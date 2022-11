Informazioni generali

Nel modulo precedente abbiamo visto come creare un database. Ma per il funzionamento completo dell'applicazione, non è sufficiente memorizzare i dati. Devono essere in qualche modo elaborati, modificati, utilizzati nei calcoli, trasferiti. La fase più importante nello sviluppo della maggior parte delle applicazioni è il processo di creazione della logica di lavoro.

Processi aziendali

Sulla piattaforma AppMaster, un editor di processi aziendali è stato progettato per costruire la logica di lavoro. Questo modulo è dedicato alla sua conoscenza.

Ogni processo di business (BP) è una parte separata della logica dell'applicazione, una funzione specifica. Allo stesso tempo, il BP stesso consiste in un insieme di blocchi e di collegamenti tra di essi.

Un blocco è solitamente un'azione elementare. Ad esempio, la moltiplicazione di due numeri, la scrittura di una variabile in una tabella di database, la concatenazione di stringhe o l'aggiunta di un elemento a un array. Tuttavia, operazioni più complesse possono essere eseguite in un blocco separato, come la ricerca di elementi nel database, con filtri e ordinamenti.

Inoltre, qualsiasi processo aziendale creato può essere rappresentato come blocco separato, come parte di un altro processo aziendale. È ragionevole utilizzare questa soluzione in situazioni in cui la funzione del BP può essere riutilizzata in altri processi aziendali e anche se il BP diventa troppo grande e le sue singole parti possono essere rappresentate come blocchi indipendenti.

Tra i blocchi vengono create linee di comunicazione che determinano l'ordine dei blocchi, la sequenza di esecuzione. Spesso non si tratta di una normale sequenza lineare. In alcune situazioni, la ramificazione può avvenire quando i dati ottenuti in una fase del BP possono influenzare la scelta successiva delle opzioni di azione. È anche possibile lavorare in cicli, quando la sequenza di azioni viene eseguita più volte, fino a quando non viene soddisfatta la condizione per terminare il ciclo.

Allo stesso tempo, esistono due blocchi che sono obbligatori per qualsiasi processo aziendale. I blocchi di inizio (Start) e fine (End) del lavoro del BP. Questi blocchi vengono creati automaticamente e non possono essere cancellati. Di per sé, non eseguono alcuna operazione, ma sono i punti di ingresso e di uscita del processo aziendale. Inoltre, in questi blocchi si possono impostare delle variabili, che sono i dati di ingresso e di uscita del BP.