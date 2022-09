Le développement d'applications est certainement un processus passionnant mais difficile. Plusieurs facteurs sont impliqués dans le développement d'une application, en raison desquels le coût final de développement d'une application varie considérablement d'un projet à l'autre.

Il est important de se familiariser avec l'ensemble du processus de création d'un budget de développement d'application complet, car il est courant que les développeurs, en particulier les nouveaux programmeurs, dépassent le budget lors de la création et du lancement d'une application.

Gardez à l'esprit qu'il est impossible d'obtenir un budget parfait sans analyser des facteurs critiques tels que les objectifs commerciaux, les fonctionnalités de l'application, le flux de travail et d'autres contraintes d'application. Néanmoins, à la fin de cet article, vous serez en très bonne position pour répondre à la question de savoir combien coûte le développement d'une application. Continuez à lire pour tout savoir sur les estimations et la budgétisation des coûts de développement d'applications .

Combien coûte l'application ?

Il n'y a pas de réponse spécifique à la question du coût d'une application, car cela dépend d'une myriade de facteurs. Le coût moyen de développement d'une application peut se situer entre 15 000 $ et 150 000 $, selon la complexité et les fonctionnalités de l'application.

Voici les différents facteurs qui affectent le budget de développement d'applications :

Le nombre de fonctionnalités et d'écrans d'une application

Complexité de l'application

L'étendue de l'assurance qualité requise pour supprimer les bogues

Intégrations tierces

Mise en œuvre de protocoles modernes de sécurité et de confidentialité

Taille, niveau et expérience de l'équipe de développement d'applications

Le nombre de développeurs d'applications travaillant sur un seul projet

Plate-forme cible

Outre la fonctionnalité et la complexité de l'application, plusieurs facteurs externes affectent également le coût de création d'une application. Les développeurs et les équipes de gestion des utilisateurs sont payés différemment selon les pays, de sorte que le coût global de développement des applications varie d'un pays à l'autre. Différents pays ont des règles de paiement et des prix de développement d'applications différents. Les coûts de développement d'applications basés sur différentes stratégies utilisées pour créer une application doivent également être pris en compte pour la budgétisation globale.

Répartition des coûts de développement d'applications mobiles

La budgétisation devient plus facile à l'aide des coûts de développement d'applications basés sur les différentes phases de création d'une application. La répartition des coûts de développement d'applications mobiles selon les différentes phases de développement est la suivante :

Coût de la phase de stratégie et de planification

En règle générale, environ 10 à 15 % du budget total de développement d'applications mobiles sont alloués à la phase de recherche, de planification et de stratégie pour obtenir une définition objective, une analyse concurrentielle et un concept MVP clair. Le coût de création d'une application peut être très élevé sans un plan approprié.

Il peut y avoir de nombreux noms différents pour l'étape initiale de planification d'un projet de développement d'applications mobiles, tels que stratégie, planification et découverte. Quel que soit le nom que vous utilisez, il s'agit de la première étape au cours de laquelle vous devez effectuer une analyse complète du marché et de l'entreprise pour vous assurer que votre idée d'application est réalisable et qu'elle répond à une demande sur le marché.

La création d'un plan de développement détaillé est importante pour garantir le bon déroulement et le succès de l'ensemble du projet de développement d'applications. Supposons que vous utilisiez les services d'une société de développement de logiciels personnalisés ou de tout autre développeur d'applications mobiles. Dans ce cas, vous pouvez vous attendre à répondre à de nombreuses questions à ce stade, car les développeurs et le chef de projet voudront bien comprendre les exigences et les attentes de votre application.

Coût de conception de l'application

La conception d'applications fait partie intégrante de tout projet de développement d'applications. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas un processus très simple, surtout maintenant que vous devez prendre en compte de nombreux facteurs pour fournir une interface utilisateur et une expérience utilisateur attrayantes.

Les concepteurs doivent avoir une connaissance complète des fonctionnalités attendues de l'application avant de pouvoir commencer à développer les wireframes de l'application. Cette phase consiste à concevoir l'ensemble de l'UI et de l'UX à l'aide de wireframes et de prototypes.

Étant donné que l'attrait et la convivialité d'une application jouent un rôle essentiel dans son succès, il est important de consacrer beaucoup de temps et d'argent à la phase de conception de l'application pour s'assurer qu'une conception parfaite est réalisée avant de commencer le processus de développement. La phase de conception de l'application ne nécessite aucun temps ou coût spécifique. En règle générale, cela représente également environ 10 % à 15 % du budget global de développement d'applications.

Coût de développement de l'application

Une fois la conception de l'application mobile finalisée, elle entre dans la phase de développement. C'est l'étape où les clients peuvent voir leurs idées se transformer en produits viables pour la première fois. La plupart des développeurs expérimentés peuvent donner une estimation du coût de développement en fonction de la conception.

Néanmoins, d'autres facteurs tels que la complexité de l'application et le nombre de fonctionnalités affectent également le coût de développement de l'application mobile. Outre les fonctionnalités supplémentaires, certaines fonctionnalités de base sont requises par presque tous les types d'applications. Ces fonctionnalités sont :

SMS, e-mail et notifications push pour augmenter l'engagement des utilisateurs

Enregistrement et connexion de l'utilisateur

Géolocalisation

Intégrations de paiement

Capacités de synchronisation

Par conséquent, les développeurs discutent en détail de toutes les fonctionnalités avec vous pour déterminer le coût global de développement de l'application.

