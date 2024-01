Trabalho de colaboração

O recurso de colaboração no AppMaster Web Designer foi habilmente projetado para suportar o trabalho simultâneo de vários usuários no mesmo aplicativo. Sua principal função é proteger contra conflitos decorrentes de alterações simultâneas e evitar qualquer perda de modificações no arquivo da aplicação, garantindo uma experiência de trabalho em equipe tranquila e eficiente.

Agora, todas as alterações são entregues imediatamente a todos os colaboradores e nunca mais perdidas!

Este modo é útil ao trabalhar com colegas de equipe ou clientes que precisam revisar o design e a funcionalidade do aplicativo.

Usando colaboração

A colaboração está disponível em todos os planos de assinatura e acessível a todos os usuários do AppMaster. Não há necessidade de pagar por cada assento.

Para iniciar a colaboração, adicione colaboradores ao projeto do aplicativo. Você pode fazer isso durante a criação de um projeto ou nas configurações do projeto.

Para segurança do projeto de aplicativo, você pode atribuir diferentes níveis de acesso aos colaboradores, incluindo acesso somente leitura, edição ou administrador, o que concede controle total sobre o projeto.

À medida que vários usuários trabalham no mesmo projeto de aplicativo, o editor exibe o cursor de cada usuário e as alterações em tempo real, facilitando a visualização de quem está trabalhando em quê e evitando conflitos ou alterações sobrepostas.

❗️Você não pode editar o mesmo componente simultaneamente se alguém já estiver trabalhando nele. Isso evita colisões e conflitos durante a edição.

Modo de observação

🔔 Este recurso está atualmente em teste fechado, mas estará disponível em uma atualização futura.

Você pode ativar o modo Observação durante a edição colaborativa para seguir um dos colaboradores do aplicativo.

Para ativar este modo, clique em qualquer avatar no canto superior direito. Semelhante ao compartilhamento de tela, sua tela refletirá o que eles veem na tela. Você observará cada ação realizada, desde a atualização do texto até clicar com o cursor em um objeto e a resolução atual do aplicativo.

Qualquer um dos colaboradores do aplicativo pode acessar o modo Observação no AppMaster Web Designer.

O modo de observação é ideal para: