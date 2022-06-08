招聘人员和求职者长期以来一直使用传统的方法来宣传空缺职位和寻找工作。过去，找工作主要依靠推荐人、招聘会、报纸广告、传单、冷淡电话和实体招聘会上的帖子。 现代的找工作已经被求职者找工作的更有效步骤所取代。网上招聘会是求职者和招聘人员使用的一种流行的求职工具。在线求职板是一个网站，求职者可以在这里发布他们的简历，而招聘者可以发布现有的空缺职位。

员工

在线求职板可以是潜在员工和雇主之间的虚拟会议！这些求职板设置在网站上。这些招聘会设置在网站上，有一个广泛的可用在线工作列表和空缺的数据库。急切的求职者经常在这些虚拟招聘会的网站上搜索空缺职位和工作列表。潜在的求职者滚动浏览数以百计的在线工作列表，他们试图找到最适合的工作。最近对 "工作与生活 "平衡的关注变得更加关键，因为Covid-19大流行病造成了巨大的变化。





在全球封锁期间，在家工作的员工剧增。远程工作的新自由让员工有机会重新评估他们的工作安排。许多人选择了不同的优先事项，辞去目前的工作，寻求更广阔的职业前景。这场现代的职业革命，或 "伟大的辞职"，导致求职者对在线招聘网站的使用明显增加。这些网站上的职位列表已成为寻求改变职业道路的潜在申请人的关键工具。

雇主

在线招聘网站也已成为雇主的重要招聘资源，因为这些职位搜索网站使招聘过程更容易。招聘人员可以同时向数十名合格的求职者宣传招聘会上的空缺职位。有了数以百计的潜在求职者在他们的虚拟指尖上，公司就有了一套现成的潜在雇员可以选择。

在求职网站上发布的在线招聘信息，通过吸引合适的候选人到招聘单位，简化了招聘工作。这些在线招聘网站拥有一个广泛的简历和候选人资料数据库。工作搜索网站还减少了入职时间，因为企业在空缺职位和用合格的员工填补这些职位之间的停顿时间较少。

求职网站如何赚钱？

会员订阅：

尽管大多数基本的在线招聘网站对求职者是免费的，但许多网站提供顶级职位列表的高级访问。潜在的求职者需要支付一定的费用才能在网上招聘会上出现。这有助于他们更容易被在线招聘人员发现。招聘会的会员资格可能会吸引每周、每月或每年的会员订阅费，以接收来自首选招聘单位的独家职位列表。

职位列表费用：

组织和招聘机构为在线求职网站上的空缺职位列表广告支付一定费用。他们也可以支付一定的费用，以获得最合格的求职者。

联盟链接：

在线招聘网站通过在整个WordPress网站内容中嵌入联盟链接来赚钱。WordPress网站上的数字课程和服务的联盟链接包括就业指导和简历制作课程或应用程序的链接。这些链接在每次被网站访问者点击和购买时都会产生收入。

Google AdSense广告：

按点击付费模式是在线招聘网站的一个很好的货币化选择，特别是由于它们吸引了大量求职者的流量。在网站上嵌入Google AdSense代码，让网站上的广告在每次被点击时都能获得收入。

横幅广告：

招聘单位将支付最高价格，以便能够在在线招聘网站最明显的区域向求职者投放广告。在线招聘网站上的横幅广告是优质的，因为这些广告对网站访客来说是最明显的。使用这些广告创建在线招聘帖子的WordPress网站可以产生大量的收入。求职板网站产生的流量越多，这种盈利方式就越好。

如何建立求职网站？

细分市场：

在开始创建在线求职板之前，确定什么类型的网站有需求。 你可以选择创建一个基于地点、特定职业或基于一般资质的在线求职板。所选择的利基市场决定了您如何创建在线招聘网站以满足目标受众的需求。如果在制作网上招聘会之前，对招聘网站进行良好的规划，就会吸引更多的求职者和招聘人员来到你的网站。

做好研究：

一个优秀的网上招聘会能令人满意地满足其目标受众的需要。在你开始创建在线求职网站之前，对竞争对手的研究有助于你选择最优化的设计功能。对现有网站的市场研究可以提供有价值的见解，了解竞争对手的不足之处。一旦发现，你可以创建在线招聘网站，提供你的竞争对手可能没有解决的解决方案。例如，你能不能让在线招聘会的招聘信息有一个独特的分类过滤器？

