Tipi di applicazione

Prima di proseguire, facciamo chiarezza. Nel testo sopra riportato vengono utilizzati termini diversi: "Programmi", "Applicazioni". Si tratta di sinonimi che hanno lo stesso significato.

Qui si può aggiungere anche "software", che di solito si riferisce a un insieme di programmi (applicazioni). Ad esempio, il software installato sul computer. Anche la parola "Software" può essere considerata un sinonimo.

Tipi di applicazioni

Che tipo di applicazioni esistono? Cerchiamo di semplificare e strutturare un po'.

Console

Possono essere chiamate anche applicazioni basate su testo o su interfaccia a riga di comando.

Come suggerisce il nome, queste applicazioni non hanno un'interfaccia grafica familiare (anche se può essere implementata utilizzando simboli pseudografici e possono essere aggiunti anche elementi interattivi) e il controllo viene effettuato immettendo comandi di testo nella console.

Può sembrare che questo tipo di applicazione sia ormai superato da tempo. Ma in realtà, grazie ai minori requisiti in termini di risorse hardware, non perdono la loro attualità fino ad oggi. Allo stesso tempo, in molti settori, l'uso della riga di comando presenta persino alcuni vantaggi in termini di semplicità e facilità d'uso.

Applicazioni desktop

Applicazioni che vengono installate ed eseguite sui computer.

Ad esempio, le applicazioni per ufficio di Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, ecc.

Oppure un browser, grazie al quale si aprono siti su Internet e, probabilmente, si legge anche questo testo.

Inoltre, anche il terminale per lavorare con la riga di comando è spesso un'applicazione desktop.

Mobile

Molto probabilmente avete uno smartphone. Non importa quale sistema operativo utilizzi: Android, iOS o altri più rari. In ogni caso, le applicazioni utilizzate sullo smartphone sono applicazioni mobili.

Ne sono un esempio i browser, gli instant messenger, i giochi o le applicazioni per i social network.

Integrate (embedded)

Queste applicazioni (anche se in questo caso è corretto usare il termine software) sono più difficili da notare, ma vengono utilizzate per controllare vari dispositivi e apparecchiature.

Grazie al software incorporato, la stampante elabora i lavori di stampa, il router distribuisce Internet e garantisce il funzionamento di un'ampia gamma di apparecchiature.

Applicazioni web

Applicazioni che interagiscono con il browser e funzionano tramite Internet.

Sono il tipo di applicazioni più comune al momento e in questo corso presteremo molta attenzione alla loro creazione.

Tipi di applicazioni web

Esistono molti tipi di applicazioni web. Citiamo i principali:

Atterraggi. Piccole pagine informative in cui è possibile compilare un modulo o lasciare una richiesta.

Portali di informazione. Si tratta di siti di notizie (ad esempio, Yahoo) o di sport (Fifa).

Negozi su Internet. Dai piccoli negozi locali ai grandi marketplace internazionali.

Social network. Twitter, Facebook e molti altri.

Giochi. Dai semplici giochi basati sul testo ai più avanzati giochi in 3D.

LMS (Sistema di gestione dell'apprendimento).

CMS (Content Management System). Grazie ad essi, è possibile gestire facilmente i contenuti del sito, aggiungere nuovi articoli.

Sistemi CRM (Customer Relationship Management). Sistemi per automatizzare le relazioni con i clienti.

Servizi online. La loro diversità merita una classificazione a parte. Tra questi ci sono servizi di previsioni del tempo, servizi di ricerca, servizi bancari e molto altro ancora.