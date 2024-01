Introdução ao Web Designer

O que é AppMaster Web Designer?

AppMaster Web Designer é um construtor visual incluído no AppMaster Studio que permite criar aplicativos web sofisticados sem escrever uma única linha de código.

Apresentando amplas opções de personalização da interface do usuário, a plataforma oferece uma interface intuitiva de arrastar e soltar. Além disso, ele oferece suporte a infraestruturas de aplicativos abrangentes, como lógica de negócios interna, banco de dados local, integrações de terceiros e implantação ultrarrápida de aplicativos em seu ambiente preferido.

Para quem o AppMaster Web Designer foi criado?

AppMaster é feito sob medida para quem deseja desenvolver aplicações web sem codificação. Embora não sejam necessárias habilidades de desenvolvimento front-end para aproveitar seu potencial, é essencial um entendimento básico da funcionalidade do aplicativo web e a capacidade de fazer solicitações ao servidor e usar variáveis.

Tecnologias

Os aplicativos da Web construídos com AppMaster Web Designer são SPA (aplicativos de página única) usando a estrutura Vue3 . Esse design facilita a criação de aplicativos que não são apenas rápidos e responsivos, mas também escaláveis. A lógica de negócios é isolada e executada em um thread separado, garantindo gerenciamento eficiente de tarefas e uma interface mais responsiva.

Além disso, o processamento de dados e operações complexas são conduzidos em um thread em segundo plano. Isso evita o bloqueio do thread de execução principal do aplicativo, melhorando a capacidade de resposta e melhorando significativamente a experiência geral do usuário.

Costumização

O AppMaster é baseado no conceito Flexbox e oferece suporte a quase todas as propriedades CSS, facilitando a adaptação da aparência do seu aplicativo para alinhá-lo à sua marca ou preferências de design.

Além disso, o AppMaster fornece uma biblioteca de componentes pré-construídos e um construtor de temas para ajudá-lo a construir aplicativos da web altamente personalizados e visualmente atraentes que atendam às suas necessidades específicas.

Requisitos de sistema

Navegador

Para obter o desempenho ideal, use as três versões mais recentes de navegadores modernos. AppMaster funciona perfeitamente no Google Chrome . Se você encontrar algum problema, recomendamos mudar para o Chrome.

Esteja ciente de que o AppMaster não oferece suporte ao Internet Explorer. Embora os aplicativos da web criados no AppMaster continuem a oferecer suporte a todos os recursos padrão disponíveis nos navegadores da web modernos, não podemos garantir que os sites funcionarão corretamente no Internet Explorer.

Resoluções de tela

Um desktop ou laptop com resolução de tela mínima de 1280 x 1024 é recomendado para a melhor experiência com o AppMaster Web Designer.