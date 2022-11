Lo sviluppo di un'app è certamente un processo entusiasmante ma impegnativo. Lo sviluppo di un'applicazione coinvolge diversi fattori, per cui il costo finale varia notevolmente da progetto a progetto.

È importante conoscere l'intero processo di creazione di un budget completo per lo sviluppo di un'app, perché è frequente che gli sviluppatori, soprattutto i nuovi programmatori, superino il budget durante la costruzione e il lancio di un'applicazione.

Tenete presente che è impossibile ottenere un budget perfetto senza analizzare fattori critici come gli obiettivi aziendali, le funzionalità dell'app, il flusso di lavoro e altri vincoli dell'applicazione. Tuttavia, alla fine di questo articolo, sarete in una buona posizione per rispondere alla domanda su quanto costa sviluppare un'app. Continuate a leggere per sapere tutto sulle stime dei costi di sviluppo delle app e sulla definizione del budget.

Quanto costa un'app?

Non esiste una risposta specifica alla domanda su quanto costa un'app, perché dipende da una miriade di fattori. Il costo medio di sviluppo di un'app può variare da 15.000 a 150.000 dollari, a seconda della complessità e delle funzionalità dell'applicazione.

Di seguito sono elencati i diversi fattori che incidono sul budget per lo sviluppo di un'app:

Il numero di funzioni e di schermate di un'app

La complessità dell'app

L'entità del controllo qualità necessario per eliminare i bug

Integrazioni di terze parti

Implementazione di moderni protocolli di sicurezza e privacy

Dimensione, livello ed esperienza del team di sviluppo dell'app

Il numero di sviluppatori di app che lavorano su un singolo progetto

Piattaforma di destinazione

Oltre alla funzionalità e alla complessità dell'app, anche diversi fattori esterni incidono sul costo di realizzazione di un'app. Gli sviluppatori e i team di gestione degli utenti sono pagati in modo diverso nei vari Paesi, per cui il costo complessivo dello sviluppo di un'app varia da Paese a Paese. I diversi Paesi hanno regole di pagamento e prezzi di sviluppo delle app differenti. I costi di sviluppo delle app basati sulle diverse strategie utilizzate per realizzare un'applicazione devono essere presi in considerazione per la definizione del budget complessivo.

Ripartizione dei costi di sviluppo delle app mobili

La definizione del budget diventa più semplice con l'aiuto dei costi di sviluppo delle app basati sulle diverse fasi di realizzazione di un'applicazione. La ripartizione dei costi di sviluppo delle app mobili in base alle diverse fasi di sviluppo è la seguente:

Costo della fase di strategia e pianificazione

In genere, circa il 10-15% del budget totale per lo sviluppo di un'applicazione mobile viene destinato alla fase di ricerca, pianificazione e strategia per ottenere una definizione oggettiva, un'analisi della concorrenza e un concetto chiaro di MVP. Il costo di realizzazione di un'applicazione può essere molto elevato senza un piano adeguato.

La fase iniziale della pianificazione di un progetto di sviluppo di un'app mobile può avere molti nomi diversi, come strategia, pianificazione e scoperta. Qualunque sia il nome utilizzato, questa è la fase iniziale in cui è necessario condurre un'analisi completa del mercato e del business per garantire che la vostra idea di app sia fattibile e abbia una domanda sul mercato.

La creazione di un piano di sviluppo dettagliato è importante per garantire che l'intero progetto di sviluppo dell'app si svolga senza intoppi e abbia successo. Supponiamo di avvalerci dei servizi di un'azienda di sviluppo software personalizzato o di qualsiasi altro sviluppatore di applicazioni mobili. In questo caso, potete aspettarvi di dover rispondere a molte domande in questa fase, poiché gli sviluppatori e il project manager vorranno comprendere appieno i requisiti e le aspettative della vostra applicazione.

Costo della progettazione dell'app

La progettazione di un'app è parte integrante di qualsiasi progetto di sviluppo di un'applicazione. A differenza di quanto si crede, non è un processo molto semplice, soprattutto oggi che è necessario considerare molti fattori per fornire un'interfaccia utente e un'esperienza utente attraenti.

I progettisti devono avere una conoscenza completa delle funzionalità previste dell'applicazione prima di poter iniziare a sviluppare i wireframe dell'applicazione. Questa fase prevede la progettazione dell'interfaccia utente e dell'interfaccia utente complessiva con l'aiuto di wireframe e prototipi.

Poiché l'attrattiva e la facilità d'uso di un'app giocano un ruolo fondamentale per il suo successo, è importante dedicare una quantità considerevole di tempo e denaro alla fase di progettazione dell'app per garantire un design perfetto prima di iniziare il processo di sviluppo. La fase di progettazione dell'app non richiede una quantità specifica di tempo o di costi. In genere, inoltre, richiede circa il 10%-15% del budget complessivo per lo sviluppo dell'app.

Costo di sviluppo dell'app

Una volta che il design dell'app mobile è stato finalizzato, si passa alla fase di sviluppo. Questa è la fase in cui i clienti possono vedere per la prima volta le loro idee trasformarsi in prodotti realizzabili. Gli sviluppatori più esperti sono in grado di fornire una stima dei costi di sviluppo in base al progetto.

Tuttavia, anche altri fattori, come la complessità dell'app e il numero di funzionalità, incidono sul costo di sviluppo di un'applicazione mobile. Oltre alle funzionalità aggiuntive, quasi tutti i tipi di applicazioni richiedono alcune funzionalità di base. Queste funzionalità sono:

notifiche via SMS, e-mail e push per aumentare il coinvolgimento degli utenti

Registrazione e login dell'utente

Geolocalizzazione

Integrazioni di pagamento

Funzionalità di sincronizzazione

Pertanto, gli sviluppatori discutono con voi tutte le funzionalità in dettaglio per determinare il costo complessivo dello sviluppo dell'app.

Fase di test e distribuzione dell'app

Una volta costruita l'app, il passo successivo è testare a fondo l'applicazione e assicurarsi che funzioni secondo i requisiti e le aspettative. L'assunzione di esperti QA professionisti richiede un budget significativo che può far lievitare i costi delle applicazioni mobili nella fase di test dell'app.

La quantità esatta di tempo necessaria per testare un'applicazione dipende dalle sue caratteristiche, dai suoi obiettivi e dalla sua complessità. Se la vostra applicazione ha un livello di complessità elevato e un numero elevato di schermate, dovrete destinare una parte consistente del budget alla fase di test. Il test manuale dell'applicazione non è sufficiente per risolvere i difetti e i bug delle applicazioni mobili, quindi potrebbe essere necessario acquistare uno strumento di test automatizzato.

Statistiche sui costi di sviluppo delle app

Il numero di applicazioni mobili disponibili su app store come Google Play Store, Apple App Store e Amazon Appstore è cresciuto in modo esponenziale fino a superare i 6 milioni, come mostra il grafico seguente:

Si tratta di una chiara indicazione del fatto che il settore della creazione di app è in rapida crescita. Le statistiche mostrano inoltre che l'industria globale delle app per dispositivi mobili valeva 581,9 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che raggiungerà 1 dollaro entro il 2024.

Budget per lo sviluppo di app mobili

Poiché il costo di sviluppo di un'app è direttamente influenzato dal tipo di applicazione che si vuole realizzare, la maggior parte delle ricerche condotte sulla creazione di app per dispositivi mobili mostra anche il costo medio in base ai diversi tipi di applicazioni.

Le ricerche mostrano che il costo medio di assunzione di uno sviluppatore di app negli Stati Uniti è di 105.000 dollari all'anno. Inoltre, il costo medio per lo sviluppo di un'applicazione è di:

Tipo di applicazione Tempo di sviluppo Costo App semplice Da 3 a 6 mesi Da 16.000 a 32.000 dollari App di media complessità Da 5 a 10 mesi Da 32.000 a 48.000 dollari App complessa Da 12 a 17 mesi $72,000+

Cosa incide sul costo dell'app?

Prima di iniziare il processo di sviluppo di un'app, è importante analizzare il pubblico di riferimento e condurre un'analisi aziendale approfondita per determinare le caratteristiche e le funzionalità necessarie nella vostra app. Il costo complessivo dello sviluppo di un'app dipende in larga misura da diversi fattori che incidono sullo sviluppo dell'applicazione. Discutiamo questi fattori uno per uno:

Fattore 1 - Complessità e caratteristiche dell'app

La complessità e le caratteristiche dell'app sono fondamentali per determinare il budget di sviluppo dell'app. È possibile che la vostra app abbia solo tre o quattro funzionalità, ma se queste sono molto complesse, il costo totale di sviluppo dell'app ne risentirà.

In genere, le funzioni di base come il login e l'abbonamento richiedono dalle 20 alle 25 ore di sviluppo. In confronto, gli sviluppatori richiedono dalle 150 alle 250 ore per funzionalità avanzate come l'analisi visiva dei dati e l'integrazione dei sistemi di pagamento.

L'integrazione di APImoderne e di modelli di apprendimento automatico aumenta ulteriormente il costo dell'applicazione mobile. Si potrebbe pensare che funzioni come la geolocalizzazione siano facili ed economiche da implementare, ma costano molto anche nei metodi tradizionali di sviluppo delle app.

Le app mobili più piccole e semplici richiedono meno ore di sviluppo, quindi possono essere facilmente sviluppate con un budget limitato. Tuttavia, anche quando si costruisce un'app di piccole dimensioni, è necessario considerare i propri piani futuri per determinare il grado di scalabilità necessario nell'architettura dell'app. Tenete presente che un'architettura complessa comporta un maggiore sforzo per la realizzazione di un'app e costi di sviluppo più elevati.

Le app complesse in genere comprendono un'ampia gamma di funzioni, come chatbot in tempo reale, capacità di elaborazione dei media, animazioni e altre funzionalità simili che richiedono molto tempo e denaro per essere sviluppate.

Fattore 2 - Priorità di sviluppo

È necessario analizzare attentamente i requisiti dell'applicazione per stabilire priorità chiare per l'intero sviluppo, al fine di controllare i costi di sviluppo dell'applicazione. In generale, lo sviluppo di software comporta tre caratteristiche principali: qualità, costo e velocità. Non è possibile scegliere tutti e tre questi attributi, ma è necessario sceglierne due a piacere.

È possibile che un'azienda di sviluppo di app affermi di essere in grado di realizzare un'applicazione di alta qualità in pochi giorni utilizzando l'approccio di sviluppo tradizionale. Tuttavia, non ci si può aspettare che produca i risultati migliori, poiché per costruire un'app di qualità è necessario dedicare una quantità significativa di tempo ed energia alle procedure di sviluppo.

Fattore 3 - Tipo di app

È impossibile stabilire quanto costa sviluppare un'app senza determinare il tipo di app che si desidera. Tutto dipende dalle vostre esigenze. È possibile realizzare un'app nativa o un'app ibrida.

