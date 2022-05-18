如果您正在阅读本文，那么您很有可能已经参与或正在考虑启动按需快递应用服务。毫无疑问，食品按需快递应用和外卖行业正在蓬勃发展，它是餐厅服务客户最好的外卖服务之一。但与任何其他企业一样，在开始按需快递应用程序的交付应用程序开发之前，您需要了解一些事情。

在食品配送服务的配送应用程序开发中，有很多事情需要了解，但需要考虑一件核心事情。

您需要了解交付应用程序的开发流程吗？要为客户和餐厅快递员构建送货应用程序，您需要什么？以及按需交付应用程序如何用于食品交付服务。

在 COVID-19 大流行期间，人们的日常运作发生了变化，电子商务蓬勃发展了 200%，几乎每个人都开始在线购买，只是为了安全起见，是的，购买更方便只需通过按需交付应用程序轻按几下手机，您就可以在世界各地的舒适区。

大流行的 COVID-19 带来了更多的商机，例如送餐服务、杂货和其他电子商务项目交付。按需快递应用程序和快递应用程序是买卖双方之间的第三方，他们的工作是从卖家那里取货并将它们带到买家家门口，而按需快递应用程序使这成为可能。

由于大流行，餐馆、美食角和咖啡店都关闭并开始在线销售；他们与按需快递服务合作。而现在，专家预测食品配送市场将增长 300%，这是一个巨大的数字，也是您开始将按需配送应用服务作为一项业务的绝佳机会。

幸运的是，我们为您提供了有关如何构建交付应用程序、按需快递交付应用程序的工作原理、按需交付应用程序开发流程以及如何开始使用按需快递交付所需的一切知识应用程序作为一项业务。

我们还介绍了如何构建交付应用程序，以及在按需快递交付应用程序开发中的交付应用程序开发中使用了哪些技术，以及可用的多种支付选项。

送货应用程序如何工作？

在深入了解交付应用程序开发之前，让我们了解按需快递交付应用程序的工作原理。

想要订购意大利比萨的客户导航到按需快递应用并搜索意大利比萨；在那里，他点击了所列餐厅之一的链接并点了披萨。快递应用程序的构建方式是它会通知特定餐厅您有订单。酋长开始准备披萨；当它准备好时，一个快递小哥来取披萨并在指定的地点将它交付给客户，并收取所需的金额。这就是为您的企业提供按需交付应用程序的美妙之处。

这些按需交付应用程序具有多种付款方式，例如货到付款、在线预付款等。

麦当劳和肯德基等一些大型食品公司已经建立了自己的餐厅快递应用程序来服务他们的客户。拥有自己的快递应用程序是有益的，因此您可以从中获得一些额外的利润。

外卖应用如何赚钱？

一遍又一遍地说，按需交付应用程序非常有利可图，构建交付应用程序很重要。每个在线销售实体产品的企业都需要构建一个交付应用程序来将产品交付给他们的消费者。一些企业有自己的按需交付模式，而另一些则依赖快递应用和业务。快递员的工作只是拿起包裹并将其放在买家家门口，他们的工作就完成了。快递应用程序的开发是这样的，他们收取一定的佣金，广告费，会员费和交付包裹的送货费。 佣金：大多数情况下，送餐应用程序和快递应用程序向餐厅收取一定比例的费用，以将它们与潜在客户联系起来。例如，UberEats 收取高达 30% 的佣金。 30% 是一个巨大的数字，但仍然是餐馆，但他们仍然乐于向 UberEats 支付 30%，因为他们从 UberEats 的客户那里获得了更多利润。 广告费：是快递类APP的核心收入来源之一；人们可以宣传他们的产品来推广他们，从而扩大他们对更多客户的影响。他们可以投放数小时、数天甚至数月的广告，作为回报，他们必须支付规定的促销费用。广告可以采用不同的格式，例如显示在主屏幕、侧边栏或页脚的任何位置，具体取决于用户的选择和费用。 会员资格：提供会员资格是快递应用程序中的最新方法之一。现在，如果客户在当月的某个时间购买，快递应用程序和服务提供商会为他们的客户提供折扣、免费送货、送货 X%OFF 以及其他好处。他们可以使用 X%OFF 和其他福利购买月度会员资格。这与客户建立了更良好的关系，并提高了回头客和忠诚客户的比率。 运费：客户将支付运费，除非订购的商品是免费送货的。费用可以有不同的模式；一些快递应用程序对交付项目使用固定费用，如 10 美元或总订单的 20%，而其他应用程序因地而异，也取决于产品的尺寸和重量。因此，这取决于您想为您的交付服务业务采用哪种模型。

如何构建一个交付应用程序？

我们已经了解了什么是按需交付应用程序，按需交付应用程序是如何工作的，以及如何从按需快递交付应用程序中赚钱。为您的企业在数字世界中生存创建交付应用程序也很重要。

按需配送应用只是人们与之交互的前端界面，但在配送应用开发过程的背后，需要有一个适当的业务和物流计划。当我们有这么多不同的交付应用程序开发选项时，选择正确的工具和技术也很重要。