Phase de test et de déploiement de l'application

Une fois l'application créée, l'étape suivante consiste à tester soigneusement l'application et à s'assurer qu'elle fonctionne conformément aux exigences et aux attentes. L'embauche d'experts professionnels en assurance qualité nécessite un budget important qui peut faire grimper les coûts des applications mobiles lors de la phase de test des applications.

Le temps exact nécessaire pour tester une application dépend de ses fonctionnalités, de ses objectifs et de sa complexité. Si votre application a un niveau de complexité élevé et plusieurs écrans, vous devrez allouer une grande partie du budget à la phase de test. Les tests manuels d'applications ne suffisent pas à résoudre les problèmes et les bogues des applications mobiles de nos jours, vous devrez donc peut-être également acheter un outil de test automatisé.

Statistiques sur les coûts de développement d'applications

Le nombre d'applications mobiles disponibles sur les boutiques d'applications telles que Google Play Store, Apple App Store et Amazon Appstore a augmenté de manière exponentielle pour atteindre plus de 6 millions , comme le montre le graphique suivant :

C'est une indication claire du fait que l'industrie de la création d'applications se développe rapidement. Les statistiques montrent également que l'industrie mondiale des applications mobiles valait 581,9 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 1 dollar d'ici 2024.

Budget de développement d'applications mobiles

Étant donné que le coût de développement d'une application est directement impacté par le type d'application que vous souhaitez créer, la plupart des recherches menées sur la création d'applications mobiles montrent également le coût moyen en fonction des différents types d'applications.

Les recherches montrent que le coût moyen d'embauche d'un développeur d'applications aux États-Unis est de 105 000 $ par an. De plus, le coût moyen pour développer une application est de :

Type d'application Temps de développement Coût Application simple 3 à 6 mois 16 000 $ à 32 000 $ Application de complexité moyenne 5 à 10 mois 32 000 $ à 48 000 $ Application complexe 12 à 17 mois 72 000 $+

Qu'est-ce qui affecte le coût de l'application ?

Avant de commencer le processus de développement d'une application, il est important d'analyser votre public cible et de mener une analyse commerciale approfondie pour déterminer les caractéristiques et fonctionnalités dont vous aurez besoin dans votre application. Le coût global de développement d'applications dépend fortement de plusieurs facteurs qui affectent le développement d'applications. Discutons de ces facteurs un par un :

Facteur 1 - Complexité et fonctionnalités de l'application

La complexité et les fonctionnalités de l'application font partie intégrante de la détermination du budget de développement de l'application. Il est possible que votre application n'ait que trois ou quatre fonctionnalités, mais si ces fonctionnalités sont très complexes, cela entraînera le coût total de développement de l'application.

Généralement, les fonctionnalités de base comme la connexion et l'abonnement nécessitent 20 à 25 heures de développement. En comparaison, les développeurs demandent 150 à 250 heures pour des fonctionnalités avancées telles que l'analyse visuelle des données et l'intégration du système de paiement.

L'intégration d' API modernes et de modèles d'apprentissage automatique augmente encore le coût des applications mobiles. Vous pourriez penser que des fonctionnalités telles que la géolocalisation sont faciles et peu coûteuses à mettre en œuvre, mais elles coûtent également cher dans les méthodes de développement d'applications traditionnelles.

Les applications mobiles plus petites et plus simples nécessitent moins d'heures de développement, elles peuvent donc facilement être développées avec un budget limité. Cependant, même lorsque vous créez une petite application, vous devez tenir compte de vos plans futurs pour déterminer le degré d'évolutivité dont vous avez besoin dans l'architecture de l'application. Gardez à l'esprit qu'une architecture complexe signifie plus d'efforts pour créer une application et des coûts de développement d'application plus élevés.

Les applications complexes impliquent généralement un large éventail de fonctions, telles que des chatbots en temps réel, des capacités de traitement multimédia, des animations et d'autres fonctionnalités qui nécessitent beaucoup de temps et d'argent pour se développer.

Facteur 2 – Priorités de développement

Vous devez analyser attentivement les exigences de votre application afin de définir des priorités claires pour l'ensemble du développement afin de contrôler les coûts de développement de l'application. Généralement, le développement de logiciels implique trois caractéristiques principales : la qualité, le coût et la rapidité. Vous ne pouvez pas choisir tous ces trois attributs et devez en choisir deux.

Il est possible qu'une société de développement d'applications prétende qu'elle est capable de créer une application de haute qualité en quelques jours en utilisant l'approche de développement traditionnelle. Cependant, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils produisent les meilleurs résultats car pour créer une application de qualité, une quantité importante de temps et d'énergie doit être consacrée aux procédures de développement.

Facteur 3 - Type d'application

Il est impossible de déterminer combien coûte le développement d'une application sans déterminer le type d'application que vous souhaitez. Tout dépend de vos besoins. Vous pouvez créer une application native ou une application hybride.

Développement d'applications natives

Le développement d'applications natives implique le développement d'une application pour une plate-forme spécifique, comme une application iOS ou une application Android . Si vous souhaitez créer des applications mobiles natives pour ces deux plates-formes, vous devrez créer deux applications distinctes, ce qui augmentera considérablement le coût total de développement de l'application.

En règle générale, les grandes entreprises préfèrent développer des applications iOS et des applications Android séparément, car elles peuvent se permettre de supporter des coûts de développement d'applications massifs. L'un des principaux avantages du développement d'applications natives est qu'elles offrent une plus grande flexibilité et des options de personnalisation.

