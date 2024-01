Introduzione al web designer

Cos'è AppMaster Web Designer?

AppMaster Web Designer è un visual builder incluso in AppMaster Studio che ti consente di creare applicazioni web sofisticate senza scrivere una singola riga di codice.

Dotata di ampie opzioni di personalizzazione dell'interfaccia utente, la piattaforma offre un'interfaccia drag-and-drop intuitiva. Inoltre, supporta infrastrutture applicative complete, come logica aziendale interna, database locale, integrazioni di terze parti e distribuzione ultraveloce delle applicazioni nel tuo ambiente preferito.

Per chi è stato creato AppMaster Web Designer?

AppMaster è fatto su misura per coloro che desiderano sviluppare applicazioni web senza codifica. Sebbene non siano necessarie competenze di sviluppo front-end per sfruttarne il potenziale, è essenziale una conoscenza di base delle funzionalità delle app Web e la capacità di effettuare richieste al server e utilizzare variabili.

Tecnologie

Le applicazioni Web create con AppMaster Web Designer sono SPA (applicazioni a pagina singola) che utilizzano il framework Vue3 . Questo design facilita la creazione di applicazioni che non sono solo veloci e reattive ma anche scalabili. La logica aziendale è isolata ed eseguita in un thread separato, garantendo una gestione efficiente delle attività e un'interfaccia più reattiva.

Inoltre, l'elaborazione dei dati e le operazioni complesse vengono condotte in un thread in background. Ciò impedisce il blocco del thread di esecuzione principale dell'applicazione, migliorando la reattività e migliorando significativamente l'esperienza utente complessiva.

Personalizzazione

AppMaster si basa sul concetto Flexbox e supporta quasi tutte le proprietà CSS, semplificando la personalizzazione dell'aspetto della tua applicazione per allinearla al tuo marchio o alle tue preferenze di progettazione.

Inoltre, AppMaster fornisce una libreria di componenti predefiniti e un generatore di temi per aiutarti a creare applicazioni web altamente personalizzate e visivamente accattivanti che soddisfano le tue esigenze specifiche.

Requisiti di sistema

Navigatore

Per prestazioni ottimali, utilizza le ultime tre versioni dei browser moderni. AppMaster funziona in modo ottimale su Google Chrome . Se riscontri problemi, ti consigliamo di passare a Chrome.

Tieni presente che AppMaster non supporta Internet Explorer. Sebbene le applicazioni Web create in AppMaster continueranno a supportare tutte le funzionalità standard disponibili nei browser Web moderni, non possiamo garantire che i siti funzioneranno correttamente in Internet Explorer.

Risoluzioni dello schermo

Per un'esperienza ottimale con AppMaster Web Designer, si consiglia un desktop o un laptop con una risoluzione dello schermo minima di 1280 x 1024 .