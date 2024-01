Explorar a interface

Ao abrir o AppMaster Web Designer, você verá um navegador do editor, um cabeçalho e uma área de trabalho onde o conteúdo da guia atualmente selecionada será exibido.

Navegador

O Navigator fornece links de acesso rápido para as guias do editor web, links úteis e um botão de logotipo para retornar à lista de aplicativos web ou outras seções do AppMaster Studio.

Botão "voltar

Clique no logotipo do AppMaster para abrir o menu suspenso com o menu que permite:

Voltar para a lista de aplicativos da web.

Navegue para as outras seções do AppMaster Studio.

Menu Webdesigner

AppMaster Web Designer inclui não apenas o construtor de UI. Ele também fornece um conjunto de ferramentas e serviços adicionais.

Para navegar rapidamente entre eles, use o Menu Web Designer, que inclui as seguintes guias:

Designer de IU

Banco de dados local

Gatilho de aplicativo

Logíca de negócios

Variáveis ​​globais

Agendador

i18n (localização)

Construtor de temas

Configurações do aplicativo

O menu suspenso inclui ações como:

Converse conosco: ative ou desative o chat no canto inferior direito do editor web.

ative ou desative o chat no canto inferior direito do editor web. Documentação: abra um guia técnico completo sobre o uso do AppMaster Studio.

abra um guia técnico completo sobre o uso do AppMaster Studio. Tutoriais: abra a coleção de tutoriais e exemplos do AppMaster.

abra a coleção de tutoriais e exemplos do AppMaster. Comunidade: abra a Comunidade AppMaster para se conectar com outros usuários do AppMaster.

abra a Comunidade AppMaster para se conectar com outros usuários do AppMaster. Redefinir integração: abra a integração novamente para estudar a interface do editor web.

abra a integração novamente para estudar a interface do editor web. Atalhos de teclado: abra a lista de atalhos de teclado que ajudam a acelerar seu fluxo de trabalho de design. Você pode visualizar esses atalhos pressionando Shift + /.

abra a lista de atalhos de teclado que ajudam a acelerar seu fluxo de trabalho de design. Você pode visualizar esses atalhos pressionando Shift + /. O que há de novo: se você perder alguma atualização, poderá explorar a lista completa de atualizações neste link.

se você perder alguma atualização, poderá explorar a lista completa de atualizações neste link. Resumo Legal: abra todos os documentos legais do AppMaster.

Cabeçalho

O cabeçalho do editor fornece informações sobre o aplicativo e uma barra de ferramentas do aplicativo.

Informações do aplicativo

No lado esquerdo do cabeçalho são exibidas informações básicas sobre seu aplicativo:

Ícone do aplicativo: o favicon do aplicativo para identificar visualmente rapidamente seu aplicativo.

o favicon do aplicativo para identificar visualmente rapidamente seu aplicativo. Nome do aplicativo: nome do seu aplicativo.

nome do seu aplicativo. Nome do Projeto: o projeto ao qual a aplicação pertence.

o projeto ao qual a aplicação pertence. Indicador de aplicativo padrão: se o aplicativo estiver marcado como padrão, você verá um ícone de estrela próximo ao nome do aplicativo.

Lista de Colaboradores

A lista de colaboradores exibe todos os membros do projeto que trabalham atualmente no aplicativo. Cada colaborador possui uma cor de borda pessoal, esta cor será utilizada para seu cursor.

Se o número de colaboradores for superior a 5, clique no contador para ver os colaboradores ocultos. Seu avatar sempre é exibido em primeiro lugar.

Passe o mouse sobre um avatar para ver o nome do colaborador.

Você pode ler mais sobre o modo Colaboração aqui .

Visualização

Para executar a visualização do aplicativo, clique no botão Visualizar e selecione o plano de implantação para carregar seus dados ou selecione Visualizar com dados simulados.

A visualização será executada em uma nova guia e atualizada em tempo real enquanto você faz alterações em seu aplicativo sem precisar salvar.

Você pode ler mais sobre o modo de visualização em tempo real aqui .

Botões de ação

Enviar alterações

Todas as alterações feitas no aplicativo são salvas em um rascunho. Você não precisa salvar aplicativos durante seu processo de trabalho.

Mas se você publicar seu projeto sem fazer push, você não verá essa mudança na versão de compilação. Para incluir alterações na construção do projeto, você deve enviá-las ao servidor antes da publicação do projeto. Após o envio, as alterações serão incluídas na publicação subsequente do projeto.

Publicar aplicativo EM BREVE

Para atualizar a versão construída do projeto, você precisa publicar seu aplicativo em um de seus planos de implantação.

Você pode publicar diretamente do editor. Para publicar, clique no botão Rocket e selecione o plano de implantação de destino.

Área de trabalho

A área de trabalho é a parte central do AppMaster Web Designer, onde você cria e configura seu aplicativo.

O conteúdo da área de trabalho será alterado dependendo da guia selecionada no momento. Cada uma das guias disponíveis detalhará uma visão geral nos artigos a seguir.

Após abrir o Web Apps Editor, a primeira seção que será aberta é UI Designer.