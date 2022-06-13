当智能手机首次出现在市场上时--如果你的年龄足够大，还记得的话）你是否想到它们会发展到今天？这些小设备的发展已经达到了难以想象的水平。今天，我们不仅可以用手机说话和写信息，还可以去购物，在外国的街道上导航，翻译成各种语言，编码，记录，甚至编辑图片和视频。

在智能手机或更大的移动设备（如与智能手机共享相同操作系统但屏幕更大的平板电脑）上编辑视频正变得特别流行。对应用程序开发人员来说，视频编辑应用程序是一个获得利润和成功的好机会。毕竟，在开发一个新的应用程序时，首先要问自己的是客户想要什么。既然今天的智能手机用户想要视频编辑应用程序，在这篇文章中，我们将了解如何免费或至少以很小的预算开发视频编辑应用程序。

为什么智能手机上的视频编辑变得如此受欢迎？



了解市场的趋势是任何商业过程的首要，既然你想从你的应用程序开发工作中赚钱，你需要从商业角度考虑！你需要分析市场。你需要分析的市场当然是智能手机和移动应用程序。

智能手机市场



要了解智能手机市场已经和正在增长的情况，我们不需要看数据：看看周围就够了。每个人都拥有一部智能手机；大多数人每天拿着智能手机的时间超过两个小时；许多人用智能手机做所有最普通的日常事务--从杂货清单到购买机票--实体和网络市场上都有智能手机。

如果我们还想看一下数据，我们可以看一下一些预测。尽管每个人似乎都已经有了智能手机，但地球上的智能手机数量预计将在2023年进一步增长（从24.76亿增至27.2亿！）。

移动应用程序



什么样的应用程序被用户使用最多？许多类别的应用程序都可以列入这个列表中：购物应用程序、待办事项应用程序、聊天应用程序等等，但是视频编辑应用程序呢？视频编辑应用程序的使用正在不断增长，其主要原因有两个：

智能手机正变得越来越先进。显示屏的清晰度越来越高，智能手机的性能（由于硬件和软件的发展）也越来越强大。几年前，视频编辑还不是像智能手机这样的小型设备能够有效处理的事情。然而，随着新的强大处理器的实施，像视频编辑这样复杂的事情在智能手机上也变得可能。

人们越来越多地使用智能手机来编辑视频的第二个但也是最主要的原因是，智能手机已经成为绝大多数用户的主要记录设备（只有专业人士仍然使用专业相机，有时甚至他们选择了质量好的智能手机来提高效率）。有了视频编辑应用程序，用户不再需要将他们的视频从智能手机移到电脑上用软件工具进行编辑。他们终于可以通过智能手机处理任何事情了。

视频编辑市场；一些数据



我们只是做了一些定性的观察，但数据是怎么说的？市场分析说，移动视频应用市场在2021年价值250亿美元!这意味着市场是巨大的，但也意味着竞争越来越高。想进入这个市场的应用程序开发人员需要尽快行动！

开发视频编辑应用程序：开始之前需要知道的事情



在开始一个项目之前，规划总是必不可少的，但对于应用程序开发，它变得更加重要。由于本文提供了关于如何开发视频编辑应用程序的信息，我们将在第一部分重点讨论规划。尤其是编辑应用程序的开发规划，可分为三大块：总体规划、开发规划以及货币化和营销规划。

总体规划



当你计划开发一个视频编辑移动应用程序时，你在某种程度上考虑启动一个新业务。因此，初步的步骤将是了解你的目标受众和他们的需求。除此之外，你还要确保你对你的视频编辑应用程序的外观有明确的想法。

分析你的目标受众

谁将会使用你的移动视频编辑应用程序？这不仅仅是一个年龄和性别的问题，你需要关注用户的技能水平。你需要决定，换句话说，你是否想为用户提供一个简单的、用户友好的应用程序，任何人都可以使用（但是，也许，高级功能有限），还是一个专业的应用程序，具有高级功能和任何专业人员需要直接从他们的移动设备创建他们的视频。很容易理解的是，如果你在开始开发视频编辑应用程序之前没有做出这样的决定，你将无法在工作上有一个明确的方向。

明确你的想法

了解你的目标受众有助于你明确关于你想要建立的视频编辑应用程序类型的想法。然而，还有其他事情需要考虑。你需要考虑的主要方面是你的想法的可实现性：你是否有技能和预算来实现你心中的想法？

预算

最后但并非最不重要的是，你需要确定你所掌握的资源，这不仅仅是一个钱的问题。有多少开发人员可以从事该项目？你能拿出多少时间来做这个过程？如果你画出一个可实现的、详细的计划，那将会很有帮助，这样就不会留下任何遗憾。

开发规划



现在是时候想想你的视频编辑应用程序会是什么样子。思考一个应用程序会是什么样子，就是思考它要包括哪些功能。这可能是您的规划和开发中最关键的方面之一：我们已经为它专门编写了一个段落（见下面的视频编辑应用程序开发：功能）。

货币化和营销规划



我们已经多次强调，当您开发一个应用程序时，您需要从商业角度考虑（如果您想从编辑应用程序开发工作中获得一些利润），这意味着您需要考虑选择货币化模式和营销策略。开发应用程序，然后考虑如何从中赚取一些钱，将是一个错误。了解如何使您的视频编辑应用程序盈利（因此选择一个盈利模式）与了解您想在其中包含哪些功能一样重要。

您可以选择的主要盈利模式有：

免费盈利模式：您可以免费提供应用程序，但通过其中显示的广告获得利润。

付费货币化模式：你可以要求下载你的应用程序时付费

订阅货币化模式：如果你不想选择免费模式，订阅模式比付费模式更常被利用：它将要求用户每月支付一笔费用。用户更容易接受这一点，因为这是许多应用程序使用的模式。 营销也是如此：你知道你的受众；现在是时候考虑如何接触他们。当涉及到应用程序时，你需要专注于数字营销：使用社交媒体、YouTube上的视频和独立网站，让你的目标受众了解你的应用程序。

视频编辑应用程序开发。功能



视频编辑应用程序可以包括什么样的功能？

库

库是用户编辑视频和图片时拍摄的地方。

视频编辑

您可以找到一种方法，让您的用户从他们的图库中导入视频和图片，或者--最好--为应用程序提供一个集成，让用户直接从智能手机的图库中获取他们的视频。它包括：

一个时间框架

一个预览面板

基本的编辑工具，如剪切、拖放、播放和暂停等。

声音编辑

在视频编辑应用程序中，可以通过两种方式处理声音：

使用专用音轨（这是更高级的选择）

在视频本身中。这更容易开发，也更适合专门针对初学者和业余爱好者的应用程序（这就是了解目标受众的重要性的一个例子！）

添加音效

一个视频编辑应用程序可以允许用户添加音效。提供这一功能的最简单方法是在应用程序中包含一个声音效果库。

剪切和合并不同的视频文件。

编辑视频通常意味着使用不同的视频作为资源。一个稍微高级的功能是允许用户导入一个以上的视频文件，并按照他们的意愿进行剪切和合并。

贴纸

除了声音效果库，你还可以提供一个贴纸库。

滤镜

滤镜甚至更高级：它们是预先设置的图像调整，例如，可以将彩色视频变成黑白的。

社交媒体整合

整合社交媒体功能意味着允许用户在社交媒体上直接分享他们用你的应用程序创建的视频，而无需过多的传递。当你考虑要包括哪些功能时，你必须反思一下：为什么许多用户在智能手机上编辑视频？他们要利用他们的视频做什么？嗯，在大多数情况下，他们会在社交媒体上分享他们编辑的视频。

图像和视频的方向

允许用户改变图像和视频的方向的功能是一个易于集成的功能。尽管非常先进，但这将是特别是初学者会欣赏的东西。人工智能可用于在视频编辑过程中提供自动化。例如，给定一系列图片，一个具有人工智能功能的视频编辑应用程序可以自动创建视频。以类似的方式，人工智能可用于建议，例如，帧之间的过渡。

您的视频编辑应用程序不需要包括所有这些功能。正如我们在本段中所看到的，一些功能更适合于专业或高级编辑；另一些则适合于初学者。基于你的目标受众，你可以仔细选择你想在你的应用程序中包含的功能：这种选择对于缩小你的想法、计划你的预算和规划你的工作流程很有帮助。

如何创建一个视频编辑应用程序？



我们不要隐瞒：开发一个视频编辑应用程序是一个复杂的过程。我们已经描述了规划部分是如何漫长和明确的，而这将只是一个开始。之后，就是实际的开发和编码应用程序。那么，你怎么能处理呢？与其从头开始，最有效的处理方式是通过使用正确的开发工具。特别是，有一些移动应用开发工具可以缓解和简化你编码和开发应用的方式。

AppMaster.io是这些视频编辑开发工具之一，也是最值得推荐的工具之一。它允许你创建移动应用程序，包括你惊人的视频编辑应用程序，而无需实际编码（但如果你想或需要，你可以获得源代码）。那么它是如何工作的呢？

如何使用AppMaster.io开发工具创建您的视频编辑应用程序



AppMaster.io是一个非常通用的开发软件工具。首先，它为您提供了一个用户友好和清晰的仪表板，通过它您可以从一个地方控制所有不同的方面。使用这个工具的主要优点是，它为你提供了预建的组件，你可以按照自己的意愿使用。

此外，我们提到的所有其他重要方面，如规划或货币化，并不与编码严格相关，但通过专门的功能，使之更容易。有了这样的工具，与你的同事合作也变得更加容易。最后但同样重要的是，移动应用开发工具也是优化预算的理想选择。正如我们即将发现的那样，一个应用程序的开发过程可能非常昂贵！

创建一个视频编辑应用程序需要多少钱？



要回答这个问题并不容易：你的惊人的视频编辑应用程序的成本取决于太多的因素。

你的技能：你是否只是有一个商业想法，或者你也有能力自己开发一个视频编辑应用程序？你可以理解在这两种情况下，视频编辑应用程序的成本会有什么不同。在第一种情况下，你需要雇用一个开发人员或更多，费用会高得多。

你的应用程序的复杂性：一个更简单的应用程序的开发速度更快，它的成本会更低。

你可支配的时间：有时，快速完成的事情可能更昂贵。

在这方面必须强调，使用我们提到的AppMaster.io等软件工具可以帮助优化预算。为什么？

因为视频编辑开发过程将更快，因此，成本更低。

因为你需要更少的开发人员在项目上工作

因为你可以在一个地方处理不同的方面，包括业务和货币化相关方面。

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你可以免费创建一个视频编辑应用程序？



当然可以：如果你有必要的技能，在不使用任何应用开发工具的情况下自行开发视频编辑功能是可能的，你可以尝试免费开发一个视频编辑应用。

结论

通过这篇文章，我们已经提供了你最有效地开发视频编辑应用所需的任何信息。这里列出了你需要处理的所有不同方面。有了这些知识和一个好的移动应用开发软件（如我们推荐的AppMaster.io），你就可以实现你的目标，并高效地开发你的惊人的视频编辑应用！