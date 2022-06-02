自 2009 年作为数字货币问世以来，加密货币已经获得了极大的欢迎。企业家和寻求机会的人渴望通过推出加密产品和运行加密货币交易所交易平台来利用这个令人兴奋的行业。以我们可以体验到的所有兴奋来开发加密货币交易所会是一个很好的选择吗？

自 2017 年以来，加密交易一直是商业模式中最赚钱的形式。许多人可能不知道加密货币交易以及他们如何使用各种加密交易交易应用程序。企业家可以通过充当中间人并通过加密货币交易所快速准确地完成交易来赚很多钱。构建高端加密交换交易软件比寻找挖掘数字代币的方法更有意义。

加密货币交易所越来越受欢迎

自成名以来，全球各地的企业一直在寻找交换加密货币的方法。加密交换市场为有兴趣开发加密交换的人们提供了许多机会。在平台上购买或出售加密货币很容易，任何人都可以快速获得长期收益。加密货币交易所还促进使用法定货币购买加密货币。

加密货币交易所最重要的特点：

买家在想要购买数字硬币时期望加密交易所的特定特征。

入职

要开始加密货币交易账户并进行加密货币交易，消费者必须首先创建一个账户。不幸的是，社交登录选项不足以进行加密交换。您的 KYC（了解您的客户）程序将需要您获取加密用户的 ID 和 AML 要求所需的其他信息。当用户试图通过交易所执行加密交易时，可能会启动加密交换交易的 KYC 程序，而不需要用户的任何输入（可能只是一个电子邮件地址）。

加密钱包

如果您正在处理集中式数字资产，则需要在应用程序中构建一个加密交换钱包，以便客户保留他们的硬币。将使用加密平台中的钱包接收和移出他们的交易所账户余额的加密货币。为各种数字硬币管理多个加密钱包（或地址）很困难，因为每个都需要在交易所使用不同的钱包。

图表

客户将大部分时间花在加密货币交换移动应用程序上，用于交易和搜索加密货币价格、趋势和其他通常显示在加密货币交换应用程序主仪表板上的图表。



可以在这里购买一本书

用于加密交易交换的移动应用程序将在其显示屏（订单簿）上显示加密买家和卖家的当前出价和报价列表。加密货币平台用户希望加密货币交换移动应用程序能够显示每个加密货币的一般供需情况。这不是我们向加密交换应用程序用户推荐的东西。在 Kraken 以前的 UI 中，加密客户第一次看到这个加密图表时感到害怕。尽管如此，一些加密交易者和加密用户尚未掌握加密订单的艺术。

交易记录

在创建加密货币交易所时，加密用户必须可以使用所有加密交易的列表，可能会按实际金额和相关费用拆分详细信息。加密用户热衷于检查应用程序仪表板上的饼图。该图表可以帮助了解他们拥有多少加密货币，哪些交易所的加密资产价值增加最多，以及任何其他可以帮助用户处理特定加密货币并达成交易的见解。

通知

几乎每个加密在线或移动交换应用程序都具有这些功能。当一切都必须由用户完成时，加密平台中必须有一个视觉提示来提醒他们这样做，这将是加密交换移动应用程序中的理想选择。在为交易所创建加密货币网站时，必须具有典型的通知功能。它鼓励消费者使用更多的安全措施或通过请求额外的信息进行验证来解锁新的帐户加密货币交换层。为了获得用户的信任，必须包含在加密货币交换功能中。

高级安全功能

最后，没有强大的安全功能，任何用于交易的加密货币交换移动应用程序都无法生存。没有安全功能，您将无法获得加密货币用户的支持。如果加密货币移动应用程序具有更好的安全功能，那将在很长一段时间内吸引更多用户。生物特征和双因素身份验证对于交换应用程序来说是不够的。最近 CoinBase 被破坏的多因素身份验证问题仍然在公众的脑海中挥之不去。因此，在处理加密货币的交易所中，高级安全功能是必不可少的。

