Typ aplikacji Czas tworzenia Koszt Prosta aplikacja 3 do 6 miesięcy 16 000 do 32 000 USD Aplikacja o średniej złożoności 5 do 10 miesięcy 32 000 do 48 000 USD Złożona aplikacja 12 do 17 miesięcy $72,000+

Co wpływa na koszt aplikacji?

Przed rozpoczęciem procesu rozwoju aplikacji, ważne jest, aby przeanalizować swoją grupę docelową i przeprowadzić dokładną analizę biznesową w celu określenia cech i funkcjonalności, które będą potrzebne w aplikacji. Ogólny koszt rozwoju aplikacji w dużej mierze zależy od kilku czynników, które wpływają na rozwój aplikacji. Omówmy te czynniki jeden po drugim:

Czynnik 1 - Złożoność i funkcje aplikacji

Złożoność aplikacji i funkcje są integralną częścią określania budżetu rozwoju aplikacji. Możliwe jest, że Twoja aplikacja może mieć tylko trzy do czterech funkcji, ale jeśli te funkcje są bardzo złożone, to będzie napędzać całkowity koszt rozwoju aplikacji.

Ogólnie rzecz biorąc, podstawowe funkcje, takie jak logowanie i subskrypcja wymagają 20 do 25 godzin rozwoju. Dla porównania, deweloperzy proszą o 150 do 250 godzin dla zaawansowanych funkcji, takich jak wizualna analiza danych i integracja systemu płatności.

Integracja nowoczesnych interfejsów APIi modeli uczenia maszynowego jeszcze bardziej zwiększa koszt aplikacji mobilnej. Możesz myśleć, że funkcje takie jak geolokalizacja są łatwe i tanie do wdrożenia, ale kosztują również dużo w tradycyjnych metodach tworzenia aplikacji.

Mniejsze i prostsze aplikacje mobilne wymagają mniejszej liczby godzin rozwoju, więc można je łatwo opracować w ramach ograniczonego budżetu. Jednak nawet gdy budujesz małą aplikację, musisz rozważyć swoje przyszłe plany, aby określić, ile skalowalności potrzebujesz w architekturze aplikacji. Należy pamiętać, że złożona architektura oznacza więcej wysiłku przy tworzeniu aplikacji i wyższe koszty rozwoju aplikacji.

Złożone aplikacje zazwyczaj obejmują szeroki zakres funkcji, takich jak chatboty w czasie rzeczywistym, możliwości przetwarzania mediów, animacje i inne tego typu funkcjonalności, których opracowanie wymaga dużo czasu i pieniędzy.

Czynnik 2 - priorytety rozwoju

Powinieneś dokładnie przeanalizować swoje wymagania dotyczące aplikacji, aby ustalić jasne priorytety dla całego rozwoju, aby kontrolować koszty rozwoju aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, rozwój oprogramowania obejmuje trzy główne cechy: jakość, koszt i szybkość. Nie możesz wybrać wszystkich tych trzech atrybutów i musisz wybrać dowolne dwa z nich.

Możliwe jest, że firma zajmująca się rozwojem aplikacji może twierdzić, że jest w stanie zbudować wysokiej jakości aplikację w ciągu kilku dni przy użyciu tradycyjnego podejścia do rozwoju. Jednak nie można oczekiwać od nich najlepszych wyników, ponieważ aby zbudować wysokiej jakości aplikację, należy poświęcić znaczną ilość czasu i energii na procedury rozwoju.

Czynnik 3 - Rodzaj aplikacji

Niemożliwe jest określenie, ile kosztuje stworzenie aplikacji bez określenia typu aplikacji, którą chcesz. Wszystko zależy od Twoich wymagań. Możesz zbudować aplikację natywną lub hybrydową.

Tworzenie aplikacji natywnych

Tworzenie aplikacji natywnych polega na tworzeniu aplikacji na konkretną platformę, taką jak aplikacja na system iOS lub Android. Jeśli chcesz stworzyć natywną aplikację mobilną dla obu tych platform, będziesz musiał stworzyć dwie oddzielne aplikacje, co znacznie zwiększy całkowity koszt rozwoju aplikacji.

Ogólnie rzecz biorąc, duże firmy wolą rozwijać aplikacje na iOS i Android oddzielnie, ponieważ mogą sobie pozwolić na poniesienie ogromnych kosztów rozwoju aplikacji. Główną zaletą tworzenia aplikacji natywnych jest to, że zapewniają one większą elastyczność i opcje dostosowywania.

Rozwój aplikacji hybrydowych

Jak sama nazwa wskazuje, hybrydowy rozwój aplikacji to nowoczesne podejście do rozwoju, w którym możesz stworzyć aplikację, która działa na wielu platformach. Jedną z głównych korzyści z rozwoju aplikacji hybrydowej jest to, że obniża budżet rozwoju aplikacji. Nie musisz rozwijać aplikacji na Androida i iOS osobno w tym rodzaju rozwoju aplikacji, więc całkowity koszt rozwoju aplikacji jest niższy.

