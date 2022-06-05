最近，拍摄、编辑和上传到不同社交媒体平台的照片数量急剧增加。据估计，Instagram 每天上传 9000 万张图片，而 Facebook 每天上传 3 亿张照片。在上传和向世界展示之前编辑照片现在是一种常态：无论是轻微调整还是硬核照片编辑，每个人都会编辑图像。市场上有许多照片编辑应用程序，但市场很大，还需要许多其他应用程序。本文将解释照片编辑应用程序必须具备的功能以及创建摄影或照片编辑应用程序的成本。按照我们的指南开发您自己的照片编辑、共享或摄影社区应用程序。

如何创建照片编辑应用程序？



现在您已经决定创建一个照片编辑应用程序，下一步就是开始。对于任何不熟悉开发应用程序所需的所有不同事物的企业主来说，这似乎是一项艰巨的工作。以下是您可以采取的一些步骤！

在摄影中选择一个利基



在开始创建应用程序之前，您需要确定要关注的利基市场类型。如果市场上还没有任何类似的应用程序，请考虑研究哪些类型的新功能可以使您的产品独一无二且有价值。您可能还想考虑与另一家公司合作，以便为没有自己的设备的客户提供额外的服务，例如托管或编辑图像（例如有人想要打印的情况）。

选择平台

接下来，弄清楚一旦准备好发布，人们将能够在哪里使用这个照片编辑软件！大多数人在网上开展业务时更喜欢使用移动设备，因此我们建议首先关注 iOS 版本；但是，如果潜在客户有任何特殊要求，请随时完全忽略我们的建议！

选择设计风格



一旦决定了哪些平台应该支持您的应用程序，您需要选择哪种布局样式最适合您的视觉效果 - 是的，这很重要，因为人们如何与他们的手机交互也意味着一切！

每个摄影应用程序必须具备的功能



每个摄影应用程序或照片编辑应用程序都需要具有以下功能：

上传照片的多个选项

能够将照片上传到应用程序是一个主要选项。但是，应该有多个选项来导入照片。该应用程序必须允许用户立即从图库/相机胶卷上传照片或拍摄新照片并进行修改。

照片编辑工具

不为用户提供易于使用且直观的照片编辑方式的应用程序不值得您花时间。首先，您应该放置基本的编辑选项。

无论您是在设计 Lightroom 还是 PicsArt 风格的摄影编辑应用程序，以下都是有用的创意工具列表。这些选项在 Facebook 和 Instagram 上可用，但它们不是专业的摄影编辑应用程序。

饱和

亮度

强调

阴影

对比

氛围

温度

温暖

您需要像旋转照片这样简单的东西，但也需要更高级的功能，例如调整曝光或色彩平衡以及改变照片的情绪。这些功能将使您的照片看起来更好，而不会看起来“假”。

调整大小和比例

每个摄影师都需要这个选项。半专业摄影师比其他人更需要它，因为他们在拍照时经常无法调整比例。因此，裁剪、调整大小和旋转选项在每个照片编辑应用程序中都是必不可少的。您可以做些什么来使照片编辑应用程序变得更好？在某些应用程序（例如 Lightroom）中，您可以修剪图片以匹配主要社交媒体应用程序的规格。如今，人们在社交媒体上花费数小时，为 Instagram 故事、Facebook 封面或 Twitter 推文裁剪图片很容易。

将多张照片放在一起：拼贴画

人类喜欢联系和记忆。用户将尝试通过拼贴选项连接和收集承载不同情感和记忆的照片。这就是为什么你需要提供它。

一个社区

每个照片编辑应用程序都需要一个社区，用户可以在该社区中与对您相同事物感兴趣的其他人（例如鸟类）分享他们的照片。这是摄影师相互联系、获得照片反馈、结交朋友等的绝佳方式。

颜色校正、更改和修改

照片编辑应用程序最常用的功能之一是色彩校正。几乎所有的摄影应用程序都提供此功能。因此，用户可以增加、减少或更改颜色的选项是必要的。此外，您可以为现成的过滤器添加一个选项。如果用户没有时间或专业知识，他可以轻松应用现成的滤镜并改进照片。这也是您的照片编辑应用程序的获利窗口。您可以提供一些免费过滤器，同时为高级用户保留其他过滤器。

克隆

克隆是您可以添加到照片编辑应用程序的另一个热门功能。克隆意味着繁殖。因此，如果您需要两个对象或将照片中的云相乘，克隆是您的最佳选择。通过克隆，用户可以创建令人兴奋的照片，还可以调整照片中的视觉不规则性。

