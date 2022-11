Aggiornare e cancellare i dati

Ora possiamo creare nuovi record nel database e vedere i dati del database nella tabella. Ma sarebbe bello creare un processo aziendale separato per aggiornare i dati nella tabella nel momento in cui ne abbiamo bisogno.

Aggiornare

Aggiungiamo un processo aziendale che verrà attivato quando il pulsante Refresh pulsante, il che significa che deve essere eseguito quando viene lanciato il trigger. onClick viene lanciato. Esso conterrà blocchi già noti.

Table Update Properties per impostare Loading = true e indicare che i dati sono in fase di caricamento.

per impostare e indicare che i dati sono in fase di caricamento. Server request GET /country/ per ottenere i dati dal database.

per ottenere i dati dal database. Table Update Data visualizzare i dati ricevuti in una tabella.

Si noti che non è necessario aggiungere un blocco Table Update Properties alla fine del processo aziendale per impostare Loading = false. L'esecuzione del blocco Table Update Data farà scattare il blocco onDataUpdate e le azioni necessarie verranno eseguite automaticamente.





Inoltre, ora abbiamo la possibilità di richiamare il processo aziendale premendo il pulsante Refresh in qualsiasi momento, senza dover ricreare i processi aziendali per aggiornare i dati. Sfrutteremo questa opportunità per perfezionare il processo di aggiunta di nuovi dati. Torniamo al processo aziendale creato nella prima parte del modulo e aggiungiamo un ulteriore blocco Button Click per il pulsante Refresh pulsante. In questo modo, i dati della tabella verranno aggiornati immediatamente dopo l'aggiunta di un nuovo record.





Eliminazione di record

Ora, per completare il quadro, ci manca solo la possibilità di rimuovere i dati non necessari. Per farlo, è meglio utilizzare le funzionalità della colonna Actions della tabella. La sua differenza rispetto alle altre colonne è che non contiene dati, ma pulsanti di azione. Aggiungiamo un pulsante e configuriamolo per eliminare i dati.





Una caratteristica importante dei pulsanti della colonna Actions è che quando vengono premuti, trasmettono non solo il fatto di averli premuti, ma anche l'ID dell'azione. Record IDcioè l'ID dell'elemento della tabella nella cui riga si trova il pulsante.

Consente di creare un processo aziendale molto semplice per l'eliminazione dei dati:

Il trigger si attiva e invia Record ID . Esegue Server Request DELETE /Country/ per eliminare i dati Aggiorna i dati nella tabella facendo clic sul Refresh pulsante







Questo completa la creazione della pagina con l'elenco dei Paesi. I dati del database vengono visualizzati in una tabella e i nuovi Paesi vengono aggiunti in una finestra modale, salvati nel database e rimossi se necessario.