独特的价值主张：

有效的市场研究将帮助你把你的在线招聘会列表作为一个解决方案呈现给潜在求职者。求职网站的设计应该是为了创建在线工作岗位，圆满地解决访客的痛点。这将建立起浏览您网站上的招聘信息的访问者的信任。

给我看钱：

在您着手创建在线招聘网站之前，必须适当规划货币化战略。网站的货币化方式将影响到招聘会和列表的设计特点。例如，如果你计划用谷歌AdSense和联盟链接来盈利，那么就需要考虑采用WordPress设计和相应的插件。

如何建立一个求职网站？

步骤1

网站域名是互联网的房地产！

网站域名是互联网的房地产。为你的网站创建并注册一个响亮的域名。你的域名应该容易辨认，与你的求职网站有关，并正式注册。购买域名是为了确保没有任何组织可以夺走在其网站上使用该域名的权利。

步骤2

一旦购买了域名，请建立可靠的网站托管，最好有优秀的客户关怀支持服务。许多组织可能没有把握住专用主机的重要性。坚实可靠的托管建立了安全和可靠的声誉，建立了招聘人员和求职者的信任。好的托管确保网站在没有警告的情况下瘫痪的可能性非常小。如果您的虚拟主机出现问题，专门的客户服务团队将迅速解决您的主机问题。

步骤3

设置虚拟主机后，您需要选择一个内容管理系统来设置您的网站。一个受欢迎的网站是WordPress或Joomla。Joomla是网络开发人员的最爱，而WordPress则是大多数可能没有网站开发背景的人的首选CMS。WordPress平台及其插件对用户非常友好，而且容易定制，允许升级功能。

步骤4

用安全支付处理功能的插件来管理您的网站。这将为招聘者和求职者提供一个安全的支付网关，并收取订阅费用。

招聘会功能

要创建一个在线工作和搜索板，基本功能或最小可变产品（MVP）应包括：

可访问性：

一个招聘会网站需要一个注册或登录功能作为用户的第一个步骤。潜在的求职者或招聘者将需要首先获得对招聘网站数据库中大量列表的访问权。

头像：

应创建一个个人资料页面，以允许申请人和招聘人员在在线招聘网站上宣传他们的可用性。这个简介设置将一目了然地显示每个招聘机构所能提供的服务。在线招聘网站在入职和招聘过程中会显示每个申请人的技能。

简历生成器：

求职者被引导到必要的简历创建工具，以将其简历上传到在线招聘网站，通常为纯文本文档。使用文件上传器的选项，求职者也可以按原始格式和布局提交其简历。这为用户提供了灵活性，允许将简历作为定制文件提交给网站。

您如何创建一个工作链接？

在WordPress中设置一个工作URL链接需要几个步骤。将需要管理员的权限来访问和设置WordPress的插件功能。工作链接使从WordPress分享到各个网站和信使平台更加容易。

浏览到WordPress'工作管理器'插件



选择WordPress网站上的工作链接菜单



点击'添加新'键，创建一个新的工作列表



填写相关工作列表元数据（即。



选择 "工作类型"，将字段过滤为不同的类别（例如，远程工作/全职F2F、远程工作/全职F2F）。远程工作/全职F2F等）



点击 "发布"，使招聘信息生效



重复这个过程，将其他招聘信息上传到WordPress Job Board

建立一个求职网站需要多少钱？

开发团队的费用、网站设计功能的复杂性以及要使用的技术类型由预算决定。网站设计功能越复杂，需要的技术工具就越先进。这可能比最低限度的设计，如WordPress的基本计划，成本更高。从头开始建立一个招聘网站板，并拥有自己的域名和主机，将需要一个专业的IT团队。

一个网站开发团队通常由项目经理、网站开发人员、图形设计团队和u/x质量工程师组成。开发一个有自己的域名和虚拟主机的定制招聘网站将比一个基本的WordPress模板花费更多。WordPress还提供高级功能、模板和插件的网站计划层级。

简而言之

你可以选择从头开始设计你的网站，或者使用预先做好的WordPress模板和插件。无论你选择哪条路线，我们都可以帮助你的网站的后台！我们的专家团队可以帮助指导你。我们的专家团队可以帮助指导您创建您的求职网站。我们提供必要的咨询和资源。同时，通过AppMaster，你可以大大节省你的预算！