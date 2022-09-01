爱他的宠物是人类的天性。宠物主人喜欢照顾他们的宠物并与他们分享亲切的纽带。就连狗也不例外。它们是主人最喜爱的宠物之一。即使您没有狗，您也更有可能爱上它们并与它们玩耍。人类对狗的喜爱激发了许多人成为宠物主人。最后，宠物主人的大量增加帮助宠物行业每年都在增长。在这个繁忙的世界里，狗主人找不到足够的时间遛狗和寻找遛狗服务。如今，遛狗应用程序的巨大渗透为狗主人的遛狗服务开辟了另一个视野。这些丰富的遛狗应用程序有

允许业主足不出户即可获得遛狗服务。根据 PetKeen 最近的调查，遛狗行业在 2016 年至 2021 年期间增长了 17%，到 2021 年价值 9.792 亿美元。他们的调查还声称，狗主人每年在遛狗服务上花费 700 亿美元。

因此，根据 PetKeen 的这项调查，很明显遛狗者是随需应变的，到 2023 年，遛狗行业很有可能增长。通过这些统计数据，可以看出遛狗者的未来是光明的遛狗。此外，狗主人喜欢雇用一个人遛狗，以保护他们的宠物免受疾病的侵害。您打算进入遛狗行业吗？您想为狗主人提供按需遛狗服务吗？如果您想在遛狗行业发展壮大，构建强大的遛狗应用程序以对该业务产生影响至关重要。您可能会发现很难用零编码知识构建一个遛狗应用程序。如果是，我们可以在这方面为您提供帮助，在本文中，我们将帮助您构建一个强大的遛狗应用程序，可以吸引狗主人预订您的服务。在开始之前，让我们揭开狗主人需要按需遛狗应用程序的原因。

为什么我们需要一个按需遛狗应用程序？

毫无疑问，狗是您家中更可爱的宠物。他们毛茸茸的，很可爱。但是在家里养狗会增加你的责任。原因是狗需要持续的照顾、喂养、锻炼，以及一个可以花时间陪它们玩耍和散步以恢复精力的人。

此外，您需要指定日常生活中与您的狗一起散步的时间。为了履行您的职责，不可能雇用一个人来完成所有任务。但是您可以聘请遛狗者将按需遛狗服务外包。遛狗者将负责带您的宠物散步。随着按需遛狗应用程序的普及，宠物主人可能会发现很容易聘请一位称职的遛狗者来拥有他们的狗。

在这个繁忙的世界中，由于工作和其他日程安排，狗主人没有足够的时间与毛茸茸的朋友共度时光。因此，时间的短缺和繁忙的日程创造了对按需遛狗应用程序的需求。这就是遛狗应用市场近年来蓬勃发展的原因。由于这些遛狗应用程序的流行，使用无代码工具构建自己的遛狗应用程序是一个好主意。让我们更深入地了解如何创建一个时尚的遛狗应用程序，即使您有非技术背景。让我们开始。

如何制作像 WAG 这样的应用程序？

在为遛狗创建自己的按需应用程序之前，您需要分析竞争对手的应用程序以了解遛狗应用程序的市场。竞争对手分析将帮助您添加高级功能，使您的遛狗应用更具交互性。我们建议您分析 Rover、Wag 和 Barkly Pets，它们为遛狗者和狗主人提供用户友好的应用程序。这些遛狗应用程序可确保狗主人聘请合适的遛狗者来照顾他的宠物，从喂食到遛狗。让我们更深入地了解这些按需遛狗应用程序的细节：

巴克利宠物

与其他遛狗应用程序相反，Barkley Pets 是一款按需遛狗应用程序，它允许宠物主人和遛狗者会面，为他们的遛狗雇佣最好的遛狗者。这个遛狗应用程序不收取雇佣遛狗者的佣金。此外，Barkly 不向步行者收取步行服务费用。相反，这个应用程序在赚取 100 美元后向新步行者收取每月 8.50 美元的订阅费。这就是为什么许多遛狗者对他们的货币化政策感兴趣的原因。

摇摆

Wag 是一款流行的遛狗应用程序，通过各种服务吸引宠物主人。该应用程序的服务允许宠物主人帮助他们走路、喂食和其他按需服务。除了这些服务，这个宠物应用程序还提供有关狗食、健康、活动和行为的信息。 Wag 的突出特点是它为狗主人提供了锁箱来保护他们的财产。密码箱的目的是将业主的房屋钥匙安全存放。因此，步行者可以随时访问 home 键。

漫游者

Rover 于 2011 年推出，是一款流行的遛狗应用程序。它引起了爱狗人士的广泛关注，并取代了许多按需遛狗应用程序。 Rover 倾向于与 10 个国家的 300,000 只狗打交道，获得 95% 的正面评价。您可能想知道这个流行的遛狗应用程序的成功公式。我们正在推出使这款遛狗应用程序在其他应用程序中脱颖而出的主要功能。

