Trabalho off-line

O AppMaster Web App Designer reconhece a importância de fornecer uma experiência de desenvolvimento perfeita, mesmo quando você não tem uma conexão estável com a Internet. Com o recurso de trabalho offline, você pode continuar editando seus aplicativos da web sem interrupção.

Como funciona a capacidade de trabalho offline

A capacidade de trabalho offline no editor web do AppMaster Studio foi projetada para detectar automaticamente quando sua conexão com a Internet é perdida. Ao detectar a perda de conectividade, o construtor muda para o modo offline, permitindo que você continue trabalhando no seu aplicativo.

Durante o modo offline, todas as alterações feitas no seu aplicativo são salvas temporariamente no armazenamento local. Isso garante que seu progresso não seja perdido e possa ser sincronizado com o servidor assim que sua conexão com a Internet for restaurada.

❗️ Não limpe o armazenamento do navegador durante o trabalho offline, pois isso resultará na perda de todas as alterações locais.

Sincronização automática

Quando sua conexão com a Internet for restabelecida, todas as suas alterações off-line serão sincronizadas automaticamente com o servidor, mesclando-as com a versão mais recente do seu aplicativo. Dessa forma, você pode ter certeza de que seu trabalho está atualizado e consistente em todos os dispositivos.

Todas as alterações serão sincronizadas após a restauração da conexão, mesmo se você fechar o navegador ou aba.

☝️ Resolução de Conflitos

As alterações são sincronizadas na ordem de adição e, em caso de conflitos, as alterações posteriores são consideradas prioritárias. O carimbo de data/hora para alterações off-line é determinado pelo horário de sincronização com o servidor.

Limitações e considerações

Embora a capacidade de trabalho offline no AppMaster Web App Builder ofereça uma maneira conveniente de continuar o desenvolvimento de aplicativos sem conexão com a Internet, há algumas limitações e considerações a serem lembradas: