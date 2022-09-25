Разработка приложений, безусловно, увлекательный, но сложный процесс. На разработку приложения влияет несколько факторов, из-за которых окончательная стоимость разработки приложения сильно различается от проекта к проекту.

Важно ознакомиться со всем процессом создания комплексного бюджета на разработку приложения, потому что разработчики, особенно начинающие программисты, часто превышают бюджет при создании и запуске приложения.

Имейте в виду, что невозможно получить идеальный бюджет без анализа критических факторов, таких как бизнес-цели, функции приложения, рабочий процесс и другие ограничения приложения. Тем не менее, к концу этой статьи вы будете в состоянии ответить на вопрос, сколько стоит разработка приложения. Продолжайте читать, чтобы узнать все об оценках затрат на разработку приложений и составлении бюджета.

Сколько стоит приложение?

Конкретного ответа на вопрос, сколько стоит приложение, нет, потому что это зависит от множества факторов. Средняя стоимость разработки приложения может составлять от 15 000 до 150 000 долларов, в зависимости от сложности и функций приложения.

Ниже приведены различные факторы, влияющие на бюджет разработки приложения:

Количество функций и экранов приложения

Сложность приложения

Степень обеспечения качества, необходимая для устранения ошибок

Сторонние интеграции

Внедрение современных протоколов безопасности и конфиденциальности

Размер, уровень и опыт команды разработчиков приложений

Количество разработчиков приложений, работающих над одним проектом

Целевая платформа

Помимо функциональности и сложности приложения, на стоимость создания приложения также влияют несколько внешних факторов. Плата разработчиков и групп управления пользователями в разных странах разная, из-за чего общая стоимость разработки приложения варьируется от страны к стране. В разных странах разные правила оплаты и цены на разработку приложений. Затраты на разработку приложений, основанные на различных стратегиях, используемых для создания приложения, также должны учитываться при составлении общего бюджета.

Структура затрат на разработку мобильного приложения

Бюджетирование становится проще с помощью затрат на разработку приложений, основанных на различных этапах создания приложения. Распределение затрат на разработку мобильного приложения по различным этапам разработки выглядит следующим образом:

Стоимость этапа стратегии и планирования

Как правило, от 10 до 15% от общего бюджета разработки мобильных приложений выделяется на этап исследований, планирования и разработки стратегии, чтобы получить объективное определение, конкурентный анализ и четкую концепцию MVP . Стоимость создания приложения может быть очень высокой без надлежащего плана.

Начальный этап планирования проекта разработки мобильного приложения может называться по-разному, например, стратегия, планирование и исследование. Какое бы имя вы ни использовали, это начальный этап, на котором вы должны провести всесторонний анализ рынка и бизнеса, чтобы убедиться, что идея вашего приложения осуществима и имеет спрос на рынке.

Создание подробного плана разработки важно для обеспечения бесперебойной работы всего проекта разработки приложения и его успеха. Предположим, вы пользуетесь услугами компании по разработке программного обеспечения или любого другого разработчика мобильных приложений. В этом случае вы можете ожидать ответов на многие вопросы на этом этапе, поскольку разработчики и руководитель проекта захотят полностью понять требования и ожидания вашего приложения.

Стоимость дизайна приложения

Дизайн приложений — неотъемлемая часть любого проекта по разработке приложений. Вопреки распространенному мнению, это не очень простой процесс, особенно сейчас, когда вы должны учитывать множество факторов, чтобы обеспечить привлекательный пользовательский интерфейс и взаимодействие с пользователем .

Дизайнеры должны иметь полное представление об ожидаемых функциональных возможностях приложения, прежде чем они смогут приступить к разработке каркасов приложения. Этот этап включает в себя разработку общего пользовательского интерфейса и UX с помощью каркасов и прототипов.

Поскольку привлекательность и удобство приложения играют решающую роль в его успехе, важно потратить значительное количество времени и денег на этапе проектирования приложения, чтобы обеспечить идеальный дизайн до начала процесса разработки. Этап разработки приложения не требует определенного времени или затрат. Как правило, это также занимает от 10% до 15% от общего бюджета разработки приложения.

Стоимость разработки приложения

После того, как дизайн мобильного приложения завершен, оно переходит в стадию разработки. На этом этапе клиенты впервые видят, как их идеи превращаются в жизнеспособные продукты. Большинство опытных разработчиков могут назвать ориентировочную стоимость разработки в зависимости от дизайна.

Тем не менее, другие факторы, такие как сложность приложения и количество функций, также влияют на стоимость разработки мобильного приложения. Помимо дополнительных функций, некоторые основные функции требуются практически для всех типов приложений. Эти особенности:

SMS, электронная почта и push-уведомления для повышения вовлеченности пользователей

Регистрация пользователя и вход

Геолокация

Платежные интеграции

Возможности синхронизации

Поэтому разработчики подробно обсуждают с вами все функции, чтобы определить общую стоимость разработки приложения.

