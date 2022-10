No novo módulo, continuaremos a explorar as possibilidades dos processos empresariais. Iremos descobrir situações que são mais complexas do que simples operações matemáticas. Estudaremos as operações de comparação, ramificação, e a operação de ciclos. E também, vamos descobrir como trabalhar com ficheiros e analisar o seu conteúdo.

Para tal, imaginem que a nossa tarefa é desenvolver a nossa própria rede social. Claro que, nem tudo de uma só vez, a concepção do perfil do utilizador será suficiente.

Concepção global

Comecemos com o desenho geral. Precisamos de desenhar a página e adicionar os elementos necessários. Um problema semelhante já foi resolvido durante o trabalho no 6º módulo, pelo que não voltaremos a explicar todos os passos. Que esta seja mais uma oportunidade para consolidar os conhecimentos na prática.

Imagine que um utilizador pode adicionar um avatar ao seu perfil, especificar um login, e também preencher informação biográfica. Mas há uma condição - eles não podem ser introduzidos directamente (todos os campos de entrada têm o Disabled = true parâmetro); devem ser carregados a partir de ficheiros.

Filepicker

O Filepicker O bloco pode ser utilizado para trabalhar com ficheiros em AppMaster. É óptimo na maioria das situações e permite especificar várias definições e escolher o visual. Mas o próprio facto de o utilizar pode não ser adequado para o desenho que planeia implementar. Portanto, no nosso exemplo, utilizaremos um método diferente e criaremos a capacidade de carregar ficheiros sem um Filepicker e mesmo sem quaisquer botões explícitos.

Utilizaremos o Container onClick gatilho no contentor principal para o fazer. Qualquer clique no contentor ou no seu elemento dará início a este processo comercial. E devemos começar por escolher os ficheiros. Para o fazer, utilizaremos o Select Files bloco. A sua peculiaridade é que este bloco requer a participação do utilizador para a sua execução. O processo só prosseguirá depois de o utilizador seleccionar os ficheiros. Definir o parâmetro Max files = 99 para poder seleccionar vários ficheiros.

O plano é que o utilizador submeta dois ficheiros simultaneamente. O primeiro é uma imagem a definir como um avatar. O segundo é um ficheiro Excel (xlsx) com o resto dos dados.