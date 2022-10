Agora, por analogia, pode fazer uma página para a lista de cidades. A única diferença importante é que ao criar uma cidade, o país em que se encontra deve ser seleccionado.

Relselect componente

O Relselect é adequado para a implementação desta característica. Permite-lhe seleccionar a partir de uma lista de dados já introduzidos na base de dados. Vejamos isto com um exemplo.

Adicionando o Relselect componente inicia o procedimento de configuração inicial para o mesmo. É necessário seleccionar a fonte de dados (estamos interessados na lista de países, por isso seleccionamos a Country modelo), o campo de visualização (o name é a opção mais lógica, embora se possa escolher qualquer outra), e os modos Single ou Multiple (a cidade só pode estar num país, por isso seleccionamos Single).





O passo seguinte é obter uma lista de países que estarão disponíveis para selecção. Este processo é semelhante ao que era necessário para exibir os dados numa tabela. Lembre-se de que inicialmente, qualquer componente está vazio, e para obter dados, é necessário fazer um pedido apropriado à base de dados.

Vamos utilizar o onCreate para correr imediatamente no momento em que o componente é criado, executar uma consulta de base de dados usando o Server request GET /Country/ bloquear e adicionar os dados recebidos com o RelSelect Update Properties bloco.





A lista de países torna-se disponível para selecção. Resta apenas descobrir o valor seleccionado e guardá-lo ao adicionar uma nova cidade. É necessário um RelSelect Get Properties bloco e o seu Selected parâmetro de saída para o fazer.





Se tudo foi feito correctamente (e o parâmetro _with foi utilizado ao receber dados), então agora a lista de países também contém informação sobre quais as cidades que nela se encontram.