Sviluppo di un'applicazione nativa

Lo sviluppo di un'app nativa prevede lo sviluppo di un'app per una piattaforma specifica, come un'app per iOS o un'app per Android. Se si desidera creare app mobili native per entrambe le piattaforme, è necessario creare due app separate, il che aumenterà significativamente il costo totale dello sviluppo dell'app.

In genere, le aziende di grandi dimensioni preferiscono sviluppare separatamente le app per iOS e le app per Android, perché possono permettersi di sostenere ingenti costi di sviluppo. Uno dei principali vantaggi dello sviluppo di app native è che offrono maggiore flessibilità e possibilità di personalizzazione.

Sviluppo di app ibride

Come suggerisce il nome, lo sviluppo di app ibride è un approccio di sviluppo moderno che consente di creare un'app che funziona su più piattaforme. Uno dei principali vantaggi dello sviluppo di un'app ibrida è che riduce il budget di sviluppo dell'app. In questo tipo di sviluppo non è necessario sviluppare applicazioni Android e iOS separatamente, quindi il costo totale di sviluppo dell'app è inferiore.

Tuttavia, è necessario effettuare test approfonditi per assicurarsi che le app Android e iOS funzionino in modo efficiente sui sistemi operativi di destinazione. In caso contrario, la qualità delle app ibride può essere compromessa da prestazioni instabili, scarsa esperienza utente e diverse altre limitazioni tecniche. Se implementato correttamente, lo sviluppo di app ibride è un metodo utile per sviluppare app Android e iOS con un costo di sviluppo limitato.

Fattore 4 - Progettazione UI/UX

L'interfaccia utente (UI) e l'esperienza utente(UX) possono fare o distruggere un'app, in quanto l'industria dello sviluppo software è fortemente concentrata sul fornire un'esperienza amichevole e soddisfacente agli utenti dell'app. L'interfaccia utente e la UX hanno un impatto significativo sui costi di realizzazione di un'applicazione. Le persone hanno a disposizione molte app tra cui scegliere. Pertanto, se un'app non ha un'interfaccia utente e un'interfaccia utente di grande impatto, è molto probabile che gli utenti la abbandonino per un'opzione migliore.

Di conseguenza, è importante dedicare una quantità significativa di tempo e denaro alla progettazione dell'app. I servizi di sviluppo di app personalizzate sono specializzati nella personalizzazione del design UI/UX per garantire l'utilizzo dei migliori pulsanti, icone e font. L'assunzione di designer UI/UX può essere costosa, quindi incide sicuramente sul costo complessivo della costruzione di un'app.

Fattore 5 - Approccio di sviluppo

L'approccio di sviluppo scelto per realizzare un'app ha un grande impatto sui costi di sviluppo dell'applicazione. I metodi di sviluppo tradizionali costano molto, perché è necessario assumere grandi team di sviluppatori di app, designer UI/UX, esperti di QA e un project manager. Di conseguenza, il costo di realizzazione di un'app è piuttosto elevato con gli approcci di sviluppo tradizionali.

Tuttavia, la crescente popolarità degli approcci di sviluppo no-code e low-code consente di ridurre significativamente i costi di sviluppo delle app. Questi diversi tipi di approcci di sviluppo saranno discussi in dettaglio più avanti in questo articolo.

Fattore 6 - Manutenzione

Molti pensano erroneamente che il ciclo di vita dello sviluppo di un'app si concluda con il lancio dell'applicazione. Tuttavia, non ha senso lanciare un'applicazione sul mercato se poi la si abbandona dopo il rilascio.

Gli aggiornamenti continui e la manutenzione dell'applicazione sono fondamentali per il suo successo a lungo termine. Pertanto, nel vostro budget per lo sviluppo di un'applicazione dovete considerare i costi di manutenzione. Senza una manutenzione e un aggiornamento costanti, l'applicazione può presentare diversi bug e problemi e perdere l'interesse del pubblico di riferimento.

A cosa prestare attenzione quando si sceglie un'azienda di sviluppo app?

La scelta del servizio perfetto di sviluppo di un'app mobile è una combinazione di molti fattori e caratteristiche che influenzano la qualità di un'azienda di sviluppo di app. Un'analisi completa dei requisiti è fondamentale per scegliere la migliore società di sviluppo e per realizzare un'app nel rispetto dei costi di sviluppo previsti. Sono molte le aziende IT che offrono servizi di sviluppo di app e software. Ma potete scegliere un partner affidabile solo se prestate attenzione ai seguenti fattori:

Analisi dei requisiti

Per prima cosa, è necessario conoscere i requisiti per avere un'idea chiara di ciò che ci si aspetta dall'app. Questo influisce anche sul costo finale dello sviluppo dell'app, poiché le risorse allocate per lo sviluppo di un'app dipendono dalla sua complessità, dalle sue funzionalità e dall'architettura generale dell'app, che influisce sulle risorse necessarie per realizzare un'app.

Inoltre, supponiamo che vogliate che la società di sviluppo di applicazioni mobili sviluppi per voi un'applicazione aziendale. In questo caso, dovrete condurre un'analisi aziendale per assicurarvi che l'applicazione sia utile alla vostra azienda. Se conoscete i moderni strumenti e le tecnologie di sviluppo di applicazioni mobili, vi aiuterà anche a restringere i vostri requisiti.

Servizi completi

Lo sviluppo di un'app mobile è molto di più degli approcci di programmazione e codifica utilizzati per soddisfare i requisiti. Anche l'analisi approfondita, le ricerche di mercato e la manutenzione sono parti importanti dello sviluppo e del lancio di un'app di successo sul mercato.

