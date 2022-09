O desenvolvimento de aplicativos é certamente um processo emocionante, mas desafiador. Vários fatores estão envolvidos no desenvolvimento de um aplicativo, devido aos quais o custo final para desenvolver um aplicativo varia muito de projeto para projeto.

É importante estar familiarizado com todo o processo de criação de um orçamento abrangente de desenvolvimento de aplicativos, pois é comum que os desenvolvedores, especialmente os novos programadores, excedam o orçamento ao criar e lançar um aplicativo.

Lembre-se de que é impossível obter um orçamento perfeito sem analisar fatores críticos, como metas de negócios, recursos de aplicativos, fluxo de trabalho e outras restrições de aplicativos. No entanto, ao final deste artigo, você estará em uma posição muito boa para responder à pergunta de quanto custa desenvolver um aplicativo. Continue lendo para saber tudo sobre orçamentos e estimativas de custo de desenvolvimento de aplicativos .

Quanto custa o aplicativo?

Não há uma resposta específica para a questão de quanto custa um aplicativo porque depende de uma infinidade de fatores. O custo médio de desenvolvimento de aplicativos pode ficar entre US$ 15.000 e US$ 150.000, dependendo da complexidade e dos recursos do aplicativo.

Veja a seguir os diferentes fatores que afetam o orçamento de desenvolvimento de aplicativos:

O número de recursos e telas de um aplicativo

Complexidade do aplicativo

A extensão da garantia de qualidade necessária para remover bugs

Integrações de terceiros

Implementação de protocolos modernos de segurança e privacidade

Tamanho, nível e experiência da equipe de desenvolvimento de aplicativos

O número de desenvolvedores de aplicativos trabalhando em um único projeto

Plataforma de destino

Além da funcionalidade e complexidade do aplicativo, vários fatores externos também afetam o custo de criação de um aplicativo. Os desenvolvedores e as equipes de gerenciamento de usuários são pagos de forma diferente em vários países, devido aos quais o custo geral de desenvolvimento de aplicativos varia de país para país. Diferentes países têm diferentes regras de pagamento e preços de desenvolvimento de aplicativos. Os custos de desenvolvimento de aplicativos com base em diferentes estratégias usadas para criar um aplicativo também devem ser considerados para o orçamento geral.

Detalhamento de custos de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis

O orçamento fica mais fácil com a ajuda dos custos de desenvolvimento de aplicativos com base em diferentes fases da criação de um aplicativo. O detalhamento dos custos de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis de acordo com as diferentes fases de desenvolvimento é o seguinte:

Custo da fase de estratégia e planejamento

Geralmente, cerca de 10 a 15% do orçamento total de desenvolvimento de aplicativos móveis é alocado para a fase de pesquisa, planejamento e estratégia para obter uma definição objetiva, análise competitiva e um conceito claro de MVP . O custo de construção de um aplicativo pode ser muito alto sem um plano adequado.

Pode haver muitos nomes diferentes para o estágio inicial de planejamento de um projeto de desenvolvimento de aplicativo móvel, como estratégia, planejamento e descoberta. Seja qual for o nome que você está usando, este é o estágio inicial em que você deve realizar uma análise abrangente de mercado e negócios para garantir que sua ideia de aplicativo seja viável e tenha uma demanda no mercado.

Criar um plano de desenvolvimento detalhado é importante para garantir que todo o projeto de desenvolvimento de aplicativos seja executado sem problemas e tenha sucesso. Suponha que você esteja usando os serviços de uma empresa de desenvolvimento de software personalizado ou qualquer outro desenvolvedor de aplicativos móveis. Nesse caso, você pode esperar responder a muitas perguntas neste estágio, pois os desenvolvedores e o gerente de projeto desejarão entender completamente os requisitos e as expectativas do seu aplicativo.

Custo do design do aplicativo

O design de aplicativos é parte integrante de qualquer projeto de desenvolvimento de aplicativos. Ao contrário da crença popular, não é um processo muito simples, especialmente agora quando você deve considerar muitos fatores para fornecer uma interface de usuário atraente e uma experiência de usuário .

Os designers devem ter conhecimento completo sobre as funcionalidades esperadas do aplicativo antes que possam começar a desenvolver os wireframes do aplicativo. Esta fase envolve o design geral da interface do usuário e do UX com a ajuda de wireframes e protótipos.

Como o apelo e a facilidade de uso de um aplicativo desempenham um papel crítico em seu sucesso, é importante gastar uma quantidade considerável de tempo e dinheiro na fase de design do aplicativo para garantir que um design perfeito seja feito antes de iniciar o processo de desenvolvimento. A fase de design do aplicativo não requer tempo ou custo específico. Normalmente, também leva cerca de 10% a 15% do orçamento geral de desenvolvimento de aplicativos.

Custo de desenvolvimento do aplicativo

Depois que o design do aplicativo móvel for finalizado, ele entrará no estágio de desenvolvimento. Essa é a fase em que os clientes podem ver suas ideias se transformarem em produtos viáveis pela primeira vez. Os desenvolvedores mais experientes podem fornecer um custo de desenvolvimento estimado dependendo do design.

No entanto, outros fatores, como a complexidade do aplicativo e o número de recursos, também afetam o custo de desenvolvimento do aplicativo móvel. Além das funcionalidades adicionais, certas funcionalidades principais são exigidas por quase todos os tipos de aplicativos. Esses recursos são:

SMS, e-mail e notificações push para aumentar o envolvimento do usuário

Cadastro e login do usuário

Geolocalização

Integrações de pagamento

Recursos de sincronização

Portanto, os desenvolvedores discutem detalhadamente todas as funcionalidades com você para determinar o custo geral de desenvolvimento do aplicativo.