Jednakże, aby upewnić się, że aplikacje na Androida i iOS działają sprawnie na docelowych systemach operacyjnych, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych testów. W przeciwnym razie na jakość aplikacji hybrydowych może wpłynąć niestabilna wydajność, słabe wrażenia użytkownika i kilka innych ograniczeń technicznych. Jeśli zostanie poprawnie wdrożony, hybrydowy rozwój aplikacji jest użyteczną metodą rozwoju aplikacji na Androida i iOS w ramach ograniczonych kosztów rozwoju aplikacji.

Czynnik 4 - Projektowanie UI/UX

Interfejs użytkownika (UI) i doświadczenie użytkownika(UX) może zrobić lub złamać aplikację, jak przemysł rozwoju oprogramowania jest mocno skoncentrowany na dostarczaniu przyjaznych i satysfakcjonujących doświadczeń dla użytkowników aplikacji. UI i UX znacząco wpływają na to, ile kosztuje zbudowanie aplikacji. Ludzie mają wiele aplikacji do wyboru. Dlatego, jeśli aplikacja nie ma imponującego UI i UX, istnieje duża szansa, że użytkownicy opuszczą ją dla lepszej opcji.

W rezultacie ważne jest, aby poświęcić znaczną ilość czasu i pieniędzy na projektowanie aplikacji. Niestandardowe usługi rozwoju aplikacji specjalizują się w personalizacji projektu UI/UX, aby zapewnić najlepszy rodzaj przycisków, ikon i czcionek. Zatrudnianie projektantów UI/UX może być kosztowne, więc zdecydowanie wpływa na ogólny koszt budowy aplikacji.

Czynnik 5 - Podejście do rozwoju

Podejście do rozwoju, które wybierzesz do budowy aplikacji, ma ogromny wpływ na koszty rozwoju aplikacji. Tradycyjne metody rozwoju kosztują dużo pieniędzy, ponieważ musisz zatrudnić duże zespoły programistów aplikacji, projektantów UI/UX, ekspertów QA i kierownika projektu. W rezultacie, koszt budowy aplikacji jest dość wysoki w tradycyjnych podejściach do rozwoju.

Jednak rosnąca popularność podejść do rozwoju no-code i low-code pozwala znacznie zminimalizować koszty rozwoju aplikacji. Te różne rodzaje podejść do rozwoju zostaną omówione bardzo szczegółowo w dalszej części artykułu.

Czynnik 6 - Utrzymanie

Wiele osób błędnie zakłada, że cykl rozwoju aplikacji kończy się wraz z jej uruchomieniem. Jednak nie ma sensu wprowadzać aplikacji na rynek, jeśli zamierzasz ją porzucić po wydaniu.

Ciągłe aktualizacje i utrzymanie aplikacji są kluczowe dla jej długoterminowego sukcesu. Dlatego w budżecie przeznaczonym na rozwój aplikacji musisz uwzględnić koszty jej utrzymania. Bez ciągłej konserwacji i aktualizacji, wiele różnych błędów i problemów może pojawić się w aplikacji i sprawić, że stracisz zainteresowanie swoich docelowych odbiorców.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji?

Wybór idealnych usług rozwoju aplikacji mobilnych to połączenie wielu różnych czynników i cech, które wpływają na jakość firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji. Kompleksowa analiza wymagań jest niezbędna, aby wybrać najlepszą firmę programistyczną i zbudować aplikację w ramach oczekiwanego kosztu rozwoju aplikacji. Znajdziesz wiele firm IT, które oferują usługi rozwoju aplikacji i oprogramowania. Ale możesz wybrać wiarygodnego partnera tylko wtedy, gdy rozważasz zwrócenie uwagi na następujące czynniki:

Analiza wymagań

Najpierw musisz zapoznać się ze swoimi wymaganiami, aby upewnić się, że masz jasne pojęcie o tym, czego oczekujesz od aplikacji. Wpłynie to również na ostateczny koszt rozwoju aplikacji, ponieważ zasoby przeznaczone na rozwój aplikacji zależą od jej złożoności, funkcji i ogólnej architektury aplikacji, co wpływa na zasoby wymagane do wykonania aplikacji.

Ponadto załóżmy, że chcesz, aby firma zajmująca się rozwojem aplikacji mobilnych opracowała dla Ciebie aplikację dla przedsiębiorstw. W takim przypadku będziesz musiał przeprowadzić analizę biznesową, aby upewnić się, że aplikacja przyniesie korzyści Twojej firmie. Jeśli masz wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi i technologii rozwoju aplikacji mobilnych, pomoże Ci to również zawęzić wymagania.

Kompleksowe usługi

Tworzenie aplikacji mobilnych to znacznie więcej niż tylko programowanie i podejście do kodowania stosowane w celu spełnienia wymagań. Dokładna analiza, badania rynku i utrzymanie są również znaczącymi częściami rozwoju i wprowadzenia udanej aplikacji na rynek.

Twoim celem powinno być wybranie wszechstronnej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania, która może zapewnić wykwalifikowanych specjalistów w całym cyklu życia aplikacji. Obejmuje to ekspertów UI/UX projektantów do tworzenia przyjaznych dla użytkownika interfejsów, programistów, aby przekształcić swoje wymagania w rzeczywistość, a także ekspertów ds. zapewnienia jakości (QA), aby wyeliminować błędy i błędy aplikacji.

