L'anteprima in tempo reale consente agli utenti di vedere l'aspetto e il funzionamento della loro app prima di distribuirla nell'ambiente live.

Scegliendo un piano di distribuzione o utilizzando dati fittizi, gli utenti possono ottenere una rappresentazione più accurata di come apparirà la loro app e delle prestazioni nell'ambiente live.

🔔 L'anteprima non applica le modifiche all'applicazione vera e propria. Per inviare modifiche all'app distribuita, fai clic sul pulsante "Push" in AppMaster Web Designer ed esegui la distribuzione del progetto in AppMaster Studio come fai normalmente.

Esegui l'anteprima

L'anteprima dell'app Web si apre in una nuova scheda del browser, consentendo agli utenti di osservare l'aspetto e le funzionalità della propria app in tempo reale mentre apportano modifiche. Per eseguire l'anteprima, fare clic sul pulsante Occhio nell'angolo in alto a destra.

Prima di eseguire l'anteprima, è necessario selezionare i dati da visualizzare nell'interfaccia:

Dati fittizi

Dati del piano di distribuzione di destinazione

Per eseguire un'anteprima con dati fittizi, fai clic sul pulsante Anteprima in alto a destra e seleziona Anteprima simulata nel menu a discesa aperto.

L'utilizzo di dati fittizi consente agli utenti di creare una versione simulata dell'app, completa di dati fittizi aggiunti durante la progettazione dell'interfaccia utente. Ciò è utile per testare l'interfaccia utente, poiché consentirà agli utenti di identificare eventuali problemi con i dati visualizzati nell'app prima di distribuirli nell'ambiente live.

Dati del piano di distribuzione

Per eseguire l'anteprima con i dati di distribuzione, fare clic sul pulsante Anteprima in alto a destra e selezionare il piano di distribuzione di destinazione nel menu a discesa aperto.

Quando si utilizza la funzionalità di anteprima in tempo reale, è possibile selezionare un piano di distribuzione. Consente agli utenti di visualizzare in anteprima la propria app con i dati effettivi utilizzati nell'ambiente live. Ciò avvantaggia soprattutto le app che dipendono da fonti di dati esterne come API o database.