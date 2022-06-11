在过去几年中，我们观察到随着COVID-19大流行病的增加，全球许多学校和学院都被关闭了。在那段时间里，整个教育系统被转移到在线学习。教授和学生都使用电子学习平台进行学习和课程。因此，你想学习如何创建一个以数字方式连接教师和学生的电子学习平台。

这些虚拟学习平台不再是在线课程的专属。企业现在正在使用在线课程来培训他们的员工。根据一些调查和报告，发现在线教学业务将有3000亿美元的估值。现在问题来了，比如如何建立一个电子学习平台？创建一个电子教育平台有什么好处，构建一个虚拟学习平台需要遵循哪些步骤？

在回答这些问题之前，我们先看看什么是电子学习平台。简单地说，电子学习是一种借助电子设备（如笔记本电脑、智能手机、平板电脑等）的数字教学方法。在这种方法中，学生不需要在课堂上亲自出席。他们可以从任何地方参加课程。他们可以以自己的速度学习课程。现在有各种不同的学习系统，如MOOCs（大规模开放在线课程）、视频流平台和讨论区就是几个例子。现在让我们来看看建立一个电子学习平台的实施步骤。

建立一个电子学习平台。实施步骤



建立一个电子学习平台是一个漫长的过程，有几个步骤。如果你是一个不懂编码或技术的人，那么对你来说，制作一个在线教育平台将会很复杂。因此，要创建一个教育平台，你需要遵循下面提到的步骤：

找到你的想法

要创建一个虚拟学习平台，你必须首先开发一个概念，解决一个问题，使人们受益。你可以参考各种报告和分析，找出你的想法。根据一些报告，全球电子学习市场预计将在2025年达到3000亿美元。因此，要想在这个虚拟学习行业取得成功，你必须做出一个既有效又实惠的产品。你也可以与他人讨论他们在虚拟学习中的问题，并找到解决问题的方法。通过这样做，你将更好地了解你的目标受众，以及他们将如何回应你的概念。

研究你的利基

一旦你想出一个具体问题的解决方案，你必须找到你的利基。通过分析你的想法，你会对你的利基市场有所了解。你可以专注于流行的类别，如商业和创业，健康和健身，个人成长，艺术和手工艺，以及计算机和技术。你可以借助于你的学习者的人口统计学（年龄、性别和其他与销售有关的细节）。通过年龄、性别和教育背景了解你的目标用户，将在平台的发展过程中给你带来优势。

这将帮助你了解受众的年龄和他们的性别，这样你就可以根据他们开发一些质量，以获得他们的关注并增加你的业务。你也可以考虑他们的关键目标和学习偏好。你可以通过做这些事情来验证你的想法，并轻松找到你的利基。

选择一个商业模式

在选择发展方式之前，你必须做的第一件事是选择一个商业模式。这个商业模式将决定你的学习平台如何产生收入。你可以看看下面一些流行的商业模式。

基于订阅的商业模式--在这种商业模式中，用户购买每月或每年的订阅，让他们无限制地访问网站内容或课程。

联盟模式--在这种商业模式中，你可以在课程中提供集成的联盟链接。人们可以分享这些链接来推广这些课程。同时，只要有人使用他们的链接加入平台，他们也可以赚取佣金。

付费证书 - 在这种商业模式中，你也可以在用户完成课程后向他们提供证书。据观察，用户为平台验证的证书付费。

企业合作 - 在这种商业模式中，你可以与企业合作，开发定制课程，并向他们收取相应的费用。

付费课程 - 在这种商业模式中，你可以提供付费课程。而当学生购买任何课程时，钱就归教员和网站所有者所有。

这些是一些最好和最常用的商业模式。

选择开发方式

开发一个领先的虚拟学习平台需要规划、框架、技术和维护。市场上有两种类型的方法可用于开发这些平台。第一种是定制软件，第二种是现成的。让我们详细谈谈它们：

定制软件开发



如果你希望向大量的人提供专门的特征，定制软件开发是最佳选择。虽然用这种方法编辑或修改东西需要更长的时间，但它允许你实现任何想要的功能，并简单地进行扩展。

现成开发



第二个选择是现成开发，Moodle、Joomla和Canvas是一些具有基本学生管理工具和大量免费插件的开源或现成的软件例子。然而，在这些方法中实现一个特定的功能或导入自定义的主题可能是困难的。如果你想让你的网站从人群中脱颖而出，那么你必须要选择最好的技术，独特的设计和有趣的属性。这将吸引用户的注意力，使我们的网站看起来与其他人不同。简洁性在UI（用户界面）和UX（用户体验）中至关重要。电子学习网站应该是简单的导航和操作。此外，由于移动设备已经成为我们生活中不可或缺的一部分，学习程序应该具有响应性，以便在不同的设备上正常工作。

添加有趣的功能

一个实用的电子学习平台的核心由几个品质组成。学生、教员和管理面板可分为三类。只用最基本的属性建立一个MVP（最小可行产品）是一个绝好的方法，可以在现实世界的用户中验证你的想法的效用。

三类的一些基本功能是：



学生档案功能



搜索和过滤 - 这些基本选项允许你寻找某些关键词和根据主题、价格和经验水平分类的课程。

建议--该功能将有助于根据用户的兴趣或学生已经注册的课程的历史来显示适当的课程。

简单的支付选项--学生档案应该与支付网关相连接，以便于进行简单和安全的购买。除此之外，每个档案都应该包括个人的基本信息、他们的购买历史和档案设置。

教师档案功能



教师仪表板--教师的基本功能是跟踪他们上传的课程、参与的人数、学生的保留情况，以及教师可以与其他学生讨论的一个讨论板。课程的创建和更新--教师应该能够随时修改和编辑他们的课程。