Этап тестирования и развертывания приложения

После создания приложения следующим шагом будет его тщательное тестирование и проверка того, что приложение работает в соответствии с требованиями и ожиданиями. Наем профессиональных QA-экспертов требует значительного бюджета, что может увеличить затраты на мобильное приложение на этапе тестирования.

Точное время, необходимое для тестирования приложения, зависит от его функций, целей и сложности. Если ваше приложение имеет высокий уровень сложности и несколько экранов, вам придется выделить большую часть бюджета на этап тестирования. В настоящее время ручного тестирования приложений недостаточно для исправления сбоев и ошибок в мобильных приложениях, поэтому вам также может потребоваться купить инструмент для автоматического тестирования .

Статистика затрат на разработку приложений

Количество мобильных приложений, доступных в магазинах приложений, таких как Google Play Store, Apple App Store и Amazon Appstore, экспоненциально выросло до более чем 6 миллионов , как показано на следующем графике:

Это явное свидетельство того, что индустрия создания приложений быстро растет. Статистические данные также показывают, что мировая индустрия мобильных приложений стоила 581,9 миллиарда долларов в 2020 году и, как ожидается, достигнет 1 доллара к 2024 году.

Бюджет на разработку мобильного приложения

Поскольку на стоимость разработки приложения напрямую влияет тип приложения, которое вы хотите создать, большинство исследований, проведенных в отношении создания мобильных приложений, также показывают среднюю стоимость в зависимости от различных типов приложений.

Исследования показывают, что средняя стоимость найма разработчика приложений в США составляет 105 000 долларов в год. При этом средняя стоимость разработки приложения составляет:

Тип приложения Время разработки Расходы Простое приложение от 3 до 6 месяцев от 16 000 до 32 000 долларов США Приложение средней сложности от 5 до 10 месяцев от 32 000 до 48 000 долларов США Комплексное приложение от 12 до 17 месяцев $72 000+

Что влияет на стоимость приложения?

Прежде чем начать процесс разработки приложения, важно проанализировать вашу целевую аудиторию и провести тщательный бизнес-анализ, чтобы определить функции и возможности, которые вам понадобятся в вашем приложении. Общая стоимость разработки приложения сильно зависит от нескольких факторов, влияющих на разработку приложения. Давайте обсудим эти факторы один за другим:

Фактор 1 – сложность и функции приложения

Сложность и функции приложения являются неотъемлемой частью бюджета разработки приложения. Возможно, ваше приложение может иметь только три-четыре функции, но если эти функции очень сложны, это будет влиять на общую стоимость разработки приложения.

Как правило, базовые функции, такие как вход в систему и подписка, требуют от 20 до 25 часов разработки. Для сравнения, разработчики просят от 150 до 250 часов для расширенных функций, таких как визуальный анализ данных и интеграция с платежной системой.

Интеграция современных API и моделей машинного обучения еще больше увеличивает стоимость мобильного приложения. Вы можете подумать, что такие функции, как геолокация, просты и дешевы в реализации, но они также обходятся дорого в традиционных методах разработки приложений.

Меньшие и более простые мобильные приложения требуют меньше часов разработки, поэтому их можно легко разработать в рамках ограниченного бюджета. Однако, даже когда вы создаете небольшое приложение, вы должны учитывать свои планы на будущее, чтобы определить, какая масштабируемость вам нужна в архитектуре приложения. Имейте в виду, что сложная архитектура требует больше усилий для создания приложения и более высоких затрат на разработку приложения.

Сложные приложения обычно включают в себя широкий спектр функций, таких как чат- боты в реальном времени, возможности обработки мультимедиа, анимацию и другие подобные функции, для разработки которых требуется много времени и денег.

Фактор 2 – Приоритеты развития

Вы должны тщательно проанализировать требования к своему приложению, чтобы установить четкие приоритеты для всей разработки, чтобы контролировать затраты на разработку приложения. Как правило, разработка программного обеспечения включает в себя три основные характеристики: качество, стоимость и скорость. Вы не можете выбрать все эти три атрибута и должны выбрать любые два из них.

Вполне возможно, что компания-разработчик приложений может заявить, что способна создать высококачественное приложение за несколько дней, используя традиционный подход к разработке. Однако вы не можете ожидать, что они дадут наилучшие результаты, поскольку для создания качественного приложения необходимо уделить значительное количество времени и энергии процедурам разработки.

Фактор 3 — Тип приложения

Невозможно определить, сколько стоит разработка приложения, не определив тип приложения, которое вы хотите. Все зависит от ваших требований. Вы можете создать нативное приложение или гибридное приложение.

Разработка нативных приложений

Нативная разработка приложений включает в себя разработку приложения для определенной платформы, например приложения для iOS или Android . Если вы хотите создавать собственные мобильные приложения для обеих этих платформ, вам придется создать два отдельных приложения, что значительно увеличит общую стоимость разработки приложения.