Fase de teste e implantação de aplicativos

Depois que o aplicativo for criado, a próxima etapa é testar completamente o aplicativo e garantir que o aplicativo esteja funcionando de acordo com os requisitos e expectativas. A contratação de especialistas profissionais de controle de qualidade exige um orçamento significativo que pode aumentar os custos do aplicativo móvel na fase de teste do aplicativo.

A quantidade exata de tempo necessária para testar um aplicativo depende de seus recursos, objetivos e complexidade. Se seu aplicativo tiver um alto nível de complexidade e vários números de telas, você terá que alocar uma grande parte do orçamento para a fase de teste. O teste manual de aplicativos não é suficiente para corrigir as falhas e bugs nos aplicativos móveis hoje em dia, portanto, talvez você também precise comprar uma ferramenta de teste automatizada .

Estatísticas de custo de desenvolvimento de aplicativos

O número de aplicativos móveis disponíveis em lojas de aplicativos como Google Play Store, Apple App Store e Amazon Appstore cresceu exponencialmente para mais de 6 milhões , conforme mostrado no gráfico a seguir:

É uma indicação clara do fato de que a indústria de criação de aplicativos está crescendo rapidamente. As estatísticas também mostram que a indústria global de aplicativos móveis valeu US$ 581,9 bilhões em 2020 e deve chegar a US$ 1 até 2024.

Orçamento de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis

Como o custo de desenvolvimento de aplicativos é diretamente impactado pelo tipo de aplicativo que você deseja construir, a maioria das pesquisas realizadas sobre criação de aplicativos para dispositivos móveis também mostra o custo médio de acordo com os diferentes tipos de aplicativos.

Pesquisas mostram que o custo médio de contratação de um desenvolvedor de aplicativos nos EUA é de US$ 105.000 por ano. Além disso, o custo médio para desenvolver um aplicativo é:

Tipo de aplicativo Tempo para desenvolver Custo Aplicativo simples 3 a 6 meses US$ 16.000 a US$ 32.000 Aplicativo com complexidade média 5 a 10 meses US$ 32.000 a US$ 48.000 Aplicativo complexo 12 a 17 meses $ 72.000 +

O que afeta o custo do aplicativo?

Antes de iniciar o processo de desenvolvimento de um aplicativo, é importante analisar seu público-alvo e realizar uma análise de negócios completa para determinar os recursos e funcionalidades que você precisará em seu aplicativo. O custo geral de desenvolvimento de aplicativos depende muito de vários fatores que afetam o desenvolvimento de aplicativos. Vamos discutir esses fatores um por um:

Fator 1 - Complexidade e recursos do aplicativo

A complexidade e os recursos do aplicativo são essenciais para determinar o orçamento de desenvolvimento do aplicativo. É possível que seu aplicativo tenha apenas três a quatro recursos, mas se esses recursos forem altamente complexos, isso aumentará o custo total de desenvolvimento do aplicativo.

Geralmente, recursos básicos como login e assinatura requerem de 20 a 25 horas de desenvolvimento. Em comparação, os desenvolvedores pedem de 150 a 250 horas para recursos avançados, como análise de dados visuais e integração do sistema de pagamento.

A integração de APIs modernas e modelos de aprendizado de máquina aumentam ainda mais o custo do aplicativo móvel. Você pode pensar que recursos como geolocalização são fáceis e baratos de implementar, mas também custam muito nos métodos tradicionais de desenvolvimento de aplicativos.

Aplicativos móveis menores e mais simples exigem menos horas de desenvolvimento, para que possam ser desenvolvidos facilmente dentro de um orçamento limitado. No entanto, mesmo quando você está criando um aplicativo pequeno, você deve considerar seus planos futuros para determinar quanta escalabilidade você precisa na arquitetura do aplicativo. Lembre-se de que uma arquitetura complexa significa mais esforço para criar um aplicativo e custos de desenvolvimento de aplicativos mais altos.

Aplicativos complexos geralmente envolvem uma ampla gama de funções, como chatbots em tempo real , recursos de processamento de mídia, animações e outras funcionalidades que exigem muito tempo e dinheiro para serem desenvolvidas.

Fator 2 - Prioridades de desenvolvimento

Você deve analisar cuidadosamente os requisitos do seu aplicativo para definir prioridades claras para todo o desenvolvimento para controlar os custos de desenvolvimento do aplicativo. Geralmente, o desenvolvimento de software envolve três características principais: qualidade, custo e velocidade. Você não pode escolher todos esses três atributos e tem que escolher dois deles.

É possível que uma empresa de desenvolvimento de aplicativos afirme que é capaz de criar um aplicativo de alta qualidade em poucos dias usando a abordagem de desenvolvimento tradicional. No entanto, você não pode esperar que eles produzam os melhores resultados, pois para criar um aplicativo de qualidade, uma quantidade significativa de tempo e energia deve ser dedicada aos procedimentos de desenvolvimento.

Fator 3 – Tipo de aplicativo

É impossível determinar quanto custa desenvolver um aplicativo sem determinar o tipo de aplicativo que você deseja. Tudo depende de suas necessidades. Você pode criar um aplicativo nativo ou um aplicativo híbrido.

Desenvolvimento de aplicativos nativos

O desenvolvimento de aplicativos nativos envolve o desenvolvimento de um aplicativo para uma plataforma específica, como um aplicativo iOS ou um aplicativo Android . Se você quiser criar aplicativos móveis nativos para essas duas plataformas, precisará criar dois aplicativos separados, o que aumentará significativamente o custo total de desenvolvimento de aplicativos.

