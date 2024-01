Zusammenarbeitsarbeit

Die Kollaborationsfunktion in AppMaster Web Designer wurde fachmännisch entwickelt, um die gleichzeitige Arbeit mehrerer Benutzer an derselben Anwendung zu unterstützen. Seine Hauptfunktion besteht darin, Konflikte aufgrund gleichzeitiger Änderungen zu verhindern und den Verlust von Änderungen in der Antragsdatei zu verhindern, um eine reibungslose und effiziente Teamarbeit zu gewährleisten.

Jetzt werden alle Änderungen sofort an alle Mitarbeiter übermittelt und gehen nie verloren!

Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie mit Teamkollegen oder Kunden zusammenarbeiten, die das Design und die Funktionalität der App überprüfen müssen.

Zusammenarbeit nutzen

Die Zusammenarbeit ist in allen Abonnementplänen verfügbar und für alle AppMaster-Benutzer zugänglich. Sie müssen nicht für jeden Sitzplatz bezahlen.

Um die Zusammenarbeit zu initiieren, fügen Sie dem Projekt der App Mitarbeiter hinzu. Sie können dies beim Erstellen eines Projekts oder in den Projekteinstellungen tun.

Für die Sicherheit von App-Projekten können Sie Mitarbeitern verschiedene Zugriffsebenen zuweisen, einschließlich Lese-, Bearbeitungs- oder Administratorzugriff, wodurch vollständige Kontrolle über das Projekt gewährt wird.

Wenn mehrere Benutzer an demselben App-Projekt arbeiten, zeigt der Editor den Cursor jedes Benutzers und Änderungen in Echtzeit an, sodass Sie leicht erkennen können, wer woran arbeitet, und Konflikte oder sich überschneidende Änderungen vermeiden.

❗️Sie können nicht gleichzeitig dieselbe Komponente bearbeiten, wenn bereits jemand daran arbeitet. Dies soll Kollisionen und Konflikte während der Bearbeitung verhindern.

Beobachtungsmodus

🔔 Diese Funktion befindet sich derzeit in der geschlossenen Testphase, wird aber in einem kommenden Update verfügbar sein.

Sie können den Beobachtungsmodus während der gemeinsamen Bearbeitung aktivieren, um einem der App-Mitarbeiter zu folgen.

Um diesen Modus zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf einen beliebigen Avatar. Ähnlich wie bei der Bildschirmfreigabe spiegelt Ihr Bildschirm das wider, was sie auf ihrem Bildschirm sehen. Sie werden jede ihrer Aktionen beobachten, von der Textaktualisierung bis zum Klicken des Cursors auf ein Objekt und der aktuellen Anwendungsauflösung.

Jeder Anwendungsbeteiligte kann im AppMaster Web Designer auf den Beobachtungsmodus zugreifen.

Der Beobachtungsmodus ist ideal für: