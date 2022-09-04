您是否期待使用无代码技术创建您的经期跟踪应用程序？如果是，本指南可能适合您。今天的市场是移动应用程序统治的地方。随着每天手机使用量的增加，每个人都可以随时访问任何类型的应用程序。从时钟到相机，再到娱乐、日常任务列表、游戏、教育和医疗保健，所有类型的应用程序都随手可得，具有许多可供竞争的功能。在生活和日常生活变得忙碌的时代，移动应用程序可以根据最终用户的需求即时访问解决方案，这就是它们如此受欢迎的原因。

经期跟踪应用程序不仅仅是一个应用程序

在医疗保健方面，移动应用程序在市场上处于领先地位。大多数人在繁忙的日程中没有时间照顾自己的健康。不同的与健康相关的应用程序会提醒他们并帮助他们保持健康。例如，水提醒应用程序会提醒用户全天喝水。锻炼应用程序可帮助用户根据自己的舒适度在家中进行日常锻炼。一些应用程序有助于记录你吃的卡路里。同样，一些与健康相关的应用程序是针对特定性别的，例如女性医疗保健期间跟踪应用程序，可帮助跟踪其准确的经期跟踪器日期和月经健康。

Femtech - 女性健康技术

Femtech 是一个术语，意思是一种以某种方式帮助女性的技术，特别是从健康角度来看，因此准确的经期跟踪应用程序是对女性保健有益的女性技术类型。 Femtech 由首席执行官 Ida Tin 首次推出市场，他是三大经期跟踪应用程序之一 Clue 的首席执行官兼创始人。

因此，femtech 面向任何以增强女性健康和生活为目标的一代。因此，经期跟踪应用程序也属于这一庞大的类别。令人兴奋的是，除了女性之外，这些应用程序甚至可能被她们的医生使用。借助这些应用程序提供的统计数据使女性医生能够更好地了解女性患者的健康状况。这对夫妇可能希望通过这些应用程序来帮助他们的关系。

经期追踪应用程序如何帮助女性健康？

作为市场上的许多女性，如果您已经使用过准确的经期跟踪应用程序，那么您一定知道它的好处以及它对您的帮助。但是，如果您不熟悉它并正在寻找开始使用它的理由，或者对是否使用女性保健期跟踪应用程序感到困惑？简单的答案是它在各个方面都对女性有益。使用经期跟踪应用程序来跟踪您的经期将使您不仅可以跟踪您的经期，还可以让您更好地了解自己的身体。

经期跟踪器不仅是一个应用程序，而且还不止于此。它有助于跟踪女性的整体健康状况，该应用程序提供准确的经期跟踪器，可提供有关您的情绪波动、荷尔蒙、生育期跟踪、节育等信息。

女性应用程序的良好经期跟踪器有助于跟踪以下内容：

女性保健

月经健康

准确的经期跟踪器

生育期跟踪

节育措施

情绪波动

睡眠模式

经期相关的疼痛（痛经）

用药提醒

性生活

避孕药

食物的渴望

锻炼

阴道分泌物

排卵日

经期跟踪器有助于分析周期和各种相关因素。大多数跟踪器都有倒计时和与您的经期和相关信息相关的数据的图形表示，使最终用户更容易理解和使用。

哪个是经期跟踪的最佳应用程序？

在应用程序市场中，可以像任何其他应用程序一样使用各种各样的经期跟踪应用程序。它们中的许多具有一些共同的特征，但在一些使它们与众不同的地方有所不同。有些是免费的，有些有一些付费功能，应用程序的其余部分是免费的。以下是市场上下载率和用户体验最佳的 5 大周期跟踪应用列表：

弗洛

这是市场上最好的，也是广泛使用的女性医疗保健追踪器之一，为 iOS 和 Android 用户提供免费和高级版本。免费版拥有女性健身追踪器的所有基本必备功能，包括对愿意怀孕的女性的经期、情绪波动、阴道分泌物和排卵预测。但是，高级版包含客户支持，并分享了跟踪器更个性化的方法。

线索

名单上的下一个是线索。这又是免费和高级版本，不仅是女性健身追踪应用程序，而且是具有女性月经保健记录的节育或怀孕追踪器。但在经期跟踪期间，它会跟踪您的身体从偏头痛到经期流量的严重程度的变化。

FitrWoman

经期跟踪器列表中的第三个是 FitrWoman。最适合健身爱好者和喜欢多参加体育活动的女性。借助经期跟踪器，此应用程序包含经期期间的营养、卡路里跟踪和女性健身技巧。这两个应用程序版本通常对您免费，如果您想获得女性健身教练的指导，您可以购买 FitrCoach。