Développement d'applications hybrides

Comme son nom l'indique, le développement d'applications hybrides est une approche de développement moderne dans laquelle vous pouvez créer une application qui fonctionne sur plusieurs plates-formes. L'un des principaux avantages du développement d'une application hybride est qu'elle réduit le budget de développement de l'application. Vous n'avez pas besoin de développer des applications Android et iOS séparément dans ce type de développement d'applications, de sorte que le coût total de développement d'applications est inférieur.

Cependant, des tests approfondis sont nécessaires pour s'assurer que les applications Android et iOS fonctionnent efficacement sur les systèmes d'exploitation cibles. Sinon, la qualité des applications hybrides peut être affectée par des performances instables, une mauvaise expérience utilisateur et plusieurs autres limitations techniques. S'il est correctement mis en œuvre, le développement d'applications hybrides est une méthode utile pour développer des applications Android et iOS avec un coût de développement d'applications limité.

Facteur 4 – Conception UI/UX

L'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur ( UX ) peuvent faire ou défaire une application, car l'industrie du développement de logiciels est fortement axée sur la fourniture d'une expérience conviviale et satisfaisante aux utilisateurs de l'application. L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur ont un impact significatif sur le coût de la création d'une application. Les gens ont beaucoup d'applications à choisir. Par conséquent, si une application n'a pas une interface utilisateur et une expérience utilisateur impressionnantes, il y a de fortes chances que les utilisateurs la quittent pour une meilleure option.

Par conséquent, il est important de consacrer beaucoup de temps et d'argent à la conception d'applications. Les services de développement d'applications personnalisées sont spécialisés dans la personnalisation de la conception de l'interface utilisateur/UX afin de garantir l'utilisation du meilleur type de boutons, d'icônes et de polices . L'embauche de concepteurs UI/UX peut coûter cher, ce qui a un impact certain sur le coût global de la création d'une application.

Facteur 5 – Approche de développement

L'approche de développement que vous choisissez pour créer une application a un impact important sur les coûts de développement de l'application. Les méthodes de développement traditionnelles coûtent très cher car vous devez embaucher de grandes équipes de développeurs d'applications, de concepteurs UI/UX, d'experts en assurance qualité et d'un chef de projet. Par conséquent, le coût de création d'une application est assez élevé dans les approches de développement traditionnelles.

Cependant, la popularité croissante des approches de développement sans code et à faible code vous permet de réduire considérablement les coûts de développement d'applications. Ces différents types d'approches de développement seront discutés en détail plus loin dans cet article.

Facteur 6 – Entretien

De nombreuses personnes supposent à tort que le cycle de vie du développement d'applications se termine avec le lancement de l'application. Cependant, il ne sert à rien de lancer une application sur le marché si vous comptez l'abandonner après sa sortie .

Les mises à jour continues et la maintenance des applications sont essentielles pour le succès à long terme d'une application. Par conséquent, vous devez tenir compte des coûts de maintenance des applications dans votre budget de développement d'applications. Sans maintenance et mises à jour constantes, de nombreux bugs et problèmes différents peuvent survenir dans l'application et vous faire perdre l'intérêt de votre public cible.

À quoi faut-il faire attention lors du choix d'une société de développement d'applications ?

Le choix des services de développement d'applications mobiles parfaits est une combinaison de nombreux facteurs et fonctionnalités différents qui affectent la qualité d'une société de développement d'applications. Une analyse complète des besoins est essentielle pour choisir la meilleure société de développement et pour créer une application dans les limites de votre coût de développement d'application prévu. Vous trouverez de nombreuses sociétés informatiques qui proposent des services de développement d'applications et de logiciels. Mais vous ne pouvez choisir un partenaire fiable que si vous tenez compte des facteurs suivants :

Analyse des besoins

Tout d'abord, vous devez connaître vos exigences pour vous assurer d'avoir une idée claire de ce que vous attendez de l'application. Cela affectera également le coût final du développement d'applications, car les ressources allouées au développement d'une application dépendent de sa complexité, de ses fonctionnalités et de l'architecture globale de l'application, ce qui affecte les ressources nécessaires pour créer une application.

De plus, supposons que vous souhaitiez que la société de développement d'applications mobiles développe une application d'entreprise pour vous. Dans ce cas, vous devrez effectuer une analyse commerciale pour vous assurer que l'application profitera à votre entreprise. Si vous connaissez les outils et technologies modernes de développement d'applications mobiles, cela vous aidera également à affiner vos besoins.

Services complets

Le développement d'applications mobiles est bien plus que les approches de programmation et de codage utilisées pour répondre aux exigences. Une analyse approfondie, des études de marché et la maintenance sont également des éléments importants du développement et du lancement d'une application réussie sur le marché.

Votre objectif devrait être de choisir une société de développement de logiciels polyvalente qui peut fournir des spécialistes qualifiés tout au long du cycle de vie d'une application. Il comprend des concepteurs UI/UX experts pour créer des interfaces conviviales, des développeurs pour concrétiser vos exigences et des experts en assurance qualité (QA) pour éliminer les erreurs et les bogues de l'application.

Il est également possible que vous ayez besoin d'une maintenance et de mises à jour continues de l'application. Par conséquent, vous devez tenir compte des coûts globaux de maintenance des applications et demander clairement à l'entreprise dans les premières étapes si elle peut fournir des services de maintenance d'applications fiables.

