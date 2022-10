Daten aktualisieren und löschen

Jetzt können wir neue Datensätze in der Datenbank erstellen und auch die Daten aus der Datenbank in der Tabelle sehen. Aber es wäre schön, einen separaten Geschäftsprozess zu erstellen, um die Daten in der Tabelle in dem Moment zu aktualisieren, in dem wir sie brauchen.

Aktualisieren

Fügen wir einen Geschäftsprozess hinzu, der ausgelöst wird, wenn die Refresh Schaltfläche angeklickt wird, d.h. er sollte ausgeführt werden, wenn der onClick Auslöser gestartet wird. Er wird die bereits bekannten Blöcke enthalten.

Table Update Properties um Loading = true zu setzen und anzuzeigen, dass Daten geladen werden.

um zu setzen und anzuzeigen, dass Daten geladen werden. Server request GET /country/ zum Abrufen von Daten aus der Datenbank.

zum Abrufen von Daten aus der Datenbank. Table Update Data um die empfangenen Daten in einer Tabelle anzuzeigen.

Beachten Sie, dass es nicht notwendig ist, einen Table Update Properties Block am Ende des Geschäftsprozesses hinzuzufügen, um Loading = false zu setzen. Das Ausführen des Table Update Data Blocks wird der onDataUpdate Auslöser ausgelöst, und die erforderlichen Aktionen werden automatisch ausgeführt.





Außerdem haben wir jetzt die Möglichkeit, den Geschäftsprozess jederzeit durch Drücken der Refresh Schaltfläche jederzeit aufzurufen, ohne dass Geschäftsprozesse zur Aktualisierung der Daten neu erstellt werden müssen. Wir werden diese Gelegenheit nutzen, um den Prozess des Hinzufügens neuer Daten zu verfeinern. Gehen wir zurück zu dem in der ersten Hälfte des Moduls erstellten Geschäftsprozess und fügen wir einen weiteren Block hinzu - Button Click für die Refresh Schaltfläche. So werden die Daten in der Tabelle sofort nach dem Hinzufügen eines neuen Datensatzes aktualisiert.





Um das Bild zu vervollständigen, fehlt nur noch die Möglichkeit, unnötige Daten zu entfernen. Dazu nutzen wir am besten die Möglichkeiten der Actions Spalte in der Tabelle. Sie unterscheidet sich von den anderen Spalten darin, dass sie keine Daten, sondern Aktionsschaltflächen enthält. Fügen wir dort eine Schaltfläche hinzu und konfigurieren sie zum Löschen von Daten.





Eine wichtige Eigenschaft der Schaltflächen in der Spalte Actions Spalte ist, dass sie beim Drücken nicht nur die Tatsache des Drückens übertragen, sondern auch die Record IDd.h. die ID des Elements aus der Tabelle, in dessen Zeile sich diese Schaltfläche befindet.

Damit können Sie einen sehr einfachen Geschäftsprozess zum Löschen von Daten erstellen:

Der Trigger wird ausgelöst und sendet Record ID . Läuft Server Request DELETE /Country/ um Daten zu löschen Aktualisieren von Daten in der Tabelle durch Klicken auf Refresh Schaltfläche







Damit ist die Erstellung der Seite mit der Liste der Länder abgeschlossen. Die Daten aus der Datenbank werden in einer Tabelle angezeigt, und neue Länder werden in einem modalen Fenster hinzugefügt, in der Datenbank gespeichert und bei Bedarf wieder gelöscht.