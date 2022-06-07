数字创新正在以惊人的速度塑造医疗保健行业。无代码平台最近出现了许多震撼市场的创新。如果我们谈论过去的二十年，由于创新技术，特别是健康保护应用，在消费者获取、患者和医生之间的合作以及对患者健康的无与伦比的感知方面发生了相当大的转变。

结合不断变化的用户体验期望和改进的数据收集能力，健康维护技术的进步极大地催生了医疗管理软件应用程序，这对医生和护理助理来说是一个福音。此外，健康保护技术大肆宣传护理标准的改进，以产生更好的患者结果和访问电子健康记录。让我们深入探讨震撼市场的无代码平台的进步和以下趋势，以便您了解无代码软件开发如何为医疗保健提供者的成功做出积极贡献并提供对电子健康记录的访问。

如何构建远程医疗应用程序？

构建无代码平台（软件）以有效地吸引患者、医生、护理助理和护理援助提供者对患者有很多好处。无代码远程医疗保健平台正在撼动市场，它们可以简化与医生和患者联系并按时预约的过程。最近在美国进行的一项调查发现，新的诊所访客必须等待很长时间才能与医疗保健助理或医生预约。因此，请查看以下步骤以了解如何创建远程医疗应用程序。

第 1 步：寻找移动应用开发者

如果您不是软件工程师，则需要以合理的价格将无代码平台移动应用程序开发的任务外包给移动医疗保健应用程序开发人员，向他们提供尽可能多的有关您的远程医疗应用程序的详细信息。在 AppMaster 的帮助下，您也可以在没有外部专业支持的情况下完成它，它带有真正的 AI 生成的后端流程。

第 2 步：为远程医疗平台准备项目范围

您必须联系您的医疗管理软件开发人员以签署 NDA 并通过阐明项目详细信息来创建项目范围和费率。他们会告诉您远程医疗平台的医疗保健应用程序功能列表、费率以及项目原型和模型的生成。

第 3 步：进入开发阶段

一旦创建了项目范围和商定的费率，移动应用程序开发团队会将医疗保健应用程序功能分解为微小的用户故事，以便于实施。然后，他们将开发软件代码，对其进行测试，并进行一次又一次的错误修复迭代。

第 4 步：批准应用程序的演示

当您准备好医疗应用软件的 MVP 时，移动应用开发团队将在项目演示期间向您展示结果。他们会将项目 MVP 上传到应用市场，并且只有在您对结果感到满意时才开始应用更高级的功能。

第 5 步：启动您的远程医疗应用程序

一旦开发人员根据您的需求和费率实施项目范围内的所有医疗保健应用程序功能，他们将通过向您的远程医疗应用程序提供项目相关数据（例如访问应用程序商店、数据库、设计和模型也是如此。最后，您可以在准备好为用户服务的应用市场上找到您的远程医疗应用。

如何开发远程医疗网站？

假设您对网页设计有一点了解，在这种情况下，您不需要聘请网页设计师或开发人员，因为 AppMaster 可以通过无代码医疗保健应用程序使您的事情更易于管理，以支持护理援助提供者和医疗职员。使用此无代码软件工具，您可以构建灵活的 Web 应用程序，例如客户门户和管理面板驱动的标准后端。使用此工具，您无需代码即可快速构建您的远程医疗网站。此外，它还可以让您在几分钟内清楚地设计一个带有客户端门户和面向客户的界面的管理面板。您可以按照下面给出的步骤来开发无代码平台。

第 1 步：首先获取域

当然，您需要一个域来创建医疗保健网站。域将是您网站的 URL。你必须花一些钱来购买一个域名。

第 2 步：使用 WordPress 创建网站

作为 CMS（内容管理系统），您可以使用 WordPress 通过选择特定的托管平台并购买模板来添加和编辑内容。此外，如果您想使用它们，WordPress 会提供特定的免费模板。否则，您可以与许多其他可用的第三方市场一起购买。

第 3 步：策划您网站的感觉和外观

应用最好的预先设计的主题和调色板之一，只需单击几下即可轻松创建一个有吸引力的医疗保健网站。

第 4 步：实时编辑

每当您想整合您的业务以获得更好的转换时，您都必须从页面上进行编辑、调整图像大小、添加部分和撤消它。

构建远程医疗应用程序的成本是多少？

无论您计划开发远程医疗应用程序还是聘请针对各种患者或患者的软件开发人员，构建远程医疗应用程序的成本都取决于您希望在应用程序中涉及的功能。因此，必须考虑设计、集成、功能和复杂性，以得出开发远程医疗应用程序以使患者或患者流受益的估计时间和成本。此外，当涉及到构建应用程序的成本时，您雇用应用程序开发人员的地理位置也很重要。