高级功能加密货币交换

这里有一些额外的高级选项，您可能会在您的加密交换开发项目中包含这些选项，这些选项在其他产品中脱颖而出。

代码共享

抵押加密货币类似于银行存款，因为它使您能够锁定一定数量的硬币并开始累积该金额的利息。就价值而言，关税甚至不接近其他 DeFi 替代品。因此，加密平台必须具有代码共享功能，对于那些不想一直交易的人来说，这将是一个极好的备份选择。

冷墙地区一体化

如果精通技术的人可以将他们的在线加密钱包与离线硬件钱包链接起来，这将是很好的，允许他们在钱包中存储大量的加密货币。只要您的保护措施到位，黑客就无法访问您的加密货币交易所中的任何加密股份或其他不活跃的数字货币。

信用卡整合

领先的加密货币交易所的客户可以使用他们的信用卡以电子货币支付日常购买费用。加密现金返还和其他好处必须包含在套餐中。

P2P 加密交易

您的加密交换开发程序可能是用户之间直接加密交换交易的中介。用户认为，在人们可能保存在电子钱包中的稀有加密贵重物品的背景下，这种替代方案是有意义的。在双方同意并提供用户评分、评论和其他信息交换之前，您将负责冻结您的功能中的付款。作为所有者，您必须了解加密货币交易所的架构。您应该意识到，无论您是否通过加密应用程序向用户提供 p2p 加密交易选项，这不是您的选择——这是用户希望拥有的功能优势的要求。

开发加密交换时要考虑的事项：

组织执行其使命并设定运营范围以解决与加密交换开发问题相关的答案的能力是必不可少的。运营能力决定了您将需要获得加密平台交换所需的权限。您需要通过当地或全球立法注册和许可加密交换。

监管机构和遵守规则

世界上几乎每个国家都对使用加密货币和运营加密货币交易所非常严格，关注用户的利益。如果你想创建一个加密货币交易所交易应用程序，你必须遵循 KYC 指南来保障用户的需求。这意味着您需要在使用交易所时获取并跟踪验证客户身份的文档。加密货币交易所交易不能用于洗钱。因此，重点应该放在 KYC 指南和堵塞有利于洗钱的漏洞上，这必须是你交易所的一个不可避免的特征。交换协议必须包含客户端验证 API 并开发后端数据库以维护准确的记录并遵守规则。

货币兑换

如果您有像银行这样的支付处理合作伙伴将法定货币支付转换为加密货币交易所，那么加密货币交易所架构会有所帮助。请注意各国银行的贸易结算周期，以便为加密用户提供最佳服务。加密交易应用程序必须允许用户通过高效的支付处理合作伙伴和支付网关 API 添加和删除他们认为合适的资金。

控制现金流

从用户的角度来看，加密平台快速轻松地转移资金的能力对其长期生存能力至关重要。如果没有持续的交易流，任何加密平台都无法蓬勃发展。如果您想在您的加密货币平台上管理流动性，您的加密货币平台的流动性头寸必须与其他加密货币交易所的流动性头寸相结合。借助现代 API 接口，两个加密货币交易所可以交流流动性和交易量信息。成为加密交换网络的成员也很有帮助。

支持加密货币交换

在当今竞争激烈的环境中，加密货币交易所将支持的加密货币数量至关重要。 CoinMarketCap 估计大约有 1500 种加密货币在流通。以太坊交易所的出现导致推出的新加密货币的数量增加，因为它使创建新硬币变得更容易，因此对于新的加密货币交易所来说。如果加密交换架构平台支持多种加密货币，那么投资 API 以获取历史价格、实时显示以及买卖订单的放置将非常重要。

加密货币交换应用程序的最基本功能

一旦你对你的加密交换架构公司做出了所有重要的选择，你就必须了解加密交换架构的基础。加密货币交换软件必须快如闪电，易于用户使用，并且功能丰富。该应用程序应包括以下功能，以满足用户的期望和目标。

