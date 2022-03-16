在2022年创建一个健身应用是否有商业理由？市场上有足够的健身应用吗？现代健身应用的目标受众是谁？如何制作一个健身应用并获得成功？我们试图在文章中回答这些问题。

为什么健身应用程序仍然受欢迎？

贫血症已经改变了世界。人们明白，健康是首要任务，它每天都需要关注，但不是只有当你或你的家人已经在医院时才有一次。在2020年第一季度，健康和健身应用程序被下载了5.93亿次。

健身房关闭，因此人们需要 "袖珍健身教练 "在家里锻炼。大流行的情况在一些国家仍然存在。不过，即使没有大流行病，健身应用程序也能给用户带来许多好处，这与订阅健身房或参加健身教练不同。其中主要的是。

健身应用程序的价格比订阅健身房或参加私人健身教练的价格低得多； 有机会几乎随时随地进行锻炼（在空缺处、旅行期间、在家里、在你所在地区的街道上、在工作中）； 大量的体育实践选择 - 你可以学习瑜伽、气功、康复练习、经典健身、体育舞蹈，以及几乎任何你想要的和你所在地区没有的东西。 健身应用程序通常比团体现场健身练习更容易理解--团体中教练的速度往往不允许正确地做练习，也不允许根据你的需要多次重复练习以记住它们或做对它们； 健身应用程序中的进展易于跟踪--人们没有时间，所以拥有一个记录他们健身活动和结果的健身应用程序是必要的。由于不断分析健身应用程序所记录的数据，人们可以制定他们的日常时间表，并纠正他们的作息时间； 轻松设定和实现健身目标--人们可以在健身应用程序中轻松设定自己的目标。最了解自己身体的人设定的目标是可以实现的。

从头开始建立一个健身应用程序并不容易。它可以分为几个主要任务：

检测目标受众；

分析竞争对手；

定义应用程序的功能；

选择使用的最佳算法；

为健身应用程序选择技术栈；

设定预算；

创建货币化和规模化计划。如果你决定在健身应用程序的利基市场上占有一席之地，请做好准备并完成这些步骤。

健身应用程序开发

应用程序开发过程需要做好准备。在开发一个实际的健身应用之前，请检查并完成以下步骤。

探测目标受众

探测健身应用的目标受众意味着谁将使用你未来的健身应用？为了正确细分受众，你可以使用心理测量或/和人口统计学的方式。

人口统计学和统计数据有助于创建一个平均的用户角色，而心理统计学则指导你的匹配算法。

找到你未来用户角色的人口统计学特征，如年龄、性别、家庭状况、教育、职业、地点、主要爱好。用户可以在注册时输入这些信息。

还可以尝试用身体指标检测未来应用程序用户的健康和身体状态的主要问题：

体重；

身高；

腰部和臀部测量；

脉压；

血糖；

每天饮水量；

典型的饮食或营养类型；

热量摄入；

慢性疾病，等等。

还有，尝试检测心理参数：

生活方式；

观点；

价值观；

健身/健康目标。

这些参数将帮助你了解你未来用户的行为方式，以及他们为什么会有这样的行为。你可以将你的应用程序打造得更有吸引力、更符合人体工程学、更有价值，而且，你还可以利用这些数据创建有效的营销活动。在使用你的应用程序之前，为你未来的客户创建一个个人肖像，在使用你的应用程序之后，为你的客户做一个个人肖像。你的用户的开始和最后的形象将帮助你在这些状态之间建立步骤。

为了收集这些数据，做研究，进行民意测验和调查，分析竞争对手的受众。你对你未来健身应用的潜在用户了解得越多，你就能向他们提出更好的产品。

竞争对手分析

竞争对手分析是应用开发和营销战略创建的关键步骤。看看你的竞争对手，并回答这样的问题：

他们的健身应用有哪些功能？ 他们的用户留下了哪些反馈？ 他们的健身应用有哪些优点和缺点？

你可以混合和匹配功能，创建新机制，并结合不同的功能来获得竞争优势。你可以利用对手的缺陷来开发更受欢迎和更有帮助的健身或健康应用程序。让我们回顾一些例子。

Strava

如果你喜欢健身带来的归属感和社会联系，Strava可能是你的菜。该计划是为跑步者、骑自行车者和游泳者设计的，他们在努力实现自己的最佳状态的同时，也喜欢进行一些友好的竞争。你可以与其他健身软件的用户一起参加Strava的运动挑战，上传你锻炼时的照片，并关注你朋友的健身活动。除此之外，它还提供一些基本功能，如监测你的锻炼距离、速度和持续时间。

Strava Summit是该应用程序的付费版本，包含许多用户最喜欢的功能。在该应用程序中，您可以创建您的健身或比赛训练目标，并接收定制的训练计划和实时反馈，以使您的锻炼更加有效。

您还可以与您的伙伴们进行分段竞争，比较您以前的努力，并通过查看高级性能统计数据来更深入地了解您的训练习惯和表现。

优点：

容易绘制、记录、跟踪和分析锻炼；

很好的比赛训练帮助；

免费的每月健身挑战让你有动力；

被一位用户描述为社交媒体，为想要活跃的人服务。

缺点：

缺乏音乐整合；

大多数功能需要付费订阅。

Freeletics

如果你是一个喜欢短距离、出汗和高效率锻炼的人，你会喜欢Freeletics健身应用。它强调体重练习--如burpees、深蹲和仰卧起坐的变化--在任何地方、任何时间都可以简单地进行。它还包括个性化的高强度间歇训练（HIIT）程序，并配有指导性的音频辅导，以帮助您快速进入状态。

该软件的免费版包括20个体重HIIT练习，25个单独的锻炼，以及20个基于音频的训练课程。

Freeletics教练是一个由人工智能驱动的个人教练，根据您的经验、目标、健身水平和偏好来安排活动。这个由人工智能驱动的教练结合了HIIT训练、心智、健身知识和激励的力量，帮助你实现你的目标。

优点：

5至30分钟的锻炼，您可以随时随地进行；

由专家教练带领，通过每次锻炼激励您；

高质量的视频锻炼确保您正确训练；

订阅Freeletics Coach，14天退款保证。

缺点：

免费内容库有限；

免费锻炼项目缺乏可定制性；

用户说锻炼的拉伸部分感觉有点仓促。

Map My Run

MapMyRun是一款长期运行的应用程序。由于其广泛的功能和活跃的用户社区，它一直保持着其受欢迎程度。该应用程序的7000多万条跑步路线确保你在任何时候都有新的路径可以尝试，并且在你跑步时准确地跟踪你的距离、速度、海拔、消耗的卡路里和其他数据。你还可以在你的GPS追踪的跑步过程中听取实时的音频辅导。

Map My Run最好的部分是它提供的一流的视觉地图。你可以使用简单的在线工具提前建立一个路线图，在完成锻炼后，你可以在地图上检查你跑步的每一个元素。虚拟会员资格还包括实时的实时GPS跟踪，这使您可以与家人和朋友实时分享您的位置，以获得额外的保护。

优点：

大多数使用的功能是免费的；

除了跑步之外，还可以跟踪600多种活动；

跟踪鞋子的里程，因此您知道何时该更换鞋子；

专家指导的训练计划可与MVP会员一起使用。

缺点：

在长时间跑步时可能会耗尽你的手机电池；

不再支持音乐集成；

用户报告了与Apple Watch集成的问题。

定义健身应用的功能

每个健身应用都有一套独特的功能，以帮助其用户实现其健身和健康目标。然而，以下是每个优秀的健身应用程序应具备的最关键的方面：

用户在开始使用应用程序时进行登录。包括通过电子邮件、社交网络和电话号码等流行来源的登录，以获得更好的用户体验； 另一个关键的组成部分是用户档案。用户应该能够从运动的第一天起就保持他们的健康和身体状态信息； 与外部设备的连接。您的健身应用程序必须支持尽可能多的追踪器。可穿戴生产商和移动平台为开发者提供了收集和存储更多有用信息的机会，如心率、消耗的卡路里、运动类型以及体育活动的持续时间和强度； 逐秒活动追踪。这一功能有助于计算出更精确的健身需求和要求。用户可以使用这一功能来跟踪各种活动，这可能有助于他们比较不同时期的健身进展； 地理定位。该应用程序还可用于选择路线，并使用基于触摸的界面进行输入。这一功能允许用户建立许多步行、跑步和骑自行车的行程。当慢跑者或骑车者利用该软件提供的地图时，它还有助于查看和追踪距离。除了能够查看这些数据之外； 通知--不要让用户错过他们的健身和个人护理程序。应用程序用户必须及时获得有关需要完成的活动的信息。然而，关键是他们可以修改通知设置：启用和禁用，并选择应该通知哪些类型的运动； 支付网关是创造收入的必要条件。如果客户准备在健身应用中的核心或奖励程序上花钱，允许他们方便地通过互联网支付； 考虑到保护。个人将在应用程序上披露许多个人信息，因此，使用验证。而不是密码，使用多因素认证。