Il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di scegliere un'azienda di sviluppo software completa, in grado di fornire specialisti qualificati per tutto il ciclo di vita di un'applicazione. Si tratta di esperti designer UI/UX per creare interfacce user-friendly, sviluppatori per trasformare i vostri requisiti in realtà ed esperti di controllo qualità (QA) per eliminare gli errori e i bug dell'applicazione.

È anche possibile che abbiate bisogno di una manutenzione e di aggiornamenti continui dell'app. Pertanto, è necessario considerare i costi complessivi di manutenzione dell'app e chiedere chiaramente all'azienda nelle fasi iniziali se è in grado di fornire servizi affidabili di manutenzione dell'app.

Discutere con gli sviluppatori

Una volta individuata la società di sviluppo software perfetta, dovreste prendervi il tempo necessario per discutere tutte le vostre domande e preoccupazioni con il team di gestione del progetto e gli sviluppatori dell'app. Non esitate a chiedere informazioni sulla loro esperienza e competenza nello sviluppo di diverse applicazioni mobili e a discutere la visione che avete della vostra applicazione.

In definitiva, queste discussioni e conversazioni sono utili per aiutare gli sviluppatori a comprendere le funzionalità previste dell'app e a sviluppare un'app affidabile ed efficiente attraverso una gestione fluida del progetto. Avere un piano chiaro per costruire un'app è importante anche per controllare i costi di sviluppo.

Ricerca delle applicazioni precedenti dell'azienda

Potete chiedere ai rappresentanti dell'azienda o al team di gestione del progetto specifico alcune delle migliori applicazioni mobili che hanno sviluppato in passato. Questo vi aiuterà ad analizzare il portfolio dell'azienda e a decidere se è in grado di soddisfare i vostri requisiti.

Analizzate il design complessivo delle app, perché le caratteristiche e la complessità delle applicazioni vi aiuteranno a determinare il budget complessivo per lo sviluppo delle app. Valutate se le app mobili sono facili da usare e se soddisfano i loro requisiti.

Considerare le politiche di sicurezza e di privacy

Per proteggere le funzionalità e l'architettura complessiva della vostra app, dovete assicurarvi che l'azienda di sviluppo software che avete scelto abbia politiche di sicurezza e di privacy affidabili. Lo scopo di tali politiche è quello di assicurarsi che i dati ottenuti dall'analisi aziendale durante lo sviluppo dell'app non vengano divulgati a terzi.

La maggior parte delle organizzazioni firma accordi di riservatezza e non divulgazione con gli sviluppatori e il team di gestione del progetto per garantire la massima privacy. Queste procedure prevedono la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dei dati personali.

Costi nascosti di sviluppo dell'app

Un altro aspetto importante da considerare nella scelta della migliore piattaforma tra le varie società di sviluppo di app è rappresentato dai costi nascosti di sviluppo dell'app associati alle procedure di sviluppo del software. Tali costi possono incidere significativamente sul budget totale di sviluppo dell'app.

Alcuni di questi costi sono:

Costi funzionali

I costi funzionali sono le spese da sostenere per l'utilizzo di integrazioni di terze parti come SMS, geolocalizzazione, notifiche push e vari gateway di pagamento.

I costi funzionali sono le spese da sostenere per l'utilizzo di integrazioni di terze parti come SMS, geolocalizzazione, notifiche push e vari gateway di pagamento. Costi di gestione del progetto

Assicuratevi di considerare il costo significativo dell'assunzione e del mantenimento di un team di gestione del progetto.

Assicuratevi di considerare il costo significativo dell'assunzione e del mantenimento di un team di gestione del progetto. Integrazioni di terze parti e costi infrastrutturali

Le integrazioni di terze parti sono spesso necessarie per realizzare un'app. Esse incidono anche sul costo complessivo di sviluppo dell'app. Tali costi di sviluppo sono legati alle funzionalità complessive dell'app, ai server e al database. L'utilizzo di API e servizi di terze parti può aumentare significativamente i tempi e i costi di sviluppo dell'app.

Le integrazioni di terze parti sono spesso necessarie per realizzare un'app. Esse incidono anche sul costo complessivo di sviluppo dell'app. Tali costi di sviluppo sono legati alle funzionalità complessive dell'app, ai server e al database. L'utilizzo di API e servizi di terze parti può aumentare significativamente i tempi e i costi di sviluppo dell'app. Costi di lancio e marketing dell'app

Le app per dispositivi mobili disponibili sugli app store sono moltissime, per cui è frequente che molte buone app si perdano tra la folla. Per distinguersi dalla concorrenza negli app store, è fondamentale destinare una quantità significativa di risorse al lancio e al marketing di un'app.

Le app per dispositivi mobili disponibili sugli app store sono moltissime, per cui è frequente che molte buone app si perdano tra la folla. Per distinguersi dalla concorrenza negli app store, è fondamentale destinare una quantità significativa di risorse al lancio e al marketing di un'app. Costi di manutenzione delle app

La manutenzione e gli aggiornamenti delle app sono importanti per fornire un'esperienza utente soddisfacente e assicurarsi che gli utenti continuino a utilizzare la vostra app. Sia che utilizziate i servizi di manutenzione dell'app da parte della società di sviluppo, sia che abbiate un sistema di supporto interno, dovrete considerare questi costi.

Processo di sviluppo dell'app

Quando si tratta di far sviluppare un'app mobile da professionisti, si hanno a disposizione diverse opzioni tra cui scegliere. È importante scegliere l'approccio di sviluppo migliore, in modo che le vostre esigenze siano soddisfatte nel miglior modo possibile.

