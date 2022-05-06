跟踪与医生的所有预约、定期观察和分析以保持健康并且不需要太多时间进行医疗护理是一项挑战。幸运的是，我们生活在这样一个时代，您所要做的就是下载特定的医疗应用程序，在智能手机上打开它并在那里加载您的数据。

个人医疗应用程序来救援。您可以跟踪每一次分析和结果，每一次与医生的预约和开具的收据，将它们放入您的日历和笔记中，并将个人医疗保健管理提升到一个全新的水平。让我们看一下可用的单个医疗应用程序以及开发一个应用程序需要什么。

什么是医疗应用程序？

术语“健康应用程序”或“医疗应用程序”是指提供健康相关服务的智能手机和平板电脑应用程序。因为它们可供在家中和移动中的患者使用，所以医疗应用程序是医疗保健中移动健康 (mHealth) 的一个组成部分。可以从应用商店下载几种不同类型的医疗应用。

其中许多应用程序旨在通过提供有关健康和营养的信息来帮助消费者做出更好的生活方式选择。其他技术可以帮助医生和患者进行远距离交流，例如糖尿病患者的应用程序，可以立即将葡萄糖读数传输给他们的初级保健医生。一些医疗应用程序是为医生设计的——许多应用程序将 mHealth 与电子病历 (EMR) 集成在一起，使医生能够更有效地跟踪他们的病人。

可以有优先类型的医疗应用程序：

患者健康跟踪应用程序；

医生预约和临床援助应用程序；

医学参考和数据库应用程序；

专业的网络应用程序；

医生点播应用程序。

例如，最受医生欢迎的医疗应用程序之一是 Medscape。它是最新医学信息的绝佳来源，不仅仅是因为它是有用的药物参考。它也是了解当前医学新闻和发展的宝贵工具。

用户必须在简单的医疗应用程序中手动输入所有数据，而该应用程序通常仅用于跟踪分析或血压等身体参数。功能不多，流程也简单很多。然而，基本的医疗应用程序效率低下或耗时，因为一切都是手动完成的。

在更复杂的医疗应用中，您可以使用自动化、集成、全面的医疗报告，甚至医疗建议。创建这样一个应用程序的成本可能会更高，并且需要更复杂的技术堆栈以及 API 和改进的 UX 设计。这就是为什么在开发个人医疗应用程序时了解消费者的期望至关重要的原因。

人们对医疗应用有什么期望？

个人医疗应用程序必须提供几个基本功能。这里有些例子。

使用应用程序的简单方法

在您的应用程序中拥有独特的功能很有帮助，但基本功能应该随时可供用户使用。患者不会使用会增加他们已经花费的照顾自己的应用程序。

患者正在寻找一款智能手机应用程序，以帮助他们节省安排、更改或取消医生就诊的时间。如果患者需要很长时间才能弄清楚它是如何工作的，他们就会放弃您的移动应用程序。就这么容易。

因此，无论是预约还是安排在线诊断，一个成功的移动医疗应用程序都可以让一切都变得容易访问而不会出现并发症。

它将加快医生的进程，但也可能为患者节省大量时间和工作。它应该为患者节省大量时间和精力，而不是增加它。

详细、可操作的信息

根据应用下载统计，患者似乎对移动健康应用和平台非常感兴趣。患者正在下载这些应用程序，因为它们提供了回报。

仅仅为了它而提供信息不会使您的应用程序成功。

患者希望了解有关他们的病情、原因以及他们如何利用这些知识来改善健康的所有信息。您的医疗保健应用程序必须提供有关特定情况的信息，并通过知识库引导患者。

通过使用交互式工具和非技术语言确保您的应用程序具有吸引力。

随时可以获得专业帮助

患者应该能够通过移动医疗保健应用程序轻松地与医疗保健提供者互动。根据研究，75% 的医院就诊是“初级的”，可以通过电话或视频处理。

提供一个患者和医生可以互动的地方将使双方受益。远程医疗服务使患者可以节省就诊时间和金钱，同时还可以让医生更加个性化地照顾他们。

同样，确保这些功能对最终用户来说很简单。

患者的社交网络

患者希望彼此互动和交流。在您的医疗保健软件中包含社交网络元素至关重要。

将社交方面融入您的应用程序有几个优点。当某人被诊断出患有特定疾病或状况时，他们通常会希望与遭受类似折磨的其他人交流。

它使患者感到宾至如归，并成为关怀社区的一部分。如果患者在下载新版本时收到通知，他们可能会对您的医疗保健应用程序更感兴趣。

简单而独特的数字体验

当今世界的消费者想要简单而有吸引力的用户体验。据统计，90%的mHealth应用下载后并没有经常使用。糟糕的用户体验可能是为什么这么多移动健康应用程序无法给人留下良好的第一印象的原因。

