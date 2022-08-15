在Google Play Store 和 Apple App Store等移动商店开发和发布应用程序只是移动应用程序开发和成功的一半。营销在任何应用程序的成功中都起着至关重要的作用。由于互联网上可用的应用程序数量巨大，因此您专注于营销您的移动应用程序变得比以往任何时候都更加重要。

统计数据显示， Google Pay 上的 Android 应用数量为 330 万，而iOS Store上的应用数量为 220 万。 2021 年，应用和游戏下载量超过 1436 亿次。因此，很明显，移动应用行业竞争激烈，因此您必须使用现代品牌战略来接触您的目标受众。如果您想熟悉一些最重要的步骤，您应该在应用程序启动后进行。

移动应用程序启动后该怎么办？

一旦你在应用商店推出了一个应用程序，你就必须专注于它的品牌，以接触目标受众并获得忠诚的客户。在讨论在应用商店中启动应用后应立即采取的具体步骤之前，让我们先熟悉应用发布后策略的重要性。

应用发布后策略的重要性

规划是所有类型项目成功的关键，包括在应用商店推出新应用。就像您不会在没有品牌的情况下开设传统实体店一样，营销您的数字资产（如应用程序）也很重要。

当您将本地应用程序推向国际市场时，应用程序启动策略也很重要。无论情况如何，适当的应用营销对于在竞争中脱颖而出并吸引新用户至关重要。

如果您希望您的应用触及目标受众，您应该按照以下步骤实施有效的营销策略：

第 1 步 - 设置应用程序的登录页面

为您的新应用创建网站是营销您的业务的最可靠和最具成本效益的方法之一。它将帮助您建立品牌知名度并通过各种营销渠道吸引更多用户。

为您的移动应用程序创建登录页面的好处是，您可以在启动应用程序之前和之后使用它来营销您的应用程序。您应该包括一个关于页面和移动应用程序的屏幕截图。移动应用程序完全开发并具有吸引人的界面后，您可以添加应用程序的视频以展示用户体验。

您可以在登录页面上显示客户的一些正面评价，以便新的潜在用户对您的移动应用程序印象深刻。它必须有一个邮件列表注册选项，以便对您的应用程序进行 beta 测试感兴趣的用户可以轻松注册。

如果您在网站上展示博客，它可以帮助您将自然流量吸引到页面并建立社区。不过，可以理解的是，并不是每个人都想管理一个成熟的网站和一个移动应用程序，因此您也可以选择构建一个简单的登录页面。

第 2 步 - 使用数字营销策略

数字营销已成为各类企业和公司的重要组成部分。有一长串社交媒体平台在全世界享有盛誉和高使用率。

因此，重要的是在Facebook、Instagram、Twitter 和 TikTok等各种平台上拥有强大的社交媒体影响力，以通过社交媒体营销策略接触更广泛的受众。这也是一种负担得起的营销形式，因为当您正确使用社交媒体时，人们很有可能会有机地找到您。

除了吸引新用户外，社交媒体还有助于告知当前用户您的应用程序的最新功能和更新。有效的营销策略可帮助您提高客户参与率。

如果您想充分利用社交媒体平台，您应该在决定品牌和移动应用程序的具体名称后立即注册您的社交媒体账号和帐户。

您可以使用社交媒体从用户那里获取反馈和评论，并在您的下一次更新中实施它们。此外，来自社交媒体的数据对于了解您的目标受众和完善应用程序的功能非常重要。确保您的社交媒体帐户链接到用户可以轻松下载应用程序的登录页面和移动商店。

第 3 步 - 应用商店优化 (ASO)

应用商店优化 (ASO ) 是有机营销的一种形式。实施 ASO 策略的目的是提高您的移动应用在应用商店中的知名度和吸引力，并增加您的下载量。

如今，ASO 已成为新开发的应用程序在移动商店中崭露头角的必要条件。否则，当移动应用程序在应用商店发布时，很有可能会迷失在一长串移动应用程序和游戏中。

ASO 类似于搜索引擎优化，你必须使用一些目标关键字和高质量的图像才能在搜索结果中排名更高。一旦你实施了 ASO 的最佳实践，你将能够有机地吸引大量的人并提高你的转化率。