Jest również możliwe, że będziesz potrzebował ciągłej konserwacji i aktualizacji aplikacji. Tak więc, należy rozważyć ogólne koszty utrzymania aplikacji i wyraźnie zapytać firmę w początkowych etapach, czy mogą one zapewnić niezawodne usługi utrzymania aplikacji.

Dyskusja z deweloperami

Po zidentyfikowaniu idealnej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania, powinieneś poświęcić swój czas i omówić wszystkie swoje pytania i wątpliwości z zespołem zarządzającym projektem i programistami aplikacji. Nie wahaj się zapytać ich o ich doświadczenie i wiedzę w tworzeniu różnych aplikacji mobilnych i omówić wizję, którą masz dla swojej aplikacji.

Ostatecznie takie dyskusje i rozmowy są przydatne, aby pomóc programistom zrozumieć oczekiwaną funkcjonalność aplikacji i opracować niezawodną i wydajną aplikację poprzez płynne zarządzanie projektem. Posiadanie jasnego planu budowy aplikacji jest ważne, aby kontrolować koszty rozwoju aplikacji, jak również.

Zbadaj poprzednią aplikację firmy

Możesz zapytać przedstawicieli firmy lub konkretnego zespołu zarządzającego projektem o niektóre z najlepszych aplikacji mobilnych, które opracowali w przeszłości. Pomoże Ci to przeanalizować portfolio firmy i podjąć mądrą decyzję o tym, czy może ona spełnić Twoje wymagania.

Przeanalizuj ogólny projekt aplikacji, ponieważ funkcje i złożoność aplikacji pomogą Ci również określić ogólny budżet na rozwój aplikacji. Zastanów się, czy aplikacje mobilne są przyjazne dla użytkowników i czy spełniają ich wymagania.

Rozważ politykę bezpieczeństwa i prywatności

Aby chronić funkcjonalność aplikacji i ogólną architekturę aplikacji, powinieneś upewnić się, że wybrana przez Ciebie firma programistyczna posiada wiarygodne polityki bezpieczeństwa i prywatności. Celem takich polityk jest upewnienie się, że dane uzyskane z analizy biznesowej podczas tworzenia aplikacji nie wyciekną do żadnej strony trzeciej.

Większość organizacji podpisuje umowy o poufności i nieujawnianiu informacji z deweloperami i zespołem zarządzającym projektem, aby zapewnić maksymalną prywatność. Procedury te obejmują zapewnienie ochrony zarówno praw własności intelektualnej, jak i danych osobowych.

Ukryte koszty rozwoju aplikacji

Kolejną ważną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszej platformy spośród różnych firm zajmujących się tworzeniem aplikacji, są ukryte koszty rozwoju aplikacji związane z procedurami tworzenia oprogramowania. Takie koszty mogą znacząco wpłynąć na całkowity budżet rozwoju aplikacji.

Niektóre z tych kosztów to:

Koszty funkcjonalne

Koszty funkcjonalne to opłaty, które musisz ponieść za korzystanie z integracji stron trzecich, takich jak SMS, geolokalizacja, powiadomienia push i różne bramki płatności.

Koszty funkcjonalne to opłaty, które musisz ponieść za korzystanie z integracji stron trzecich, takich jak SMS, geolokalizacja, powiadomienia push i różne bramki płatności. Koszty zarządzania projektem

Upewnij się, że bierzesz pod uwagę znaczny koszt zatrudnienia i utrzymania zespołu zarządzającego projektem.

Upewnij się, że bierzesz pod uwagę znaczny koszt zatrudnienia i utrzymania zespołu zarządzającego projektem. Integracje stron trzecich i koszty infrastruktury

Integracje stron trzecich są często niezbędne do wykonania aplikacji. Wpływają one również na ogólny koszt rozwoju aplikacji. Takie koszty rozwoju aplikacji są związane z ogólnymi funkcjami aplikacji, serwerami i bazą danych. Korzystanie z interfejsów API i usług stron trzecich może znacznie zwiększyć czas i koszt tworzenia aplikacji.

Integracje stron trzecich są często niezbędne do wykonania aplikacji. Wpływają one również na ogólny koszt rozwoju aplikacji. Takie koszty rozwoju aplikacji są związane z ogólnymi funkcjami aplikacji, serwerami i bazą danych. Korzystanie z interfejsów API i usług stron trzecich może znacznie zwiększyć czas i koszt tworzenia aplikacji. Koszty uruchomienia aplikacji i marketingu

W sklepach z aplikacjami dostępnych jest wiele aplikacji mobilnych, przez co wiele dobrych aplikacji ginie w tłumie. Aby wyróżnić się na tle konkurencji w sklepach z aplikacjami, konieczne jest przeznaczenie znacznej ilości środków na uruchomienie i marketing aplikacji.