Discuter avec les développeurs

Une fois que vous avez identifié la société de développement de logiciels idéale, vous devez prendre votre temps et discuter de toutes vos questions et préoccupations avec l'équipe de gestion de projet et les développeurs d'applications. N'hésitez pas à les interroger sur leur expérience et leur expertise dans le développement de différentes applications mobiles et à discuter de la vision que vous avez de votre application.

En fin de compte, ces discussions et conversations sont utiles pour aider les développeurs à comprendre la fonctionnalité attendue de l'application et à développer une application fiable et efficace grâce à une gestion de projet fluide. Avoir un plan clair pour créer une application est également important pour contrôler les coûts de développement de l'application.

Rechercher l'application précédente de l'entreprise

Vous pouvez demander aux représentants de l'entreprise ou à votre équipe de gestion de projet spécifique certaines des meilleures applications mobiles qu'ils ont développées dans le passé. Cela vous aidera à analyser le portefeuille de l'entreprise et à prendre une décision intelligente quant à savoir si elle peut répondre à vos besoins.

Analysez la conception globale des applications, car les fonctionnalités et la complexité des applications vous aideront également à déterminer le budget global de développement des applications. Déterminez si les applications mobiles sont conviviales et répondent à leurs exigences.

Considérez les politiques de sécurité et de confidentialité

Afin de protéger les fonctionnalités de votre application et l'architecture globale de l'application, vous devez vous assurer que la société de développement de logiciels de votre choix dispose de politiques de sécurité et de confidentialité fiables. Le but de ces politiques est de s'assurer que les données obtenues à partir de l'analyse commerciale lors du développement de l'application ne sont pas divulguées à des tiers.

La plupart des organisations signent des accords de confidentialité et de non-divulgation avec les développeurs et l'équipe de gestion de projet pour garantir une confidentialité maximale. Ces procédures consistent à assurer la protection tant des droits de propriété intellectuelle que des données personnelles.

Coûts de développement d'applications cachés

Une autre chose importante à considérer lors du choix de la meilleure plate-forme parmi diverses sociétés de développement d'applications est les coûts de développement d'applications cachés associés aux procédures de développement de logiciels. Ces coûts peuvent avoir un impact significatif sur le budget total de développement d'applications.

Certains de ces coûts sont :

Coûts fonctionnels

Les coûts fonctionnels sont les frais que vous devez payer pour utiliser des intégrations tierces telles que les SMS, la géolocalisation, les notifications push et diverses passerelles de paiement.

Les coûts fonctionnels sont les frais que vous devez payer pour utiliser des intégrations tierces telles que les SMS, la géolocalisation, les notifications push et diverses passerelles de paiement. Frais de gestion de projet

Assurez-vous de tenir compte du coût important de l'embauche et du maintien d'une équipe de gestion de projet.

Assurez-vous de tenir compte du coût important de l'embauche et du maintien d'une équipe de gestion de projet. Intégrations tierces et coûts d'infrastructure

Des intégrations tierces sont souvent nécessaires pour créer une application. Ils affectent également le coût global de développement de l'application. Ces coûts de développement d'application sont liés aux fonctionnalités globales de l'application, aux serveurs et à la base de données . L'utilisation d'API et de services tiers peut augmenter considérablement le temps et le coût de développement d'applications.

Des intégrations tierces sont souvent nécessaires pour créer une application. Ils affectent également le coût global de développement de l'application. Ces coûts de développement d'application sont liés aux fonctionnalités globales de l'application, aux serveurs et à la base de données . L'utilisation d'API et de services tiers peut augmenter considérablement le temps et le coût de développement d'applications. Coûts de lancement et de marketing de l'application

Il existe de nombreuses applications mobiles disponibles sur les magasins d'applications, à cause desquelles il est courant que de nombreuses bonnes applications se perdent parmi la foule. Afin de se démarquer de la concurrence dans les magasins d'applications, il est essentiel d'allouer une quantité importante de ressources au lancement et à la commercialisation d'une application.

Il existe de nombreuses applications mobiles disponibles sur les magasins d'applications, à cause desquelles il est courant que de nombreuses bonnes applications se perdent parmi la foule. Afin de se démarquer de la concurrence dans les magasins d'applications, il est essentiel d'allouer une quantité importante de ressources au lancement et à la commercialisation d'une application. Coûts de maintenance de l'application

La maintenance et les mises à jour de l'application sont importantes pour fournir une expérience utilisateur satisfaisante et s'assurer que les utilisateurs continuent à utiliser votre application. Que vous utilisiez les services de maintenance d'applications de la société de développement ou que vous disposiez d'un système d'assistance interne, vous devez tenir compte de ces frais.

Processus de développement d'applications

Lorsqu'il s'agit d'obtenir une application mobile développée par des professionnels, vous avez le choix entre plusieurs options. Il est important de choisir la meilleure approche de développement afin que vos exigences soient satisfaites de la meilleure façon possible.

De plus, différentes approches de développement ont leurs propres avantages et inconvénients. Choisir le meilleur type de développement d'applications est utile pour réduire les coûts de développement d'applications mobiles et rendre une application efficace. Par conséquent, si vous travaillez avec un budget de développement d'applications mobiles limité et que vous souhaitez créer une application, vous devez vous familiariser avec les différents types d'approches de développement d'applications et choisir celle qui vous convient le mieux.