Как правило, крупные компании предпочитают разрабатывать приложения для iOS и Android отдельно, поскольку они могут позволить себе нести огромные затраты на разработку приложений. Основным преимуществом разработки нативных приложений является то, что они обеспечивают большую гибкость и возможности настройки.

Разработка гибридных приложений

Как следует из названия, разработка гибридных приложений — это современный подход к разработке, при котором вы можете создать приложение, работающее на нескольких платформах. Одним из основных преимуществ разработки гибридного приложения является снижение бюджета на разработку приложения. В этом типе разработки приложений вам не нужно отдельно разрабатывать приложения для Android и iOS, поэтому общая стоимость разработки приложения ниже.

Однако требуется тщательное тестирование, чтобы убедиться, что приложения Android и iOS работают эффективно в целевых операционных системах. В противном случае на качество гибридных приложений может повлиять нестабильная производительность, плохое взаимодействие с пользователем и ряд других технических ограничений. При правильной реализации разработка гибридных приложений является полезным методом разработки приложений для Android и iOS при ограниченных затратах на разработку приложений.

Фактор 4 — UI/UX дизайн

Пользовательский интерфейс (UI) и пользовательский опыт ( UX ) могут создать или сломать приложение, поскольку индустрия разработки программного обеспечения в значительной степени сосредоточена на предоставлении дружественного и приятного опыта пользователям приложения. UI и UX значительно влияют на стоимость создания приложения. У людей есть много приложений на выбор. Поэтому, если у приложения нет впечатляющего пользовательского интерфейса и UX, есть большая вероятность, что пользователи откажутся от него в пользу лучшего варианта.

В результате важно тратить значительное количество времени и денег на дизайн приложения. Услуги по разработке пользовательских приложений специализируются на персонализации дизайна UI/UX, чтобы обеспечить использование наилучших кнопок, значков и шрифтов . Наем дизайнеров UI/UX может быть дорогим, поэтому он определенно влияет на общую стоимость создания приложения.

Фактор 5 – Подход к разработке

Подход к разработке, который вы выбираете для создания приложения, оказывает большое влияние на затраты на разработку приложения. Традиционные методы разработки стоят больших денег, так как вам приходится нанимать большие команды разработчиков приложений, дизайнеров UI/UX, экспертов по контролю качества и менеджера проекта. В результате стоимость создания приложения при традиционных подходах к разработке довольно высока.

Однако растущая популярность подходов к разработке без кода и с малым количеством кода позволяет значительно минимизировать затраты на разработку приложений. Эти различные типы подходов к разработке будут подробно рассмотрены далее в этой статье.

Фактор 6 – Техническое обслуживание

Многие люди ошибочно полагают, что жизненный цикл разработки приложения заканчивается запуском приложения. Однако нет смысла запускать приложение в маркет, если вы собираетесь отказаться от него после релиза .

Непрерывные обновления и обслуживание приложений имеют решающее значение для долгосрочного успеха приложения. Поэтому вы должны учитывать расходы на обслуживание приложения в своем бюджете на разработку приложения. Без постоянного сопровождения и обновлений в приложении может возникнуть множество различных багов и проблем, из-за которых вы потеряете интерес целевой аудитории.

На что обратить внимание при выборе компании по разработке приложений?

Выбор идеальных услуг по разработке мобильных приложений — это сочетание множества различных факторов и характеристик, влияющих на качество компании-разработчика приложений. Всесторонний анализ требований жизненно важен для выбора лучшей компании-разработчика и создания приложения в пределах ожидаемых затрат на разработку приложения. Вы найдете множество ИТ-компаний, которые предлагают услуги по разработке приложений и программного обеспечения. Но выбрать надежного партнера можно только в том случае, если вы обратите внимание на следующие факторы:

Анализ требований

Во-первых, вы должны быть знакомы со своими требованиями, чтобы иметь четкое представление о том, чего вы ожидаете от приложения. Это также повлияет на окончательную стоимость разработки приложения, поскольку ресурсы, выделяемые на разработку приложения, зависят от его сложности, функций и общей архитектуры приложения, что влияет на ресурсы, необходимые для создания приложения.

Кроме того, предположим, что вы хотите, чтобы компания по разработке мобильных приложений разработала для вас корпоративное приложение. В этом случае вам придется провести бизнес-анализ, чтобы убедиться, что приложение принесет пользу вашей компании. Если у вас есть знания о современных инструментах и технологиях разработки мобильных приложений, это также поможет вам сузить круг требований.

Комплексные услуги

Разработка мобильных приложений — это гораздо больше, чем просто подходы к программированию и кодированию, используемые для выполнения требований. Тщательный анализ, исследование рынка и техническое обслуживание также являются важными составляющими разработки и запуска успешного приложения на рынок.

Ваша цель — выбрать универсальную компанию по разработке программного обеспечения, которая может предоставить квалифицированных специалистов на протяжении всего жизненного цикла приложения. В него входят опытные дизайнеры UI/UX для создания удобных интерфейсов, разработчики для воплощения ваших требований в реальность и специалисты по обеспечению качества (QA) для устранения ошибок и багов в приложении.