W sklepach z aplikacjami dostępnych jest wiele aplikacji mobilnych, przez co wiele dobrych aplikacji ginie w tłumie. Aby wyróżnić się na tle konkurencji w sklepach z aplikacjami, konieczne jest przeznaczenie znacznej ilości środków na uruchomienie i marketing aplikacji. Koszty utrzymania aplikacji

Utrzymanie aplikacji i aktualizacje są ważne, aby zapewnić satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika i upewnić się, że użytkownicy nadal korzystają z Twojej aplikacji. Niezależnie od tego, czy korzystasz z usług utrzymania aplikacji od firmy deweloperskiej, czy masz wewnętrzny system wsparcia, powinieneś wziąć pod uwagę te opłaty.

Proces tworzenia aplikacji.

Jeśli chodzi o uzyskanie aplikacji mobilnej opracowanej przez profesjonalistów, masz wiele opcji do wyboru. Ważne jest, aby wybrać najlepsze podejście do rozwoju, aby Twoje wymagania zostały spełnione w najlepszy możliwy sposób.

Ponadto, różne podejścia do rozwoju mają swoje zalety i wady. Wybór najlepszego typu rozwoju aplikacji jest przydatny w zmniejszeniu kosztów rozwoju aplikacji mobilnej i uczynieniu aplikacji wydajną. Dlatego też, jeśli działasz w ramach ograniczonego budżetu na rozwój aplikacji mobilnych i chcesz stworzyć aplikację, musisz zapoznać się z różnymi typami podejść do rozwoju aplikacji i wybrać najlepszy, który Ci odpowiada.

Ostatecznie, niezależnie od tego, jaki zespół lub platformę wybierzesz, głównym celem powinno być zbudowanie skalowalnej i przyjaznej dla użytkownika aplikacji przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów rozwoju aplikacji. Omówmy te różne opcje rozwoju w szczegółach.

Zatrudnij lokalną firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania

Lokalne małe i średnie firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji są w stanie tworzyć proste aplikacje i budować aplikacje o średnim poziomie złożoności. Dokładny koszt opracowania aplikacji za pośrednictwem firmy programistycznej jest wyższy, ponieważ wynajęcie doświadczonego zespołu ds. Rozwoju aplikacji będzie kosztować Cię w zakresie od 150 do 250 USD.

Dokładna stawka zależy od złożoności aplikacji i doświadczenia deweloperów aplikacji. Oznacza to, że jeśli chcesz mieć aplikację, która może być opracowana w ciągu 400 godzin, możesz oczekiwać, że budżet rozwoju aplikacji wyniesie od 80 000 do 95 000 USD.

Pros

Główną korzyścią z zatrudniania lokalnej firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych jest to, że jesteś w stanie utrzymać stały kontakt z zespołem rozwijającym aplikację, aby odpowiedzieć na każde z ich pytań. Jest to przydatne, aby rozwój aplikacji był gładki i łatwy. Ponadto możesz oczekiwać, że otrzymasz wysokiej jakości usługi od profesjonalnej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania. Ponieważ możesz łatwo skontaktować się z twórcami aplikacji, mogą oni również szybko wprowadzić zmiany w Twojej aplikacji.

Cons

Wysoki koszt rozwoju aplikacji jest jednak głównym czynnikiem, dla którego możesz nie być w stanie zatrudnić lokalnej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania i być może będziesz musiał szukać innych opcji. Powinieneś przeprowadzić dokładną analizę finansową i biznesową, aby określić, czy możesz sobie pozwolić na te usługi.

Zatrudnij wewnętrzny zespół programistów

Zatrudnianie wewnętrznego zespołu rozwojowego składającego się z projektantów aplikacji, programistów i ekspertów QA to kolejny przydatny sposób na spełnienie wymagań rozwojowych. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla firm, które potrzebują pełnoetatowego działu IT do całodobowego wsparcia, rozwoju i utrzymania aplikacji. Pomaga to w obniżeniu kosztów rozwoju aplikacji mobilnych, jak również kosztów utrzymania aplikacji.

Posiadanie własnego zespołu programistów zapewni Ci maksymalną przejrzystość i świetną komunikację z zespołem. Pamiętaj jednak, że rekrutacja i utrzymanie profesjonalnych programistów w Twojej firmie jest znacznie droższe niż wynajęcie lokalnej agencji rozwoju oprogramowania. Full stack developer pobiera około 98 000 dolarów rocznie, więc powinieneś podjąć decyzję zgodnie ze swoimi krótko- i długoterminowymi planami.

Pros

Jedną z najważniejszych korzyści z posiadania wewnętrznego zespołu programistów jest to, że umożliwia on stały przepływ pomysłów, aby przenieść swój biznes lub konkretną aplikację na wyższy poziom. Stała komunikacja maksymalizuje również szanse na opracowanie skutecznej aplikacji i uruchomienie jej z sukcesem.

Cons

Niemniej jednak, wiele firm w dzisiejszych czasach nie jest zainteresowanych zatrudnieniem pełnoetatowego zespołu programistów ze względu na wysokie koszty rekrutacji i utrzymania pracowników przez długi czas. Jeśli zatrudnisz zespół programistów, będziesz musiał również wydać pieniądze na zakup nowoczesnych laptopów i systemów do rozwoju. Możesz rozważyć zatrudnienie freelancera, jeśli nie możesz sobie pozwolić na zatrudnienie profesjonalnych programistów aplikacji.

