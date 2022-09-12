您是否正在寻找使用无代码方法的健康应用程序或心理健康应用程序开发？如果是，本指南可能会帮助您将应用程序构建为具有您选择的自定义功能的心理健康应用程序。从头开始寻找完美的心理健康应用程序或应用程序开发可能会令人生畏，主要是在一个由必须提供大量机会的技术平台驱动的世界中。

在这个生活忙碌的时代，为了方便和轻松，科技平台已经取代了许多日常琐事。一个人的生活越来越忙碌，他们照顾身心健康的时间越来越少。每个人都处于相互超越的时期，而追求最好的方式正在以某种方式恶化他们的心理健康。在这种情况下，心理健康应用的作用来自于与健康应用相关的技术平台在心理健康支持和信息展示方面解锁了独特的边界。移动应用程序允许人们、医生和研究人员通过未开发的方法获得帮助、监控改善、情绪跟踪，并通过健康应用程序开发改进对心理健康的解释。

与个人相关联的心理健康应用程序能够收集相关信息。它有一个内置传感器，可以检测情绪和日常行为的变化，并在需要帮助以连接到相关的医疗保健提供者时通过发出信号来提供支持。他们还具有改善睡眠和记忆力以及控制消极想法的能力。

大多数心理健康应用程序允许您通过这些应用程序访问并联系心理健康治疗师，即使您不想透露自己的身份，它们也可以通过在线文章、每日提醒等方式帮助您积极参与。简而言之，心理健康应用程序是解决和管理心理健康问题的绝佳工具。

为什么需要心理健康应用程序？

心理健康应用程序对于任何领域或世界任何地方的任何人来说都是必须的，因为在技术时代，全球压力和心理健康问题有所增加。每部手机都应该有一个好的心理健康应用程序，以保持心理健康。

心理健康应用程序在精神危机期间为个人提供支持，或者如果某人被诊断患有任何精神疾病，这两个类别都可以从心理健康应用程序中受益。这些应用程序为他们的症状和体力提供了丰富的建议和帮助。对于时间紧迫、需要帮助或需要额外资产来解决心理健康问题的用户来说，心理健康应用程序将是一个很好的选择。

不仅对于精神疾病患者，这些精神健康应用程序也是医疗保健提供者的重要来源和平台。他们可以轻松地在应用程序上与患者联系，并及时更新他们的知识，从而为患者提供更好的护理。此外，医生可以为患者提供良好的营养和锻炼程序；跟踪患者的进展，以及症状、情绪和药物随访也可以通过一个好的心理健康应用程序来完成。此外，这些医疗保健提供者可以在必要时通过在线会话与患者联系。所有这一切都在于一个目标：提供更好的患者护理并减少地球上的整体心理健康负担。