以上所有因素都涵盖了远程医疗应用程序开发的最低成本估算，包括后端、移动平台和管理面板开发。但是，您也不能将其视为最终估计，因为它会根据您的功能、设计和应用程序要求以及它如何使患者或一组患者受益而有所不同。如果您打算聘请一家经验丰富的移动应用程序开发公司，无论是 iOS、Android 还是 Web，具有基本功能和特性，一个平台的估计成本约为 70,000 美元至 100,000 美元。幸运的是，如果您采用无代码方法并参考 AppMaster 平台，您可以节省很多开发费用。

单一代码提供程序可以为低代码或无代码应用程序提供高生产力和敏捷性。与无代码应用程序一样，单一代码提供者可以提供相对易于管理和易于更新的基于单一代码的应用程序。它需要更少的编码，并提供两倍速度的应用程序，同时降低了复杂性。

制作成功的远程医疗应用程序需要考虑的事项

最近的冠状病毒大流行提高了这种称为远程医疗应用程序的技术的采用率。但是，有几种技术可以让您的远程医疗应用程序成功，重点关注受感染的个人，如下所示：

采用人工智能

人工智能技术现在正成为每个人生活的重要组成部分。它可以帮助数据医疗助理和医生更好地诊断患者。此外，临床医生和医生可以使用 AI 来诊断各种疾病，并使用可用的患者数据进行相应的治疗。毫无疑问，远程监控与机器学习和人工智能的结合将通过减少对专科医生的需求来提高诊断的准确性。

远程病人监护

RPM (Remote Patient Monitoring) 是一种在一个地方积累患者的健康数据并将详细信息安全地以电子方式发送给另一个地方的医务人员以进行进一步推荐和评估的技术之一。远程医疗应用程序中的这项技术现在使患者坐在偏远地区就可以访问最好的辅助护理援助提供者。

物联网

当远程医疗和物联网（物联网）结合时，它们可以为老年人提供优质有效的医疗保健提供重要途径。物联网研究人员正在市场上推出更多创新设备，以更好地帮助受苦者。此外，老年人退休后不喜欢从一个地方迁移到另一个地方以获得生活设施，因此医疗保健提供者可以通过数据准确解决他们的问题。

数据分析

通过数据分析，远程医疗应用程序可以在患者处方、生命统计数据、记录和其他医疗细节中生成大量数据，医疗保健提供者和其他医务人员可以系统地使用这些数据。它将帮助您探索每种治疗方案并了解疾病的原因以及如何治愈患者。通过实施基于结果的模型，它将进一步提供一种更有效的方法来解决个人的福祉。

区块链

远程医疗应用程序中的区块链技术提供了安全性、分散性和不变性。它就像一个分布式账本，鼓励健康维护提供者和从业者使用更有效的数据传输。事实上，它可以帮助以编码和安全的格式立即分发数据。通过这种采用，您可以在每个区块中找到有关患者交易列表或病史的编码信息。

云储存

如今，云在各个行业中发挥着至关重要的作用，因为它帮助他们高效、方便地存储数据，并且还可以在不同设备之间进行检索。它可以为远程医疗提供敏捷性、可扩展性和弹性。使用云存储，您可以将患者的数据存储在可通过互联网访问的远程服务器上。

医疗保健行业

医疗保健行业采用无需编码的最先进平台。由于该行业正在更快地接受变革，因此它给患者和医生带来了很高的期望。健康博爱的快速变化推动了医疗保健行业正在接受这些变化。采用数字和远程医疗虚拟医疗保健应用程序的现代医疗保健行业使患者可以轻松与医生互动。

非凡的数字创新是一个持续的过程，而卫生部门正在加速拥抱数字创新。正在发生的变化是不可避免的，因为该行业正在拥抱数字化。公众对远程医疗虚拟医疗的接受表明了现代世界，并突出了数字创新的惊人增长。

概括

当远程医疗应用程序制造商开始拥抱数字创新时，它彻底改变了护理助理应该如何治疗患者。所以，做一个远程医疗APP的项目是非常有好处的，不用任何编码，直接使用无代码AppMaster就可以搞定。您不再需要成为 Web 开发人员来制作应用程序和网站。