构建交付应用程序的最重要因素是选择满足业务及其用户特定需求的正确技术和平台。一些平台提供了非常安全的交付应用程序开发，但是您可能会稍微降低性能，反之亦然。您可以从每个平台获得相同的交付应用程序开发功能，但重要的是选择满足您业务需求的正确平台并改善构建交付应用程序的用户体验。

每个平台都有自己的优点和缺点，因此您需要在决定选择哪一个来构建交付应用程序之间进行权衡。

对于外卖应用开发，您需要选择以下定义的平台之一或选择任何其他平台，但外卖应用开发应支持跨平台开发，因为外卖应用将被 IOS、Windows 或 Android 使用用户。

一些流行的交付应用程序开发平台

当有很多选项可用于构建交付应用程序时，这始终是一个问题，然后为交付应用程序开发选择最佳选项有时似乎有点困难，但选择正确的工具和技术来构建交付应用程序很重要应用程序。

以下是其中一些可用于交付应用程序开发的工具。由于按需快递应用会被不同的设备使用不同的操作系统，因此最好在跨平台技术上构建一个快递应用，以增加应用的可访问性并吸引更多的受众。这是交付应用程序开发过程中需要考虑的重要事项。

React Native：React Native 是 Facebook 开发的用于构建原生移动应用的开源框架。它是一个跨平台的 SDK，使开发人员能够构建移动应用程序，您可以构建一个使用 JavaScript 作为后端语言的交付应用程序。 React Native 提供了许多好处，例如快速的开发时间、代码重用和高效的性能。您可以使用 React Native 构建交付应用程序。在交付应用程序开发和按需交付应用程序方面，它是知名平台之一。

代码可重用性：代码可重用性是 React Native 的主要和核心特性。它允许您为 Android 和 IOS 等跨平台操作系统构建交付应用程序，因为它背后的 JavaScript 可以同时用于两者。

高效开发：代码可重用性降低了成本、开发时间和人力。在交付应用程序开发中，代码可重用性有助于高效快速的开发，开发人员可以高效地构建交付应用程序。

测试和调试：交付应用程序开发过程中的测试和调试是构建没有错误的交付应用程序的必要步骤。 React 允许您在实时应用程序上进行实时更改，并在应用程序加载时修复它们。并且只有特定的代码会被更新，而不是整个应用程序，这意味着在应用程序开发过程中，对应用程序的一部分进行更改不会影响整个应用程序，除非这些部分之间存在关系。它有助于测试和修复实时应用程序的错误。

Xamarin：Xamarin 是 Microsoft 拥有的开源应用程序开发平台，允许开发人员使用 C# 构建交付应用程序和其他移动应用程序。它使用跨 IOS、Android、Windows 和其他平台的单一代码。应用开发过程和体验与原生应用完全一样。适用于不同操作系统的应用程序是使用单个共享的 .NET 代码库开发的。此外，Xamarin 框架支持通过底层平台和设备完全访问全部功能，包括所有特定于平台的功能。如果您希望为交付应用程序开发提供干净且现代的用户界面设计，那么 Xamarin 是您在其上构建交付应用程序的正确选择。

API 集成：Xamarin 开发人员可以使用任何现有的 API 和 UI 控件以特定于平台的编程语言，从而降低集成成本和交付应用程序开发时间。添加多个支付选项也需要一个 API，而 Xamarin 在 API 集成和交付应用程序开发方面非常友好。

本机用户界面 (UI)：用户始终期望移动应用程序获得一致的体验，而 Xamarin 使您能够编写与每个操作系统的本机用户界面 (UI) 紧密匹配的代码。这简化了跨不同操作系统（如 IOS、Android、Windows 等）的代码共享。使用 Xamarin 构建交付应用程序非常容易，因为一个代码用于不同的操作系统。

开源：作为一个开源框架，随着时间的推移不断改进；除此之外，它还得到了科技巨头微软的支持，使其保持稳定、可销售和强大。

Flutter：Flutter 也是一个开源的 Google 拥有的开发工具包，可以实现流畅、轻松的跨平台应用程序开发。您可以在 Flutter 中轻松构建交付应用程序。 Flutter 不是为 Android 和 IOS 单独编写代码，而是让您使用一个代码库为 Android 和 IOS 构建交付应用程序的平台之一。

Flutter 的 SDK 基于 Dart 编程语言。对于移动应用程序，它使用 Dart 语言，而对于 Web，Dart 在 Drat2js Trans 编译器的帮助下转换为 JavaScript。使用 Flutter 开发交付应用程序是最佳选择之一，因为它同时支持 IOS 和 Android。

单一代码库：还支持开发的代码复用因子；您只需编写一个代码库并在需要的地方使用它来支持 Android、IOS 甚至网络。

丰富的库：Flutter 是最丰富的平台之一，有大量的库可供您导入并用于执行特定任务。在交付应用程序开发中，您将需要许多库，Flutter 提供了大量的库来简化开发并帮助您构建交付应用程序。