心理健康应用程序的好处

心理健康应用程序或治疗应用程序非常适合用户和医疗保健提供者。市场上有许多心理健康应用程序，但它们都有一些共同的好处，如下所示：

容易获得

每当有需要时，通过心理健康应用程序，医护人员和患者将有 24 / 7 全天候的可用性和相互访问。

朦胧

通过心理健康应用程序，用户可以寻求恢复性心理健康治疗选择，而无需担心周围的任何人。

关心的前言

对于那些没有得到任何护理或避免它的人来说，心理健康应用程序是一个很好的举措。原因可以是任何原因，包括难以预约或面对人。

成本友好

许多具有免费或应用内购买基本功能的顶级心理健康应用程序将比传统的心理健康护理方法花费更少的费用。

远程方法和广泛护理

心理健康应用程序可以帮助心理健康护理专家为偏远地区的个人或大量有冲动需求的人提供护理，例如在自然灾害中等。

更吸引人

与可能鼓励患者继续跟进治疗的传统方法相比，心理健康移动应用程序是一种更具吸引力和吸引力的治疗方法。

全天候护理

一款心理健康APP，可以全天候、随时随地提供心理护理支持。

一致的方法

心理健康应用程序和应用程序平台能够为每个人提供一致和平等的护理。

个人支持

设计了一个心理健康应用程序，以便所有个人和患者都将获得个性化的会议，该会议不仅可以提供支持，还可以增强和支持个人的新技能。

事实数据收集

与传统疗法相比，心理健康应用程序的独特之处在于可以通过点击访问的事实数据收集，包括患者的运动、情绪、位置和其他相关信息。

前 3 名的心理健康应用程序

如果有人试图将最好的心理健康应用程序列入最终名单，那将更加困难，因为市场竞争非常激烈。尽管如此，以下列表中的前 3 名拥有最佳的用户保留率和体验，包括：

Mood Fit - 非常适合整体心理健康

这是列表中排名最高和最好的一个。该应用程序的主要特点并选择它作为顶部是它可以免费使用，并通过该应用程序为需要它的人提供整体的心理健康护理。它有助于跟踪情绪并向用户提供关于他们下一步可以做什么来克服情绪的建议。但是，它不提供与注册治疗师的咨询，并且有应用内购买。这是：

可根据用户的目标进行修改。

跟踪日常进展的能力。

通过推荐的锻炼说明理解。

日常提醒。

更好的帮助 - 非常适合心理健康治疗

Better help 是一款心理健康应用程序，非常适合注册治疗师以视频或音频对话的形式进行在线心理治疗，每月费用在 240 美元到 600 美元之间。但是，此应用程序不提供任何药物调整或免费咨询。这是：

可在 iOS 和 android 上使用。

允许通过音频、视频或短信进行交流。

允许无限的消息。

平静 - 伟大的冥想工具

名单上的第三个是 Calm，它提供可调整的程序和活动，支持用户克服焦虑，让他们保持冷静，让他们更好地冥想。它提供 1 周的试用计划和 70 美元或 400 美元的终身订阅。这是：

为个人用户提供定制的锻炼和冥想计划。

平静的音乐和音效。

简单且用户友好。

如何创建心理健康应用程序？

需要考虑的 10 个关键步骤

创建心理健康应用程序通常是通过特殊的技术和计划来完成的。它与其他应用程序不同，因为它涵盖了心理健康的敏感话题。开发心理健康应用程序的步骤包括以下 10 个关键步骤：

做市场调查

开发心理健康应用程序的第一个关键步骤是研究。你必须了解市场。心理健康应用程序有多少用户？他们在当前的应用程序设置中面临哪些缺陷？市场上其他应用程序正在使用哪些基本必备功能，以便您可以为用户提供更好的质量和附加功能？

选择你的观众

第二步是设置你想要的目标受众。例如，您愿意为谁开发应用程序，例如特定年龄组？具体性别？有特定目标的人？患有特定疾病的患者或针对应用程序的一般受众。

选择您的平台

第三个也是最重要的一步是选择平台，这取决于几个因素。大多数应用程序开发都是针对 iOS 和 Android平台完成的。但最初，它也是一种接触受众并在开始时选择一个平台进行应用程序开发的好方法。

列出您想要的功能

列出心理健康应用程序所需的最基本功能。您必须将其他流行应用程序提供的内容添加为新应用程序。作为一个新的应用程序，您必须在基本功能的基础上提供一些额外的功能，以增加您的营销和知名度。

创建原型

应用程序开发的下一步是为您上面列出的每个功能创建一个原型或MVP ，以便您可以在实际开发之前了解设计并进行修改，以便产品能够充分发挥作用并且可以放心。在直接开始应用程序开发之前，确保一切正常，这将节省您的成本。