Также возможно, что вам потребуется постоянное обслуживание и обновления приложений. Таким образом, вы должны учитывать общие затраты на обслуживание приложений и четко спрашивать компанию на начальных этапах, могут ли они предоставить надежные услуги по обслуживанию приложений.

Обсудить с разработчиками

После того, как вы определили идеальную компанию по разработке программного обеспечения, вы должны не торопиться и обсудить все свои вопросы и проблемы с командой управления проектом и разработчиками приложений. Не стесняйтесь спрашивать их об их опыте и знаниях в разработке различных мобильных приложений и обсуждать свое видение своего приложения.

В конечном счете, такие обсуждения и беседы полезны, поскольку помогают разработчикам понять ожидаемую функциональность приложения и разработать надежное и эффективное приложение посредством беспрепятственного управления проектом. Наличие четкого плана создания приложения также важно для контроля затрат на разработку приложения.

Изучите предыдущее приложение компании

Вы можете узнать у представителей компании или вашей конкретной команды управления проектом о некоторых из лучших мобильных приложений, которые они разработали в прошлом. Это поможет вам проанализировать портфель компании и принять разумное решение о том, может ли она удовлетворить ваши требования.

Проанализируйте общий дизайн приложений, потому что функции и сложность приложений также помогут вам определить общий бюджет разработки приложений. Подумайте, удобны ли мобильные приложения для пользователей и соответствуют ли они их требованиям.

Ознакомьтесь с политиками безопасности и конфиденциальности

Чтобы защитить функциональность вашего приложения и общую архитектуру приложения, вы должны убедиться, что выбранная вами компания-разработчик программного обеспечения имеет надежные политики безопасности и конфиденциальности. Цель таких политик — убедиться, что данные, полученные в результате бизнес-анализа во время разработки приложения, не будут переданы третьим лицам.

Большинство организаций подписывают соглашения о конфиденциальности и неразглашении с разработчиками и командой управления проектом, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность. Эти процедуры предусматривают обеспечение защиты как прав интеллектуальной собственности, так и персональных данных.

Скрытые расходы на разработку приложений

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать при выборе лучшей платформы от различных компаний-разработчиков приложений, — это скрытые затраты на разработку приложений, связанные с процедурами разработки программного обеспечения. Такие расходы могут существенно повлиять на общий бюджет разработки приложения.

Некоторые из этих затрат:

Функциональные затраты

Функциональные затраты — это плата за использование сторонних интеграций, таких как SMS, геолокация, push-уведомления и различные платежные шлюзы.

Функциональные затраты — это плата за использование сторонних интеграций, таких как SMS, геолокация, push-уведомления и различные платежные шлюзы. Затраты на управление проектом

Убедитесь, что вы учитываете значительные затраты на найм и содержание команды управления проектом.

Убедитесь, что вы учитываете значительные затраты на найм и содержание команды управления проектом. Сторонние интеграции и затраты на инфраструктуру

Сторонние интеграции часто необходимы для создания приложения. Они также влияют на общую стоимость разработки приложения. Такие затраты на разработку приложений связаны с общими функциями приложения, серверами и базой данных . Использование сторонних API и сервисов может значительно увеличить время и стоимость разработки приложений.

Сторонние интеграции часто необходимы для создания приложения. Они также влияют на общую стоимость разработки приложения. Такие затраты на разработку приложений связаны с общими функциями приложения, серверами и базой данных . Использование сторонних API и сервисов может значительно увеличить время и стоимость разработки приложений. Затраты на запуск приложения и маркетинг

В магазинах приложений доступно множество мобильных приложений, из-за чего многие хорошие приложения часто теряются в толпе. Чтобы выделиться среди конкурентов в магазинах приложений, жизненно важно выделить значительный объем ресурсов на запуск и продвижение приложения.

В магазинах приложений доступно множество мобильных приложений, из-за чего многие хорошие приложения часто теряются в толпе. Чтобы выделиться среди конкурентов в магазинах приложений, жизненно важно выделить значительный объем ресурсов на запуск и продвижение приложения. Расходы на обслуживание приложения

Обслуживание и обновления приложений важны для обеспечения удовлетворительного взаимодействия с пользователем и обеспечения того, чтобы пользователи продолжали использовать ваше приложение. Независимо от того, пользуетесь ли вы услугами по обслуживанию приложений от компании-разработчика или имеете внутреннюю систему поддержки, вы должны учитывать эти расходы.

Процесс разработки приложения

Когда дело доходит до разработки мобильного приложения профессионалами, у вас есть несколько вариантов на выбор. Важно выбрать наилучший подход к разработке, чтобы ваши требования были выполнены наилучшим образом.

Более того, разные подходы к разработке имеют свои плюсы и минусы. Выбор наилучшего типа разработки приложений полезен для снижения затрат на разработку мобильных приложений и повышения эффективности приложения. Поэтому, если вы работаете в рамках ограниченного бюджета на разработку мобильных приложений и хотите создать приложение, вы должны ознакомиться с различными типами подходов к разработке приложений и выбрать наиболее подходящий.