辉光

另一个流行的经期追踪器是 Glow。它不仅可以告诉和跟踪女性的月经健康和排卵情况。不过，它还有其他更智能的功能，包括跟踪您的身心症状和性活动、避免怀孕或试图怀孕，甚至跟踪体外受精 (IVF) 和其他生育治疗等。它通常对您免费如果您需要专家指导，应用程序版本和高级版本具有基于知识的文章、支持和个人消息。

前夕

名单上的最后一个是 Eve，Glow 也介绍了它。它通过图表表示增强了对经期症状和性活动的跟踪。通过 Eve，您可以获得社区访问权限，您可以在其中讨论和分享您关于健康和经期的经验。这样，人们可以更好地相互学习。这两种类型的应用程序通常对您都是免费的。

最好的经期跟踪器应用程序

最好的经期跟踪应用程序不是一个，但它通常取决于您的个人喜好。所以，可能因人而异。有些应用程序对您来说可能比其他应用程序更易于使用。另外，它还取决于您希望在您的经期跟踪应用程序中具有哪些功能。

一般来说，根据活跃用户数量，两个应用程序是明显的赢家，最可靠的应用程序提供准确的结果。根据调查和声明，两个最受欢迎的经期追踪器是 Flo 和 Clue。 Period 应用程序有数百万用户来跟踪他们的周期。然而，Flo 最受欢迎，拥有超过 4300 万活跃用户。紧随其后的是 Clue，其每月活跃用户约为 1200 万，并且还在不断增加。

我可以创建自己的移动应用程序来跟踪我的经期吗？

答案是肯定的；你可以，你猜怎么着？您不必成为程序员也可以做到这一点。这不是好消息吗？借助像 AppMaster 这样的无编码平台，现在任何人都可以轻松创建各种应用程序而无需麻烦。像 AppMaster 这样的无代码平台允许创建各种网络应用程序和移动应用程序。您还可以注册 AppMaster 并创建用于经期跟踪的应用程序。但是，假设您需要开发一个传统的移动应用程序来跟踪您的经期。在这种情况下，它将通过编码完成，需要完全了解编程语言和开发团队。与 AppMaster 等无代码平台相比，传统的移动应用程序开发既耗时又昂贵。

如何创建用于经期跟踪的 Android 应用程序？

可以在 Android Studio 的帮助下创建经期跟踪或任何类型的 android 应用程序。开发需要一些 Java 或/和 Kotlin 的编码知识。 Kotlin 是一种如今将在超过 60% 的 Android 应用程序中使用的语言，因为它对开发人员和最终用户来说更高效、更安全且耗时更少。但是，如果您是应用程序开发的新手，请切换到 AppMaster 等无代码平台。要创建用于经期跟踪的 android 应用程序，请执行以下步骤：

在桌面上安装并启动 android studio

开始一个新项目

单击基本活动而不是默认活动

命名您要创建的应用程序

选择语言为 Kotlin（如果有经验和知识也可以选择 Java）

然后单击完成并通过可视化编辑器开始构建

你如何制作你的经期追踪器？

使用像 AppMaster 这样的无代码平台，创建自己的经期跟踪器并在市场上发布会变得更好、更容易。它们最适合所有人，无论是开发人员还是非开发人员。此外，它们具有成本和时间效益。使用 AppMaster，您可以轻松轻松地创建和营销您的经期跟踪器。但是，下面列出了您的经期跟踪器中必须包含的功能。有些是基本的，必须包括在内；其余的根据您的喜好是高级的或可选的。