代码或无代码

现在是时候决定您是想通过参与的开发人员和程序员团队的编码还是通过像 AppMaster 这样的无代码平台来创建您的心理健康应用程序。

编码

通过编程语言开发应用程序（也称为编码）是在线开发任何资产（无论是网站还是应用程序）的传统方法。这样做需要花费大量的时间、金钱和精力。开发人员团队通常参与一个应用程序开发。通过编码构建心理健康应用程序必须包含所有需要的功能，并且应用程序开发必须基于 HIPAA 的网络安全规则。

无代码技术

在应用程序开发方面，没有代码是一个新兴的选择。如果您为您的心理健康发展选择此选项，您将不需要一个开发团队来开发一个项目。此外，它将具有成本效益、时间效益、需要较少的人力并且是非技术性的。即使您有一点知识，您自己也可以轻松构建您想要的心理健康应用程序。 AppMaster 是一个无需编码的平台，它提供了一个用于可视化编程的后端。有了它，您可以使用拖放方法以更少的时间和成本创建您的心理健康应用程序。

上线前测试

心理健康应用程序开发完成后，开发过程的下一部分是在心理健康应用程序最终发布之前对其进行测试，以避免任何即将出现的问题。为了有效地测试您的应用程序，您需要遵循以下测试方法并在出现任何问题时进行纠正：

单元测试

性能测试

功能测试

压力测试

推销您的应用

每当一个新的应用程序在市场上推出时，有两种营销阶段，一种是在最终发布之前完成，另一种是在应用程序完全发布之后完成。当应用程序对您的品牌知名度来说是新的时，您必须推销您的应用程序并建立关于它是什么以及它将带来什么好处的意识。

启动应用程序

现在您的心理健康应用程序已准备好启动，如果您创建了混合兼容应用程序，您可以在相关平台或 iOS 和 Android 上启动它们。

不断更新

应用程序投放市场后，跟踪应用程序的进度、用户的反应以及它所提供的性能。据此，您可以继续更新应用程序并留在里面。

我应该在我的心理健康应用程序上放什么？

心理健康应用程序或情绪跟踪应用程序必须包含一些要安装的基本功能。一些功能是可定制的，而另一些则是心理健康应用程序等平台上的必备功能，包括：

仪表板（用户和医护人员分开）

注册页面（创建用户配置文件）

目标设定

进度跟踪

在线社区

游戏化

文件共享

通知和提醒

有关心理健康的在线文章

聊天框（消息）

通话（音频和视频）

监控

紧急心理健康支持

安全

多功能平台

构建一个普通的心理健康追踪器应用程序需要多长时间？

构建具有基本功能的传统编码应用程序或心理健康应用程序的平均时间约为 2 到 5 个月。但是，对于更高级的功能和规模更大的应用程序，应用程序开发时间可能超过 6 个月。而如果你使用像 AppMaster 这样的无代码平台，开发一个功能齐全的心理健康应用程序或治疗应用程序可能只需要几周时间。

构建一个心理健康应用程序需要多少钱？

构建心理健康应用程序的平均应用程序成本将根据应用程序的范围、应用程序的平台、您要添加的功能数量以及您是使用编码平台还是无编码平台来开发应用程序。具有基本心理健康应用程序功能的远程治疗心理健康应用程序的平均成本至少约为 60k - 80k 美元。这笔钱是用于通过编码的传统应用程序开发方法。使用像 AppMaster 这样的无代码平台，您的应用程序成本远低于此，并且您始终可以通过货币化来获得它。您可以查看灵活的定价计划。

我是否需要提供证书才能在应用商店中列出我的心理健康解决方案？

不，目前不需要在您的心理健康解决方案应用程序中列出任何证书，但它必须符合 HIPAA 的网络安全指南。

心理健康应用程序是否受到监管？

收集个人数据是为了远程治疗或心理健康应用程序的正常运行。它具有患者或个人的敏感和个人健康相关信息。因此，要规范心理健康应用程序，有必要满足管理机构的所有数据保护要求，以确保应用程序和用户的安全和防盗。