Geralmente, as empresas de grande porte preferem desenvolver aplicativos iOS e aplicativos Android separadamente, pois podem arcar com custos enormes de desenvolvimento de aplicativos. Um grande benefício do desenvolvimento de aplicativos nativos é que eles oferecem maior flexibilidade e opções de personalização.

Desenvolvimento de aplicativos híbridos

Como o nome sugere, o desenvolvimento de aplicativos híbridos é uma abordagem de desenvolvimento moderna na qual você pode criar um aplicativo que funcione em várias plataformas. Um dos principais benefícios de desenvolver um aplicativo híbrido é que ele reduz o orçamento de desenvolvimento de aplicativos. Você não precisa desenvolver aplicativos Android e iOS separadamente nesse tipo de desenvolvimento de aplicativos, portanto, o custo total de desenvolvimento de aplicativos é menor.

No entanto, são necessários testes completos para garantir que os aplicativos Android e iOS funcionem com eficiência nos sistemas operacionais de destino. Caso contrário, a qualidade dos aplicativos híbridos pode ser afetada pelo desempenho instável, experiência ruim do usuário e várias outras limitações técnicas. Se implementado corretamente, o desenvolvimento de aplicativos híbridos é um método útil de desenvolvimento de aplicativos Android e iOS com um custo limitado de desenvolvimento de aplicativos.

Fator 4 - Design de UI/UX

A interface do usuário (UI) e a experiência do usuário ( UX ) podem fazer ou quebrar um aplicativo, pois a indústria de desenvolvimento de software está fortemente focada em fornecer uma experiência amigável e satisfatória aos usuários do aplicativo. UI e UX impactam significativamente quanto custa construir um aplicativo. As pessoas têm muitos aplicativos para escolher. Portanto, se um aplicativo não tiver uma UI e UX impressionantes, há uma grande chance de os usuários o deixarem por uma opção melhor.

Como resultado, é importante gastar uma quantidade significativa de tempo e dinheiro no design do aplicativo. Os serviços de desenvolvimento de aplicativos personalizados são especializados em personalizar o design de UI/UX para garantir que o melhor tipo de botões, ícones e fontes sejam usados. Contratar designers de UI/UX pode ser caro, por isso definitivamente afeta o custo geral da criação de um aplicativo.

Fator 5 - Abordagem de desenvolvimento

A abordagem de desenvolvimento que você escolhe para criar um aplicativo tem um grande impacto nos custos de desenvolvimento de aplicativos. Os métodos tradicionais de desenvolvimento custam muito dinheiro, pois você precisa contratar grandes equipes de desenvolvedores de aplicativos, designers de UI/UX, especialistas em controle de qualidade e um gerente de projeto. Como resultado, o custo para criar um aplicativo é bastante alto nas abordagens tradicionais de desenvolvimento.

No entanto, a crescente popularidade das abordagens de desenvolvimento sem código e com pouco código permite minimizar significativamente os custos de desenvolvimento de aplicativos. Esses diferentes tipos de abordagens de desenvolvimento serão discutidos detalhadamente mais adiante neste artigo.

Fator 6 - Manutenção

Muitas pessoas assumem erroneamente que o ciclo de vida de desenvolvimento do aplicativo termina com o lançamento do aplicativo. No entanto, não adianta lançar um aplicativo no mercado se você vai abandoná-lo após o lançamento .

Atualizações contínuas e manutenção de aplicativos são essenciais para o sucesso de longo prazo de um aplicativo. Portanto, você deve considerar os custos de manutenção de aplicativos em seu orçamento de desenvolvimento de aplicativos. Sem manutenção e atualizações constantes, muitos bugs e problemas diferentes podem surgir no aplicativo e fazer com que você perca o interesse do seu público-alvo.

O que prestar atenção ao escolher uma empresa de desenvolvimento de aplicativos?

Escolher os serviços de desenvolvimento de aplicativos móveis perfeitos é uma combinação de muitos fatores e recursos diferentes que afetam a qualidade de uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. A análise abrangente de requisitos é vital para escolher a melhor empresa de desenvolvimento e criar um aplicativo dentro do seu custo de desenvolvimento de aplicativo esperado. Você encontrará muitas empresas de TI que oferecem serviços de desenvolvimento de aplicativos e software. Mas você só pode escolher um parceiro confiável se considerar prestar atenção aos seguintes fatores:

Análise de requisitos

Primeiro, você deve estar familiarizado com seus requisitos para garantir que tenha uma ideia clara sobre o que espera do aplicativo. Isso também afetará o custo final do desenvolvimento do aplicativo, pois os recursos alocados para o desenvolvimento de um aplicativo dependem de sua complexidade, recursos e arquitetura geral do aplicativo, o que afeta os recursos necessários para criar um aplicativo.

Além disso, suponha que você queira que a empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis desenvolva um aplicativo corporativo para você. Nesse caso, você terá que realizar uma análise de negócios para garantir que o aplicativo beneficie sua empresa. Se você tiver conhecimento das ferramentas e tecnologias modernas de desenvolvimento de aplicativos móveis, isso também o ajudará a restringir seus requisitos.

Serviços abrangentes

O desenvolvimento de aplicativos móveis é muito mais do que apenas as abordagens de programação e codificação usadas para atender aos requisitos. Análise completa, pesquisa de mercado e manutenção também são partes importantes do desenvolvimento e lançamento de um aplicativo de sucesso no mercado.