首先，Rover 为狗主人和遛狗者提供了时尚的用户界面。该应用程序为步行者和业主提供了一个易于导航的直观界面。在 Rover 应用程序中注册和订购狗服务需要几分钟时间。其次，这个流行的遛狗应用程序提供了各种服务，使狗的生活恢复活力。除了散步，如果需要，狗主人可以利用狗寄宿和日托服务。此外，这个应用程序还为狗主人提供了一个选项来梳理他们毛茸茸的朋友。第三，Rover 是一款以独特价值主张 (UVP) 闻名的步行应用程序。 UVP 为狗主人和狗的财产提供保险。这个应用程序提供 100 万美元的财产损失保险，并为狗发生的任何事故提供 25,000 美元的保险。在对这些遛狗应用程序的竞争对手进行分析之后，是时候通过提供专业的遛狗服务开始您的业务了。

如何创建一个遛狗应用程序？

在深入分析了遛狗的这些按需应用程序之后，让我们揭开您必须添加到遛狗应用程序中的主要步骤和功能：

确定您的经营理念

当您计划开始您的遛狗业务时，第一步是为您的按需遛狗应用程序建立强大的业务战略。在确定您的业务战略后，您将能够设定您现在和未来的业务目标。您可以计划作为宠物代理或个人创业在遛狗服务方面取得卓越成就。为了从您的遛狗应用中获得更多收入，您可以提供更多服务，包括狗健康、日托、喂狗和美容服务。但是在扩展业务服务时，您需要谨慎对待您的容量。我们建议您从遛狗服务入手，并在未来扩大您的业务规模。

市场调查

市场调查将帮助您了解市场情况。在计划开始您的按需遛狗业务时，您必须考虑以下因素：

您的目标受众

问题和你的解决方案

宠物行业的最新趋势

您如何为宠物的生活增加价值？

此外，您需要研究您在宠物行业的竞争对手。对于竞争对手的研究，您需要考虑：

您所在地区流行的遛狗应用程序

按需遛狗应用程序提供的服务

竞争对手的表现

现有遛狗应用的特点

值得注意的是，竞争对手的研究可以让你为你的商业应用程序获得灵感。这并不一定意味着复制他们的商业理念。如果您希望您的遛狗应用程序脱颖而出，您必须添加独特的功能。为此，您可以集思广益，为您的应用程序增加价值以进行遛狗。您应该为遛狗者和主人开发最好的遛狗应用程序，以改善宠物的生活。

与业务伙伴合作

如果您想在遛狗应用程序中取得成功，最佳做法是与业务合作伙伴合作。对于业务伙伴关系，您需要一个具有相同兴趣和信誉的人来使您的业务更加繁荣。在宠物食品、宠物护理中心、培训中心和宠物美容院等市场上可以买到不同的宠物品牌。与此类公司合作，让您的业务在遛狗应用程序之上脱颖而出。经过深入的竞争对手分析，与竞争对手和市场研究进行比较，为最好的遛狗应用选择最好的功能。要为遛狗者和狗主人构建一个有利可图的遛狗应用程序，可以方便地列出您希望添加的功能的详细列表。

按需遛狗应用程序开发指南

在当今时代，遛狗已成为狗主人的一种时尚；养狗并不容易，因为在社交方面，你有一些责任。狗的主人为他们安排了特殊的宠物食品，为他们安排了洗澡、旅行和散步。主人必须为您的狗建立奢华的生活方式。

主人的责任是梳理和训练他们的狗；如果所有者无法正确访问此信息，则可以使用遛狗应用程序来获得真实的指导。步行应用程序信息帮助所有者养狗。下面提到的分步指南可帮助您开发遛狗应用程序。

遛狗应用程序是如何工作的？

这款遛狗应用对于忙碌的狗狗家长来说更方便；通过使用它，我们不用担心遛狗。使用此遛狗应用程序的方法是：狗的主人（用户）使用电子邮件登录应用程序，然后在应用程序上注册并在应用程序上提及狗的详细信息，然后提及狗的所有详细信息并雇用步行者从最近的地方。这个遛狗应用程序是步行者赚钱的绝佳来源，对主人来说很容易。

开发遛狗应用程序是否更有利可图？

人们喜欢养狗，开发更多遛狗应用需要时间；此外，狗照顾他们珍爱的生活。根据美国宠物用品协会（APPA）的调查，有 6330 万人养了一只狗。该协会还调查他们的工作时间和狗的所有权。今天，人们工作很多，有社交聚会和家庭时间，但他们也喜欢养狗。但是，这些遛狗应用程序是照顾狗的绝佳选择。遛狗应用越来越受欢迎，因为人们现在的生活方式很忙碌。这些遛狗应用程序是一种省时、高效的赚钱工具，也为狗保姆创造了更多的商业选择。