Inoltre, i diversi approcci di sviluppo hanno i loro pro e contro. La scelta del tipo di sviluppo migliore è utile per ridurre i costi di sviluppo di un'applicazione mobile e renderla efficiente. Pertanto, se il budget a disposizione per lo sviluppo di un'app mobile è limitato e si vuole realizzare un'app, è necessario conoscere i vari tipi di approccio allo sviluppo di un'app e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

In definitiva, qualunque sia il team o la piattaforma scelta, l'obiettivo principale deve essere quello di costruire un'applicazione scalabile e facile da usare, controllando al contempo i costi di sviluppo. Discutiamo in dettaglio queste diverse opzioni di sviluppo.

Assumere una società di sviluppo software locale

Le aziende locali di sviluppo di app di piccole e medie dimensioni sono in grado di sviluppare app semplici e di realizzare app di media complessità. Il costo esatto dello sviluppo di un'app tramite un'azienda di sviluppo software è più elevato, in quanto l'assunzione di un team esperto di sviluppo app ha un costo compreso tra 150 e 250 dollari.

La tariffa esatta dipende dalla complessità dell'applicazione e dalle competenze degli sviluppatori. Ciò significa che se volete un'applicazione che possa essere sviluppata in 400 ore, potete aspettarvi un budget per lo sviluppo dell'applicazione compreso tra 80.000 e 95.000 dollari.

Vantaggi

Uno dei principali vantaggi dell'assunzione di un'azienda locale di sviluppo di app mobili è la possibilità di mantenere un contatto costante con il team di sviluppo dell'app per rispondere a qualsiasi domanda. È utile per rendere lo sviluppo dell'app semplice e senza intoppi. Inoltre, potete aspettarvi di ottenere servizi di qualità da un'azienda di sviluppo software professionale. Dal momento che è possibile contattare facilmente gli sviluppatori di app, questi possono anche apportare modifiche alla vostra applicazione in modo rapido.

I contro

Tuttavia, l'elevato costo di sviluppo dell'app è un fattore importante per cui potreste non essere in grado di assumere una società di sviluppo software locale e dover cercare altre opzioni. È necessario condurre un'analisi finanziaria e aziendale approfondita per determinare se ci si può permettere questi servizi.

Assumere un team di sviluppo interno

Assumere un team di sviluppo interno che comprenda progettisti di app, sviluppatori ed esperti di QA è un altro modo utile per soddisfare i requisiti di sviluppo. È adatto alle aziende che hanno bisogno di un reparto IT a tempo pieno per l'assistenza, lo sviluppo e la manutenzione dell'app 24 ore su 24. Vi aiuta a ridurre i costi di sviluppo e di manutenzione delle app mobili.

Avere un team di sviluppo interno vi garantirà la massima trasparenza e un'ottima comunicazione con il team. Tuttavia, tenete presente che il reclutamento e il mantenimento di sviluppatori di app professionisti all'interno della vostra azienda è significativamente più costoso rispetto all'assunzione di un'agenzia di sviluppo software locale. Uno sviluppatore full stack costa circa 98.000 dollari all'anno, quindi la decisione va presa in base ai vostri piani a breve e a lungo termine.

I vantaggi

Uno dei vantaggi più importanti di avere un team di sviluppo interno è che consente un flusso costante di idee per portare la vostra azienda o una particolare applicazione al livello successivo. La comunicazione costante massimizza inoltre le possibilità di sviluppare un'app efficiente e di lanciarla con successo.

Cons

Tuttavia, molte aziende oggi non sono interessate ad assumere un team di sviluppo a tempo pieno a causa degli alti costi di assunzione e di mantenimento dei dipendenti per un lungo periodo. Se assumete un team di sviluppo, dovrete anche spendere soldi per acquistare computer portatili e sistemi moderni per lo sviluppo. Potete prendere in considerazione l'assunzione di uno sviluppatore freelance se non potete permettervi di assumere sviluppatori di app professionisti.

Assumere uno sviluppatore di app freelance

L'assunzione di sviluppatori di app freelance è diventata molto popolare per tutti i tipi di aziende. Anche le organizzazioni più affermate si affidano ai freelance. Per esempio, la forza lavoro di Google è composta da più freelance che da dipendenti fissi.

I freelance possono occuparsi dello sviluppo di semplici app con estrema facilità. È anche possibile assumere un intero team di sviluppo di freelance per gestire applicazioni mobili di elevata complessità. Il costo dell'assunzione di un freelance dipende dalla piattaforma utilizzata. In genere, è possibile assumerli su base oraria o contrattuale.

È consigliabile discutere a fondo i propri requisiti con lo sviluppatore di app freelance e assumerlo su base contrattuale per controllare i costi di sviluppo dell'app. Siti web come Fiverr, Upwork e PeoplePerHour sono alcune delle numerose piattaforme di freelance che potete utilizzare per trovare il miglior freelance.

I vantaggi

Assumere un freelance per costruire un'app per voi è uno dei modi più efficaci ed economici per sviluppare un'app. Potete decidere i prezzi in anticipo e ottenere un prodotto di alta qualità. Inoltre, potete scegliere il miglior sviluppatore di app controllando le recensioni dei clienti precedenti.

Contro

Gli sviluppatori di app freelance comportano sempre dei rischi. Alcuni tendono a completare un lavoro in fretta e furia, influenzando negativamente il prodotto finale. Inoltre, un freelance potrebbe non essere sempre disponibile a discutere le vostre domande e i vostri requisiti. Questo tipo di mancanza di comunicazione può influire sulla qualità dell'applicazione.