Seu objetivo deve ser escolher uma empresa de desenvolvimento de software completa que possa fornecer especialistas qualificados durante todo o ciclo de vida de um aplicativo. Ele inclui designers especializados em UI/UX para criar interfaces amigáveis, desenvolvedores para transformar seus requisitos em realidade e especialistas em garantia de qualidade (QA) para eliminar erros e bugs do aplicativo.

Também é possível que você precise de manutenção e atualizações contínuas de aplicativos. Portanto, você deve considerar os custos gerais de manutenção de aplicativos e perguntar claramente à empresa nos estágios iniciais se eles podem fornecer serviços confiáveis de manutenção de aplicativos.

Discuta com os desenvolvedores

Depois de identificar a empresa de desenvolvimento de software perfeita, você deve dedicar seu tempo e discutir todas as suas dúvidas e preocupações com a equipe de gerenciamento de projetos e os desenvolvedores de aplicativos. Não hesite em perguntar a eles sobre sua experiência e conhecimento no desenvolvimento de diferentes aplicativos móveis e discutir a visão que você tem para seu aplicativo.

Em última análise, essas discussões e conversas são úteis para ajudar os desenvolvedores a entender a funcionalidade esperada do aplicativo e desenvolver um aplicativo confiável e eficiente por meio de um gerenciamento de projeto suave. Ter um plano claro para criar um aplicativo também é importante para controlar os custos de desenvolvimento de aplicativos.

Pesquise o aplicativo anterior da empresa

Você pode perguntar aos representantes da empresa ou à sua equipe específica de gerenciamento de projetos sobre alguns dos melhores aplicativos móveis que eles desenvolveram no passado. Ele o ajudará a analisar o portfólio da empresa e tomar uma decisão inteligente sobre se ela pode atender às suas necessidades.

Analise o design geral dos aplicativos porque os recursos e a complexidade dos aplicativos também o ajudarão a determinar o orçamento geral de desenvolvimento de aplicativos. Considere se os aplicativos móveis são fáceis de usar e atendem aos seus requisitos.

Considere as políticas de segurança e privacidade

Para proteger a funcionalidade do seu aplicativo e a arquitetura geral do aplicativo, você deve certificar-se de que a empresa de desenvolvimento de software de sua escolha tenha políticas de segurança e privacidade confiáveis. O objetivo de tais políticas é garantir que os dados obtidos da análise de negócios durante o desenvolvimento do aplicativo não sejam vazados para terceiros.

A maioria das organizações assina acordos de confidencialidade e não divulgação com os desenvolvedores e a equipe de gerenciamento de projetos para garantir a máxima privacidade. Esses procedimentos envolvem garantir a proteção tanto dos direitos de propriedade intelectual quanto dos dados pessoais.

Custos de desenvolvimento de aplicativos ocultos

Outra coisa importante a considerar ao escolher a melhor plataforma de várias empresas de desenvolvimento de aplicativos são os custos ocultos de desenvolvimento de aplicativos associados aos procedimentos de desenvolvimento de software. Esses custos podem afetar significativamente o orçamento total de desenvolvimento de aplicativos.

Alguns desses custos são:

Custos funcionais

Os custos funcionais são as cobranças que você precisa pagar pelo uso de integrações de terceiros, como SMS, geolocalização, notificações push e vários gateways de pagamento.

Os custos funcionais são as cobranças que você precisa pagar pelo uso de integrações de terceiros, como SMS, geolocalização, notificações push e vários gateways de pagamento.

Certifique-se de considerar o custo significativo de contratar e manter uma equipe de gerenciamento de projetos.

Certifique-se de considerar o custo significativo de contratar e manter uma equipe de gerenciamento de projetos.

As integrações de terceiros geralmente são necessárias para criar um aplicativo. Eles também afetam o custo geral de desenvolvimento do aplicativo. Esses custos de desenvolvimento de aplicativos estão relacionados aos recursos gerais do aplicativo, servidores e banco de dados . O uso de APIs e serviços de terceiros pode aumentar significativamente o tempo e o custo de desenvolvimento de aplicativos.

As integrações de terceiros geralmente são necessárias para criar um aplicativo. Eles também afetam o custo geral de desenvolvimento do aplicativo. Esses custos de desenvolvimento de aplicativos estão relacionados aos recursos gerais do aplicativo, servidores e banco de dados . O uso de APIs e serviços de terceiros pode aumentar significativamente o tempo e o custo de desenvolvimento de aplicativos.

Existem muitos aplicativos móveis disponíveis nas lojas de aplicativos, por isso é comum que muitos aplicativos bons se percam no meio da multidão. Para se destacar da concorrência nas lojas de aplicativos, é vital alocar uma quantidade significativa de recursos para lançar e comercializar um aplicativo.

Existem muitos aplicativos móveis disponíveis nas lojas de aplicativos, por isso é comum que muitos aplicativos bons se percam no meio da multidão. Para se destacar da concorrência nas lojas de aplicativos, é vital alocar uma quantidade significativa de recursos para lançar e comercializar um aplicativo.

A manutenção e as atualizações do aplicativo são importantes para fornecer uma experiência satisfatória ao usuário e garantir que os usuários continuem usando seu aplicativo. Se você estiver usando serviços de manutenção de aplicativos da empresa de desenvolvimento ou tiver um sistema de suporte interno, considere essas cobranças.

Processo de desenvolvimento de aplicativos

Quando se trata de obter um aplicativo móvel desenvolvido por profissionais, você tem várias opções para escolher. É importante escolher a melhor abordagem de desenvolvimento para que seus requisitos sejam atendidos da melhor maneira possível.

