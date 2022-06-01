我们生活在一个几乎可以将移动设备用于任何事情的时代，并且我们希望将它们用于任何事情！我们想和他们交流、购买、销售和支付，我们也想和他们一起旅行！毫无疑问，应用程序开发是一个不断发展的领域，也是企业家的绝佳机会。说到旅行，许多不同类型的移动应用程序现在已经成为旅行者的重要资源，甚至超过了移动网站：他们可以随时确保自己不会迷路，可以预订酒店，可以预订任何活动（购买音乐会或博物馆的门票，在餐厅预订餐桌）或叫出租车。旅游应用程序也是所有旅游酒店服务和企业的机会。这对数字企业家意味着什么？认为旅游应用领域是一个大好机会！





一个应用程序可以满足大量不同的需求，这些都是市场上的利基市场，你可以用一个旅行应用程序来填补。但是，当然，您的应用程序开发项目需要考虑许多参数：预算、功能、目标用户等等。在本文中，我们将深入研究旅游应用程序开发世界，以便您更好地了解它是什么类型的机会以及如何利用它。

旅游应用需要什么？

在考虑旅行应用程序的成本以及如何使其成功之前，您需要关注旅行应用程序的需求。您和您的开发团队需要具备哪些功能，以便任何旅行者在旅行时都可以通过手机获得所需的任何东西？除了传统但不太实用的移动网站之外，您如何通过应用程序提供您的服务？当您明确了需要放入一个应用程序的所有功能时，您可以继续考虑成本、营销、开发团队招聘和其他方面。

旅行应用程序是旅行款待服务和旅行者之间的一种中介。这是需要考虑的一个重要方面：在大多数情况下，除非涉及旅游接待服务以及普通用户，否则您的应用程序将无法运行。旅行应用程序的主要功能如下：

运输

任何旅行者在旅行时做的第一件事就是从一个地方移动到另一个地方。旅行意味着移动；当你想到一个地方去参观时，你首先想到的是如何到达那里。由于所有这些原因，识别旅行应用程序或移动网站的第一个功能是预订交通工具的可能性。运输是一个可以包括大量不同服务的保护伞：

购买机票，

购买火车票和巴士票

购买城市交通票（地铁、城市巴士）

叫出租车

交通世界正在发生变化，甚至为旅行应用程序开发人员提供了新的机会。电动踏板车和自行车在世界各地的城市道路上越来越普遍：旅行应用程序还可以包含允许用户租用这些可持续交通工具或旅行计划功能之一的功能。为了使这个应用程序可用，它需要地图集成功能：确保您的开发团队包括该领域的专家。它还要求与交通部门相关的旅游酒店达成协议。

预订

用户旅行时需要的第二件事是过夜的地方。允许用户直接通过手机预订酒店或任何其他类型房间的旅行应用程序非常成功，尽管竞争非常激烈。但是，在预订时，您不应该只关注酒店和房间；旅行者还预订博物馆参观或其他活动。

预订

除了睡觉的地方，旅行者还需要吃饭的地方。开发一个允许用户为他们的晚餐和午餐预订餐桌的应用程序可能会变得非常成功：它不仅针对旅行者，因为人们也会使用这样的旅行应用程序来预订他们家乡的餐馆。

评论

处理评论的旅游应用程序竞争激烈。但是，在您的旅行应用程序中包含评论功能可以使您的应用程序开发更加完整。

地图和导航

同样，开发导航应用程序并使其成功将是极其困难的，因为谷歌的竞争几乎不可能被击败。地图集成导航功能的开发也可能很复杂。但是，您可以在应用程序中包含地图或导航功能（甚至可以将其与 Google 地图本身集成）

紧急服务

让我们开始讨论更多次要的标准功能。因为它们不太常见，所以对于任何数字企业家来说，这可能是一个更重要的机会。当您在国外时，您很少被告知如何呼叫任何紧急服务。即使您不知道紧急电话号码，一个允许您从手机呼叫紧急服务的应用程序对于任何旅行者来说都是一个宝贵的工具。这种类型的应用程序需要地图集成功能。

天气预报

任何旅行者每天都会不止一次查看天气；这就是天气预报应用程序能够成功的原因。在构建旅行应用程序时，请牢记这一点，并考虑将天气预报功能添加到您的旅行应用程序中，集成移动网站以进行天气预报，或为此目的创建应用程序。

旅行计划

许多旅行者需要应用程序来计划旅行。他们都在某处写下他们的计划，但将其与他们的手机一起使用旅行计划应用程序会更方便。您可以开发一个旅行应用程序，让他们可以计划他们的旅行，即使在旅行期间也可以继续检查他们的计划。

请注意，并非每个旅行应用程序都提供所有这些功能。让我们举一个著名的例子：booking.com 是一个没有交通或天气预报功能的旅行应用程序。然而，它是世界上最成功的旅行应用之一。在开发旅行应用程序时，您可以专注于一项或多项功能：但是，请记住，您选择的功能将决定您的应用程序所处的市场利基和目标用户。

旅行应用程序是如何工作的？

有两种主要类型的旅行应用程序：用于计划旅行的应用程序，用户用来组织他们的旅行（他们使用，即从家里、从他们的酒店、从机场），以及他们在旅途中使用的应用程序。

旅行计划应用程序

旅行计划应用程序更易于开发，因为它们不需要地理定位地图集成和地图集成导航等功能。这些类型的移动旅行应用程序主要是旅行计划预订应用程序：它们允许用户通过移动设备浏览可用的酒店、餐厅、博物馆等，但它们也可能比这更高级。您的专门开发团队可以在您的旅行计划预订应用程序中包含一项功能，该功能允许用户不仅可以浏览，还可以直接从移动旅行应用程序预订。升级这种旅行计划应用程序的另一种方法是集成计划功能：允许用户保存他们想要访问的位置、时间安排等的功能。

当您构建这样的旅游应用程序时，除了应用程序开发之外，还有一个挑战：在许多情况下，您需要与旅游酒店行业达成协议。换句话说，您需要活跃在酒店业的企业来注册您的服务。您可以使此通道自动化（旅游酒店业企业可以直接从您的应用程序中注册），但您需要让他们知道该应用程序存在。这意味着您的营销活动的第一个目标将是旅游酒店业本身。

随时随地的应用程序

对于这些类型的应用程序，您可能还需要成为用户和旅游酒店业之间的中介，但在这种情况下，最重要的功能将是地理定位地图集成。应用程序开发过程可能会变得更加复杂，因为从应用程序中，用户需要能够定位他们的移动设备，并通过地图集成，查看他们所在位置的服务，无论是旅游接待服务、紧急服务、交通可用性.在成本方面，最后几种类型的移动旅行应用程序，特别是如果它们需要地图集成，将比第一种花费更多，因为应用程序开发过程更加复杂，您可能需要聘请更大的专门开发团队。

是什么让旅行应用程序成功？





正如我们所提到的，应用程序开发领域非常饱和，旅游应用程序开发也不例外。这意味着当您决定构建旅行应用程序时，您的竞争非常激烈。我们不应该忘记，除了各种类型的移动应用程序之外，还有很多移动网站提供相同的服务，那么您如何才能让您的移动应用程序在竞争中脱颖而出呢？与往常一样，质量是每个行业以及移动旅行应用程序的关键。那么，最重要的问题是，“如何做一个优质的移动旅游APP”？旅行应用程序成功的最重要因素是可用性。用户需要能够轻松使用您的应用程序，即使他们不是技术专家，即使他们通常不使用应用程序来做这类事情。

其次，您的旅行应用程序需要响应需求。甚至在您开始构建旅行应用程序之前，确定旅行者细分市场中的需求并尝试通过应用程序提供响应非常重要。在继续开发旅行应用程序之前，问问自己，旅行者在离开家之前需要什么，在他们降落时在机场时，在他们需要呼叫紧急服务时在国外时需要什么找个地方吃饭或睡觉？您的开发团队不应该开发您或他们喜欢的应用程序，而是开发您的目标受众需要的应用程序。

第三个要素是营销。通常，最成功的应用程序并不是最先进的应用程序。这是具有最佳营销策略的一个。成功的营销策略将吸引旅游酒店业及其用户的注意。使用您的应用程序的旅游酒店业企业和用户的数量是决定您成功的最重要因素。最后但并非最不重要的一点是，如果您想让您的移动应用程序旅行成功并不断改进它以使其成为长期有利可图的业务，您需要听取用户的反馈。一旦他们开始在他们的移动设备上使用您的旅行应用程序，他们就会欣赏一些功能并抱怨其他功能。根据用户的需求和反馈更新您的旅行应用程序。

如何通过您的旅行应用获利

一件事是让您的旅行申请成功，另一件事是从中创造收入流。起初，是的，您的首要任务是让人们和酒店业企业使用它们，但随后您需要找到一种将其货币化的方法。然而，货币化方面应该是您的旅游应用程序开发过程的一部分：避免开发您的应用程序并在最后考虑货币化。在本节中，我们将探讨通过旅行应用获利的方法。

预订和预订佣金



将您的旅行应用程序货币化的最简单方法之一是从使用您的应用程序进行的任何预订或预订中赚取佣金。例如，当有人通过他们的移动设备使用您的应用程序预订酒店房间时，他们会向酒店支付一定金额。从这个数量中，您将保留一小部分。确保将此百分比清楚地传达给订阅您的应用程序的酒店和其他企业。

广告



您可以为您的移动应用程序提供完全免费的服务（用户免费，企业免费），并且您可以通过在用户浏览应用程序时显示的数字广告来赚钱。这是一种通过旅行应用获利的简单方法；但是，展示太多广告会影响可用性，并且如上所述，可用性是您的第一要务。

订阅



您可以创建一个订阅计划，允许用户在支付少量月费后从您的移动旅行应用程序中删除广告。那些经常旅行的人可能会愿意为移动应用支付少量费用，以便更轻松、更舒适地旅行。请注意，您不必选择这些获利选项之一：您可以使用多个，但请始终注意获利选项不会损害用户的可用性。

构建一个旅行应用程序需要多少钱？







从头开始构建旅行应用程序所需的预算可能取决于旅行应用程序开发过程的复杂性以及您的能力。例如，如果您需要雇用整个开发团队，您将花费更多，而不是您自己是开发人员并且您只需要雇用一些合作者。此外，地图集成等功能的开发更加复杂，需要更多的时间和更高的成本。我们无法确定旅游应用程序开发的准确成本，但我们可以确定一个范围：构建旅游应用程序的成本可能在 12,000 美元到 50,000 美元之间，包括营销成本。如您所见，构建旅行应用程序并不是最实惠的项目。然而，在距离越来越短的世界里，旅行应用对人们来说是必不可少的。在您的应用程序开发过程中不要忽视此列表的任何方面，您将增加成功的机会！