管理员档案功能



管理员必须具备的一些基本属性是添加、编辑、删除课程、统计报告和管理通知。考虑向订阅者发送关于新课程、推荐、事件等的推送和电子邮件通知。这些都是一些基本的和重要的课程管理员。

在用户身上测试你的想法

在所有这些要点之后，你必须通过营销让人们了解你的品牌。获得第一个客户是困难的，但你可以通过适当的计划和执行吸引你的第一个客户、学生和/或教师。测试你的产品的另一个关键方面是获得第一批用户的反馈。你将了解什么对你的客户最有效，以及你可以在哪些方面进行改进。这些有用的信息可以帮助你扩大你的平台，使其脱颖而出，并有效地回应学习者的需求。这让我们进入最后一步。

与您的用户互动

您可以与您的用户互动，了解他们对您产品的体验。你也可以提供教程或指南，教他们如何使用程序，并帮助他们及时解决他们的问题。这将增加你与客户的关系，而你的客户也会宣传你的品牌，也会与其他人分享他们的正面评价。

利用反馈来改进你的产品

当你从用户那里得到反馈时，你可以利用它们来改进你的产品。这将协助你保持你的产品与时俱进，以满足你的用户的需求。

创建电子学习平台的好处



目前，在covid之后，全网的搜索引擎报告说，全世界的搜索词如数字学校教育、教育平台和MOOCs都在逐渐增加。教学系统从传统到数字学习环境的演变极大地影响了学生的学习。在线学习环境有许多优势；以下是其中的几个：

灵活性： 你可以简单地将就业和学习与网络学习结合起来，而且你不限于一个教室、城市，甚至你的国家。如果课程是在线的，学生可以在任何地方听课。

你可以简单地将就业和学习与网络学习结合起来，而且你不限于一个教室、城市，甚至你的国家。如果课程是在线的，学生可以在任何地方听课。 以自己的速度学习： 这是虚拟学习平台的惊人因素之一：你可以以自己的速度学习东西。你可以在你方便学习的时候登录到你想要的课程。要澄清你错过的任何东西，可以回到以前的讲座或课程。

这是虚拟学习平台的惊人因素之一：你可以以自己的速度学习东西。你可以在你方便学习的时候登录到你想要的课程。要澄清你错过的任何东西，可以回到以前的讲座或课程。 对研究的控制 ：数字课程的学生按照自己的节奏学习，根据IBM的数据，可以获得比传统课程的学生多五倍的材料。

：数字课程的学生按照自己的节奏学习，根据IBM的数据，可以获得比传统课程的学生多五倍的材料。 时间效率： 根据Brandon Hall，在线教学需要学生投入的时间比传统课堂少40-60%。

根据Brandon Hall，在线教学需要学生投入的时间比传统课堂少40-60%。 保留率高：老师要在课程中保持学生的参与度绝非易事。另一方面，根据美国研究所的数据，网络教学将学生的保留率提高了25%至60%，而传统教学的保留率为8%至10%。

这些是虚拟教学平台和应用程序的一些优势，以及对它们日益增长的需求，这保证会引起新晋企业家和企业的兴趣。现在让我们讨论一下在创建虚拟学习系统时，你会想到的一些常见的问题。比如 - 建立一个网络学习平台需要多长时间？基于网络的学习需要什么？为什么要和我们一起建立您的在线教学应用程序？

常见问题



创建一个电子学习平台需要多长时间？



根据一些研究，如果您每隔1小时工作一次，中等互动性课程所需的最小时间大约需要180小时的编程。因此，根据这些计算，一个20分钟的课程将需要大约60个小时来制作。如果你每周工作40个小时，你大约付出了一个半星期的努力。但为了减少这一切痛苦，你可以选择我们的服务。

电子学习平台需要什么？



一些基本素质是虚拟学习必须具备的。其中一些是：

易于使用和直观的智能界面

使用响应式设计

广泛的教学资源

串联使用各种教学工具

你能建立什么样的电子学习平台？



在AppMater 上，我们可以建立移动应用程序、Web应用程序、数据模型设计器和业务流程编辑器。我们还可以将您所有的定制商标整合到您所需要的基于网络或移动的教学项目中。

为什么与我们一起建立您的在线学习应用程序？



如果您正在寻找如何建立一个虚拟学习平台，那么AppMater是一个现成的选择。因为我们将为您提供惊人的和随时可用的工具、网络和移动应用程序。我们有一个非常有才华的开发人员团队，他们将帮助你把你的想法变成现实。如果您有任何疑问或想与我们沟通，那么您可以联系我们。

结论



由于对在线学习的需求增加，虚拟学习平台的市场一直在稳步增长。众多的应用程序开发选项可以满足你的商业战略的要求。一些虚拟学习MVP应用程序开发工具更具成本效益，可直接进入市场，并能更快地构建解决方案。

其他定制的电子学习应用程序提供更先进的应用程序特性、技术堆栈和更多功能，但它们的成本更高。您构建的电子学习应用程序的类型是由什么应用程序的开发对您的用户来说是最佳的决定。你的虚拟学习应用程序对用户越友好，你就有更多的机会来实现其盈利的特点。你的编程团队创建成功的虚拟学习应用程序的能力也同样重要。