Além disso, diferentes abordagens de desenvolvimento têm seus próprios prós e contras. Escolher o melhor tipo de desenvolvimento de aplicativos é útil para reduzir os custos de desenvolvimento de aplicativos móveis e tornar um aplicativo eficiente. Portanto, se você estiver operando com um orçamento limitado de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis e quiser criar um aplicativo, deverá se familiarizar com os vários tipos de abordagens de desenvolvimento de aplicativos e escolher a mais adequada para você.

Em última análise, independentemente da equipe ou plataforma que você escolher, o foco principal deve ser a criação de um aplicativo escalável e fácil de usar, ao mesmo tempo em que controla o custo de desenvolvimento do aplicativo. Vamos discutir essas diferentes opções de desenvolvimento em detalhes.

Contrate uma empresa local de desenvolvimento de software

As empresas locais de desenvolvimento de aplicativos de pequeno e médio porte são capazes de desenvolver aplicativos simples e criar aplicativos com complexidade de nível médio. O custo exato de desenvolver um aplicativo por meio de uma empresa de desenvolvimento de software é maior, pois contratar uma equipe de desenvolvimento de aplicativos experiente custará entre US$ 150 e US$ 250 .

A taxa exata depende da complexidade do aplicativo e da experiência dos desenvolvedores do aplicativo. Isso significa que, se você deseja um aplicativo que pode ser desenvolvido em 400 horas, pode esperar que seu orçamento de desenvolvimento de aplicativos seja de US$ 80.000 a US$ 95.000 .

Prós

Um grande benefício de contratar uma empresa local de desenvolvimento de aplicativos móveis é que você pode manter contato constante com a equipe de desenvolvimento de aplicativos para responder a qualquer uma de suas dúvidas. É útil para tornar o desenvolvimento de aplicativos suave e fácil. Além disso, você pode esperar obter serviços de qualidade de uma empresa profissional de desenvolvimento de software. Como você pode entrar em contato facilmente com os desenvolvedores do aplicativo, eles também podem fazer alterações no seu aplicativo rapidamente.

Contras

No entanto, o alto custo de desenvolvimento de aplicativos é um fator importante pelo qual você pode não conseguir contratar uma empresa de desenvolvimento de software local e pode ter que procurar outras opções. Você deve realizar uma análise financeira e de negócios completa para determinar se pode pagar por esses serviços.

Contrate uma equipe de desenvolvimento interna

Contratar uma equipe de desenvolvimento interna composta por designers de aplicativos, desenvolvedores e especialistas em controle de qualidade é outra maneira útil de atender aos seus requisitos de desenvolvimento. É adequado para empresas que precisam de um departamento de TI em tempo integral para suporte, desenvolvimento e manutenção de aplicativos 24 horas por dia. Ele ajuda você a reduzir os custos de desenvolvimento de aplicativos móveis, bem como os custos de manutenção de aplicativos.

Ter uma equipe de desenvolvimento interna fornecerá a você máxima transparência e ótima comunicação com a equipe. No entanto, lembre-se de que recrutar e manter desenvolvedores de aplicativos profissionais em sua empresa é significativamente mais caro do que contratar uma agência de desenvolvimento de software local. Um desenvolvedor full stack cobra cerca de US$ 98.000 por ano, então você deve tomar a decisão de acordo com seus planos de curto e longo prazo.

Prós

Um dos benefícios mais importantes de ter uma equipe de desenvolvimento interna é que ela permite um fluxo constante de ideias para levar sua empresa ou aplicativo específico para o próximo nível. A comunicação constante também maximiza suas chances de desenvolver um aplicativo eficiente e lançá-lo com sucesso.

Contras

No entanto, muitas empresas hoje em dia não estão interessadas em contratar uma equipe de desenvolvimento em tempo integral devido ao alto custo de recrutamento e manutenção dos funcionários por muito tempo. Se você contratar uma equipe de desenvolvimento, também terá que gastar dinheiro na compra de laptops e sistemas modernos para desenvolvimento. Você pode considerar a contratação de um desenvolvedor freelance se não puder contratar desenvolvedores de aplicativos profissionais.

Contrate um desenvolvedor de aplicativos freelance

A contratação de desenvolvedores de aplicativos freelance tornou-se muito popular para todos os tipos de negócios. Mesmo as organizações mais bem estabelecidas contam com freelancers. Por exemplo, a força de trabalho do Google é composta por mais freelancers do que funcionários permanentes.

Freelancers podem lidar com simple desenvolvimento de aplicativos com bastante facilidade. Você também pode contratar toda uma equipe de desenvolvimento de freelancers para gerenciar aplicativos móveis de alta complexidade. O custo de contratar um freelancer depende da plataforma que você está usando. Geralmente, você pode contratá-los por hora ou contrato.

É altamente recomendável que você discuta completamente seus requisitos com o desenvolvedor de aplicativos freelancer e o contrate em um contrato para controlar o custo de desenvolvimento do aplicativo. Sites como Fiverr, Upwork e PeoplePerHour são algumas das muitas plataformas de freelancer que você pode usar para encontrar o melhor freelancer.

Prós

Contratar um freelancer para criar um aplicativo para você é uma das formas mais eficazes e baratas de desenvolvimento de aplicativos. Você pode decidir os preços com antecedência e obter um produto de alta qualidade. Além disso, você pode escolher o melhor desenvolvedor de aplicativos verificando as avaliações de clientes anteriores.

Contras

Há sempre um risco associado aos desenvolvedores de aplicativos freelance. Alguns tendem a concluir um trabalho com pressa, afetando negativamente o produto final. Além disso, um freelancer pode não estar disponível o tempo todo para discutir suas dúvidas e necessidades. Esse tipo de lacuna de comunicação pode afetar a qualidade do aplicativo.

