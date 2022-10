Apoiando-o a cada passo do caminho

Como é que o AppMaster se compara ao Glide, Bubble, Tilda, WIX, ou algumas outras ferramentas?

Se pretende construir um pequeno website, página de destino ou simples aplicação móvel sem lógica comercial, o AppMaster provavelmente não é para si. AppMaster concebido para criar soluções completas de software: backend com um monte de lógica empresarial, frontend altamente personalizável, e aplicações móveis nativas com acesso ao hardware e características especiais do dispositivo.