治疗：修饰

用户可以通过修复或修饰去除不必要的物体、粉刺或瑕疵。此选项将使您的照片编辑应用程序更上一层楼。这就是为什么它是必须的。

增强现实过滤器

Snapchat 是领先的社交媒体应用程序，充分利用增强现实过滤器（AR 过滤器）的潜力。用户可以通过 AR 滤镜获得令人兴奋的照片编辑和奇妙的体验。 AR 过滤器可以包括改变面孔、添加头发、眼镜等附加功能！所以，你不应该错过这个奇妙的功能。

制作照片编辑应用程序需要多少钱？



应用程序开发的成本取决于您希望在应用程序中包含的功能。您想要的功能越多，成本就越高。您的应用需要支持的用户和设备数量也是如此。假设只有少数用户会在他们的智能手机和平板电脑上使用该应用程序。在这种情况下，它会比开发一个跨多个团队和设备拥有数千名用户的企业级应用程序更便宜。您可以按照我们的建议开发照片共享应用程序或摄影社区应用程序

以下是开发照片编辑应用程序的主要步骤。

选择平台



iOS、Android 还是两者兼而有之？这个问题对于您的应用程序未来的成功至关重要，因为它将决定您的应用程序是否能够覆盖更广泛的受众。当今最流行的移动平台是 Android 和 iOS（Apple 的操作系统）。您应该仔细考虑哪一个更适合您的项目。虽然 iOS 用户往往比 Android 用户在设备和应用程序上花费更多的钱，但他们下载新应用程序的可能性通常低于运行 Android 操作系统的用户。如果您希望您的应用程序获得广泛流行并从其中的广告中获利（这可能成为唯一的获利方式），那么我们建议您使用后一种选择；但是，如果您希望它纯粹作为一种娱乐工具，那么也许选择 Apple 的操作系统会更好？

引人入胜的用户界面就是一切

用户界面是用户交互最多的地方。您的照片编辑应用程序需要具有引人入胜、用户友好的界面。为了确保一个引人入胜的用户界面，您必须添加一些令人兴奋的功能，例如

个性化配置文件

个性化的个人资料让用户回归。用户将拥有个人资料图片、简历和提要。他们将能够上传照片并与其他用户互动。您的照片编辑应用程序用户将从其他人的照片中获得灵感并编辑和创建自己的照片。它还将创建一个强大的社区并留住用户。

增加社交互动

增加社交互动意味着增加回头客的数量。用户花费大量时间在 Lightroom 或 VSCO 等领先的照片编辑应用程序上，不仅是为了增强自己的摄影效果，还为了与其他用户互动。

通过添加喜欢、评论、关注和分享等选项，社交互动将成倍增加。用户会喜欢照片并在评论部分分享他们的想法。它还将激励平台上的创作者。

如何通过您的应用获利



有很多方法可以通过您的照片编辑应用获利。以下是讨论的几种可能的方法：

应用内购买

应用内购买意味着免费用户无法使用的高级功能。有许多使用此选项的照片编辑应用程序。您可以将现成的过滤器添加到您的应用程序中。将其中一些免费提供给用户，而另一些则付费。因此，如果用户需要高级过滤器，他会付费。同样，您可以发布照片编辑应用程序的高级版本。在高级版本中，用户将能够访问修复或克隆等功能。您还可以在高级版本中提供特定的编辑功能。

广告

另一种模式是基于广告。您可以投放应用内广告以通过您的照片编辑应用获利。许多应用程序使用这种模型来为它们融资和货币化。但是，在放置广告时要小心。有时，他们会惹恼用户，他们可能会离开您的平台。因此，如果您对放置广告的位置和时间有适当的策略，那将会有所帮助。

无需编码即可开发您的照片编辑应用程序



无需编码的应用程序开发听起来不真实？好吧，事实并非如此。召集专业开发人员团队并与他们沟通以开发您的照片编辑应用程序并非易事。这不仅麻烦，而且要花很多钱。然后你必须解决存储数据和数据库的问题。总而言之，它既复杂又昂贵。那么，如何才能最大限度地减少这种斗争呢？这是你的答案。

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结论



如您所见，有很多方法可以创建照片编辑应用程序。社交网络服务、照片共享、照片编辑和摄影社区应用程序将在未来几年大受欢迎。今天，移动设备可以做的事情比 5 到 10 年前要多得多。它们不再只是智能手机和平板电脑——移动设备包括智能手表、增强现实眼镜和其他能够拍摄高质量照片的小工具。对照片编辑应用程序的需求每天都在增长，而且这种趋势似乎也将在未来保持下去。因此，您不必担心市场和市场研究，而应以最小的努力和成本进行产品开发。而 AppMaster 就是这样做的！



