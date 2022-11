Rieleggere

Ora, per analogia, è possibile creare una pagina per l'elenco delle città. L'unica differenza importante è che quando si crea una città, è necessario selezionare il Paese in cui si trova.

Relselect componente

Il componente Relselect è adatto per implementare questa funzione. Permette di selezionare da un elenco di dati già inseriti nel database. Vediamo un esempio.

L'aggiunta del Relselect avvia la procedura di configurazione iniziale del componente. È necessario selezionare l'origine dei dati (siamo interessati all'elenco dei Paesi, quindi selezioniamo il modello Country ), il campo di visualizzazione ( name è l'opzione più logica, anche se è possibile sceglierne un'altra) e le modalità Single o Multiple (la città può essere solo in un paese, quindi selezioniamo Single).





Il passo successivo è ottenere un elenco di Paesi che saranno disponibili per la selezione. Questo processo è simile a quello necessario per visualizzare i dati in una tabella. Ricordiamo che inizialmente qualsiasi componente è vuoto e per ottenere i dati è necessario fare una richiesta appropriata al database.

Utilizziamo l'opzione onCreate per essere eseguito immediatamente nel momento in cui il componente viene creato, eseguiamo una query al database usando il blocco Server request GET /Country/ e aggiungiamo i dati ricevuti con il blocco RelSelect Update Properties .





L'elenco dei Paesi diventa disponibile per la selezione. Resta solo da scoprire il valore selezionato e salvarlo quando si aggiunge una nuova città. È necessario un RelSelect Get Properties e il suo parametro Selected per fare questo.





Se tutto è stato fatto correttamente (e il parametro _with è stato utilizzato durante la ricezione dei dati), ora l'elenco dei Paesi contiene anche informazioni sulle città che vi si trovano.