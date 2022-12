Per i partner che desiderano assistenza per iniziare con low-code e no-code, i nostri ingegneri aziendali esperti e altamente qualificati forniscono servizi di coaching, tutoraggio ed esperti. Al fine di acquisire una comprensione della tecnologia e della metodologia, offriamo servizi di formazione pratica in cui puoi guardare e imparare dai nostri esperti in scenari di progetti di vita reale.