В конечном счете, какую бы команду или платформу вы ни выбрали, основное внимание должно быть сосредоточено на создании масштабируемого и удобного для пользователя приложения при одновременном контроле затрат на разработку приложения. Давайте подробно обсудим эти различные варианты развития.

Наймите местную компанию по разработке программного обеспечения

Местные малые и средние компании по разработке приложений способны разрабатывать простые приложения и создавать приложения средней сложности. Точная стоимость разработки приложения через компанию по разработке программного обеспечения выше, так как наем опытной команды разработчиков приложений обойдется вам в диапазоне от 150 до 250 долларов .

Точная ставка зависит от сложности приложения и опыта разработчиков приложений. Это означает, что если вам нужно приложение, которое можно разработать за 400 часов, вы можете ожидать, что ваш бюджет на разработку приложения составит от 80 000 до 95 000 долларов .

Плюсы

Основным преимуществом найма местной компании по разработке мобильных приложений является то, что вы можете поддерживать постоянный контакт с командой разработчиков приложений, чтобы ответить на любые их вопросы. Это полезно для облегчения разработки приложений. Кроме того, вы можете рассчитывать на качественные услуги от профессиональной компании-разработчика программного обеспечения. Поскольку вы можете легко связаться с разработчиками приложения, они также могут быстро внести изменения в ваше приложение.

Минусы

Однако высокая стоимость разработки приложений является основным фактором, из-за которого вы, возможно, не сможете нанять местную компанию по разработке программного обеспечения и, возможно, вам придется искать другие варианты. Вам следует провести тщательный финансовый и бизнес-анализ, чтобы определить, можете ли вы позволить себе эти услуги.

Наймите внутреннюю команду разработчиков

Наем собственной команды разработчиков, состоящей из дизайнеров приложений, разработчиков и экспертов по контролю качества, — еще один полезный способ выполнить ваши требования к разработке. Он подходит для компаний, которым нужен штатный ИТ-отдел для круглосуточной поддержки, разработки и обслуживания приложений. Это поможет вам сократить расходы на разработку мобильных приложений, а также затраты на обслуживание приложений.

Наличие собственной команды разработчиков обеспечит вам максимальную прозрачность и отличную связь с командой. Однако имейте в виду, что наем и поддержка профессиональных разработчиков приложений в вашей компании значительно дороже, чем наем местного агентства по разработке программного обеспечения. Разработчик полного стека берет около 98 000 долларов в год, поэтому вы должны принимать решение в соответствии со своими краткосрочными и долгосрочными планами.

Плюсы

Одно из наиболее важных преимуществ наличия собственной команды разработчиков заключается в том, что она обеспечивает постоянный поток идей, чтобы вывести ваш бизнес или конкретное приложение на новый уровень. Постоянное общение также максимизирует ваши шансы на разработку эффективного приложения и его успешный запуск.

Минусы

Тем не менее, многие компании в настоящее время не заинтересованы в найме команды разработчиков на полный рабочий день из-за высокой стоимости найма и удержания сотрудников в течение длительного времени. Если вы наймете команду разработчиков, вам также придется потратиться на покупку современных ноутбуков и систем для разработки. Вы можете рассмотреть возможность найма внештатного разработчика, если вы не можете позволить себе нанять профессиональных разработчиков приложений.

Наймите внештатного разработчика приложений

Наем внештатных разработчиков приложений стал очень популярным для всех видов бизнеса. Даже самые известные организации полагаются на фрилансеров. Например, в штате Google больше фрилансеров, чем постоянных сотрудников.сотрудники.

Фрилансеры могут легко справиться с простой разработкой приложений. Вы также можете нанять целую команду разработчиков-фрилансеров для управления мобильными приложениями высокой сложности. Стоимость найма фрилансера зависит от платформы, которую вы используете. Как правило, вы можете нанять их на почасовой или контрактной основе.

Настоятельно рекомендуется полностью обсудить свои требования с внештатным разработчиком приложений и нанять его или ее на контрактной основе для контроля стоимости разработки приложения. Такие веб-сайты, как Fiverr, Upwork и PeoplePerHour, являются одними из многих фриланс-платформ, которые вы можете использовать для поиска лучшего фрилансера.

Плюсы

Наем фрилансера для создания приложения для вас — один из самых эффективных и дешевых способов разработки приложений. Вы можете заранее определиться с ценами и получить качественный товар. Кроме того, вы можете выбрать лучшего разработчика приложений, ознакомившись с его или ее отзывами от предыдущих клиентов.

Минусы

Всегда есть риск, связанный с внештатными разработчиками приложений. Некоторые склонны выполнять работу в спешке, что отрицательно сказывается на конечном продукте. Более того, фрилансер может быть не всегда доступен для обсуждения ваших вопросов и требований. Такой разрыв в общении может повлиять на качество приложения.

