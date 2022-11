Nei moduli precedenti abbiamo introdotto il concetto di database, abbiamo discusso i tipi di dati che memorizzano e ci siamo esercitati a inviare richieste API REST per recuperare i dati. Allo stesso tempo, siamo rimasti un partecipante esterno al processo e abbiamo solo richiesto informazioni da varie fonti.

È ora di creare il vostro database! In questo modulo faremo proprio questo, capiremo come i dati vengono memorizzati nel database e come possono essere interconnessi. Ma prima di tutto, iniziamo con la teoria. Parliamo della forma in cui ci arrivano i dati e delle categorie in cui si dividono i database in base alla struttura dei dati.

JSON

Il leader assoluto nella rappresentazione dei dati nelle API REST è il formato JSON. In tutti gli esempi dei moduli precedenti, abbiamo ricevuto dati in questo formato. Vale la pena ricordare che REST non impone restrizioni sulla scelta del formato, in futuro se ne incontreranno sicuramente altri (ad esempio, XML). Allo stesso tempo, grazie alla sua leggerezza e alla facile leggibilità umana, gli sviluppatori spesso preferiscono JSON.

JSON (JavaScript Object Notation) è un formato di scambio dati basato su JavaScript. Non lasciatevi ingannare dal nome JavaScript. Il formato JSON, pur essendo nato da questo linguaggio di programmazione, è completamente indipendente da esso e può essere utilizzato ovunque.

Vediamo in cosa consiste un oggetto JSON e come viene scritto.

Tutti i dati ricevuti sono racchiusi tra parentesi graffe "{}". Esse sono sempre poste all'inizio e alla fine dell'oggetto JSON.

L'oggetto stesso consiste in un insieme di record, che sono coppie "Chiave : Valore" e sono separati tra loro da virgole ",".

La chiave è il nome della voce stessa, racchiuso tra virgolette "". Esempi: "nome", "valore", "regione", "indirizzo". Può essere qualsiasi parola, l'importante è assicurarsi che il significato sia chiaro durante lo sviluppo.

Tipi di valori JSON

I valori possono essere di vari tipi. Consideriamoli tutti.

Stringa. Contiene informazioni di testo, un insieme di caratteri secondo lo standard Unicode. Le stringhe sono racchiuse tra virgolette "".

Numero. Può essere un numero intero o in virgola mobile. Viene scritto così com'è, non è necessario racchiudere le virgolette.

Booleano. Uno dei due valori. O vero o falso. Come un numero, si scrive senza virgolette.

Array. Un insieme ordinato di elementi. Ogni elemento può essere di qualsiasi tipo. Un array è racchiuso tra parentesi quadre "[]" e i suoi elementi sono separati da virgole.

Oggetto. Il valore JSON può essere un altro oggetto JSON. Ad esso si applicano le stesse regole dell'oggetto radice. Anch'esso è racchiuso tra parentesi graffe e contiene il proprio insieme di record.

Esaminate i dati ricevuti nei primi moduli tenendo presente queste informazioni. Selezionate i componenti JSON e stabilite a quale tipo appartengono i valori ricevuti.