第 4 步 - 使用应用营销和分析软件

数据是数字时代的货币。通过全面的数据分析考虑各种指标以确保您的移动应用程序对客户具有吸引力，这一点很重要。现代营销和分析工具可以根据不同的指标分析应用程序和登录页面，以确保您使用完美的品牌和营销策略。

在应用商店上发布应用后，您应该开始使用强大的应用营销和分析软件来了解公司的进展水平。最终，分析不同的指标集将有助于您改进营销活动并吸引更多人使用您的应用程序。

营销和分析软件对于使用合适的数据洞察力设计和运行个性化营销活动也很重要。个性化营销的成功远不止一般的营销活动。

第 5 步 - 考虑反馈

考虑应用程序用户的反馈是应用程序启动后最重要的步骤之一。您可以直接询问早期采用者他们对应用程序的看法以及他们希望在特定功能和整体用户界面方面看到哪些改进。依靠应用程序评级和营销指标可以帮助您向更多人推广您的应用程序。

此外，分析用户如何使用您的应用程序。用户可能会以与您的期望不同的方式开始使用这些功能。密切关注应用程序商店的应用程序反馈和评论，以确保客户对应用程序感到满意。

收集评论和分析反馈将帮助您考虑应用程序的关键成功指标，并确保您走在正确的轨道上。您可以使用此类数据来吸引新用户并满足现有客户。

许多用户还根据其评级来判断应用程序。因此，请确保您正在考虑用户的反馈，以保持应用商店的高评分。

关注客户的反馈也意味着消除 Beta 测试人员或早期用户在应用程序中报告的任何错误。如果应用程序遇到任何严重故障，用户可能会停止使用该应用程序。因此，尽快消除所有类型的错误和故障对于确保最大的客户满意度非常重要。

结论

这些步骤表明应用程序开发和品牌塑造是一个持续的过程。您必须跟踪关键的移动应用程序指标，以确保它到达目标受众。为了确保您不会对整个过程感到沮丧，您应该依靠像 AppMaster 这样的无代码应用程序构建器来快速有效地构建 Web 应用程序和移动应用程序。

AppMaster 允许您构建具有拖放功能和高效 AI 生成后端的应用程序，从而加快整个开发过程。它最终将帮助您使您的应用程序成功，因为开发过程将很快完成，您将有更多的时间、精力和资源专注于应用程序品牌和营销。

关于应用发布后策略的常见问题解答

人们很清楚他们可以开发应用程序的不同方式。然而，在移动商店推出后，在实施应用品牌和营销策略方面仍有很大的改进空间。

以下是与应用发布后策略相关的常见问题：

如何从 App Store 启动应用程序？

由于每月应用下载量巨大，您需要使用所有可用资源和策略来接触目标受众。对于新开发人员来说，在移动商店上发布和打造应用程序可能会让人不知所措。

但是，作为 AppMaster 的可视化编程允许您使用强大的 AI 生成的后端构建用户友好的应用程序。

以下是从 App Store 启动应用程序所涉及的主要步骤的摘要：

注册开发者帐户。 将您的开发帐户与您的商家帐户相关联。 开发移动应用程序。 将 APK 构建上传到 App Release。 确保您提供合适的内容分级。 添加定价。 确认发布以在 App Store 上启动您的应用程序。

您如何宣布新的应用程序发布？

有许多不同的方式来宣布您正在启动应用程序。您可以通过精心设计的电子邮件或社交媒体帐户来完成。发布策略将帮助您获得潜在客户的关注。确保您使用有吸引力的图片和视频来吸引人们对您的应用感兴趣。

启动应用程序是免费的吗？

开发和启动应用程序不需要花费任何特定金额。但是，Apple 和 Google Play Store 都有一定的收费。您将需要 App Developer Program 来上传您的应用程序。它每年花费 99 美元。注册 Apple Developer Program 后，您将能够访问 App Store Connect 并管理您的应用程序。另一方面，Google Play Console 在注册时的一次性费用为 25 美元。一旦连接到这两个平台，您就可以轻松发布和启动您的移动应用程序。