您需要了解的应用程序基本功能

要为狗主人和遛狗者构建强大的遛狗应用程序，您需要了解必须添加到其中的关键功能。为此，您可以查看 Wag 的功能。让我们来看看。

登录/个人资料设置

流行的遛狗应用程序具有用户友好的界面。所有者在这些遛狗应用程序上注册并设置个人资料。如有需要，狗主人会预订一名遛狗者并安排遛狗时间。此外，如果主人决定自己去遛狗，这些应用程序提供了一个选项，可以移除遛狗者。

输入狗的详细信息

在此功能中，您会提到所有关于您的狗的好恶，例如狗的行为，狗是否有任何过敏或最喜欢的食物以及药物信息。这些信息有助于步行者为狗创造美好的一天。

预订步行

以应用程序的形式为您的宠物提供的按需步行服务具有高效的功能。每当您为您的宠物提供这些步行服务时，您必须提及步行时间，因为这将方便步行者和遛狗。作为狗主人，每当您预订步行服务时，您都需要提及时间以方便您的狗。

GPS追踪

这个追踪功能对于比较关心自己宠物的狗主人非常有帮助。它有助于了解狗主人走哪条路，以及这条路是否适合宠物。

安排步行

使用此功能，您可以长期安排您的宠物散步。这对于那些日程安排非常紧凑的人来说更方便。步行者只是来带狗。

遛狗app的支付方式

向遛狗者应用内付款支付服务费的最简单方法。然而，现金收购没有任何喧嚣。任何方便的方法都可以用于借记或贷记。

评论

评论是步行应用程序中非常有益的功能，狗的主人留下反馈有助于改善步行服务。用户在满意或不满意的两种情况下都留下评论，并且此评论或评级有助于其他人雇用步行者。因此，基于这种反馈，步行者总是更愿意提供良好的步行服务。

推送通知

推送通知是获取有关您的狗的警报的最佳方式。在推送通知的帮助下，您可以了解从捡起狗到放下狗的一切。您还可以跟踪步行者路线、支付交易和预订状态。

遛狗应用程序的高级点播功能

我们正在推出一款遛狗应用程序的高级功能。您可以通过向其添加这些功能来使您的遛狗应用程序更加先进。将这些功能添加到您的应用程序可以使您的应用程序在其他应用程序中脱颖而出。

狗玩日期

每个生物都想社交，狗也想和他们的朋友见面。每天参观狗公园，确保您的宠物开心。还有一件更重要的事情是从大狗手中拯救你的毛茸茸的小狗，因为小狗的乐趣被破坏了。

活动和销售通知

每当附近有任何活动或销售安排时，这款遛狗应用程序都会为您提供服务。加入这些活动并与其他狗主人会面，了解更多关于其他狗的信息。这些活动旨在为狗狗安排服务、训练和食物，帮助主人更多地了解宠物。

社区功能

此功能允许狗主人和看护人聚在一起讨论他们的宠物。与助行器交换有关您的狗的信息；这是建立遛狗者社区的最佳方式。

招聘应用程序开发人员

要构建交互式遛狗应用程序，聘请专业开发人员至关重要。最重要的是，如果您开始从事遛狗业务，我们建议您在预算紧张的情况下尝试 AppMaster。这个无代码工具将帮助您快速构建您的应用程序。

如何通过您的遛狗应用获利？

电子商务整合

电子商务是销售商品的最佳和最有利的平台，与 CRM 和 ERP 有助于增加销售额的其他软件相结合。网上销售也省时；您可以提及您的产品详细信息价格、库存可用性和货币交易。

促销销售和佣金

佣金是赚取和销售产品的绝佳选择。当你的产品在网上销售时，一定的金额会直接转移给业务员。促销销售是在您的遛狗应用上获利、建立付费合作伙伴关系和投放广告的最佳方式。这有助于您与其他与狗相关的公司建立伙伴关系。当您从狗公司获得合作伙伴关系时，请确保他们为狗的生活增加价值。

结论

我们希望您清楚遛狗应用程序以及此应用程序对狗主人的意义。要为遛狗构建一个健壮的应用程序，我们建议您尝试 AppMaster。这个无代码平台的美妙之处在于它为应用程序构建提供了拖放功能。此外，这个无代码应用程序构建器还提供了一个后端，因此即使您不使用该平台，您也可以访问 Dogwalking 应用程序的代码。试用 AppMaster 并为遛狗者和狗主人维持您的业务。