Zatrudnij freelancera do tworzenia aplikacji

Zatrudnianie freelance app developerów stało się bardzo popularne dla wszystkich rodzajów firm. Nawet najbardziej ugruntowane organizacje polegają na freelancerach. Na przykład, pracownicy Google' a składają się z większej liczby freelancerów niż stałych pracowników.

Freelancerzy mogą dość łatwo poradzić sobie z prostym rozwojem aplikacji. Możesz również zatrudnić cały zespół programistów składający się z freelancerów, aby zarządzać aplikacjami mobilnymi o wysokiej złożoności. Koszt zatrudnienia freelancera zależy od platformy, z której korzystasz. Ogólnie rzecz biorąc, możesz zatrudnić ich na zasadzie godzinowej lub kontraktowej.

Zalecane jest, aby w pełni omówić swoje wymagania z freelancerem i zatrudnić go na podstawie umowy, aby kontrolować koszty rozwoju aplikacji. Strony takie jak Fiverr, Upwork i PeoplePerHour to jedne z wielu platform freelancerskich, których możesz użyć, aby znaleźć najlepszego freelancera.

Pros

Zatrudnienie freelancera do zbudowania aplikacji dla Ciebie jest jednym z najbardziej efektywnych i najtańszych sposobów rozwoju aplikacji. Możesz zdecydować o cenach z góry i uzyskać wysokiej jakości produkt. Co więcej, możesz wybrać najlepszego twórcę aplikacji, sprawdzając jego opinie od poprzednich klientów.

Cons

Zawsze istnieje ryzyko związane z freelancerami tworzącymi aplikacje. Niektórzy mają tendencję do ukończenia pracy w pośpiechu, negatywnie wpływając na produkt końcowy. Ponadto, freelancer może nie być dostępny przez cały czas, aby omówić swoje pytania i wymagania. Taki rodzaj luki komunikacyjnej może wpłynąć na jakość aplikacji.

Zleć opracowanie aplikacji na zewnątrz

Outsourcing rozwoju aplikacji jest użytecznym sposobem uzyskania usług doświadczonych i profesjonalnych programistów aplikacji w budowaniu aplikacji na dużą skalę. Takie doświadczone zespoły programistów i zespoły zarządzania projektami są w stanie obsłużyć wysoką złożoność aplikacji, więc jest to niezawodna opcja rozwoju aplikacji zamiast zatrudniania wewnętrznych programistów aplikacji.

Pros

Ogólnie rzecz biorąc, ludzie wolą outsourcing rozwoju aplikacji do krajów takich jak Chiny, Indie, Pakistan i innych krajów azjatyckich, gdzie koszt rozwoju aplikacji i projektowania jest znacznie tańszy. Można znaleźć firmy, które oferują niskie ceny rozwoju aplikacji w takich krajach. Dlatego będziesz w stanie zmniejszyć koszty rozwoju aplikacji mobilnych. Doświadczone zespoły programistów opracują dla Ciebie wysokiej jakości produkt po szczegółowym omówieniu wymagań.

Cons

Znalezienie niezawodnej firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji w innym kraju może być nieco trudne. Może to być również ryzykowna procedura, ponieważ jest bardzo mało prawdopodobne, że będą istniały jakiekolwiek wiążące umowy prawne, gdy zatrudnisz zespół programistów w innym kraju.

Wspólne etapy tworzenia aplikacji

Niezależnie od tego, jaki rodzaj podejścia do rozwoju wybierzesz, istnieją pewne wspólne kroki zaangażowane we wszystkie rodzaje metod rozwoju aplikacji mobilnych. Te integralne kroki to:

Tworzenie prototypu

Budowanie klikalnego prototypu jest szybką i opłacalną metodą projektowania idealnego interfejsu użytkownika aplikacji. W rzeczywistości, wiele narzędzi pozwala obecnie na stworzenie prototypu za darmo.

Celem prototypu jest sprawdzenie ogólnego doświadczenia użytkownika przyszłej aplikacji. Zapewnienie przyjaznego i satysfakcjonującego interfejsu użytkownika i doświadczenia użytkownika ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy. Wszystkie nowoczesne aplikacje muszą być interaktywne i zapewniać łatwe do nawigacji funkcje. Tworzenie prostego prototypu w początkowych etapach pomaga w planowaniu ogólnego UI i UX aplikacji.

Możesz użyć narzędzi takich jak Adobe XD, Justinmind lub Figma, aby stworzyć prototyp i zaprezentować pomysł na aplikację innym interesariuszom aplikacji. Nawet jeśli tworzenie prototypu jest czasochłonne, nie powinieneś się martwić, ponieważ dobrze zaprojektowany prototyp może służyć jako mapa drogowa dla całego procesu rozwoju.

Opracuj MVP

Po sfinalizowaniu całkowitego budżetu rozwoju aplikacji i UI poprzez prototyp, następnym krokiem jest stworzenie minimalnego produktu (MVP). Jest to pierwsza wersja aplikacji, która ma za zadanie przetestować Twój pomysł i wymagania oraz udowodnić, że możliwe jest wdrożenie wykonalnego rozwiązania.

