Pagine web e modali

Il passo più importante nella creazione della maggior parte delle applicazioni web è l'organizzazione del lavoro con il database. Come ottenere i dati dal database, come visualizzarli sullo schermo dell'utente e come gestire e cancellare questi dati.

È a queste domande che è dedicato il nuovo modulo del corso. Nel terzo modulo abbiamo creato un database e progettato modelli per registrare informazioni su città e paesi. Ora organizzeremo il lavoro con questo database. Dobbiamo fare quanto segue:

Creare una tabella per ottenere informazioni dal database

Imparare ad aggiungere dati al database e a cancellarli.

Imparare come funzionano le finestre modali per creare un'interfaccia facile da usare

Capire come funzionano le tabelle collegate

Le pagine

Iniziamo con la parte preparatoria. La nostra applicazione sta diventando sempre più grande e sta stretta in una sola pagina. Dobbiamo crearne almeno un'altra. Aggiungiamola al menu di sinistra.





Chiamiamo la pagina creata "World" e impostiamo l'icona e un URL chiaro.





Finestre modali

Dobbiamo avere la possibilità di aggiungere nuovi Paesi alla pagina creata. Per farlo, abbiamo bisogno di una finestra modale in cui inserire i dati necessari e di un pulsante che apra questa finestra modale.

La finestra modale è un componente speciale. Non occupa un posto specifico nella pagina e, allo stesso tempo, combina le proprietà del componente (con impostazioni specifiche per i componenti) e della nuova pagina (con il proprio canvas per l'aggiunta di altri componenti). Il posto più appropriato per posizionare un modal è l'area in fondo alla pagina. È evidenziato in verde, così come il componente modale stesso.





È necessario assegnargli un nome adeguato e, premendo il pulsante, assegnare un'azione semplice: visualizzare la finestra modale.





Il passo successivo consiste nell'inserire i dati richiesti. Abbiamo già fatto un'operazione simile nel modulo precedente, quando abbiamo passato i valori di X e Y. Ora dobbiamo fare la stessa cosa, solo che il tipo di dati è diverso e i campi di input sono in una finestra modale.

Il database registra le informazioni di base sui paesi. Si tratta del nome (tipoString ) e della descrizione generale (Text). Questi sono i campi di input da aggiungere.