Terceirize o desenvolvimento de aplicativos

A terceirização do desenvolvimento de aplicativos é uma maneira útil de obter os serviços de desenvolvedores de aplicativos experientes e profissionais na criação de aplicativos em grande escala. Essas equipes de desenvolvimento e equipes de gerenciamento de projetos experientes são capazes de lidar com alta complexidade de aplicativos, por isso é uma opção confiável desenvolver aplicativos em vez de contratar desenvolvedores de aplicativos internos.

Prós

Geralmente, as pessoas preferem terceirizar o desenvolvimento de aplicativos para países como China, Índia, Paquistão e outros países asiáticos, onde o custo de desenvolvimento e design de aplicativos é significativamente mais barato. Você pode encontrar empresas que oferecem preços baixos de desenvolvimento de aplicativos nesses países. Portanto, você poderá reduzir os custos de desenvolvimento de aplicativos móveis. Equipes de desenvolvimento experientes desenvolverão um produto de alta qualidade para você depois de discutir os requisitos em detalhes.

Contras

Encontrar uma empresa de desenvolvimento de aplicativos confiável em outro país pode ser um pouco desafiador. Também pode ser um procedimento arriscado porque é altamente improvável que haja quaisquer acordos legais vinculativos envolvidos quando você contrata uma equipe de desenvolvimento em outro país.

Etapas comuns de desenvolvimento de aplicativos

Seja qual for o tipo de abordagem de desenvolvimento que você escolher, existem algumas etapas comuns envolvidas em todos os tipos de métodos de desenvolvimento de aplicativos móveis. Essas etapas integrais são:

Criando um protótipo

Construir um protótipo clicável é um método rápido e econômico de projetar a interface de usuário perfeita de um aplicativo. De fato, muitas ferramentas hoje em dia permitem que você crie um protótipo gratuitamente.

O objetivo de um protótipo é verificar a experiência geral do usuário do futuro aplicativo. Fornecer uma interface de usuário e experiência de usuário amigável e satisfatória é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Todos os aplicativos modernos precisam ser interativos e fornecer recursos fáceis de navegar. Criar um protótipo simples nos estágios iniciais ajuda você a planejar a UI geral e a UX do aplicativo.

Você pode usar ferramentas como Adobe XD, Justinmind ou Figma para criar um protótipo e mostrar a ideia do aplicativo para outras partes interessadas do aplicativo. Mesmo que a criação de um protótipo esteja demorando, você não deve se preocupar, pois um protótipo bem projetado pode servir como um roteiro para todo o processo de desenvolvimento.

Desenvolver MVP

Depois de finalizar o orçamento total de desenvolvimento do aplicativo e a interface do usuário por meio do protótipo, a próxima etapa é criar um produto mínimo viável (MVP). É a primeira versão do aplicativo que visa testar sua ideia e requisitos e provar que uma solução viável pode ser implementada.

O MVP é importante para todos os tipos de aplicativos para validar o conceito de software e fazer possíveis alterações na UI/UX geral do aplicativo e adicionar ou remover as funcionalidades. Não cometa o erro de pular diretamente para o aplicativo real, porque é provável que haja vários erros e enganos nas versões iniciais.

Incorpore recursos adicionais

Um MVP normalmente lida apenas com as funcionalidades primárias. Isso significa que os recursos necessários para atender aos requisitos dos usuários são adicionados em um MVP. Depois que um MVP for criado com sucesso, você deve começar a trabalhar nos recursos adicionais, como notificações por push, geolocalização e qualquer outro recurso relevante para seu aplicativo.

Esses recursos complexos fazem com que seu aplicativo se destaque da concorrência e traz inovação em cada etapa do ciclo de desenvolvimento do aplicativo. Como resultado, você é capaz de ficar à frente de sua concorrência e deixar sua marca.

Garantia da Qualidade

Uma vez que o produto final esteja pronto com todas as funcionalidades, é responsabilidade dos especialistas em controle de qualidade testar completamente o aplicativo e garantir que ele esteja livre de diferentes tipos de bugs e erros. Dependendo da complexidade do aplicativo, podem ser necessários serviços contínuos de controle de qualidade e manutenção do aplicativo. O suporte contínuo e a manutenção do aplicativo são essenciais para fornecer atualizações, corrigir bugs e adicionar recursos inovadores ao aplicativo de tempos em tempos. Caso contrário, os usuários podem perder o interesse em seu aplicativo.

Como diminuir seu custo de desenvolvimento de aplicativos?

Atingir os requisitos do seu aplicativo dentro de um orçamento limitado de desenvolvimento de aplicativos pode ser um desafio, especialmente se você estiver trabalhando em seu primeiro projeto. Portanto, é importante estar familiarizado com algumas dicas importantes para controlar os custos do aplicativo e diminuir ao máximo o custo de desenvolvimento do aplicativo seguindo estas dicas:

Comunicação regular

Certifique-se de que você e a equipe de desenvolvimento de aplicativos móveis estejam na mesma página para garantir que o custo para criar um aplicativo não exceda seu orçamento. A comunicação suave e contínua entre os membros da equipe garantirá que as melhores práticas de desenvolvimento de aplicativos sejam seguidas para criar um aplicativo e alcançar os resultados desejados sem cometer grandes erros.

Teste abrangente

O teste é parte integrante de qualquer tipo de aplicativo. Algumas pessoas cometem o erro de supor que podem lidar com os testes sem ter nenhum conhecimento das ferramentas e práticas de controle de qualidade. Isso pode fazer com que você perca uma quantia significativa de dinheiro a longo prazo. Portanto, você deve confiar em especialistas de controle de qualidade em primeiro lugar para evitar bugs e erros.