不幸的是，大多数心理健康应用程序和其他健康应用程序没有针对这一不同主题的明确立法控制机构。但是，应用程序所有者和创建者需要根据数据保护机构和法律开发心理健康应用程序，但每个国家/地区可能会有所不同。

美国上述事项的立法管理机构是《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）。它共享关于如何保护个人的个人健康数据的联邦法律。

医疗领域的人员和机构或心理健康应用程序或治疗应用程序。以下是心理健康应用程序所有者必须规范应用程序并在需要时进行修改的主要标准：

需要数据输入的与健康相关的服务。

存储个人健康数据。

共享个人健康数据。

为了避免诈骗、欺骗性细节或信息违规，运营心理健康应用程序的开发人员必须评估几个方面。必须始终遵守后续做法，否则心理健康应用程序或远程治疗应用程序所有者可能会面临严重的法律后果。心理健康应用程序或远程治疗应用程序必须遵循：

确认应用程序不是医疗器械。

错误计算数据。

限制许可和授权。

牢记身份验证。

提供第三方服务提供商屏蔽数据的测量。

通过设计执行安全性。

创新您在您的健康应用程序和您遵循的安全协议上向用户提供的通信和治疗方式。

我应该考虑使用哪些工具来构建基于 AI 的心理健康应用程序 - 人工智能？

AI 或人工智能可以为您的治疗应用或心理健康应用开发带来丰硕的成果。这是因为心理健康发展和情绪跟踪可以完全依靠人工智能理解来代替实际的医护人员或患者面对面。人工智能 - 当您愿意开发您的心理健康应用程序或涉及健康应用程序开发时，人工智能是一个很好的考虑工具。使用人工智能的最佳理由是，随着时间的推移，基于人工智能的应用程序可以更好地适应用户的需求。

AppMaster 等人工智能工具允许用户使用智能方法、低成本和源代码开发他们想要的各种应用程序。 AppMaster 应用程序构建器倾向于立即以卓越的方式构建应用程序。

货币化策略 - 通过心理健康应用赚钱

应用程序开发的一个好处是它可以获得货币化，您可以通过它从您的应用程序中赚取一些钱。变现是通过应用程序或网站赚钱的一种方式，以下方法可以实现变现：

广告

第一种也是最好的获利方法是在应用程序中投放广告。

第一种也是最好的获利方法是在应用程序中投放广告。 应用内购买

第二种流行的货币化方法是通过应用内购买并保持某些功能的溢价。

第二种流行的货币化方法是通过应用内购买并保持某些功能的溢价。 付费应用

第三种货币化方法是让您的应用程序付费而不是免费。

底线

心理健康应用程序或心理健康应用程序或治疗应用程序是一种移动应用程序，由于人们的压力和焦虑增加，现在每个人都迫切需要它。这个应用程序是在他们的手机上下载的；人们将帮助他们以更有效的方式更好地控制自己的情绪。这些应用程序有助于增加有需要的人的联系时间。被诊断出患有抑郁症、焦虑症等精神疾病的患者，心理健康应用程序对他们来说也是一个很好的资源。

不仅如此，如果您是医疗保健专业人员，特别是如果您是心理学家或精神科医生，这些心理健康应用程序也将是您的绝佳资源，因为该应用程序将允许您跟踪患者的记录并为您提供帮助有需要的人及时避免重大危机。

通过这种方法，这些心理健康应用程序将减轻整体压力和焦虑负担，让人们随时随地获得更好的心理健康护理。

不管是什么用户，如果你想创建一个心理健康应用程序或治疗应用程序，这也将是你通过货币化赚钱的工具；同时，它将最大限度地帮助人们。 AppMaster 允许您开发您命名的任何类型的应用程序。它将通过可视化编码和强大的后端使用简单的拖放方法。立即注册并通过 AppMaster 开始这个惊人的应用程序开发之旅，如果您有任何疑问，请随时咨询我们的专家团队，全天候为您提供指导。