MVP jest ważne dla wszystkich rodzajów aplikacji, aby zatwierdzić koncepcję oprogramowania i dokonać ewentualnych zmian w ogólnym UI / UX aplikacji i dodać lub usunąć funkcjonalności. Nie popełniaj błędu bezpośredniego skoku do rzeczywistej aplikacji, ponieważ są zobowiązani do różnych błędów i błędów w początkowych wersjach.

Włącz dodatkowe funkcje

MVP zazwyczaj zajmuje się tylko podstawowymi funkcjonalnościami. Oznacza to, że funkcje niezbędne do spełnienia wymagań użytkowników są dodawane w MVP. Gdy MVP jest tworzony z powodzeniem, należy rozpocząć pracę nad dodatkowymi funkcjami, takimi jak powiadomienia push, geolokalizacja i wszelkie inne istotne funkcje do aplikacji.

Takie złożone funkcje sprawiają, że Twoja aplikacja wyróżnia się na tle konkurencji i wprowadza innowacje na każdym etapie cyklu rozwoju aplikacji. W rezultacie, jesteś w stanie wyprzedzić konkurencję i zrobić swój znak.

Zapewnienie jakości

Gdy produkt końcowy jest gotowy ze wszystkimi funkcjonalnościami, obowiązkiem ekspertów QA jest dokładne przetestowanie aplikacji i upewnienie się, że jest ona wolna od różnego rodzaju błędów i usterek. W zależności od złożoności aplikacji, ciągłe QA i usługi utrzymania aplikacji mogą być wymagane. Bieżące wsparcie i utrzymanie aplikacji są kluczowe dla dostarczania aktualizacji, naprawiania błędów i dodawania innowacyjnych funkcji do aplikacji od czasu do czasu. W przeciwnym razie użytkownicy mogą stracić zainteresowanie Twoją aplikacją.

Jak obniżyć koszty tworzenia aplikacji?

Osiągnięcie wymagań aplikacji w ramach ograniczonego budżetu może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli pracujesz nad swoim pierwszym projektem. Dlatego ważne jest, aby znać kilka ważnych wskazówek, aby kontrolować koszty aplikacji i zmniejszyć koszty rozwoju aplikacji tak bardzo, jak to możliwe, stosując się do tych wskazówek:

Regularna komunikacja

Upewnij się, że Ty i zespół tworzący aplikację mobilną jesteście na tej samej stronie, aby upewnić się, że koszt budowy aplikacji nie przekroczy Twojego budżetu. Płynna i ciągła komunikacja pomiędzy członkami zespołu zapewni, że najlepsze praktyki tworzenia aplikacji są przestrzegane, aby stworzyć aplikację i osiągnąć pożądane rezultaty bez popełniania większych błędów.

Kompleksowe testy

Testowanie jest integralną częścią każdego rodzaju aplikacji. Niektórzy ludzie popełniają błąd zakładając, że mogą poradzić sobie z testowaniem sami, nie mając żadnej wiedzy na temat narzędzi i praktyk QA. Może to spowodować, że w dłuższej perspektywie stracisz znaczną ilość pieniędzy. Dlatego w pierwszej kolejności powinieneś polegać na specjalistach od QA, aby uniknąć bugów i błędów.

Wczesne pozyskiwanie informacji zwrotnych

Postaraj się uzyskać informacje zwrotne od swoich docelowych odbiorców tak szybko, jak to możliwe. Możesz również rozpowszechnić MVP w grupie fokusowej i uzyskać informacje zwrotne, aby wprowadzić odpowiednie zmiany przed wydaniem ostatecznej wersji aplikacji. Opinie klientów pomagają zespołowi zarządzającemu projektem określić, jakie cechy należy dodać lub usunąć z aplikacji, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną i funkcjonalną.

Elastyczność i skalowalność

Elastyczność i skalowalność to dwa bardzo krytyczne atrybuty udanej aplikacji mobilnej i oprogramowania. Chociaż ważne jest, aby pozostać w zakresie i budżecie projektu, należy również upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca na dalsze funkcje i ulepszenia w aplikacji.

Wiele aplikacji i rozwiązań IT jest wprowadzanych na bieżąco, więc jeśli chcesz konkurować z innymi aplikacjami mobilnymi, musisz stale wprowadzać innowacje do swojej aplikacji. Elastyczność aplikacji jest również ważna, aby modyfikować funkcje zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami użytkowników i informacjami zwrotnymi, które otrzymujesz po wydaniu aplikacji. Zrozumiałe jest, że koszty tworzenia aplikacji oparte na różnych funkcjach będą rosły wraz z większą elastycznością.

Podejście do rozwoju bez kodu

Poza powyższymi metodami tworzenia aplikacji, istnieje jeszcze jedna metoda tworzenia aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy technicznej lub umiejętności. Podejście do rozwoju bez kodu pozwala budować aplikacje za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz potężnych narzędzi do edycji wizualnej. No-code development approach rozwiązuje wiele problemów biznesowychpoprzez usprawnienie procesu rozwoju i wiąże się z minimalnymi kosztami rozwoju aplikacji mobilnych.

