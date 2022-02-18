您是否应该在 2022 年创建约会应用程序？市场上似乎已经有足够的选择。然而，Tinder 和 Badoo 的成功让企业家们对开发约会应用程序产生了兴趣。

庞大的受众（全球数百万应用程序用户）每天在应用程序中花费大约 2 小时。这些应用程序已经证明了它们在用户中的盈利能力和需求。尤其是在大流行期间，当我们都经历了缺乏社交交流并试图在线修复它时。

从头开始构建约会应用程序并非易事。您将需要完成一长串任务：从分配资源到聘请开发团队，再到完成所有应用程序开发阶段。

在开始开发过程之前，您应该做几件事：

了解目标受众；

定义要包含的功能；

选择要使用的匹配算法；

分析竞争对手。

考虑到这些事情，我们可以大致说出创建约会应用程序的难度以及成本。

为什么约会应用如此受欢迎？

人们发现在网上见面更容易，压力也更小，他们可以在约会应用程序中做些什么。应用程序允许用户在采取行动之前查看彼此的个人资料并评估收到的信息。

大量可用的应用程序也不会吓跑用户。如果约会应用程序提供更广泛的数据库和强大的功能，他们愿意支付和购买高级计划。

与此同时，开发商和企业家创造了新的解决方案，并为商店提供了新的选择。

更重要的是，在线约会的利基吸引了智能手机的主要用户并且可以支付的观众。因此，它们产生了良好的收入。仅在 2021 年，约会应用在全球范围内就获得了超过 50 亿美元的收入。难怪企业想要进入这个市场。

考虑到持续的大流行、没有时间外出以及对在线活动的沉迷，约会应用程序的受欢迎程度将继续增长。如果您决定在利基市场占有一席之地，请做好准备并准备好竞争。

约会应用程序开发

开发过程需要做好充分的准备。在创建实际的约会应用程序之前，请先从一些关键步骤开始。

目标听众

从了解您的目标受众开始——您未来的用户将是谁？

要细分受众，您可以使用心理测量学和人口统计数据。

人口统计将帮助创建一个平均用户角色，而心理统计将引导您使用匹配算法并进行平滑匹配。

首先，确定人口特征。通常，它们包括年龄、性别、家庭状况、教育、职业、地点。应用程序用户可以在创建应用程序帐户时输入此基本信息。

心理学测量以下内容：

人格特质;

兴趣；

生活方式;

意见；

价值观。

性格分析将帮助您了解用户的行为方式以及他们这样做的原因。您可以使用这些数据创建有效的营销活动，并专注于用户与应用交互中更加个性化的体验。

收集这些数据，进行民意调查和调查，分析竞争对手的受众，进行研究。您对潜在客户了解得越多，您就可以提供更好的体验。

约会应用算法: 最佳实践

任何约会应用程序的核心功能都是个人资料匹配。要获得更准确的匹配，您需要了解这些算法的工作原理。

根据匹配技术，所有应用程序都可以分为四个主要组：

基于位置；

基于计算（数学算法）；

行为分析；

高级：人工智能和增强现实的实现。

基于位置。大多数约会应用程序使用地理数据进行匹配。允许用户设置距离限制，因此该应用程序可以显示附近人员的个人资料。该位置在这里作为起点。你身边的人会出现在你的名单上。通过分析放置在个人资料上的一般信息（年龄、照片、兴趣），用户决定是否继续点赞/滑动或进一步交流。

基于计算。该算法使用人们的答案并计算兼容性百分比以创建更好的匹配。计算基于用户个人资料或调查中的信息。

数学算法可能不完美，因为人们倾向于歪曲自己的个性，试图成为更好的版本。因此，建议使用行为分析。

行为分析。在这里，您分析有关应用程序用户的所有数据——社交网络、播放列表、访问的页面等。这种类型有点昂贵，因为它需要实施大数据解决方案。

高级：Ai 和 AR。匹配算法可以使用 AI 和 AR。在这种情况下，约会应用中的匹配推荐基于复杂的数据分析。它可能包括面部识别、生物数据。基于人工智能的算法将提供更准确的匹配和推荐。

许多人建议最好专注于位置或兴趣等利基市场。因此，算法将使用一种类型的数据来构建匹配。

您的约会应用程序的潜在匹配可以基于喜欢 - 喜欢的个人资料将显示给更多用户。只要不需要任何个人数据和复杂的分析，它就是一个简单的系统开发。

竞争对手分析

看看你的竞争对手：他们的应用有什么功能，用户留下什么反馈，应用的优缺点是什么？它将帮助您了解如何进行应用程序开发以及要包含哪些功能集。

让我们看看火种。

Tinder 提供基于位置的匹配算法。但它也关注用户在应用程序中花费的时间。您使用该应用程序的次数越多，它收集的数据就越多，并且知道您的偏好，以便更快地将您与潜在匹配项联系起来。

Tinder 还根据他们获得的点赞数对个人资料进行排名。吸引最多注意力的用户将在应用程序上高度可见。

例如，Bumble 是另一个还提供滑动功能的约会应用程序。但与 Tinder 不同的是，它只允许女性先发信息。此外，如果在匹配后的前 24 小时内没有任何消息，匹配就会消失。此外，您在应用程序上看到的每个人在过去 30 天内都处于活跃状态，这意味着您不可能越过不活跃的帐户。