Аутсорсинг разработки приложений

Аутсорсинг разработки приложений — это полезный способ получить услуги опытных и профессиональных разработчиков приложений для создания крупномасштабных приложений. Такие опытные команды разработчиков и команды управления проектами способны справляться с приложениями высокой сложности, поэтому это надежный вариант разработки приложений вместо найма собственных разработчиков приложений.

Плюсы

Как правило, люди предпочитают аутсорсинг разработки приложений в такие страны, как Китай, Индия, Пакистан и другие азиатские страны, где стоимость разработки и дизайна приложений значительно ниже. В таких странах можно найти компании, предлагающие низкие цены на разработку приложений. Таким образом, вы сможете снизить затраты на разработку мобильного приложения. Опытные команды разработчиков разработают для вас качественный продукт после детального обсуждения требований.

Минусы

Найти надежную компанию по разработке приложений в другой стране может быть непросто. Это также может быть рискованной процедурой, потому что крайне маловероятно, что при найме команды разработчиков из другой страны возникнут какие-либо обязывающие юридические соглашения.

Общие этапы разработки приложений

Какой бы подход к разработке вы ни выбрали, для всех типов методов разработки мобильных приложений есть несколько общих шагов. Эти неотъемлемые шаги:

Создание прототипа

Создание кликабельного прототипа — это быстрый и экономичный метод разработки идеального пользовательского интерфейса приложения. На самом деле многие современные инструменты позволяют создать прототип бесплатно.

Цель прототипа — проверить общий пользовательский опыт будущего приложения. Предоставление дружественного и приятного пользовательского интерфейса и пользовательского опыта имеет решающее значение для успеха любого бизнеса. Все современные приложения должны быть интерактивными и обеспечивать простые в навигации функции. Создание простого прототипа на начальных этапах поможет вам спланировать общий пользовательский интерфейс и UX приложения.

Вы можете использовать такие инструменты, как Adobe XD, Justinmind или Figma, чтобы создать прототип и продемонстрировать идею приложения другим заинтересованным сторонам. Даже если создание прототипа требует времени, не стоит беспокоиться, так как хорошо разработанный прототип может служить дорожной картой для всего процесса разработки.

Разработать MVP

После того, как вы определились с общим бюджетом разработки приложения и пользовательским интерфейсом через прототип, следующим шагом будет создание минимально жизнеспособного продукта (MVP). Это первая версия приложения, предназначенная для проверки вашей идеи и требований и доказательства возможности реализации приемлемого решения.

MVP важен для всех типов приложений, чтобы проверить концепцию программного обеспечения и внести любые потенциальные изменения в общий пользовательский интерфейс / UX приложения, а также добавить или удалить функциональные возможности. Не делайте ошибку, сразу переходя к фактическому приложению, потому что в первоначальных версиях обязательно будут различные ошибки и ошибки.

Включить дополнительные функции

MVP обычно имеет дело только с основными функциями. Это означает, что функции, необходимые для выполнения требований пользователей, добавляются в MVP. После успешного создания MVP вы должны начать работать над дополнительными функциями, такими как push-уведомления, геолокация и другими соответствующими функциями вашего приложения.

Такие сложные функции выделяют ваше приложение среди конкурентов и привносят инновации на каждом этапе цикла разработки приложения. В результате вы сможете опередить своих конкурентов и оставить свой след.

Гарантия качества

После того, как конечный продукт готов со всеми функциями, специалисты по контролю качества должны тщательно протестировать приложение и убедиться, что оно не содержит различных ошибок и ошибок. В зависимости от сложности приложения может потребоваться непрерывный контроль качества и обслуживание приложений. Постоянная поддержка и техническое обслуживание приложения имеют решающее значение для предоставления обновлений, исправления ошибок и добавления инновационных функций в приложение время от времени. В противном случае пользователи могут потерять интерес к вашему приложению.

Как снизить стоимость разработки приложения?

Выполнение требований вашего приложения в рамках ограниченного бюджета на разработку приложения может быть сложной задачей, особенно если вы работаете над своим первым проектом. Поэтому важно ознакомиться с некоторыми важными советами, чтобы контролировать затраты на приложение и максимально снизить стоимость разработки приложения, следуя этим советам:

Регулярное общение

Убедитесь, что вы и команда разработчиков мобильных приложений согласны друг с другом, чтобы стоимость создания приложения не превышала ваш бюджет. Плавная и непрерывная связь между членами команды обеспечит соблюдение лучших практик разработки приложений для создания приложения и достижения желаемых результатов без каких-либо серьезных ошибок.

Комплексное тестирование

Тестирование — неотъемлемая часть любого типа приложения. Некоторые люди совершают ошибку, полагая, что могут сами справиться с тестированием, не имея никаких знаний об инструментах и методах контроля качества. Это может привести к тому, что вы потеряете значительную сумму денег в долгосрочной перспективе. Поэтому стоит полагаться в первую очередь на специалистов по тестированию, чтобы избежать багов и ошибок.

