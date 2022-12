Database Schema Visual Designer con assistenza AI 

Pubblicando un'applicazione su AppMaster.io, non stiamo apportando modifiche alla versione precedente ma stiamo costruendo nuovamente l'applicazione. Garantisce che sia sempre aggiornato e che non accumuli debiti tecnici. L'applicazione richiama il database utilizzato da questa applicazione. Se non ci sono modifiche nel database, viene immediatamente allegato alla nuova domanda. Ma spesso ci sono alcuni aggiornamenti: nuovi modelli, alcune modifiche ai modelli esistenti o modifiche al tipo di dati. Un database, a differenza di un'applicazione, non può essere ricreato ogni volta, poiché i dati che potrebbero essere necessari vengono archiviati lì. Pertanto, in base al nuovo schema del modello, viene creato un nuovo database e i dati esistenti vengono già migrati in esso. Nello sviluppo tradizionale, questo potrebbe essere difficile, ma in AppMaster.io questo processo è completamente automatizzato. La piattaforma stessa apporta modifiche allo schema e trasferisce i dati.