数据显示，如果应用提供糟糕的数字体验，大约 21% 的千禧一代会删除该应用。

因此，您的移动应用程序必须具有直观的用户界面。重要的是要强调这些医疗保健应用程序非常有用且引人入胜，尤其是在数据可视化方面。

如果患者具有引人注目的可视化效果，他们更倾向于保存和使用它们。

用户通常更喜欢色调轻松的网站和设计。除此之外，请确保在开发整体外观时牢记目标受众。例如，如果您向老年人营销，您的软件应该有更重要的图标和更大的副本。

可穿戴连接设备

健康追踪器和智能手表等可穿戴技术风靡一时。根据瞻博网络研究，到 2023 年，医疗保健可穿戴设备行业的价值将达到 200 亿美元。

更快的采用率为开发可轻松与可穿戴技术连接的医疗保健应用程序提供了独特的机会。

可穿戴设备可以监测心率、血糖水平、震颤、姿势控制、睡眠周期和身体活动等重要信息。这些信息可以帮助患者更好地了解他们的锻炼习惯，并让他们更好地控制自己的健康。

人们为什么需要医疗应用程序？

有几个主要原因：

患者和护理人员可以使用该应用程序来帮助他们监测自己的健康状况，例如心脏病、糖尿病、怀孕、心理健康等。 让医疗保健提供者在任何地方共享和报告患者的健康记录。 跟踪药物。

创建医疗应用程序的关键步骤

与任何其他应用程序一样，个人医疗应用程序的开发过程从确定目标受众开始，包括竞争对手研究、功能集选择、技术堆栈选择和编码等典型阶段。

了解你的用户

当我们谈到消费者期望时，这意味着要更好地了解您的客户。如果您了解您的用户，许多活动都会得到简化：

开发优质产品；

识别产品特性；

制定战略性和有益的促销计划都是示例。

通过进行研究和建立关键的人口统计标准，为用户角色收集必要的信息。

考虑安全

增强的安全性是保护用户信息的一种有意义的方式。你可以做什么：

双因素身份验证，也称为两步验证，是一种多因素安全形式，它同时使用密码和发送到您手机的一次性代码； 为了保护自己免受可能的安全风险，请将会话模式缩短到特定时间； 个人信息应谨慎处理。在医疗应用程序中使用色彩鲜艳且引人注目的字体并不好。因此，在公共场所运行它们可能更安全。

医疗应用程序中应包含哪些功能？

从每个个人医疗应用程序的基本特征开始。

帐户授权：使此过程快速简便，但请记住，当您处理大量私人信息时，它必须是安全的。

用户配置文件：供用户输入有关他们的一般信息并能够更改它。

跟踪：允许用户控制他们的所有数据，快速访问它们，并提供按时期和医疗类别的过滤。

分类：用户需要对他们的医疗文件和与医生的约会进行分类。

通知：让他们通知即将到来的约会。

除此之外，您还可以为您的医疗应用程序添加高级功能。

选择技术栈

一旦您使用功能列表和医疗应用程序的整体形象来到应用程序，请决定您将用于构建应用程序的工具和技术。这些工具和工具将包括库、编程语言、框架等。

对于前端部分，它是 ReactJS 和 NextJS。

后端堆栈通常包括 NestJS、Hasura 和 AWS Lambda。

数据库需要安全并且能够快速处理查询。最好的选择之一是 Postgres。

根据您的医疗应用程序的复杂性，您可能需要考虑 API 功能和 AI 解决方案集成。

决定使用本机应用程序还是跨平台也很重要，因为这需要调整技术堆栈。

创建方便的用户体验设计

使用个人医疗应用程序应该可以轻松管理数据。想想用户流程和屏幕之间的切换。在某一时刻只显示必要的信息，以免让用户不知所措。

我们建议使用简单的语言使一切易于理解。医疗应用程序不必被未知术语所困扰。

测试和启动

当医疗应用程序开发阶段几乎完成并准备展示第一个 MVP 时，让您的 QA 团队正确测试所有内容。让与医学相关的人参与到这个过程中会很有帮助。

检查并改进所有内容后，启动您的医疗应用程序。请记住，发布并不意味着只是将产品发布到商店。应用程序的成功表现背后有一个营销策略。

创建功能强大的医疗应用程序的提示

总而言之，以下是帮助您开发引人注目的个人医疗应用程序的指南列表：

考虑您的客户及其要求。始终保持设计过程符合用户的需求和期望，以获得有用的医疗小工具。 请保持简单。用户会对易于使用的 UX 设计和数据可视化感到满意。 客户关怀是必须的。确保您的客户知道他们的数据是安全的。

在 2022 年制作一个医疗应用程序是一个很好的概念。不要害怕激烈的竞争。用户希望能够使用移动应用程序管理他们的健康状况。您可以尝试在我们的AppMaster.io平台上构建您的第一个无代码医疗应用程序。