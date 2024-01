Durch die Echtzeitvorschau können Benutzer sehen, wie ihre App aussieht und funktioniert, bevor sie sie in der Live-Umgebung bereitstellen.

Durch die Auswahl eines Bereitstellungsplans oder die Verwendung von Scheindaten können Benutzer eine genauere Darstellung des Aussehens und der Leistung ihrer App in der Live-Umgebung erhalten.

🔔 Die Vorschau überträgt Ihre Änderungen nicht auf die eigentliche Anwendung. Um Änderungen an die bereitgestellte App zu senden, klicken Sie im AppMaster Web Designer auf die Schaltfläche „Push“ und führen Sie die Projektbereitstellung in AppMaster Studio wie gewohnt aus.

Vorschau ausführen

Die Web-App-Vorschau wird in einem neuen Browser-Tab geöffnet, sodass Benutzer das Erscheinungsbild und die Funktionalität ihrer App in Echtzeit beobachten können, während sie Änderungen vornehmen. Um die Vorschau auszuführen, klicken Sie auf die Augenschaltfläche in der oberen rechten Ecke.

Bevor Sie die Vorschau ausführen, müssen Sie die Daten auswählen, die in der Benutzeroberfläche angezeigt werden sollen:

Scheindaten

Daten des Zieleinsatzplans

Um eine Vorschau mit Scheindaten auszuführen, klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche „Vorschau“ und wählen Sie im geöffneten Dropdown-Menü „Mock Preview“ aus.

Durch die Verwendung von Scheindaten können Benutzer eine simulierte App-Version erstellen, komplett mit Dummy-Daten, die während des UI-Designs hinzugefügt werden. Dies ist zum Testen der Benutzeroberfläche nützlich, da Benutzer so etwaige Probleme mit den angezeigten Daten in der App erkennen können, bevor sie diese in der Live-Umgebung bereitstellen.

Um die Vorschau mit Bereitstellungsdaten auszuführen, klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche „Vorschau“ und wählen Sie im geöffneten Dropdown-Menü den Zielbereitstellungsplan aus.

Wenn Sie die Echtzeitvorschaufunktion verwenden, können Sie einen Bereitstellungsplan auswählen. Damit können Benutzer eine Vorschau ihrer App mit den tatsächlichen Daten anzeigen, die in der Live-Umgebung verwendet werden. Davon profitieren insbesondere Apps, die auf externe Datenquellen wie APIs oder Datenbanken angewiesen sind.