Abbiamo trattato JSON. Ora passiamo alla cosa principale, ai database. I dati possono essere memorizzati in una varietà di modi. Allo stesso tempo, storicamente si è sviluppato in modo tale che il modello di database relazionale ha ricevuto la maggiore diffusione.

Quando si utilizza il modello relazionale, i dati vengono memorizzati sotto forma di tabelle, con un insieme specifico di dati, la cui struttura è rigidamente specificata nella fase di progettazione del database. La descrizione della struttura dei dati nei database relazionali è chiamata schema. Definisce la composizione delle tabelle, la struttura dei campi di queste tabelle e le relazioni tra di esse.

SQL

Il DBMS (DataBase Management System) utilizza il linguaggio SQL per gestire i dati con un modello relazionale.

SQL - Structured Query Language. Si tratta di un linguaggio dichiarativo, il che significa che i suoi comandi descrivono solo l'azione necessaria (trovare dati, cancellarli, modificarli) e ogni DBMS decide autonomamente come eseguirla.

Esistono molti DBMS relazionali diversi. Tra i più comuni ci sono Oracle, MySQL, MS SQL e PostgreSQL. A proposito, AppMaster utilizza PostgreSQL, il che significa che utilizza un moderno DBMS avanzato che funziona in un gran numero di organizzazioni diverse ed è anche un software gratuito (cioè, non è necessario pagare soldi extra per utilizzarlo).

Avete notato la presenza dell'abbreviazione SQL in quasi tutti i nomi dei DBMS? In realtà, un nome alternativo per un database relazionale è un database SQL.

NoSQL

Tuttavia, esiste un approccio alternativo. I database non relazionali, o NoSQL. Vale la pena notare che No in questo caso non è la negazione di "no", ma l'abbreviazione di Not only. Ovvero, "Non solo SQL".

I DBMS non relazionali non utilizzano un formato di query comune (come SQL), ma ognuno di essi implementa un proprio modo di lavorare con i dati.

Non richiedono una struttura di archiviazione dei dati definita in modo univoco. I dati stessi vengono memorizzati non sotto forma di tabelle rigide, ma di oggetti con un insieme arbitrario di attributi (come JSON). Questo può essere importante quando si lavora con dati la cui struttura è soggetta a frequenti modifiche.

Allo stesso tempo, grazie alla sua struttura libera, le soluzioni NoSQL sono più facili da scalare se è necessario creare un database distribuito su più server.

Esempi di DBMS NoSQL sono MongoDB e Redis.