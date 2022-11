Compiti a casa

Creare un processo aziendale che gestisca 3 numeri. Uno di essi è costante, gli altri due sono variabili.

Calcolare:

La somma di questi numeri Moltiplicazione Il risultato della divisione di 2) per 1) arrotondato per eccesso a un valore intero Il risultato della divisione di 1) per 2) arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il risultato del processo aziendale dovrebbe essere costituito da due array. In uno, i dati sono disposti nell'ordine in cui sono stati calcolati. Nel secondo, gli stessi dati, ma in ordine inverso.