Esternalizzare lo sviluppo dell'app

L'esternalizzazione dello sviluppo di un'app è un modo utile per ottenere i servizi di sviluppatori di app esperti e professionali nella realizzazione di applicazioni su larga scala. Questi team di sviluppo esperti e di gestione dei progetti sono in grado di gestire un'elevata complessità delle app, quindi è un'opzione affidabile per sviluppare app invece di assumere sviluppatori di app interni.

I vantaggi

In genere, si preferisce esternalizzare lo sviluppo di app in Paesi come Cina, India, Pakistan e altri Paesi asiatici, dove i costi di sviluppo e progettazione delle app sono decisamente più bassi. In questi Paesi è possibile trovare aziende che offrono prezzi bassi per lo sviluppo di app. Pertanto, sarete in grado di ridurre i costi di sviluppo delle app mobili. Team di sviluppo esperti svilupperanno per voi un prodotto di alta qualità dopo aver discusso i requisiti in dettaglio.

Controindicazioni

Trovare un'azienda di sviluppo app affidabile in un altro Paese può essere un po' impegnativo. Può anche essere una procedura rischiosa, perché è altamente improbabile che ci siano accordi legali vincolanti quando si assume un team di sviluppo in un altro Paese.

Fasi comuni di sviluppo delle app

Qualunque sia il tipo di approccio di sviluppo scelto, ci sono alcune fasi comuni a tutti i metodi di sviluppo delle app mobili. Queste fasi integrali sono

Creazione di un prototipo

La creazione di un prototipo cliccabile è un metodo rapido ed economico per progettare l'interfaccia utente perfetta di un'app. In effetti, oggi molti strumenti consentono di creare un prototipo gratuitamente.

Lo scopo di un prototipo è verificare l'esperienza utente complessiva della futura app. Fornire un'interfaccia e un'esperienza utente amichevole e soddisfacente è fondamentale per il successo di qualsiasi azienda. Tutte le applicazioni moderne devono essere interattive e fornire funzioni facili da navigare. La creazione di un semplice prototipo nelle fasi iniziali aiuta a pianificare l'UI e la UX complessive dell'applicazione.

È possibile utilizzare strumenti come Adobe XD, Justinmind o Figma per creare un prototipo e presentare l'idea dell'applicazione agli altri soggetti interessati. Anche se la creazione di un prototipo richiede tempo, non dovete preoccuparvi, perché un prototipo ben progettato può servire da tabella di marcia per l'intero processo di sviluppo.

Sviluppare l'MVP

Una volta definito il budget totale per lo sviluppo dell'app e l'interfaccia utente attraverso il prototipo, il passo successivo è la creazione di un prodotto minimo realizzabile (MVP). Si tratta della prima versione dell'applicazione che ha lo scopo di testare l'idea e i requisiti e dimostrare che è possibile implementare una soluzione fattibile.

L'MVP è importante per tutti i tipi di applicazioni, per convalidare il concetto di software e apportare eventuali modifiche all'UI/UX complessiva dell'applicazione e aggiungere o rimuovere funzionalità. Non commettete l'errore di passare direttamente all'applicazione vera e propria, perché nelle versioni iniziali ci saranno sicuramente diversi errori.

Incorporare funzionalità aggiuntive

Un MVP di solito si occupa solo delle funzionalità primarie. Ciò significa che in un MVP vengono aggiunte le funzionalità necessarie a soddisfare i requisiti degli utenti. Una volta creato con successo un MVP, dovreste iniziare a lavorare sulle funzionalità aggiuntive, come le notifiche push, la geolocalizzazione e qualsiasi altra funzionalità rilevante per la vostra applicazione.

Queste funzionalità complesse fanno sì che la vostra applicazione si distingua dalla concorrenza e apportino innovazione in ogni fase del ciclo di sviluppo dell'applicazione. Di conseguenza, sarete in grado di stare davanti alla concorrenza e di lasciare il segno.

Garanzia di qualità

Una volta che il prodotto finale è pronto con tutte le funzionalità, è responsabilità degli esperti di QA testare a fondo l'app e assicurarsi che sia priva di diversi tipi di bug ed errori. A seconda della complessità dell'app, potrebbero essere necessari servizi continui di QA e di manutenzione dell'app. Il supporto continuo e la manutenzione dell'app sono fondamentali per fornire aggiornamenti, correggere i bug e aggiungere di volta in volta funzionalità innovative all'app. In caso contrario, gli utenti potrebbero perdere interesse per la vostra app.

Come ridurre i costi di sviluppo dell'app?

Riuscire a soddisfare i requisiti della vostra app con un budget limitato può essere una sfida, soprattutto se state lavorando al vostro primo progetto. Pertanto, è importante conoscere alcuni suggerimenti importanti per controllare i costi delle app e ridurli il più possibile seguendo questi consigli:

Comunicazione regolare

Assicuratevi che voi e il team di sviluppo dell'app mobile siate sulla stessa lunghezza d'onda per garantire che il costo della costruzione dell'app non superi il vostro budget. Una comunicazione fluida e continua tra i membri del team garantirà che vengano seguite le migliori pratiche di sviluppo delle app per realizzare un'applicazione e raggiungere i risultati desiderati senza commettere errori gravi.

Test completi

I test sono parte integrante di qualsiasi tipo di app. Alcuni commettono l'errore di pensare di poter gestire da soli i test senza avere alcuna conoscenza degli strumenti e delle pratiche di QA. Questo può farvi perdere una quantità significativa di denaro nel lungo periodo. Pertanto, per evitare bug ed errori, è necessario affidarsi a specialisti di QA.