Platformy No-code zapewniają firmom imponującą elastyczność w tworzeniu własnych aplikacji mobilnych. W rezultacie, firmy nie muszą już być zależne od profesjonalnych firm zajmujących się rozwojem oprogramowania i programistów aplikacji, którzy pobierają duże opłaty.

Zamiast tego mogą korzystać z przyjaznych dla użytkownika narzędzi do edycji wizualnej platform no-code, aby zbudować aplikacje szybko i łatwo. Co więcej, platformy bez kodu utorowały również drogę dla nie-programistów, aby spełnić ich potrzeby techniczne z maksymalną szybkością i zwinnością.

Wiele platform rozwojowych bez kodu jest dostępnych, ale znajdziesz AppMaster najpotężniejsze narzędzie, ponieważ można go używać do budowania aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i backendów. Dobrą rzeczą jest to, że nawet jeśli nie masz żadnej wiedzy technicznej lub doświadczenia, nadal możesz użyć AppMaster do stworzenia przyjaznej dla użytkownika i skalowalnej aplikacji. Potężny backend zostanie wygenerowany z pomocą nowoczesnych algorytmów AI.

W rezultacie jesteś w stanie zaoszczędzić ogromną ilość pieniędzy i czasu, korzystając z podejścia do rozwoju bez kodu AppMaster. Dzięki temu menedżerowie biznesowi i zespół stojący za aplikacją mogą szybko przejść przez proces rozwoju i skupić się bardziej na uruchomieniu aplikacji i marketingu.

Korzyści z używania AppMaster

Rodzaj elastyczności i łatwości obsługi zapewnianej przez AppMaster jest trudny do znalezienia w innych platformach no-code. Każdy może zostać twórcą aplikacji z pomocą AppMaster. Jest to również przydatne dla menedżerów projektów, którzy napotykają problemy z zarządzaniem zespołem programistów i wielokrotnym przekazywaniem wymagań.

Zamiast polegać na innych, firmy mogą korzystać z podejścia do rozwoju bez kodu AppMaster, aby zbudować aplikację z funkcjami przeciągania i upuszczania. Może to pomóc firmom w poprawie jakości ich usług i zaoszczędzić wiele godzin rozwoju i pieniędzy.

Czy mogę zbudować aplikację za darmo?

Tak, jest to absolutnie możliwe, aby zbudować aplikację za darmo. Istnieje wiele różnych darmowych konstruktorów aplikacji, takich jak AppMaster, które pozwalają budować proste aplikacje za darmo. Jeśli jednak chcesz budować złożone aplikacje, będziesz musiał kupić wyższe pakiety takich konstruktorów aplikacji.

Jaki jest koszt rozwoju znanych startupów?

Istnieje długa lista aplikacji, z których korzystamy na co dzień i często zastanawiamy się nad ich wartością i początkowym kosztem rozwoju aplikacji. Ważne jest, aby przyjrzeć się szczegółowo tym przykładom, abyś był w stanie zorientować się, jak działa koszt rozwoju aplikacji mobilnej i dlaczego rozważanie różnych czynników jest ważne dla dokładnego oszacowania, aby rozwinąć aplikację.

Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej popularnych przykładów kosztów rozwoju aplikacji w oparciu o ich funkcje i złożoność.

1. Uber

Uber to najbardziej udana i popularna aplikacja ride-hailingowa, która działa w wielu krajach. Posiada ona trzy różne aplikacje. Dwie mobilne aplikacje konsumenckie są przeznaczone dla pasażera i kierowcy Uber, a aplikacja internetowa jest dostępna, aby działać jako panel administracyjny.

Koszt aplikacji takiej jak Uber może wynosić od 50 000 do 65 000 dolarów, a proces rozwoju może trwać około 1 200 do 1 500 godzin. Rozbijmy koszty rozwoju aplikacji Uber pod względem jej głównych funkcji:

Geolokalizacja - $2,000

Integracja płatności z głównymi kanałami płatności - 2,500$

Powiadomienia push - 2,500 do 3,500 dolarów

Zarządzanie profilami użytkowników - 2,500 do 3,500 dolarów

Planowanie przejazdów - 6 000 USD

Backend do przechowywania danych użytkowników i historii przejazdów - 7 000 do 8 000 USD

Zapewnienie jakości - 12 000 do 15 000 USD

Integracja bibliotek i dodatkowe funkcje - 15 000 do 20 000 USD

Dlatego całkowity koszt aplikacji Uber wynosi od 50 000 do 65 000 dolarów.

2. Tinder

Tinder jest bardzo popularną aplikacją randkową. Zebrała ona łącznie 50 milionów dolarów w ponad trzech rundach. Szybkie i łatwe działanie Tindera sprawiło, że jest to wiodąca nazwa w branży aplikacji randkowych. Wszystko, co musisz zrobić, to machnąć w prawo lub w lewo, aby polubić lub znielubić osobę.