一个交易交流平台

前端的用户界面

加密货币钱包

管理面板

加密应用程序应该添加额外的功能来处理每一个数字硬币，以根据用户的输入或对全球最流行的交易所应用程序的分析来执行基本功能。让我们仔细看看应用程序最关键的部分：

交易平台

交易引擎负责所有日常活动，是任何交易所的核心。必须执行、计算、从订单簿访问和匹配一个企业的所有买卖交易；您必须在交换应用程序中包含的其他关键功能。在开发应用程序时，设置加密货币交易所交易引擎应该是重中之重。如果没有工作机器，数字货币应用程序只不过是一个空壳。

前端的用户界面

只有简单、用户友好和简约的界面才能提供出色的交易体验。因此，请确保您的加密货币交易所交易应用程序满足所有要求。出现在程序开头的界面主要负责您的交换如何对用户可见，即他们如何看待它。将混乱降至最低，用户进行交易会更简单。创建此组件时，请确保它具有以下功能：

新用户的登录和注册

为所有用户存入/提取资金

对于所有用户，订单簿、交易、余额、统计数据、图表等。

为所有用户采购和销售订单。

援助的特点，所有用户都可以访问。

面向所有用户的数字货币钱包。

如果不能通过用户的数字钱包接受付款，电子货币兑换就无法运行。代币/硬币将保存在用户的钱包中。如果您的钱包解决方案更安全，用户和您的数字货币交易所之间的信任将会增加。使用脚本或 API，交易所的钱包可以连接到应用程序以交换加密货币。

管理员工作站

使用管理界面可以更有效地管理加密货币交易所业务的不同部分。可以定制交换控制台的功能以满足给定公司的需求，而用户可能不会意识到这一点。尽管如此，一般来说，每个交易所管理控制台都必须能够调整交易费用、管理电子货币列表、添加新货币、向钱包贷记/借记钱以及解决支持问题。所有这些功能都必须对所有用户开放。具有上述所有功能的加密货币交易所交易软件将已成定局。专业人士可以帮助解答数字货币/加密交换开发问题。因此，找出经验丰富的人来完成您的业务目标。

查看加密交换开发问题以获得更清晰的信息

加密货币交易应用程序有哪些特点？

它与交易所发展问题有什么关系？

什么是发展问题横幅和交易？

决定您要使用的交易应用程序，然后选择管辖区对于开发问题横幅至关重要。

想想架构、技术堆栈和 API。这些对于交流问题至关重要。

寻找流动性提供者是交易所创建问题的主要关注点。

注意安全性和透明度，这是发展问题横幅的重要因素。

查看您的加密货币交易平台。

确保业务流程是可持续的，这是发展问题横幅的一个重要方面。

我可以开发加密货币交易所吗？

如果您选择传统的开发方法，您必须克服具有挑战性的情况，因此构建您的加密交易项目将会很昂贵。你需要有开放的心态和丰富的创业能量，才能让你的加密货币交易业务走上正轨。

建立一个加密货币交易所需要多少钱？

建立和运行加密交换开发至少需要 135,000 美元。技术、托管、首次法律咨询、政府注册和初始广告都包含在这个价格范围内。但是如果您采用无代码方法并参考AppMaster 平台，您可以节省很多开发费用。

结论

如何创建加密交换项目？这个问题与你的资源、创业精神、留在市场的可持续性以及你的加密货币和区块链技术知识直接相关。以上所有内容都应该与适当的营销计划同步，这确实可以将新的加密货币交易所开发项目置于成功企业的领域。成功运行加密货币交易所并使其独立不仅仅是金钱问题，而是所有典型商业元素的融合。与一群合格且经验丰富的人一起，您可以打造您梦想中的加密货币项目，拥有加密货币交易所，成功创业。