Получите обратную связь заранее

Постарайтесь как можно скорее получить обратную связь от вашей целевой аудитории. Вы также можете распространить MVP в фокус-группе и получить отзывы, чтобы внести соответствующие изменения перед выпуском окончательной версии приложения. Отзывы клиентов помогают команде управления проектом определить, какие функции следует добавить или удалить из приложения, чтобы сделать его более привлекательным и функциональным.

Гибкость и масштабируемость

Гибкость и масштабируемость — два очень важных атрибута успешного мобильного приложения и программного обеспечения. Хотя важно оставаться в пределах объема и бюджета проекта, вы также должны убедиться, что в приложении достаточно места для дополнительных функций и улучшений.

Многие приложения и ИТ-решения внедряются на регулярной основе, поэтому, если вы хотите конкурировать с другими мобильными приложениями, вы должны продолжать вводить новшества в свое приложение. Гибкость приложения также важна для изменения функций в соответствии с меняющимися требованиями пользователей и отзывами, которые вы получаете после выпуска приложения. Понятно, что затраты на разработку приложений, основанных на различных функциях, будут расти с большей гибкостью.

Подход к разработке без кода

Помимо описанных выше подходов к разработке приложений, существует еще один метод разработки приложения без каких-либо технических знаний или навыков. Подход к разработке без кода позволяет создавать приложения с функциями перетаскивания и мощными инструментами визуального редактирования. Подход к разработке без кода решает многие бизнес-проблемы за счет оптимизации процесса разработки и требует минимальных затрат на разработку мобильных приложений.

Платформы без кода обеспечивают компаниям впечатляющую гибкость в создании собственных мобильных приложений. В результате компаниям больше не нужно зависеть от профессиональных компаний-разработчиков программного обеспечения и разработчиков приложений, которые берут большие деньги.

Вместо этого они могут использовать удобные инструменты визуального редактирования платформ без кода, чтобы быстро и легко создавать приложения. Более того, платформы без кода также проложили путь для тех, кто не является разработчиком, чтобы удовлетворить свои технические потребности с максимальной скоростью и гибкостью.

Доступно множество платформ для разработки без кода, но вы найдете AppMaster самым мощным инструментом, поскольку его можно использовать для создания мобильных приложений, веб-приложений и серверных частей. Хорошо то, что даже если у вас нет технических знаний или опыта, вы все равно можете использовать AppMaster для создания удобного и масштабируемого приложения. Мощный бэкенд будет создан с помощью современных алгоритмов искусственного интеллекта.

В результате вы можете сэкономить огромное количество денег и времени, используя подход AppMaster к разработке без кода. Это позволяет бизнес-менеджерам и команде разработчиков приложения быстро завершить процесс разработки и уделить больше внимания запуску приложения и маркетингу.

Преимущества использования AppMaster

Гибкость и удобство для пользователя, обеспечиваемые AppMaster, трудно найти на других платформах без кода. Любой может стать разработчиком приложений с помощью AppMaster. Это также полезно для менеджеров проектов, которые сталкиваются с проблемами при управлении командой разработчиков и постоянном сообщении требований.

Вместо того, чтобы полагаться на других, предприятия могут использовать подход AppMaster к разработке без кода для создания приложения с функциями перетаскивания. Это может помочь предприятиям улучшить качество своих услуг и сэкономить много времени и денег на разработку.

Могу ли я создать приложение бесплатно?

Да, совершенно возможно создать приложение бесплатно. Существует множество различных бесплатных конструкторов приложений, таких как AppMaster, которые позволяют создавать простые приложения бесплатно. Однако, если вы хотите создавать сложные приложения, вам придется покупать более высокие пакеты таких сборщиков приложений.

Какова стоимость разработки известных стартапов?

Существует длинный список приложений, которые мы используем ежедневно, и мы часто задаемся вопросом об их ценности и начальной стоимости разработки приложений. Важно подробно рассмотреть эти примеры, чтобы вы могли получить представление о том, как работает стоимость разработки мобильного приложения и почему учет различных факторов важен для точной оценки разработки приложения.

Ниже приведены некоторые из наиболее популярных примеров затрат на разработку приложений в зависимости от их функций и сложности.

1. Убер

Uber — самое успешное и популярное приложение для заказа такси, работающее во многих странах. Он имеет три разных приложения. Два мобильных потребительских приложения предназначены для пассажира и водителя Uber, а веб-приложение доступно для использования в качестве панели администратора.

Стоимость такого приложения, как Uber, может составлять от 50 000 до 65 000 долларов, а процесс разработки может занять от 1200 до 1500 часов. Давайте разделим затраты на разработку приложения Uber с точки зрения его основных функций:

Геолокация - $2000

Платежная интеграция с основными платежными каналами - 2500 долларов США

Push-уведомления — от 2500 до 3500 долларов.

Управление профилями пользователей — от 2500 до 3500 долларов.

Расписание поездок - 6000 долларов.