如您所见，除了标准算法之外，您还可以集成不同的独特功能并构建匹配机制。

您应该在应用程序中包含的功能集

定义算法后，您可以选择应用程序应具有的标准功能。所有约会应用程序都有一些基本功能。

登录 - 使用此功能，用户开始与应用程序交互。为了给他们提供更好的用户体验，包括通过电子邮件、社交网络或电话号码等流行来源登录。 地理位置——地理数据是约会应用程序中最重要的功能之一。用于匹配的配置文件的主要选择基于用户的位置。您的任务是创建尽可能灵活的地理设置。例如，允许用户控制应用程序何时可以访问他们的位置，让他们指定通过潜在匹配发现的距离，为他们提供地理定位管理。 用户配置文件——另一个不能排除的关键特性。通过个人资料页面，用户应该对他们进行良好的展示。用户资料应该允许人们展示照片和视频，一些基本问题会突出他们的兴趣。它是用户在约会应用上吸引他人注意力的主要工具。 匹配机制——无论是滑动还是点赞，这都是应用用户开始相互交互的方式。明确这个功能，这样人们就可以很容易地理解他们需要做什么：向右滑动、双击、像图标一样单击，或者其他任何事情。 私人聊天——在您的约会应用中启用交流。为了获得更好、更令人满意的用户体验，您可以让用户不仅发送消息，还可以发送媒体（gif、贴纸）。您可以连接视频通话或音频消息，使交流更加活跃。 通知——不要让用户错过他们的约会生活。应用程序受众必须及时收到有关活动的通知。但更重要的是允许他们调整通知设置：启用和禁用它们，选择要通知的活动类型。 支付网关——这些对于产生收入至关重要。如果用户准备在约会应用中花钱，让他们通过在线支付方便地进行。

除了这些基本功能之外，还有一些功能在开发过程中经常被遗漏。

想想安全。人们会在应用程序上分享大量个人信息，因此请实施验证。我们强烈建议使用多因素身份验证而不是密码。

接下来，查看配置文件卡。通常它们不包含很多信息，因此给用户扩展它们的能力。

这将是一个很好的补充，让用户可以撤消错误的喜欢。大多数应用程序没有此功能或以付费方式提供。将其包含在您的应用程序中可以成为您的竞争优势。

并提供更多搜索过滤器，但年龄、性别和位置除外。约会应用用户会喜欢它，因为它有助于设置更准确的偏好。

技术栈

在清楚地了解您的约会应用程序的外观后，您可以切换到开发部分。

这里具有挑战性的过程是寻找和雇用一个可靠和专业的团队。更不用说你需要有资源来支付他们的工作。如果您打算聘请开发团队，请花时间尽可能多地了解候选人：查看他们的作品集，检查专业经验，分析工作条款和预计截止日期。

另一种选择是拥有一个内部开发团队或个人开发人员。如果是这样，构建约会应用程序将需要更少的费用，但需要更多的时间。

在这两种情况下，您都应该了解当今更适合开发的技术堆栈：

编程语言：iOS 的 Swift，Android 的 Kotlin；

数据库：PostgreSQL、MySQL；

IDE：Xcode 11+，最新的 Android Studio；

网络服务器：Nginx、Apache；

云存储：Amazon S3、Heroku、Rackspace；

社交授权：Facebook SDK、Twitter SDK、Google+ SDK、Instagram SDK

支付网关：Stripe、PayPal

通用工具：Optimizely、Twilio、谷歌地图、谷歌分析。

您的应用程序的基本组件将是强大的服务器、安全数据库和 API，因为您将存储大量数据并通过不同的服务收集这些数据。

开发一个约会应用程序需要多少钱？

互联网来源有不同的估计，约会应用程序开发的总价格在 50,000-150,000 美元之间。听起来很多钱。

造成如此巨大成本的原因是，您至少需要在五个开发阶段进行投资：

商业和营销分析；

项目管理;

用户界面和用户体验设计；

开发和测试；

维护。

在每个阶段，您至少会花费数千美元。每个步骤都涉及需要支付报酬的不同专业人士。考虑三个月的平均开发时间表和开发人员的平均工资率约为每小时 40 美元，加起来已经达到 20,000 美元。

开发成本受应用程序复杂性的影响。当然，如果您决定使用基本功能和简单的界面，您可以显着降低价格。但结果将是相同的。

这就是为什么最好准确地计划一切并清楚地了解您是否准备好分配这些资源。

货币化策略

最后但并非最不重要的一点——货币化。如果正确使用，所有投资都可以退还。这里的主要问题是：您希望如何通过您的应用产生收入？

产生利润的流行且有效的方法包括：

付费广告；

订阅计划；

应用内购买；

高级功能升级。

Tinder 是使用付费广告和高级功能升级的一个很好的例子。高级计划极大地扩展了应用程序的功能，确保应用程序用户不会浪费他们的钱并为您创造收入。

最后的想法

我们肯定知道的一件事是，约会应用程序将继续存在。创建另一个是一个潜在的有前途和有利可图的想法。需求正在上升，而这正是您所需要的。

请记住提出一个新概念，确定您的目标受众并准备促销策略。如果您不愿意为应用程序开发支付 40,000 美元，请探索无代码。尤其是无代码平台和 AppMaster.io，成本会低得多，但仍能提供高质量的结果。 AppMaster.io 提供自动生成的后端、支持 PostgreSQL 的数据库、API 功能，允许创建本地应用程序。试试吧，并在几周内制作您的应用程序的第一个版本。