Connettiti ai tuoi strumenti preferiti

Molti sono i moduli disponibili sulla piattaforma, realizzati dal team di AppMaster, e moduli per l'integrazione con servizi di terze parti come Slack, Stripe, autorizzazione tramite social network Facebook e LinkedIn e molto altro. L'elenco delle integrazioni è costantemente aggiornato. Se non hai trovato un'integrazione adeguata, lascia una richiesta per aggiungere il modulo richiesto.