Серверная часть для хранения пользовательских данных и истории поездок — от 7000 до 8000 долларов.

Обеспечение качества - от 12 000 до 15 000 долларов США.

Интеграция библиотек и дополнительные функции — от 15 000 до 20 000 долларов.

Таким образом, общая стоимость приложения Uber составляет от 50 000 до 65 000 долларов США.

2. Тиндер

Tinder — очень популярное приложение для знакомств. Всего за три раунда было собрано 50 миллионов долларов. Быстрая и простая работа Tinder сделала его ведущим в индустрии приложений для знакомств. Все, что вам нужно сделать, это провести пальцем вправо или влево, чтобы понравиться или не понравиться человеку.

Стоимость разработки такого приложения, как Tinder, значительно ниже, чем у многих других сложных приложений. Ниже приведена примерная стоимость разработки приложения Tinder:

Push-уведомления для информирования пользователей приложения о получении сообщения или совпадении — 3500 долларов США.

Управление профилями пользователей для хранения данных пользователей — 3000 долларов США.

Геолокация - $2000

Сопоставление функций с функциями смахивания влево и вправо — от 3000 до 5000 долларов.

Сторонняя интеграция — от 2000 до 3000 долларов.

UI/UX дизайнер и команда контроля качества — от 10 000 до 15 000 долларов.

Дополнительные функции — от 4000 до 5000 долларов.

Таким образом, общая стоимость разработки такого приложения, как Tinder, составляет от 35 000 до 40 000 долларов.

3. Икеа

Ikea — это брендированное приложение. Он использует современную технологию дополненной реальности (AR), чтобы предоставить клиентам широкий спектр полезных функций. Пользователи могут использовать функции дополненной реальности для просмотра 3D-моделей различных мебельных изделий в каталоге Ikea.

У Ikea сложное приложение, потому что оно включает в себя множество современных функций и интеграций, а также интеграцию строгих протоколов безопасности. В результате стоимость разработки такого приложения, как Ikea, составляет от 73 000 до 85 000 долларов США, учитывая такие его функции, как:

3D визуализация различных товаров

Интеграция с платформами социальных сетей

360-градусная модель мебели

Быстрая и простая аналитика

Интеграция оплаты и CRM

4. ТикТок

TikTok — популярная платформа для социальных сетей, которая в основном включает в себя обмен видео. Сложность приложения TikTok от средней до высокой, поскольку со временем в нем появилось больше функций. Как правило, стоимость разработки такого приложения, как TikTok, составляет от 65 000 до 75 000 долларов, а время разработки — от 1200 до 1500 часов.

Некоторые из наиболее важных функций TikTok — это чат в реальном времени, видеозвонки, короткие видеоролики, многоязычная поддержка и связь с большим количеством людей со всего мира. Следовательно, для идеального создания таких функций требуется значительное количество времени и денег.

5. Эйрбнб

Airbnb — это сочетание приложений по запросу и магазинов электронной коммерции. Это пример платформы с высокой сложностью приложений. Airbnb — популярное имя во всем мире, потому что оно позволяет легко находить свободные квартиры и бронировать в последнюю минуту.

Кроме того, вы можете сохранить список своих любимых домов и мест на Airbnb. Он имеет несколько других полезных функций, таких как совместное планирование поездки, реферальная система и расширенные функции бронирования, которые позволяют вам забронировать номер еще до того, как вы приземлитесь в стране. Поэтому, если вы хотите создать сложное приложение, такое как Airbnb, у вас должен быть бюджет приложения от 75 000 до 85 000 долларов, чтобы получить надежные и эффективные результаты.

Сколько времени занимает создание приложения?

Нет определенного количества времени, необходимого для создания приложения. Время разработки приложения зависит от сложности приложения, функций и масштаба команды разработчиков, работающей над ним.

Расчетное время разработки для различных типов приложений выглядит следующим образом:

Простые мобильные приложения со стандартными функциями требуют от 400 до 800 часов разработки.

Приложение средней сложности может быть разработано в среднем за 700-1300 часов разработки.

Масштабное приложение со сложными функциями потребует более 1200 часов для эффективной разработки.

Сколько стоит разработка приложения в 2022 году?

Как обсуждалось в этой статье, на стоимость разработки приложения влияет множество факторов. Вы должны учитывать сложность приложения, ряд функций, масштаб команды разработчиков, обслуживание приложения и конкретный тип приложений, чтобы оценить общий бюджет разработки мобильного приложения. Невозможно оценить точную стоимость разработки приложения, но ниже приведены приблизительные затраты на разработку приложения:

Простые приложения с базовыми функциями стоят от 16 000 до 32 000 долларов.

Приложение средней сложности может стоить от 32 000 до 48 000 долларов.

Приложение со сложными функциями, вероятно, будет стоить более 72 000 долларов.

Вы можете значительно сократить эти затраты на разработку мобильных приложений, используя надежную платформу без кода, такую как AppMaster, чтобы создавать приложения самостоятельно, а не полагаться на опытных разработчиков приложений.