Obtenha feedback com antecedência

Tente obter feedback do seu público-alvo o mais rápido possível. Você também pode distribuir o MVP em um grupo de foco e obter feedback para fazer alterações relevantes antes de lançar a versão final do aplicativo. O feedback do cliente ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a determinar quais recursos devem ser adicionados ou removidos do aplicativo para torná-lo mais atraente e funcional.

Flexibilidade e escalabilidade

Flexibilidade e escalabilidade são dois atributos muito críticos de um aplicativo e software móvel de sucesso. Embora seja importante ficar dentro do escopo e do orçamento do projeto, você também deve se certificar de que há espaço suficiente para outros recursos e melhorias no aplicativo.

Muitos aplicativos e soluções de TI são lançados regularmente, portanto, se você deseja competir com outros aplicativos móveis, precisa continuar inovando seu aplicativo. A flexibilidade do aplicativo também é importante para modificar os recursos de acordo com os requisitos de alteração dos usuários e o feedback que você recebe após o lançamento do aplicativo. Compreensivelmente, os custos de desenvolvimento de aplicativos com base em diferentes recursos continuarão aumentando com maior flexibilidade.

Abordagem de desenvolvimento sem código

Além das abordagens de desenvolvimento de aplicativos acima, existe um outro método de desenvolver um aplicativo sem ter nenhum conhecimento ou habilidade técnica. A abordagem de desenvolvimento sem código permite que você crie aplicativos com recursos de arrastar e soltar e poderosas ferramentas de edição visual. A abordagem de desenvolvimento sem código resolve muitos problemas de negócios simplificando o processo de desenvolvimento e envolve custos mínimos de desenvolvimento de aplicativos móveis.

As plataformas sem código fornecem flexibilidade impressionante para as empresas criarem seus próprios aplicativos móveis. Como resultado, as empresas não precisam mais depender de empresas profissionais de desenvolvimento de software e desenvolvedores de aplicativos que cobram muito dinheiro.

Em vez disso, eles podem usar as ferramentas de edição visual fáceis de usar das plataformas sem código para criar os aplicativos de maneira rápida e fácil. Além disso, as plataformas sem código também abriram o caminho para não desenvolvedores atenderem às suas necessidades técnicas com máxima velocidade e agilidade.

Muitas plataformas de desenvolvimento sem código estão disponíveis, mas você achará o AppMaster a ferramenta mais poderosa porque pode ser usado para criar aplicativos móveis, aplicativos da Web e back-ends. O bom é que, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento técnico ou experiência, ainda pode usar o AppMaster para criar um aplicativo fácil de usar e escalável. Um back-end poderoso será gerado com a ajuda de algoritmos modernos de IA.

Como resultado, você pode economizar muito dinheiro e tempo usando a abordagem de desenvolvimento sem código do AppMaster. Ele permite que os gerentes de negócios e a equipe por trás de um aplicativo passem pelo processo de desenvolvimento rapidamente e se concentrem mais no lançamento e no marketing do aplicativo.

Benefícios de usar o AppMaster

O tipo de flexibilidade e facilidade de uso fornecido pelo AppMaster é difícil de encontrar com outras plataformas sem código. Qualquer pessoa pode se tornar um desenvolvedor de aplicativos com a ajuda do AppMaster. Também é útil para gerentes de projeto que enfrentam problemas ao gerenciar uma equipe de desenvolvimento e comunicar os requisitos repetidamente.

Em vez de depender de outros, as empresas podem usar a abordagem de desenvolvimento sem código do AppMaster para criar um aplicativo com recursos de arrastar e soltar. Ele pode ajudar as empresas a melhorar a qualidade de seus serviços e economizar muitas horas de desenvolvimento e dinheiro.

Posso criar um aplicativo gratuitamente?

Sim, é absolutamente possível criar um aplicativo gratuitamente. Existem muitos construtores de aplicativos gratuitos diferentes, como o AppMaster, que permitem criar aplicativos simples gratuitamente. No entanto, se você quiser criar aplicativos complexos, terá que comprar os pacotes mais altos desses criadores de aplicativos.

Qual é o custo de desenvolvimento de startups famosas?

Há uma longa lista de aplicativos que usamos diariamente e muitas vezes nos perguntamos sobre seu valor e o custo inicial de desenvolvimento de aplicativos. É importante observar esses exemplos detalhadamente para que você possa ter uma ideia de como funciona o custo de desenvolvimento de aplicativos móveis e por que considerar diferentes fatores é importante para uma estimativa precisa para desenvolver um aplicativo.

A seguir estão alguns dos exemplos mais populares de custos de desenvolvimento de aplicativos com base em seus recursos e complexidade.

1. Uber

Uber é o aplicativo de carona mais bem sucedido e popular que opera em muitos países. Tem três aplicações diferentes. Dois aplicativos de consumidor móvel são destinados ao passageiro e ao motorista do Uber, e um aplicativo da web está disponível para atuar como um painel de administração.

