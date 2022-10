Dateipicker

Im neuen Modul werden wir die Möglichkeiten von Geschäftsprozessen weiter erforschen. Wir werden uns Situationen ausdenken, die komplexer sind als einfache mathematische Operationen. Wir werden die Operationen des Vergleichs, der Verzweigung und der Zyklen untersuchen. Außerdem werden wir herausfinden, wie wir mit Dateien arbeiten und deren Inhalt analysieren können.

Stellen Sie sich dazu vor, dass unsere Aufgabe darin besteht, unser eigenes soziales Netzwerk zu entwickeln. Natürlich nicht alles auf einmal, die Gestaltung von Benutzerprofilen wird ausreichen.

Allgemeines Design

Beginnen wir mit dem Gesamtdesign. Wir müssen die Seite entwerfen und die notwendigen Elemente hinzufügen. Ein ähnliches Problem wurde bereits bei der Arbeit am 6. Modul gelöst, so dass wir nicht noch einmal alle Schritte erklären werden. Dies soll eine weitere Gelegenheit sein, das Wissen in der Praxis zu festigen.

Stellen Sie sich vor, dass ein Benutzer einen Avatar zu seinem Profil hinzufügen, ein Login angeben und auch biografische Informationen ausfüllen kann. Aber es gibt eine Bedingung - sie können nicht direkt eingegeben werden (alle Eingabefelder haben den Disabled = true Parameter); sie müssen aus Dateien geladen werden.

Der Filepicker Block kann verwendet werden, um mit Dateien in AppMaster zu arbeiten. Er ist in den meisten Situationen großartig und erlaubt es Ihnen, verschiedene Einstellungen festzulegen und das Aussehen zu wählen. Aber allein die Tatsache, dass er verwendet wird, ist vielleicht nicht für das Design geeignet, das Sie umsetzen wollen. Daher werden wir in unserem Beispiel eine andere Methode verwenden und die Möglichkeit schaffen, Dateien ohne Filepicker und sogar ohne explizite Schaltflächen hochzuladen.

Wir werden den Container onClick Auslöser im Hauptcontainer verwenden, um dies zu tun. Jeder Klick auf den Container oder sein Element wird diesen Geschäftsprozess starten. Und wir sollten mit der Auswahl von Dateien beginnen. Um dies zu tun, werden wir den Select Files Block. Die Besonderheit dieses Blocks besteht darin, dass der Benutzer an seiner Ausführung beteiligt sein muss. Der Prozess wird erst fortgesetzt, nachdem der Benutzer die Dateien ausgewählt hat. Setzen Sie den Parameter Max files = 99 ein, um mehrere Dateien auswählen zu können.

Es ist geplant, dass der Benutzer zwei Dateien gleichzeitig einreicht. Die erste ist ein Bild, das als Avatar eingestellt werden soll. Die zweite ist eine Excel (xlsx) Datei mit den restlichen Daten.