Koszt opracowania aplikacji takiej jak Tinder jest znacznie mniejszy niż wielu innych złożonych aplikacji. Poniżej znajduje się szacunkowy koszt rozwoju aplikacji Tinder:

Powiadomienia push, aby poinformować użytkowników aplikacji, gdy otrzymają wiadomość lub mecz - 3,500 USD

Zarządzanie profilami użytkowników, aby przechowywać dane użytkowników - 3,000$

Geolokalizacja - 2,000$

Funkcje dopasowania z funkcjami machania w lewo i w prawo - 3 000 do 5 000 dolarów

Integracja z podmiotami trzecimi - 2 000 do 3 000 USD

Projektant UI/UX i zespół QA - od 10 000 do 15 000 USD

Dodatkowe funkcje - 4 000 do 5 000 dolarów.

Dlatego całkowity koszt opracowania aplikacji takiej jak Tinder mieści się w przedziale od 35 000 do 40 000 dolarów.

3. Ikea

Ikea jest aplikacją opartą na marce. Wykorzystuje najnowocześniejszą technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR), aby zapewnić klientom szeroki zakres przydatnych funkcji. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji AR, aby sprawdzić modele 3D różnych produktów meblowych w katalogu Ikea.

Ikea ma złożoną aplikację, ponieważ zawiera wiele nowoczesnych funkcji i integracji, wraz z integracją ścisłych protokołów bezpieczeństwa. W rezultacie, koszt rozwoju aplikacji jak Ikea jest w dowolnym miejscu między 73.000 dolarów do 85.000 dolarów, biorąc pod uwagę jego cechy, takie jak:

Wizualizacja 3D różnych produktów

Integracja z platformami mediów społecznościowych

360-stopniowy model mebli

Szybka i łatwa analityka

Integracja płatności i CRM

4. TikTok

TikTok to popularna platforma mediów społecznościowych, która polega głównie na udostępnianiu filmów. Złożoność aplikacji TikTok jest średnia do wysokiej, ponieważ z czasem wprowadziła więcej funkcji. Ogólnie rzecz biorąc, koszt opracowania aplikacji takiej jak TikTok wynosi od 65 000 do 75 000 dolarów, z czasem rozwoju w dowolnym miejscu od 1 200 do 1 500 godzin.

Niektóre z najbardziej wyróżniających się funkcji TikTok to czat w czasie rzeczywistym, rozmowy wideo, krótkie filmy, obsługa wielu języków i łączenie się z dużą liczbą osób z całego świata. Stąd, aby idealnie stworzyć takie funkcjonalności, wymagana jest znaczna ilość czasu i pieniędzy.

5. Airbnb

Airbnb jest połączeniem aplikacji na żądanie i sklepów eCommerce. Jest to przykład platformy o wysokiej złożoności aplikacji. Airbnb jest popularną nazwą na całym świecie, ponieważ umożliwia łatwe wyszukiwanie dostępnych jednostek i dokonywanie rezerwacji w ostatniej chwili.

Co więcej, na Airbnb można zapisać listę swoich ulubionych domów i miejsc. Posiada on kilka innych przydatnych funkcji, takich jak współplanowanie podróży, system poleceń i zaawansowane funkcje rezerwacji, które pozwalają zarezerwować pokój, zanim jeszcze wylądujesz w danym kraju. Dlatego, jeśli chcesz zbudować złożoną aplikację, taką jak Airbnb, powinieneś mieć budżet na aplikację w wysokości od 75 000 do 85 000 dolarów, aby uzyskać wiarygodne i skuteczne wyniki.

Jak długo trwa tworzenie aplikacji?

Nie ma określonej ilości czasu, która jest wymagana do stworzenia aplikacji. Czas rozwoju aplikacji zależy od złożoności aplikacji, funkcji i skali zespołu rozwojowego pracującego nad nią.

Szacunkowy czas tworzenia aplikacji dla różnych typów aplikacji jest następujący:

Proste aplikacje mobilne z typowymi funkcjonalnościami wymagają około 400 do 800 godzin pracy.

Aplikacja o średniej złożoności może być opracowana średnio w ciągu 700 do 1300 godzin.

Duża aplikacja ze złożonymi funkcjami będzie wymagała ponad 1200 godzin efektywnego rozwoju.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji w 2022 roku?

Wiele czynników wpływa na koszt tworzenia aplikacji, co zostało omówione w tym artykule. Musisz wziąć pod uwagę złożoność aplikacji, liczbę funkcji, skalę zespołu programistów, utrzymanie aplikacji i specyficzny typ aplikacji, aby oszacować ogólny budżet na rozwój aplikacji mobilnych. Niemożliwe jest oszacowanie dokładnych kosztów tworzenia aplikacji, ale poniżej przedstawiamy przybliżone koszty tworzenia aplikacji:

Proste aplikacje z podstawowymi funkcjami kosztują od 16 000 do 32 000 dolarów.

Aplikacja o średniej złożoności może kosztować w zakresie od 32.000 do 48.000 dolarów

Aplikacja z kompleksowych funkcji jest prawdopodobnie kosztować więcej niż 72.000 dolarów

Możesz znacznie obniżyć te koszty rozwoju aplikacji mobilnej, korzystając z niezawodnej platformy bez kodu, takiej jak AppMaster, aby zbudować aplikację samodzielnie, zamiast polegać na doświadczonych programistach aplikacji.