Ottenere un feedback in anticipo

Cercate di ottenere un feedback dal vostro pubblico di riferimento il prima possibile. Potete anche distribuire l'MVP in un focus group e ottenere un feedback per apportare le modifiche necessarie prima di rilasciare la versione finale dell'applicazione. Il feedback dei clienti aiuta il team di gestione del progetto a determinare quali caratteristiche devono essere aggiunte o rimosse dall'applicazione per renderla più attraente e funzionale.

Flessibilità e scalabilità

Flessibilità e scalabilità sono due caratteristiche fondamentali per il successo di un'app e di un software mobile. Se da un lato è importante rispettare l'ambito e il budget del progetto, dall'altro è necessario assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per ulteriori funzionalità e miglioramenti dell'app.

Vengono introdotte regolarmente molte applicazioni e soluzioni informatiche, quindi se volete competere con altre applicazioni mobili, dovete continuare a innovare la vostra applicazione. La flessibilità dell'app è importante anche per modificare le funzionalità in base alle mutevoli esigenze degli utenti e al feedback ricevuto dopo il rilascio dell'app. È comprensibile che i costi di sviluppo delle app, basati sulle diverse funzionalità, aumentino sempre di più con una maggiore flessibilità.

Approccio di sviluppo senza codice

Oltre ai suddetti approcci allo sviluppo di app, esiste un altro metodo per sviluppare un'applicazione senza possedere conoscenze o competenze tecniche. L'approccio di sviluppo no-code consente di creare app con funzioni drag-and-drop e potenti strumenti di editing visivo. L'approccio di sviluppo no-code risolve molti problemi aziendalisemplificando il processo di sviluppo e comportando costi minimi per lo sviluppo di applicazioni mobili.

Le piattaforme no-code offrono alle aziende una flessibilità impressionante per creare le proprie app mobili. Di conseguenza, le aziende non devono più dipendere da società di sviluppo software professionali e da sviluppatori di app che si fanno pagare molto.

Possono invece utilizzare gli strumenti di editing visivo di facile utilizzo delle piattaforme no-code per creare le app in modo semplice e veloce. Inoltre, le piattaforme no-code hanno aperto la strada anche ai non sviluppatori per soddisfare le loro esigenze tecniche con la massima velocità e agilità.

Sono disponibili molte piattaforme di sviluppo no-code, ma AppMaster è lo strumento più potente perché può essere utilizzato per costruire applicazioni mobili, applicazioni web e backend. La cosa positiva è che anche se non avete alcuna conoscenza o esperienza tecnica, potete usare AppMaster per creare un'applicazione scalabile e facile da usare. Un backend potente sarà generato con l'aiuto di moderni algoritmi di intelligenza artificiale.

Di conseguenza, utilizzando l'approccio di sviluppo senza codice di AppMaster, potrete risparmiare una grande quantità di denaro e di tempo. Ciò consente ai responsabili aziendali e al team che sta dietro a un'applicazione di superare rapidamente il processo di sviluppo e di concentrarsi maggiormente sul lancio e sul marketing dell'applicazione.

Vantaggi di AppMaster

Il tipo di flessibilità e facilità d'uso fornito da AppMaster è difficile da trovare con altre piattaforme no-code. Chiunque può diventare uno sviluppatore di app con l'aiuto di AppMaster. È utile anche per i project manager che devono gestire un team di sviluppo e comunicare continuamente i requisiti.

Invece di affidarsi ad altri, le aziende possono utilizzare l'approccio di sviluppo no-code di AppMaster per costruire un'applicazione con funzioni drag-and-drop. Questo può aiutare le aziende a migliorare la qualità dei loro servizi e a risparmiare molte ore di sviluppo e denaro.

Posso creare un'app gratuitamente?

Sì, è assolutamente possibile creare un'app gratuitamente. Esistono diversi programmi gratuiti per la creazione di app, come AppMaster, che consentono di creare applicazioni semplici gratuitamente. Tuttavia, se si desidera creare applicazioni complesse, è necessario acquistare i pacchetti più elevati di tali app builder.

Qual è il costo di sviluppo delle startup più famose?

Esiste un lungo elenco di app che utilizziamo quotidianamente e spesso ci chiediamo quale sia il loro valore e il costo di sviluppo iniziale. È importante esaminare questi esempi in dettaglio per farsi un'idea di come funzionano i costi di sviluppo di un'app mobile e perché considerare diversi fattori è importante per ottenere un preventivo accurato per lo sviluppo di un'app.

Di seguito sono riportati alcuni degli esempi più popolari di costi di sviluppo di app in base alle loro caratteristiche e alla loro complessità.

1. Uber

Uber è l'applicazione di ride-hailing di maggior successo e popolarità che opera in molti Paesi. Ha tre diverse applicazioni. Due applicazioni mobili sono destinate ai passeggeri e agli autisti di Uber, mentre un'applicazione web è disponibile come pannello di amministrazione.

Il costo di un'applicazione come Uber può variare da 50.000 a 65.000 dollari e il processo di sviluppo può richiedere dalle 1.200 alle 1.500 ore. Vediamo di suddividere i costi di sviluppo dell'app Uber in base alle sue caratteristiche principali:

Geolocalizzazione - 2.000 dollari

Integrazione dei pagamenti con i principali canali di pagamento - 2.500 dollari

Notifiche push - da $2.500 a $3.500

Gestione del profilo utente - da $2.500 a $3.500

Programmazione delle corse - $6.000

Backend per memorizzare i dati degli utenti e la cronologia delle corse - $7.000 - $8.000

Garanzia di qualità - da $12.000 a $15.000

Integrazione delle biblioteche e funzioni aggiuntive: da 15.000 a 20.000 dollari.