如何启动按需快递应用程序？

现在我们已经了解了按需快递应用程序的商业模式、按需交付应用程序的工作原理以及支持交付应用程序开发的不同技术。

计划

在开始任何业务之前首先要考虑的也是最重要的事情是一个适当的计划。您的计划是您通往目的地的路线图。制定要实现的愿景和目标。计算所有费用，如运营成本、税收和维护成本等。下一步是针对按需快递服务的利基市场；有些业务范围很广；他们提供每件物品，但有些是特定于利基市场的，例如食品和药品快递应用程序。

团队和交付应用程序开发

现在您有了适当的计划，是时候聘请司机、骑手和经理来管理业务模型的流程，并就按需交付应用程序和交付服务业务模型对他们进行培训。在交付应用程序开发过程中，集成多种支付选项以方便客户使用。

并同时构建一个交付应用程序，该应用程序将作为客户在线与您互动的前台。

推广您的业务

最后一步是让您的潜在客户知道您的存在并且您正在提供按需快递服务。

按需应用程序的七个示例

随着技术和数字化的进步，该业务已经改变了其流程和模式以在行业中生存。每个实体企业都在社交平台上或直接在网络上拥有数字足迹，因此为您的企业创建交付应用程序非常重要。

这些足迹正在为我们提供我们需要的商品和服务。简而言之，按需快递应用程序意味着我们得到我们想要的东西，而不依赖于地点或时间。按需交付应用程序服务使这成为可能；他们在指定的地点和时间向我们提供产品。所以我们不一定要去市场购物，要考虑到商场的时间。此外，这些新的按需交付快递业务模式接受多种支付选项，以简化和改善客户体验。

以下是当今流行并赚取巨额利润的不同按需交付应用程序的列表。

Zomato：这是一款按需交付应用程序，可在全球 25 多个国家/地区找到；它是一家总部位于印度的公司，但后来被 UberEats 收购。 2021 年平台成功达到超额认购 39 倍的新高度。 UberEats：UberEats 是另一个按需快递应用程序，它在全球 1000 多个主要城市运营。它是具有市场主导地位的顶级按需交付应用程序之一，许多餐厅都愿意与 UberEats 合作。 UberEats 还不断检查和平衡客户餐厅的快递员，以确保质量和标准。它提供诸如团体订单和特定时间安排订单之类的服务。 MercadoFresh：这是一款基于巴西的按需配送应用程序，只需轻按几下电话，即可在您家门口交付物品，从而节省您的时间。您可以使用 MercadoFresh 从有机商店、杂货店、宠物店、肉店、酒类商店和超市购物。 助推器燃料：助推器燃料是领先的按需快递服务提供商之一，但它是特定于利基市场的，因为它只提供燃料。 Booster Fuels 是一家总部位于加州的初创公司，迄今为止，它已向商业车队、公司、大学和房地产所有者提供燃料。已服务于思科、甲骨文、Facebook、百事可乐等300多家公司的10000多人。 Healthtap：这款应用绑定医疗行业，连接医生与患者，目前已连接108000名医生与患者。患者与医生进行虚拟预约。 Healthtap 确保患者和医生的隐私和安全。 Handy：这是一个位于纽约的按需交付应用程序，服务于美国、英国和加拿大各地。它提供不同的服务，如家庭和办公室清洁、电视安装、家具组装、墙壁搬运等。这是预订家庭服务提供商的可靠和最快的方式之一。只需轻点几下电话，您就可以预订专业的家政服务提供商。

据 Handy 称，它正在处理 1,000,000 份预订、500,000 多名客户和 50,000 多名独立专业人士。 Handy 曾与 Google Home、沃尔玛、Nest 和 Wayfair 合作过。

Wype：Wype 是另一个按需交付应用程序；它随时随地为您提供汽车清洁服务。它位于洛杉矶，用户可以立即使用汽车清洁服务器，也可以安排稍后使用。

按需应用程序的 5 个重要关键性能指标。

关键绩效指标对于任何按需交付应用程序都非常重要，因为它可以让您深入了解您的业务绩效。众所周知，按需应用程序是应用程序市场中一个快速增长的领域，因此，对于在该领域运营的企业来说，跟踪关键绩效指标 (KPI) 以确保他们实现其业务目标非常重要。

以下是每个按需交付业务都应考虑的一些重要 KPI。

每次交货的平均成本。该指标根据交付包裹的距离确定成本计量。

每次交货的平均时间。该指标可帮助您了解递送包裹所需的平均时间。此外，它还让您深入了解网络的有效性和计划的交付路线的效率。

订单准确性。这是一个非常有用的指标；它让您知道成功交付占总交付的百分比。它可以帮助您了解交付的成功率，并根据给定的状态为您提供进一步改进的空间。

准时交货。该矩阵可帮助您根据总交付量准确地确定按时交付的包裹是否成功交付。这可以使经理对延迟交货负责。

数次交货。这不是一个有用的指标，但您仍然应该考虑它，因为它可以让您深入了解您的业务，并且您可以通过该指标轻松识别增长率和下降率，例如 1 月份的总交付量与 2 月份的总交付量进行比较， ETC。