Para começar a construir aplicativos web no AppMaster, você precisa ter uma conta verificada e pelo menos um projeto no espaço de trabalho de destino.

Leia nosso guia sobre como criar uma conta, espaço de trabalho e projeto aqui.

Crie o primeiro aplicativo da Web

Abra o projeto de destino no AppMaster Studio e acesse a Web na barra lateral esquerda. No painel de aplicativos da Web, clique no botão Criar aplicativo .

Na primeira etapa, selecione o modelo apropriado ou comece do zero selecionando a opção Aplicativo em branco e vá para a próxima etapa clicando no botão Avançar.

Na segunda etapa, preencha as informações necessárias sobre seu aplicativo.

Campo para preenchimento:

Nome do aplicativo : o nome do aplicativo para identificá-lo no AppMaster Studio e usado como valor padrão na metatag Title

: o nome do aplicativo para identificá-lo no AppMaster Studio e usado como valor padrão na metatag Title URL de prefixo : parte do URL do aplicativo da web que é usado como identificador durante o roteamento

: parte do URL do aplicativo da web que é usado como identificador durante o roteamento Favicon : pequeno ícone exibido nas abas do navegador para ajudar os visitantes a localizar sua página com mais facilidade

: pequeno ícone exibido nas abas do navegador para ajudar os visitantes a localizar sua página com mais facilidade Aplicativo padrão : se ocorrer um erro no servidor em qualquer um dos aplicativos da web no projeto atual

☝️ Nota: apenas um aplicativo no projeto pode ser escolhido como padrão

Para selecionar outro modelo, clique no botão Alternar modelo para retornar à biblioteca de modelos.

Agora verifique as configurações e clique no botão Criar . Você pode alterar as configurações do aplicativo posteriormente na seção Configurações do aplicativo no AppMaster Web Designer.

🎉 Ótimo! Você criou seu primeiro aplicativo da web! Quando o aplicativo for criado, o editor da web será aberto automaticamente.

Lista de aplicativos da web

Todos os aplicativos da web que você criou serão exibidos em uma lista de aplicativos da web. No entanto, o número de aplicativos que você pode criar é limitado pelo seu plano de assinatura. Se quiser aumentar o número de aplicativos disponíveis, você precisará atualizar seu plano de assinatura.

Você pode encontrar o número atual de aplicativos criados e disponíveis no cabeçalho da lista de aplicativos da web. Além disso, um recurso de pesquisa no cabeçalho permite que você encontre rapidamente o aplicativo que procura na lista.

Cada cartão de projeto contém informações básicas sobre sua aplicação, incluindo:

Favicon do aplicativo. Nome da Aplicação. Data da última atualização. Data da última publicação e plano de implantação onde a aplicação foi publicada. Prefixo de URL pelo qual o aplicativo está disponível. Botão para copiar rapidamente a chave de ID do seu aplicativo. Botão para acesso rápido a todas as versões publicadas do seu aplicativo. Botão para ações adicionais.

Ao clicar no cartão do aplicativo o Web Editor será aberto.

Excluindo um aplicativo

Se desejar excluir um aplicativo, clique no botão Reticências no cartão do aplicativo e selecione "Excluir".

Uma janela de confirmação aparecerá para evitar a exclusão acidental, solicitando que você confirme a ação inserindo no campo o nome exato do aplicativo que deseja excluir.

❗️ Observe que esta ação é irreversível e não pode ser desfeita.