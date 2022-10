Actualizar e apagar dados

Agora podemos criar novos registos na base de dados e também ver os dados da base de dados na tabela. Mas seria bom fazer um processo empresarial separado para actualizar os dados na tabela, no momento em que precisamos deles.

Actualizar

Vamos acrescentar um processo empresarial que será desencadeado quando o Refresh é clicado, o que significa que deve ser executado quando o botão onClick é lançado o gatilho. Contém blocos já conhecidos.

Table Update Properties para definir Loading = true e indicar o facto de que os dados estão a ser carregados.

para definir e indicar o facto de que os dados estão a ser carregados. Server request GET /country/ para obter dados da base de dados.

para obter dados da base de dados. Table Update Data para exibir os dados recebidos numa tabela.

Note-se que é desnecessário acrescentar um Table Update Properties bloco no final do processo comercial para definir Loading = false. Executando o Table Update Data bloco irá disparar o onDataUpdate e as acções necessárias serão executadas automaticamente.





Além disso, agora temos a oportunidade de chamar o processo empresarial pressionando o Refresh a qualquer momento sem necessidade de recriar processos empresariais para actualizar os dados. Utilizaremos esta oportunidade para refinar o processo de adição de novos dados. Voltemos ao processo de negócio criado na primeira metade do módulo e acrescentemos mais um bloco ao mesmo - Button Click para a Refresh botão. Assim, os dados na tabela serão actualizados imediatamente após a adição de um novo registo.





Eliminação de registos

Agora, para completar o quadro, só nos falta a capacidade de remover dados desnecessários. Para o fazer, é melhor utilizar as capacidades do Actions coluna na tabela. A sua diferença em relação às outras colunas é que não contém dados mas sim botões de acção. Vamos adicionar aí um botão e configurá-lo para apagar dados.





Uma característica importante dos botões na tabela Actions é que quando são pressionados, transmitem não só o facto de serem pressionados, mas também a Record IDou seja, a identificação do elemento da tabela em que este botão se encontra na fila.

Isto permite-lhe fazer um processo de negócio muito simples para apagar dados:

O gatilho dispara e envia Record ID . Funciona Server Request DELETE /Country/ para apagar dados Actualizar dados na tabela, clicando Refresh botão







Isto completa a criação da página com a lista de países. Os dados da base de dados são exibidos numa tabela, e novos países são adicionados numa janela modal, guardados na base de dados, e removidos se necessário.