这些基本功能是一个成功的健身或保健应用程序的最低基础。

健身应用程序的算法：最佳做法

训练指南是任何健身软件的基本特征。算法需要来自用户的初始数据，以便更精确地预测锻炼。

基于匹配的方法，应用程序可以分为四类：

基于数据；

基于计算（数学算法）；

行为分析；

实施AI和AR。

应用程序的各种功能，如关于如何保持健康和健身的教育内容，改善健身态度的方法，甚至运动教学视频，使用户保持兴趣。

这一功能旨在提供更多的激励，吸引人们不要停止使用你的应用程序。给予奖励、徽章和竞赛是让用户对达到目标和保持动力有强烈心态的方法。

在你的应用程序中添加社交媒体功能，允许用户宣传他们的发现，并提供免费广告，因为他们可能在社交媒体账户上分享他们的结果。

为您的应用程序建立社交媒体页面也很关键，这样人们就可以在参与的同时看到它的内容。

为了给应用程序用户提供最显著的健康结果，必须考虑所有这些基本和独特的特征。

健身应用程序的技术栈

在这里，寻找和雇用有能力和有经验的工作人员是一项困难的任务。更不用说你需要资金来雇佣了。如果你打算雇用一个开发团队，请花一些时间尽可能多地了解潜在的员工：

查看他们的投资组合；

研究他们的专业历史；

分析雇用条款和预期的最后期限。

另一个选择是雇用一个内部开发团队或单一的开发人员。这将节省资金，但需要更长的时间来创建一个健身项目。

在这两种情况下，你应该了解现在最常用的开发技术栈：

编程语言。iOS的Swift，Android的Kotlin；

数据库。PostgreSQL、MySQL；

IDE。Xcode 11+，最新的Android Studio；

网络服务器。Nginx, Apache;

云存储。亚马逊S3、Heroku、Rackspace；

社交授权。Facebook SDK、Twitter SDK、Google+ SDK、Instagram SDK；

支付网关。Stripe, PayPal;

一般实用工具。

由于你将保留大量的信息并获得这些信息，你将需要大量的内存和处理能力。

健身应用开发的预算是多少？

根据互联网消息，健身应用开发的预算在30,000-70,000之间，甚至可以超过100,000美元。但2020年，苹果应用商店和谷歌应用商店的健康和健身应用所产生的总收入上升到8.37亿美元，而2019年的总收入为5.92亿美元。

在创建健身应用程序时，您的投资至少有五个发展阶段：

商业和营销分析；

项目管理；

UI和UX设计；

开发和测试；

维护。

每个阶段都需要众多专业人士的报酬。应用程序的复杂性影响着开发的成本。当然，如果你选择只关注基础知识并使用简单的设计，你无疑可以减少开支。

货币化战略

当然，确保您创建的健身应用程序提供有价值的结果也很关键。有几种方法可以使您的应用程序盈利。你可以使用几种方式从你的锻炼计划中获利或获得金钱：

付费应用程序 - 用户必须购买你的健身计划以获得好处。提供免费试用，然后收费或鼓励用户订阅以继续使用您的应用程序是您可能利用的一种方法。 应用内购买--如果您想为用户开发一个免费的健身软件，您仍然可以通过鼓励人们在您的应用程序中购买一些东西来赚钱，例如一个额外的强大功能设置或高级内容，只有当他们购买特定功能时才能获得。 广告--健身企业可能有兴趣与您合作，通过您的应用程序开展广告活动，您可以按每英里的成本收费。 免费应用程序--免费提供具有基本健身追踪功能的应用程序，并允许用户为额外的功能付费。用户将被鼓励购买他们可能需要的高级功能，以便从长远来看取得更好的健身效果。

最后的想法

我们知道，流行病有一个到期日，但很明显，健身应用程序将持续存在。创建一个新的是一个好的和潜在的成功概念。记住要制定一个独特的概念，确定你的目标受众，并创建一个营销计划。如果你付不起4万美元的应用开发费用，可以研究一下no-code.AppMaster.io。它的功能可以让你在不编写任何代码的情况下把你的产品带给客户。AppMaster.io具有预先构建的后端功能PostgreSQL数据库。在几周内做出你的应用程序的原型，然后开始进行最终版本的工作。