Pertanto, il costo totale dell'app Uber è compreso tra 50.000 e 65.000 dollari.

2. Tinder

Tinder è un'app di incontri molto popolare. Ha raccolto un totale di 50 milioni di dollari in oltre tre round. Il funzionamento semplice e veloce di Tinder l'ha resa un nome di spicco nel settore delle app di incontri. Tutto ciò che si deve fare è scorrere il dito a destra o a sinistra per apprezzare o meno una persona.

Il costo di sviluppo di un'app come Tinder è significativamente inferiore a quello di molte altre app complesse. Di seguito è riportata una stima dei costi di sviluppo dell'app Tinder:

Notifiche push per informare gli utenti dell'app quando ricevono un messaggio o un match - 3.500 dollari

Gestione del profilo utente per memorizzare i dati degli utenti - 3.000 dollari

Geolocalizzazione - $2.000

Funzionalità di abbinamento con funzioni di scorrimento a destra e a sinistra - da $3.000 a $5.000

Integrazione con terze parti - da $2.000 a $3.000

Designer UI/UX e team QA - da $10.000 a $15.000

Funzionalità aggiuntive: da 4.000 a 5.000 dollari.

Pertanto, il costo totale per sviluppare un'app come Tinder si aggira tra i 35.000 e i 40.000 dollari.

3. Ikea

Ikea è un'app basata sul marchio. Utilizza una tecnologia di realtà aumentata (AR) all'avanguardia per fornire un'ampia gamma di funzioni utili ai clienti. Gli utenti possono utilizzare le funzioni AR per controllare i modelli 3D di diversi prodotti di arredamento presenti nel catalogo Ikea.

Ikea ha un'app complessa perché include molte funzioni e integrazioni moderne, oltre all'integrazione di rigorosi protocolli di sicurezza. Di conseguenza, il costo di sviluppo di un'app come quella di Ikea è compreso tra 73.000 e 85.000 dollari, considerando le sue caratteristiche quali:

Visualizzazione 3D di vari prodotti

Integrazione con le piattaforme dei social media

Modello a 360 gradi dei mobili

Analisi semplice e veloce

Integrazione di pagamenti e CRM

4. TikTok

TikTok è una popolare piattaforma di social media che prevede principalmente la condivisione di video. La complessità dell'app di TikTok è medio-alta, poiché nel tempo ha introdotto nuove funzionalità. In genere, il costo di sviluppo di un'app come TikTok è compreso tra 65.000 e 75.000 dollari, con un tempo di sviluppo compreso tra 1.200 e 1.500 ore.

Alcune delle caratteristiche più importanti di TikTok sono le chat in tempo reale, le videochiamate, i video brevi, il supporto multilingue e la possibilità di connettersi con un gran numero di persone da tutto il mondo. Per questo motivo, è necessaria una notevole quantità di tempo e denaro per creare perfettamente queste funzionalità.

5. Airbnb

Airbnb è una combinazione di app on-demand e negozi di e-commerce. È un esempio di piattaforma ad alta complessità di app. Airbnb è un nome popolare in tutto il mondo perché consente di cercare facilmente le unità disponibili e di effettuare prenotazioni all'ultimo minuto.

Inoltre, è possibile salvare un elenco di case e luoghi preferiti su Airbnb. Ha molte altre funzioni utili come la co-progettazione di un viaggio, un sistema di referral e funzioni di prenotazione avanzate che consentono di prenotare una stanza prima ancora di atterrare in un paese. Pertanto, se volete costruire un'app complessa come Airbnb, dovreste avere un budget per l'app compreso tra 75.000 e 85.000 dollari per ottenere risultati affidabili ed efficienti.

Quanto tempo ci vuole per creare un'app?

Non esiste un tempo specifico necessario per creare un'app. Il tempo di sviluppo di un'app dipende dalla complessità dell'applicazione, dalle sue caratteristiche e dall'entità del team di sviluppo che ci lavora.

I tempi di sviluppo stimati per i diversi tipi di app sono i seguenti:

Le applicazioni mobili semplici con funzionalità comuni richiedono circa 400-800 ore di sviluppo.

Un'applicazione di media complessità può essere sviluppata in media in 700-1300 ore di sviluppo.

Un'applicazione su larga scala con funzionalità complesse richiederà più di 1200 ore per uno sviluppo efficiente.

Quanto costa sviluppare un'app nel 2022?

Sono molti i fattori che incidono sul costo di sviluppo di un'app, come discusso in questo articolo. Per valutare il budget complessivo per lo sviluppo di un'app mobile è necessario considerare la complessità dell'app, il numero di funzionalità, l'entità del team di sviluppo, la manutenzione dell'app e il tipo specifico di app. È impossibile valutare il costo esatto dello sviluppo di un'app, ma i seguenti sono costi approssimativi per lo sviluppo di un'app:

Le app semplici con funzionalità di base costano da 16.000 a 32.000 dollari.

Un'app di media complessità può costare da 32.000 a 48.000 dollari.

Un'app con funzionalità complesse può costare più di 72.000 dollari.

È possibile ridurre significativamente i costi di sviluppo delle applicazioni mobili utilizzando una piattaforma no-code affidabile come AppMaster per costruire l'applicazione da soli, invece di affidarsi a sviluppatori esperti.