En fin de compte, quelle que soit l'équipe ou la plate-forme que vous choisissez, l'objectif principal doit être de créer une application évolutive et conviviale tout en contrôlant le coût de développement de l'application. Discutons en détail de ces différentes options de développement.

Engagez une entreprise locale de développement de logiciels

Les petites et moyennes entreprises locales de développement d'applications sont capables de développer des applications simples et de créer des applications de complexité moyenne. Le coût exact du développement d'une application via une société de développement de logiciels est plus élevé, car l'embauche d'une équipe de développement d'applications expérimentée vous coûtera entre 150 $ et 250 $ .

Le taux exact dépend de la complexité de l'application et de l'expertise des développeurs d'applications. Cela signifie que si vous voulez une application qui peut être développée en 400 heures, vous pouvez vous attendre à ce que votre budget de développement d'application soit de 80 000 $ à 95 000 $ .

Avantages

L'un des principaux avantages de l'embauche d'une société locale de développement d'applications mobiles est que vous pouvez maintenir un contact constant avec l'équipe de développement d'applications pour répondre à toutes leurs questions. Il est utile pour rendre le développement d'applications fluide et facile. De plus, vous pouvez vous attendre à obtenir des services de qualité d'une société de développement de logiciels professionnelle. Comme vous pouvez facilement contacter les développeurs de l'application, ils peuvent également apporter rapidement des modifications à votre application.

Les inconvénients

Cependant, le coût élevé de développement d'applications est un facteur majeur pour lequel vous ne pourrez peut-être pas embaucher une société de développement de logiciels locale et devrez peut-être rechercher d'autres options. Vous devez effectuer une analyse financière et commerciale approfondie pour déterminer si vous pouvez vous permettre ces services.

Embaucher une équipe de développement interne

L'embauche d'une équipe de développement interne composée de concepteurs d'applications, de développeurs et d'experts en assurance qualité est un autre moyen utile de répondre à vos exigences de développement. Il convient aux entreprises qui ont besoin d'un service informatique à temps plein pour l'assistance, le développement et la maintenance des applications 24 heures sur 24. Il vous aide à réduire les coûts de développement d'applications mobiles ainsi que les coûts de maintenance des applications.

Avoir une équipe de développement interne vous offrira une transparence maximale et une excellente communication avec l'équipe. Cependant, gardez à l'esprit que le recrutement et le maintien de développeurs d'applications professionnels dans votre entreprise coûtent beaucoup plus cher que l'embauche d'une agence de développement de logiciels locale. Un développeur full stack facture environ 98 000 $ par an, vous devez donc prendre la décision en fonction de vos plans à court et à long terme.

Avantages

L'un des avantages les plus importants d'avoir une équipe de développement interne est qu'elle permet un flux constant d'idées pour faire passer votre entreprise ou votre application particulière au niveau supérieur. Une communication constante maximise également vos chances de développer une application efficace et de la lancer avec succès.

Les inconvénients

Néanmoins, de nos jours, de nombreuses entreprises ne sont pas intéressées par l'embauche d'une équipe de développement à temps plein en raison du coût élevé du recrutement et du maintien des employés pendant une longue période. Si vous embauchez une équipe de développement, vous devrez également dépenser de l'argent pour acheter des ordinateurs portables et des systèmes modernes pour le développement. Vous pouvez envisager d'embaucher un développeur indépendant si vous ne pouvez pas vous permettre d'embaucher des développeurs d'applications professionnels.

Engagez un développeur d'applications indépendant

L'embauche de développeurs d'applications indépendants est devenue très populaire pour tous les types d'entreprises. Même les organisations les mieux établies comptent sur des pigistes. Par exemple,noreferrer nofollow">L'effectif de Google est composé de plus d'indépendants que d'employés permanents.

Les pigistes peuvent gérer assez facilement le développement d'applications simples. Vous pouvez également embaucher toute une équipe de développement de pigistes pour gérer des applications mobiles très complexes. Le coût d'embauche d'un pigiste dépend de la plateforme que vous utilisez. Généralement, vous pouvez les embaucher sur une base horaire ou contractuelle.

Il est fortement recommandé de discuter pleinement de vos besoins avec le développeur d'applications indépendant et de l'embaucher sur une base contractuelle pour contrôler le coût de développement de l'application. Des sites Web comme Fiverr, Upwork et PeoplePerHour sont quelques-unes des nombreuses plateformes de freelance que vous pouvez utiliser pour trouver le meilleur freelance.

Avantages

Embaucher un pigiste pour créer une application pour vous est l'un des moyens les plus efficaces et les moins chers de développer une application. Vous pouvez décider des prix à l'avance et obtenir un produit de haute qualité. De plus, vous pouvez choisir le meilleur développeur d'applications en consultant ses avis d'anciens clients.

Les inconvénients

Il y a toujours un risque associé aux développeurs d'applications indépendants. Certains ont tendance à terminer un travail à la hâte, ce qui nuit au produit final. De plus, un pigiste peut ne pas être disponible à tout moment pour discuter de vos questions et de vos besoins. Ce type d'écart de communication peut affecter la qualité de l'application.

Externaliser le développement d'applications

L'externalisation du développement d'applications est un moyen utile d'obtenir les services de développeurs d'applications expérimentés et professionnels pour créer des applications à grande échelle. Ces équipes de développement et ces équipes de gestion de projet expérimentées sont capables de gérer une complexité élevée des applications. Il s'agit donc d'une option fiable pour développer des applications au lieu d'embaucher des développeurs d'applications en interne.

