Hausaufgaben

Erstellen Sie einen Geschäftsprozess, der 3 Zahlen verarbeitet. Eine davon ist konstant, die beiden anderen sind variabel.

Berechnen Sie:

Die Summe dieser Zahlen Multiplikation Das Ergebnis der Division von 2) durch 1), aufgerundet auf einen ganzzahligen Wert Das Ergebnis der Division von 1) durch 2), aufgerundet auf die zweite Dezimalstelle.

Das Ergebnis des Geschäftsprozesses sollte aus zwei Arrays bestehen. In einem sind die Daten in der Reihenfolge angeordnet, in der sie berechnet wurden. Im zweiten die gleichen Daten, aber in umgekehrter Reihenfolge.