O custo de um aplicativo como o Uber pode variar entre US$ 50.000 e US$ 65.000, e o processo de desenvolvimento pode levar cerca de 1.200 a 1.500 horas. Vamos detalhar os custos de desenvolvimento do aplicativo Uber em termos de seus principais recursos:

Geolocalização - US$ 2.000

Integração de pagamento com os principais canais de pagamento - $ 2.500

Notificações push - $ 2.500 a $ 3.500

Gerenciamento de perfil de usuário - US$ 2.500 a US$ 3.500

Agendamento de passeios - US$ 6.000

Backend para armazenar dados do usuário e histórico de viagens - US$ 7.000 a US$ 8.000

Garantia de qualidade - $ 12.000 a $ 15.000

Integração de bibliotecas e recursos adicionais - US$ 15.000 a US$ 20.000

Portanto, o custo total do aplicativo Uber está entre US$ 50.000 e US$ 65.000

2. Tinder

O Tinder é um aplicativo de namoro muito popular. Ele levantou um total de US $ 50 milhões em mais de três rodadas. O funcionamento rápido e fácil do Tinder o tornou um nome líder na indústria de aplicativos de namoro. Tudo o que você precisa fazer é deslizar para a direita ou para a esquerda para gostar ou não de uma pessoa.

O custo para desenvolver um aplicativo como o Tinder é significativamente menor do que muitos outros aplicativos complexos. Veja a seguir um custo estimado de desenvolvimento do aplicativo Tinder:

Notificações push para informar os usuários do aplicativo quando eles receberem uma mensagem ou correspondência - US$ 3.500

Gerenciamento de perfil de usuário para armazenar dados de usuários - US$ 3.000

Geolocalização - US$ 2.000

Recursos correspondentes com funções de deslizar para a esquerda e para a direita - US$ 3.000 a US$ 5.000

Integração de terceiros - US$ 2.000 a US$ 3.000

UI/UX Designer e equipe de controle de qualidade - US$ 10.000 a US$ 15.000

Recursos adicionais - US$ 4.000 a US$ 5.000

Portanto, o custo total para desenvolver um aplicativo como o Tinder está na faixa de US$ 35.000 a US$ 40.000.

3. Ikea

Ikea é um aplicativo baseado em marca. Ele usa tecnologia de realidade aumentada (AR) de última geração para fornecer uma ampla gama de recursos úteis aos clientes. Os usuários podem usar os recursos de RA para conferir os modelos 3D de diferentes produtos de móveis no catálogo da Ikea.

A Ikea possui um aplicativo complexo porque inclui muitos recursos e integrações modernas, além da integração de protocolos de segurança rigorosos. Como resultado, o custo de desenvolvimento de um aplicativo como o Ikea está entre US$ 73.000 e US$ 85.000, considerando seus recursos como:

Visualização 3D de vários produtos

Integração com plataformas de mídia social

Modelo 360 graus dos móveis

Análise rápida e fácil

Integração de pagamento e CRM

4. TikTok

O TikTok é uma plataforma de mídia social popular que envolve principalmente o compartilhamento de vídeos. A complexidade do aplicativo do TikTok é média a alta, pois introduziu mais recursos com o tempo. Geralmente, o custo para desenvolver um aplicativo como o TikTok é entre US$ 65.000 e US$ 75.000, com o tempo de desenvolvimento entre 1.200 e 1.500 horas.

Alguns dos recursos mais proeminentes do TikTok são bate-papo em tempo real, videochamadas, vídeos curtos, suporte a vários idiomas e conexão com um grande número de pessoas de todo o mundo. Portanto, uma quantidade significativa de tempo e dinheiro é necessária para criar essas funcionalidades perfeitamente.

5. Airbnb

O Airbnb é uma combinação de aplicativos sob demanda e lojas de comércio eletrônico. É um exemplo de plataforma com alta complexidade de aplicativos. O Airbnb é um nome popular em todo o mundo porque permite pesquisar facilmente unidades disponíveis e fazer reservas de última hora.

Além disso, você pode salvar uma lista de suas casas e lugares favoritos no Airbnb. Ele tem vários outros recursos úteis, como co-planejar uma viagem, um sistema de referência e recursos avançados de reserva que permitem reservar um quarto antes mesmo de chegar a um país. Portanto, se você deseja criar um aplicativo complexo como o Airbnb, deve ter um orçamento de aplicativo de US$ 75.000 a US$ 85.000 para obter resultados confiáveis e eficientes.

Quanto tempo leva para criar um aplicativo?

Não há um tempo específico necessário para criar um aplicativo. O tempo de desenvolvimento do aplicativo depende da complexidade do aplicativo, dos recursos e da escala da equipe de desenvolvimento que trabalha nele.

Um tempo de desenvolvimento estimado para diferentes tipos de aplicativos é o seguinte:

Aplicativos móveis simples com funcionalidades comuns exigem cerca de 400 a 800 horas de desenvolvimento

Um aplicativo de média complexidade pode ser desenvolvido em média de 700 a 1300 horas de desenvolvimento

Um aplicativo de grande escala com recursos complexos exigirá mais de 1.200 horas para um desenvolvimento eficiente

Quanto custa desenvolver um aplicativo em 2022?

Muitos fatores afetam o custo de desenvolvimento do aplicativo, conforme discutido ao longo deste artigo. Você deve considerar a complexidade do aplicativo, vários recursos, a escala da equipe de desenvolvimento, a manutenção do aplicativo e tipos específicos de aplicativos para avaliar o orçamento geral de desenvolvimento de aplicativos móveis. É impossível avaliar o custo exato do desenvolvimento do aplicativo, mas os seguintes são os custos aproximados para desenvolver um aplicativo:

Aplicativos simples com funcionalidades básicas custam entre US$ 16.000 e US$ 32.000

Um aplicativo com complexidade média pode custar na faixa de US$ 32.000 a US$ 48.000

Um aplicativo com recursos complexos provavelmente custará mais de US$ 72.000

Você pode reduzir significativamente esses custos de desenvolvimento de aplicativos móveis usando uma plataforma confiável sem código, como o AppMaster, para criar o aplicativo por conta própria, em vez de depender de desenvolvedores de aplicativos experientes.