Avantages

Généralement, les gens préfèrent externaliser le développement d'applications vers des pays comme la Chine, l'Inde, le Pakistan et d'autres pays asiatiques où le coût du développement et de la conception d'applications est nettement moins cher. Vous pouvez trouver des entreprises qui proposent des prix de développement d'applications bas dans ces pays. Par conséquent, vous pourrez réduire les coûts de développement d'applications mobiles. Des équipes de développement expérimentées développeront pour vous un produit de haute qualité après avoir discuté en détail des exigences.

Les inconvénients

Trouver une société de développement d'applications fiable dans un autre pays peut être un peu difficile. Cela peut également être une procédure risquée car il est très peu probable qu'il y ait des accords juridiques contraignants impliqués lorsque vous embauchez une équipe de développement dans un autre pays.

Étapes courantes de développement d'applications

Quel que soit le type d'approche de développement que vous choisissez, il existe des étapes communes impliquées dans tous les types de méthodes de développement d'applications mobiles. Ces étapes intégrales sont :

Création d'un prototype

Construire un prototype cliquable est une méthode rapide et économique pour concevoir l'interface utilisateur parfaite d'une application. En effet, de nombreux outils permettent aujourd'hui de créer un prototype gratuitement.

Le but d'un prototype est de vérifier l'expérience utilisateur globale de la future application. Fournir une interface utilisateur et une expérience utilisateur conviviales et satisfaisantes est essentiel au succès de toute entreprise. Toutes les applications modernes doivent être interactives et fournir des fonctionnalités faciles à naviguer. La création d'un prototype simple dans les étapes initiales vous aide à planifier l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur globales de l'application.

Vous pouvez utiliser des outils comme Adobe XD, Justinmind ou Figma pour créer un prototype et présenter l' idée de l'application aux autres parties prenantes de l'application. Même si la création d'un prototype prend du temps, ne vous inquiétez pas, car un prototype bien conçu peut servir de feuille de route pour l'ensemble du processus de développement.

Développer MVP

Une fois que vous avez finalisé le budget total de développement de l'application et l'interface utilisateur via le prototype, l'étape suivante consiste à créer un produit minimum viable (MVP). Il s'agit de la première version de l'application destinée à tester votre idée et vos exigences et à prouver qu'une solution réalisable peut être mise en œuvre.

MVP est important pour tous les types d'applications afin de valider le concept de logiciel et d'apporter toute modification potentielle à l'interface utilisateur/UX globale de l'application et d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités. Ne commettez pas l'erreur de passer directement à l'application réelle, car il y aura forcément diverses erreurs et erreurs dans les versions initiales.

Incorporer des fonctionnalités supplémentaires

Un MVP ne traite généralement que des fonctionnalités principales. Cela signifie que les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux exigences des utilisateurs sont ajoutées dans un MVP. Une fois qu'un MVP est créé avec succès, vous devez commencer à travailler sur les fonctionnalités supplémentaires telles que les notifications push, la géolocalisation et toute autre fonctionnalité pertinente pour votre application.

Ces fonctionnalités complexes permettent à votre application de se démarquer de la concurrence et d'innover à chaque étape du cycle de développement de l'application. En conséquence, vous êtes en mesure de garder une longueur d'avance sur vos concurrents et de faire votre marque.

Assurance qualité

Une fois que le produit final est prêt avec toutes les fonctionnalités, il incombe aux experts en assurance qualité de tester minutieusement l'application et de s'assurer qu'elle est exempte de différents types de bogues et d'erreurs. Selon la complexité de l'application, des services continus d'assurance qualité et de maintenance des applications peuvent être nécessaires. Le support continu et la maintenance de l'application sont essentiels pour fournir des mises à jour, corriger les bogues et ajouter des fonctionnalités innovantes à l'application de temps à autre. Sinon, les utilisateurs pourraient perdre tout intérêt pour votre application.

Répondre aux exigences de votre application avec un budget de développement d'application limité peut être difficile, surtout si vous travaillez sur votre premier projet. Par conséquent, il est important de connaître quelques conseils importants pour contrôler les coûts de l'application et réduire autant que possible le coût de développement de l'application en suivant ces conseils :

Communication régulière

Assurez-vous que vous et l'équipe de développement d'applications mobiles êtes sur la même longueur d'onde pour vous assurer que le coût de création d'une application ne dépasse pas votre budget. Une communication fluide et continue entre les membres de l'équipe garantira que les meilleures pratiques de développement d'applications sont suivies pour créer une application et obtenir les résultats souhaités sans commettre d'erreurs majeures.

Tests complets

Les tests font partie intégrante de tout type d'application. Certaines personnes font l'erreur de supposer qu'elles peuvent gérer elles-mêmes les tests sans avoir aucune connaissance des outils et des pratiques d'AQ. Cela peut vous faire perdre une somme d'argent importante à long terme. Par conséquent, vous devez vous fier en premier lieu aux spécialistes de l'assurance qualité pour éviter les bogues et les erreurs.

Obtenez des commentaires tôt

Essayez d'obtenir les commentaires de votre public cible dès que possible. Vous pouvez également distribuer le MVP dans un groupe de discussion et obtenir des commentaires pour apporter des modifications pertinentes avant de publier la version finale de l'application. Les commentaires des clients aident l'équipe de gestion de projet à déterminer quelles fonctionnalités doivent être ajoutées ou supprimées de l'application pour la rendre plus attrayante et fonctionnelle.

