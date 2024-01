Pré-visualização em tempo real

A visualização em tempo real permite que os usuários vejam a aparência e o funcionamento de seu aplicativo antes de implantá-lo no ambiente ativo.

Ao escolher um plano de implantação ou usar dados simulados, os usuários podem obter uma representação mais precisa de como seu aplicativo aparecerá e do desempenho no ambiente ativo.

🔔 A visualização não envia suas alterações para o aplicativo real. Para enviar alterações ao aplicativo implantado, clique no botão "Push" no AppMaster Web Designer e execute a implantação do projeto no AppMaster Studio da maneira que você normalmente faz.

Executar visualização

A visualização do aplicativo da web é aberta em uma nova guia do navegador, permitindo que os usuários observem a aparência e a funcionalidade do aplicativo em tempo real à medida que fazem alterações. Para executar a visualização, clique no botão Olho no canto superior direito.

Antes de executar a visualização, você precisa selecionar os dados a serem exibidos na interface:

Dados simulados

Dados do plano de implantação de destino

Dados simulados

Para executar uma visualização com dados simulados, clique no botão Visualizar no canto superior direito e selecione Visualização simulada no menu suspenso aberto.

O uso de dados simulados permite que os usuários criem uma versão simulada do aplicativo, completa com dados fictícios adicionados durante o design da IU. Isso é útil para testar a IU, pois permitirá que os usuários identifiquem quaisquer problemas com os dados exibidos no aplicativo antes de implantá-los no ambiente ativo.

Dados do plano de implantação

Para executar a visualização com dados de implantação, clique no botão Visualizar no canto superior direito e selecione o plano de implantação de destino no menu suspenso aberto.

Ao usar o recurso de visualização em tempo real, você pode selecionar um plano de implantação. Ele permite que os usuários visualizem seu aplicativo com os dados reais empregados no ambiente ao vivo. Isso beneficia especialmente aplicativos que dependem de fontes de dados externas, como APIs ou bancos de dados.