经期跟踪器的基本功能

经期跟踪应用程序的必备功能是：

基本健康档案包含

年龄

重量

高度

过敏

成瘾

期间日期

期间信息

性活动信息

月经周期：

追踪

下一个周期的天数

症状日志

循环日志

周期持续时间

体重变化

循环期间的活动日志

心情日志

推送通知

即将到来的时期

每日日志条目

周期的下一阶段

输入心情

用药时间

排卵

生育能力

建议和技巧

经前综合症

医疗信息

日常健康小贴士

的图形表示

月经周期

生育能力

排卵

症状

与

女性健身追踪器

社交媒体

经期跟踪器的高级功能

经期跟踪应用程序在投放市场之前的可选功能包括：

详细的健康档案，包括详细的健康详情和调查或跳过注册和使用应用程序的选项。

使用社交媒体或谷歌登录/注册或登录的电子邮件地址和密码方法。

在入职等选项之间轻松切换屏幕。

生育日历提供排卵和月经日期的预测。

警告症状可能存在的健康问题，并确定产生这些症状的条件。

与合作伙伴分享详细信息，以便他们了解月经、经前综合症和排卵以及生育能力。

一个社区，用户可以在其中与其他应用程序用户分享他们的经验、症状和问题，以获得不同的想法和反馈。它还将与社交网站链接并产生更好的用户参与度。

由医疗保健专业人员针对用户问题进行数字咨询，用户可以在其中分享他们的症状和疑虑，并通过视频或语音电话获得专家咨询。

婴儿出生倒计时功能，用户可以在其中跟踪他们的怀孕周。

根据用户的症状获得个性化的见解。

生成每月健康报告。

作为应用程序所有者，您可以通过推荐和赚取功能扩展您的应用程序受欢迎程度，如果当前用户将应用程序推荐给其他人，他们将获得一些礼物。

建立自己的经期跟踪器的成本

应用程序的成本无法准确确定，因为它基于多个因素，并且还取决于您希望在应用程序中包含的功能。粗略估计经期跟踪应用程序（Android 和 iOS）的成本，如果它包含基本功能，将在30k - 45k USD左右或之间。如果包括高级功能，成本也将增加到大约50k-65k USD 。此成本用于通过编码构建传统应用程序。

如果你用传统的开发方式做一个经期追踪应用，成本会比AppMaster这样的无代码平台的成本高出三倍甚至更多，因为它涉及的因素很多，即：

您可能需要按小时雇用开发人员费率或作为固定项目付款，此外还需要一名以上的开发人员，因为应用程序不是用一种语言创建的，而是多种编程语言的混合体。

设计师的应用程序设计成本

付费功能成本

平台数量

如果您通过 AppMaster 制作无代码周期跟踪应用程序，成本将不到一半，并且几乎涉及您喜欢的所有功能。如果您只能使用 AppMaster 并且不涉及开发人员，则成本会更低。您现在可以从 AppMaster 获取您的自定义报价。

经期追踪器应用程序如何赚钱？

据研究，到 2025 年底，整个在线女性健康产业的收入将达到 750 亿美元左右。

Femtech 技术允许女性对自己的女性健康、灵魂和身体负责。它进一步让女性在技术的帮助下轻松访问和跟踪女性的健康问题。即使在女性健康应用程序分类中，女性健康在青春期女性健康中排名第二。

货币化和经期跟踪应用

女性健身和女性健康的经期跟踪应用程序也可以从商业角度使用。他们可以帮助您通过他们赚取巨额资金。这篇文章应该已经快速清除了一个因素，即这些经期跟踪应用程序的数量很大，而且在回来的时候，它会更加专注于增长。所以，这里有足够的机会创造现金；但是，如何？

货币化模式是通过应用程序和网站赚钱的最有利类型。您可以简单地将您的女性健康或经期跟踪应用程序商业化，以获得可观的收入和成果。

应用内广告

您可以在女性健身追踪应用程序中启动广告促销。通过应用程序和网站赚钱的最有效方法是营销，这要归功于通过将应用程序内促销实用性集成到应用程序中来开始创造收入。您可以将公司的广告放入您的应用程序并为此向他们收费。另一种方法是，如果某些用户开始安装并使用广告应用程序，您也将获得一些份额。但是，请记住，应用程序用户可能会因为过多的广告而感到沮丧和恼火。因此，请注意广告的种类、持续时间以及广告出现的位置等问题。

付费应用/付费应用功能

如果您确信您的经期跟踪应用程序并承认它会做得很好，请继续前进并从一开始就将其保留为付费经期跟踪应用程序。这个实例在 iOS 应用用户而不是 android 上运行得最好，因为 iOS 媒体的报酬要高得多。您还可以免费下载和使用基本应用程序，并将应用程序中的某些功能保留为付费而非免费。

您可以为应用内购买提供高级版本的经期跟踪器并有效地进行营销。结合与个人资料定制相媲美的基本功能，与女性医疗保健专业人员一对一传输颜色变化，或者如果厌倦了广告，高级版将不包含广告以中断应用程序的使用。

结论

总而言之，在讨论女性保健，尤其是月经保健时，经期跟踪器应用程序让生活变得轻松。这些应用程序对于追踪经期和确定女性的整体健康状况至关重要。市场上有许多准确的经期跟踪器以及免费和付费应用程序可以轻松跟踪您的经期。但是，如果您想创建您的经期跟踪器，即使您没有任何编程背景，这也是可行的。 AppMaster 允许您创建几乎所有类型的应用程序，可用于日常生活中的不同目的。

AppMaster 的独特之处在于它允许您使用无代码方法轻松开发应用程序，甚至无需背景编码知识。如果您想在 AppMaster 上创建自己的盈利女性保健应用程序来跟踪经期，可以通过拖放或可视化编程方法轻松完成。立即尝试我们并创建您自己的个人和适销对路的经期跟踪应用程序。