Flexibilité et évolutivité

La flexibilité et l'évolutivité sont deux attributs essentiels d'une application et d'un logiciel mobiles performants. Bien qu'il soit important de respecter la portée et le budget du projet, vous devez également vous assurer qu'il y a suffisamment de place pour d'autres fonctionnalités et améliorations dans l'application.

De nombreuses applications et solutions informatiques sont introduites régulièrement, donc si vous voulez rivaliser avec d'autres applications mobiles, vous devez continuer à innover votre application. La flexibilité de l'application est également importante pour modifier les fonctionnalités en fonction des besoins changeants des utilisateurs et des commentaires que vous obtenez après la publication de l'application. Naturellement, les coûts de développement d'applications basées sur différentes fonctionnalités continueront d'augmenter avec une plus grande flexibilité.

Approche de développement sans code

Outre les approches de développement d'applications ci-dessus, il existe une autre méthode pour développer une application sans avoir de connaissances ou de compétences techniques. L'approche de développement sans code vous permet de créer des applications avec des fonctionnalités de glisser-déposer et de puissants outils d'édition visuelle. L'approche de développement sans code résout de nombreux problèmes commerciaux en rationalisant le processus de développement et implique des coûts de développement d'applications mobiles minimaux.

Les plates-formes sans code offrent aux entreprises une flexibilité impressionnante pour créer leurs propres applications mobiles. En conséquence, les entreprises ne doivent plus dépendre des sociétés de développement de logiciels professionnelles et des développeurs d'applications qui facturent beaucoup d'argent.

Au lieu de cela, ils peuvent utiliser les outils d'édition visuelle conviviaux des plates-formes sans code pour créer les applications rapidement et facilement. De plus, les plates-formes sans code ont également ouvert la voie aux non-développeurs pour répondre à leurs besoins techniques avec une vitesse et une agilité maximales.

De nombreuses plates-formes de développement sans code sont disponibles, mais vous trouverez AppMaster l'outil le plus puissant car il peut être utilisé pour créer des applications mobiles, des applications Web et des backends. La bonne chose est que même si vous n'avez aucune connaissance ou expérience technique, vous pouvez toujours utiliser AppMaster pour créer une application conviviale et évolutive. Un backend puissant sera généré à l'aide d'algorithmes d'IA modernes.

En conséquence, vous pouvez économiser beaucoup d'argent et de temps en utilisant l'approche de développement sans code d'AppMaster. Il permet aux chefs d'entreprise et à l'équipe derrière une application de passer rapidement à travers le processus de développement et de se concentrer davantage sur le lancement et le marketing de l'application.

Avantages de l'utilisation d'AppMaster

Le type de flexibilité et de convivialité fourni par AppMaster est difficile à trouver avec d'autres plates-formes sans code. N'importe qui peut devenir développeur d'applications avec l'aide d'AppMaster. Il est également utile pour les chefs de projet qui sont confrontés à des problèmes de gestion d'une équipe de développement et de communication répétée des exigences.

Au lieu de compter sur d'autres, les entreprises peuvent utiliser l'approche de développement sans code d'AppMaster pour créer une application avec des fonctionnalités de glisser-déposer. Cela peut aider les entreprises à améliorer la qualité de leurs services et à économiser beaucoup d'heures de développement et d'argent.

Puis-je créer une application gratuitement ?

Oui, il est tout à fait possible de créer une application gratuitement. Il existe de nombreux créateurs d'applications gratuites comme AppMaster qui vous permettent de créer gratuitement des applications simples. Cependant, si vous souhaitez créer des applications complexes, vous devrez acheter les packages supérieurs de ces créateurs d'applications.

Quel est le coût de développement des startups célèbres ?

Il existe une longue liste d'applications que nous utilisons quotidiennement, et nous nous interrogeons souvent sur leur valeur et le coût initial de développement de l'application. Il est important d'examiner ces exemples en détail afin que vous puissiez vous faire une idée du fonctionnement des coûts de développement d'applications mobiles et pourquoi la prise en compte de différents facteurs est importante pour une estimation précise du développement d'une application.

Voici quelques-uns des exemples les plus populaires de coûts de développement d'applications en fonction de leurs fonctionnalités et de leur complexité.

1.Uber

Uber est l'application de covoiturage la plus réussie et la plus populaire qui fonctionne dans de nombreux pays. Il a trois applications différentes. Deux applications mobiles grand public sont destinées au passager et au conducteur Uber, et une application Web est disponible pour servir de panneau d'administration.

Le coût d'une application comme Uber peut se situer entre 50 000 et 65 000 dollars, et le processus de développement peut prendre environ 1 200 à 1 500 heures. Décomposons les coûts de développement de l'application Uber en fonction de ses principales fonctionnalités :

Géolocalisation - 2 000 $

Intégration des paiements avec les principaux canaux de paiement - 2 500 $

Notifications push - 2 500 $ à 3 500 $

Gestion du profil utilisateur - 2 500 $ à 3 500 $

Programmation des courses - 6 000 $

Backend pour stocker les données utilisateur et l'historique des trajets - 7 000 $ à 8 000 $

Assurance qualité - 12 000 $ à 15 000 $

Intégration des bibliothèques et fonctionnalités supplémentaires - 15 000 $ à 20 000 $

Par conséquent, le coût total de l'application Uber se situe entre 50 000 $ et 65 000 $

2. Amadou

Tinder est une application de rencontres très populaire. Il a levé un total de 50 millions de dollars en trois tours. Le fonctionnement rapide et facile de Tinder en a fait un nom de premier plan dans l'industrie des applications de rencontres. Tout ce que vous avez à faire est de glisser vers la droite ou vers la gauche pour aimer ou ne pas aimer une personne.

Le coût de développement d'une application comme Tinder est nettement inférieur à celui de nombreuses autres applications complexes. Voici une estimation du coût de développement de l'application Tinder :

Notifications push pour informer les utilisateurs de l'application lorsqu'ils reçoivent un message ou une correspondance - 3 500 $

Gestion du profil utilisateur pour stocker les données des utilisateurs - 3 000 $

Géolocalisation - 2 000 $

Fonctionnalités correspondantes avec fonctions de balayage vers la gauche et vers la droite - 3 000 $ à 5 000 $

Intégration tierce - 2 000 $ à 3 000 $

Concepteur UI/UX et équipe QA - 10 000 $ à 15 000 $

Fonctionnalités supplémentaires - 4 000 $ à 5 000 $

Par conséquent, le coût total de développement d'une application comme Tinder est de l'ordre de 35 000 $ à 40 000 $.

3. Ikéa

Ikea est une application basée sur la marque. Il utilise une technologie de réalité augmentée (AR) de pointe pour fournir un large éventail de fonctionnalités utiles aux clients. Les utilisateurs peuvent utiliser les fonctionnalités AR pour consulter les modèles 3D de différents produits de mobilier dans le catalogue Ikea.

Ikea a une application complexe car elle comprend de nombreuses fonctionnalités et intégrations modernes, ainsi que l'intégration de protocoles de sécurité stricts. Par conséquent, le coût de développement d'une application comme Ikea se situe entre 73 000 $ et 85 000 $, compte tenu de ses fonctionnalités telles que :

Visualisation 3D de divers produits

Intégration avec les plateformes de médias sociaux

Modèle à 360 degrés du meuble

Analyse rapide et facile

Paiement et intégration CRM

4. TikTok

TikTok est une plate-forme de médias sociaux populaire qui consiste principalement à partager des vidéos. La complexité de l'application de TikTok est moyenne à élevée car elle a introduit plus de fonctionnalités avec le temps. Généralement, le coût de développement d'une application comme TikTok est compris entre 65 000 $ et 75 000 $, avec un temps de développement compris entre 1 200 et 1 500 heures.

Certaines des fonctionnalités les plus importantes de TikTok sont le chat en temps réel, les appels vidéo, les courtes vidéos, la prise en charge multilingue et la connexion avec un grand nombre de personnes du monde entier. Par conséquent, une quantité importante de temps et d'argent est nécessaire pour créer parfaitement de telles fonctionnalités.

5. Airbnb

Airbnb est une combinaison d'applications à la demande et de magasins de commerce électronique. C'est un exemple de plate-forme avec une grande complexité d'application. Airbnb est un nom populaire dans le monde entier car il vous permet de rechercher facilement des unités disponibles et de faire des réservations de dernière minute.

De plus, vous pouvez enregistrer une liste de vos maisons et lieux préférés sur Airbnb. Il possède plusieurs autres fonctionnalités utiles telles que la co-planification d'un voyage, un système de parrainage et des fonctionnalités de réservation avancées qui vous permettent de réserver une chambre avant même d'atterrir dans un pays. Par conséquent, si vous souhaitez créer une application complexe comme Airbnb, vous devez disposer d'un budget d'application de 75 000 $ à 85 000 $ pour obtenir des résultats fiables et efficaces.

Combien de temps faut-il pour créer une application ?

Il n'y a pas de temps spécifique nécessaire pour créer une application. Le temps de développement de l'application dépend de la complexité de l'application, de ses fonctionnalités et de l'ampleur de l'équipe de développement qui y travaille.

Le temps de développement estimé pour différents types d'applications est le suivant :

Des applications mobiles simples avec des fonctionnalités communes nécessitent environ 400 à 800 heures de développement

Une application de complexité moyenne peut être développée en 700 à 1300 heures de développement en moyenne

Une application à grande échelle avec des fonctionnalités complexes nécessitera plus de 1200 heures pour un développement efficace

Combien coûte le développement d'une application en 2022 ?

De nombreux facteurs ont un impact sur le coût de développement de l'application, comme indiqué tout au long de cet article. Vous devez tenir compte de la complexité des applications, d'un certain nombre de fonctionnalités, de l'ampleur de l'équipe de développement, de la maintenance des applications et du type spécifique d'applications pour évaluer le budget global de développement d'applications mobiles. Il est impossible d'évaluer le coût exact du développement d'une application, mais les coûts suivants sont approximatifs pour développer une application :

Les applications simples avec des fonctionnalités de base coûtent entre 16 000 $ et 32 000 $

Une application de complexité moyenne peut coûter entre 32 000 $ et 48 000 $

Une application avec des fonctionnalités complexes coûtera probablement plus de 72 000 $

Vous pouvez réduire considérablement ces coûts de développement d'applications mobiles en utilisant une plate-forme sans code fiable comme AppMaster pour créer l'application vous-même au lieu de compter sur des développeurs d'applications expérimentés.